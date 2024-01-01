У Луцьку з’явилася міжнародна бізнес-спільнота Board. Розмова зі співзасновницею Іриною Семерей

Board. Підприємці, які стають учасниками спільноти, мають можливість комунікувати між собою, знайомитися з потенційними партнерами, інвесторами та підрядниками, навчатися та отримувати цінний досвід від менторів великого бізнесу, брати участь у спільних проєктах і заходах.



На сьогодні Board вже об’єднав близько дві тисячі власників бізнесу по всьому світу й відкрив представництва у дев’яти країнах. А створення цієї міжнародної бізнес-спільноти на Волині ініціювала Ірина Семерей. Вона – підприємиця, засновниця компанії “Mafia World Game Луцьк”, івент-менеджерка, організаторка трансформаційних ігор, особиста консультантка у підборі бізнес-партнерів та співробітників.



Започаткувати майданчик, який би згуртував підприємців з різних галузей та рівнів бізнесу, було давньою мрією Ірини. А втілити її в життя допомогло звернення до



Ірина вважає, що в умовах війни український бізнес відіграє критично важливу роль для економіки країни. Підприємства повинні працювати, працевлаштовувати людей, платити податки та забезпечувати стійкість громад. Ініціативи на кшталт Board є надзвичайно важливими, оскільки вони надають власникам бізнесу необхідні ресурси та відчуття опори в такі нелегкі часи.



Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost поспілкувалися з Іриною Семерей та дізналися більше про Board, її мету, цілі, а також те, як стати учасником спільноти.



– Звідки з’явилася ідея створити бізнес-спільноту?



– Згадуючи свої дитячі мрії про те, щоб мати багато друзів і об'єднувати навколо себе людей, я усвідомила, що оточення має величезний вплив на наш розвиток. У дитинстві це вчителі, батьки, однокласники та друзі. І саме це оточення формує наші цінності, спосіб мислення та поведінку.



І ось зараз мрія, яка колись здавалась недосяжною, стала реальністю. Відкриття Board Луцьк є кульмінацією багаторічних прагнень, викликів та наполегливої праці. Цей шлях був довгим і складним, але кожен крок був вартий цього.



Я вірю в потенціал нашого міста, в його здатність досягати великих речей. Сьогодні Україна потребує більше підприємців, більше успішних бізнесів, більше внутрішнього валового продукту. Це робить вагомий внесок не лише в економіку, але й в довгострокову обороноздатність нашої країни.



Разом ми можемо збудувати міцну спільноту, успішний бізнес і сильну державу. Важливо мати однодумців, менторів та наставників, тих, хто розуміє, як це – пережити кризу і піднятися з неї. У спільноті Board Луцьк кожен знаходить не лише можливості для розвитку, але й підтримку та натхнення. Ми ділимося нашим ентузіазмом, енергією, досвідом і знаннями з кожним учасником нашої великої сім'ї Board.



– Знаю, що створити омріяну бізнес-спільноту на Волині вам допоміг візит у центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку. То як це було?



– Я познайомилась з Тетяною Зубрик (на той момент – керівниця Дія.Бізнес у Луцьку). Я мала певні запити та ідеї щодо розвитку свого проєкту, тож Таня порекомендувала записатись на консультацію до одного з найкращих маркетологів Волині Віталія Оксенюка. Спочатку ми розмовляли з ним про проєкт “Мафія”, про “Блакитний океан” бізнесу в Луцьку, а потім заговорили про мою ідею з бізнес-спільнотою. Він мене дуже підтримав, сказавши: “Це те, що нам треба”. Запевнив, що бачить, як місцевим підприємцям не вистачає однодумців, спілкування і комунікації між собою. І він тоді каже: “Як щодо Board?”. Я подумала: “Супер, але я мало що знаю про цю спільноту”. Почала моніторити, читати про цінності Board, про менторів, та звісно про її засновників: Андрія Длігача, Петра Синегуба та Ірину Бєрющеву. Мені дуже відгукнулися їхні цінності. А ще було важливо, щоб організація існувала тривалий час і мала гарну репутацію, адже я відчувала відповідальність перед майбутніми учасниками.



Мрії стають реальністю тільки тоді, коли ми віримо в них і працюємо над їхнім втіленням. І я дуже вдячна центру Дія.Бізнес за те, що допоміг мені втілити мою мрію.



Десь через місяць після консультації з Віталієм, я побачила, що проект “МедіаКава” виставив благодійний лот “Кава з Андрієм Длігачем”. Довелося, звісно, позмагатись, щоб виграти цю можливість, проте моя ставка протрималась найдовше.



Так я отримала можливість зустрітися з одним із засновників Board особисто. Домовилися про зустріч в Києві, поспілкувалися, я розповіла про себе, свої ідеї та цінності. Це була насправді незабутня зустріч, Андрій Олександрович – надзвичайно цікава, багатогранна та глибока особистість, хотілось запамʼятати та записати кожне слово, кожну пораду, ох скільки хвилювань, трепету я тоді відчувала.



Тож я розповіла, що хочу створити бізнес-спільноту Board у Луцьку. І він дав згоду. Сказати, що я готова була стрибати від радощів чи кричати на весь світ, це нічого не сказати. Я була просто шокована, я не вірила, що все так добре і швидко складеться. Адже, читаючи вимоги до партнерів, я розуміла, що десь трішки не дотягую. Але, напевно, мої жага та цінності сподобалися Андрію, і він мені довірився.



Так перший крок був зроблений. І десь у серпні минулого року ми почали підготовку до відкриття. Віталій Оксенюк став амбасадором Board в Луцьку. Звичайно, була купа перепонів. Чого вартувало лиш те, що, коли ми призначили дату відкриття, я потрапила в серйозну ДТП. Але я ні в якому разі не хотіла переносити цю подію. Я горіла ідеєю, я вірила в успіх спільноти і знала, що треба робити все саме зараз. І, звісно, у мене була найкраща підтримка команди центрального офісу, нашого амбасадора Віталія та моїх друзів.



– Як минуло відкриття? Скільки підприємців відгукнулося на вашу пропозицію долучитися до нової бізнес-спільноти?



– Офіційне відкриття міжнародної бізнес-спільноти було у березні цього року в одному з відпочинкових комплексів. Мені хотілося, щоб якомога більше людей зібралося, хоч я тоді розуміла, що далеко не всі знають, що таке бізнес-спільнота і для чого вона потрібна. До того ж, участь передбачає сплату вступних внесків, що може ще більше насторожувати. Тим не менш, на відкриття прийшли близько сотні гостей, серед яких приблизно 70 – це місцеві бізнесмени та бізнесвумен. Були також учасники Board Києва, Рівного , Хмельницького, і, звісно ж, її засновник Андрій Длігач.



– Хто є учасниками Board сьогодні?



– Зазвичай, це представники малого і середнього бізнесу. Власники великих компаній теж є серед учасників. Здебільшого, вони виступають уже в ролі менторів-експертів, які діляться своїм знанням. Адже люди, які досягають такого рівня розвитку своєї справи, самі відчувають потребу передавати власний досвід. Це і була моя основна ідея: щоб і малий бізнес мав можливості для росту та розвитку. У середнього та великого вже є пройдений шлях, в них більший капітал, більший досвід. А малому бізнесу що робити? Просто дивитися, спостерігати і наступати на ті ж граблі? Нелогічно! Тому, таке партнерство великого, середнього та малого бізнесу допомагає підприємцям-початківцям набагато швидше рухатись до поставленої цілі. Своєю чергою, власники великих компаній, спілкуючись з малими підприємцями, мають можливість дізнаватися про нові стартапи. Вони можуть знайти круті ідеї, в які захочуть інвестувати. Тим паче, що всередині спільноти панує повна довіра.



Бордівці – це щирі, відкриті люди, які готові обмінюватися досвідом та підтримувати одне одного. Загалом, на сьогодні Board має вже є понад 2 000 учасників в Україні і за кордоном, а також понад 200 менторів. Географія учасників складає близько 40 країн. Лише уявіть: майже в кожному куточку світу є своя людина. Адже Board – це велика сімʼя. Разом – набагато краще справлятися з викликами.



– То що ж пропонує Board підприємцям-учасникам?



Довіра та прокачування компетенцій



Продукт, який ми пропонуємо учасникам спільноти – це, по-перше, довіра та перевірені зв'язки усередині спільноти. Учасники зустрічаються з однодумцями для обміну ідеями, знаходять нові корисні знайомства та друзів. По-друге – це прокачування компетенцій та зростання бізнесу. Просто за цифрами: візьмемо дослідження за 2021 рік. В середньому в Україні бізнес зріс на 11%, при цьому середня компанія Board зросла на 45%. У 2022 році середня українська компанія втратила 37% обороту, а середня компанія Board зросла на 15%. Ось і відповідь. Ми продаємо зростання. Адже зростання – це не тільки зв'язки, це компетенції, це люди, з якими ти вибудовуєш партнерство, це вирішення бізнес-проблем і необхідні відповіді у складних бізнесових завданнях.



Спілкування та зустрічі



В нас багато тематичних чатів з корисною інформацією для підприємців. Є Board-інвестиція, Board-маркетинг, Board-менеджмент. Існує навіть Board-mental club, де можна черпати багато цікавого про духовність, наповнення, внутрішню свідомість. Існують і чати, де учасники купують чи продають бізнес, шукають клієнтів, підрядників, кооперуються за сферами діяльності.



В багатьох містах України діють офлайн представництва Board. Таким чином, бордівець з Луцька може приїхати до Львова, Вінниці, Ужгорода, Івано-Франківська, Києва та познайомитися з місцевими учасниками спільноти. Для підприємців дуже важливо черпати досвід інших регіонів. Особливо актуальною така комунікація є для бізнесменів, що хочуть масштабувати бізнес, запустити франшизу, виходити на нові ринки або ж запустити новий продукт.



В нас відбуваються спільні зустрічі, на яких учасники не лише мають можливість поспілкуватися та гарно провести час, а ще й партнеряться, створюють колаборації, укладають угоди. Нещодавно ми влаштували ”Board family day”. Це сімейне свято, куди всі беруть діток, дружин, чоловіків. І це новий рівень, коли бордівці вже сім'ями починають дружити. Це ще одна цінність, яку дає наша бізнес-спільнота.



Навчання та розвиток



У нас постійно відбувається онлайн та офлайн-навчання. Бордівці мають можливість послухати лекції та практичні поради від топових експертів країни. Упродовж минулого року відбулося понад 3 200 таких заходів. За допомогою юристів та адвокатів, ми завжди намагаємося пояснити та розібрати актуальні зміни в законодавстві.



Також у Board є своя онлайн-бібліотека. Таким чином, учасникам спільноти не треба шукати навчальні ресурси десь зовні. Спеціальний додаток на телефоні та чат-бот дає змогу підприємцям швидко отримати необхідну інформацію.



Візити в успішні компанії



Улюблений формат бордівців – це ”Company Visit”. Мега цікаво підприємцям знайомитися з кейсами успішних компаній та на власні очі бачити їхню роботу та виробничі потужності. Ми вже відвідували “Галю Балувану”, були на виробництві меблів «BKL меблі», в міжнародному екзаменаційний центрі

«ЗНО200»", і відвідали ПВКП "Волиньспецторг" одну з провідних компаній Волині по забезпеченню робочим одягом. Невдовзі плануємо візит на швейне виробництво нашої учасниці Тетяни “Zigzag”.



– Як стати учасником Board?



– Для цього треба пройти Board-знайомство. Під час цієї зустрічі ми розказуємо про спільноту, умови участі та головне – наші цінності. Підприємець, який хоче вступити в спільноту, повинен мати рекомендації або від діючих учасників, або від партнерів. У нас є випробувальний термін три місяці. Він дає зрозуміти, чи можемо ми далі рухатися разом, чи відповідаємо ми очікуванням учасників і чи є взаємодовіра. Хтось готовий долучитися до нас одразу, а комусь треба більше часу, треба придивитися, подумати та прийняти рішення. Загалом можу сказати, що відгуки учасників – мега класні. Коли тобі пишуть: ”Дякую, що ти це робиш” – це, напевно, найкраще, що можна почути.



– Чому Board вартий уваги волинських підприємців?



– Board є магнітом для лідерів та інноваторів у своїх сферах. Board створений для тих, хто не зупиняється на досягнутому, хто постійно шукає нові можливості для розвитку та масштабування, знаходячи справжній резонанс у серцях однодумців.



Приєднуючись до Board, кожен власник та власниця бізнесу отримуєте доступ до неоціненного ресурсу, де понад 74% учасників з оптимізмом дивляться в майбутнє, заявляючи про впевненість у зростанні свого бізнесу у 2024 році. І цей показник значно перевищує ринковий.



Угода на побудову заводу на понад $10 млн через 1 запит у чаті.

Інноваційний проєкт магазину без продавців, який втілили в реальність одразу 20 учасників, партнерів й амбасадорів Board.

Закриття за кілька годин збору на таких потрібних 28 прожекторів для ППО.

Реалізація важливих проєктів у сфері виробництва дронів.

Масштабування з відкриттям шоурумів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Швейцарії завдяки розширеній мережі контактів.



Це лише невеликий перелік кейсів, які свідчать про неймовірний потенціал та амбіції учасників Board. Це відображення безупинного прагнення до прогресу, що об'єднує нас, бордівців. Завдяки динамічному обміну ідеями та досвідом тут кожен з нас знаходить те, що необхідно для резильєнтності у швидкозмінному світі бізнесу.



Хочу, щоб ці можливості побачив кожен. Board Луцьк – це символ спільності, яка не тільки відбивається в наших діях, але і в наших серцях. Це місце, де сплітаються мрії, надії та сміливість, де кожен з нас може знайти підтримку та натхнення для досягнення своїх мрій. Кожний обирає свою дорогу сам. Я обрала свій шлях з Board, де ми разом будемо створювати щось неймовірне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У березні цього року в Луцьку почала функціонувати міжнародна бізнес-спільнота. Підприємці, які стають учасниками спільноти, мають можливість комунікувати між собою, знайомитися з потенційними партнерами, інвесторами та підрядниками, навчатися та отримувати цінний досвід від менторів великого бізнесу, брати участь у спільних проєктах і заходах.На сьогодні Board вже об’єднав близько дві тисячі власників бізнесу по всьому світу й відкрив представництва у дев’яти країнах. А створення цієї міжнародної бізнес-спільноти на Волині ініціювала. Вона – підприємиця, засновниця компанії “Mafia World Game Луцьк”, івент-менеджерка, організаторка трансформаційних ігор, особиста консультантка у підборі бізнес-партнерів та співробітників.Започаткувати майданчик, який би згуртував підприємців з різних галузей та рівнів бізнесу, було давньою мрією Ірини. А втілити її в життя допомогло звернення до центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку , де вона отримала необхідні консультації та підтримку для реалізації свого задуму.Ірина вважає, що в умовах війни український бізнес відіграє критично важливу роль для економіки країни. Підприємства повинні працювати, працевлаштовувати людей, платити податки та забезпечувати стійкість громад. Ініціативи на кшталт Board є надзвичайно важливими, оскільки вони надають власникам бізнесу необхідні ресурси та відчуття опори в такі нелегкі часи.Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost поспілкувалися з Іриною Семерей та дізналися більше про Board, її мету, цілі, а також те, як стати учасником спільноти.– Згадуючи свої дитячі мрії про те, щоб мати багато друзів і об'єднувати навколо себе людей, я усвідомила, що оточення має величезний вплив на наш розвиток. У дитинстві це вчителі, батьки, однокласники та друзі. І саме це оточення формує наші цінності, спосіб мислення та поведінку.І ось зараз мрія, яка колись здавалась недосяжною, стала реальністю. Відкриття Board Луцьк є кульмінацією багаторічних прагнень, викликів та наполегливої праці. Цей шлях був довгим і складним, але кожен крок був вартий цього.Я вірю в потенціал нашого міста, в його здатність досягати великих речей. Сьогодні Україна потребує більше підприємців, більше успішних бізнесів, більше внутрішнього валового продукту. Це робить вагомий внесок не лише в економіку, але й в довгострокову обороноздатність нашої країни.Разом ми можемо збудувати міцну спільноту, успішний бізнес і сильну державу. Важливо мати однодумців, менторів та наставників, тих, хто розуміє, як це – пережити кризу і піднятися з неї. У спільноті Board Луцьк кожен знаходить не лише можливості для розвитку, але й підтримку та натхнення. Ми ділимося нашим ентузіазмом, енергією, досвідом і знаннями з кожним учасником нашої великої сім'ї Board.– Я познайомилась з(на той момент – керівниця Дія.Бізнес у Луцьку). Я мала певні запити та ідеї щодо розвитку свого проєкту, тож Таня порекомендувала записатись на консультацію до одного з найкращих маркетологів Волині. Спочатку ми розмовляли з ним про проєкт “Мафія”, про “Блакитний океан” бізнесу в Луцьку, а потім заговорили про мою ідею з бізнес-спільнотою. Він мене дуже підтримав, сказавши: “Це те, що нам треба”. Запевнив, що бачить, як місцевим підприємцям не вистачає однодумців, спілкування і комунікації між собою. І він тоді каже: “Як щодо Board?”. Я подумала: “Супер, але я мало що знаю про цю спільноту”. Почала моніторити, читати про цінності Board, про менторів, та звісно про її засновників: Андрія Длігача, Петра Синегуба та Ірину Бєрющеву. Мені дуже відгукнулися їхні цінності. А ще було важливо, щоб організація існувала тривалий час і мала гарну репутацію, адже я відчувала відповідальність перед майбутніми учасниками.Мрії стають реальністю тільки тоді, коли ми віримо в них і працюємо над їхнім втіленням. І я дуже вдячна центру Дія.Бізнес за те, що допоміг мені втілити мою мрію.Десь через місяць після консультації з Віталієм, я побачила, що проект “МедіаКава” виставив благодійний лот “Кава з”. Довелося, звісно, позмагатись, щоб виграти цю можливість, проте моя ставка протрималась найдовше.Так я отримала можливість зустрітися з одним із засновників Board особисто. Домовилися про зустріч в Києві, поспілкувалися, я розповіла про себе, свої ідеї та цінності. Це була насправді незабутня зустріч, Андрій Олександрович – надзвичайно цікава, багатогранна та глибока особистість, хотілось запамʼятати та записати кожне слово, кожну пораду, ох скільки хвилювань, трепету я тоді відчувала.Тож я розповіла, що хочу створити бізнес-спільноту Board у Луцьку. І він дав згоду. Сказати, що я готова була стрибати від радощів чи кричати на весь світ, це нічого не сказати. Я була просто шокована, я не вірила, що все так добре і швидко складеться. Адже, читаючи вимоги до партнерів, я розуміла, що десь трішки не дотягую. Але, напевно, мої жага та цінності сподобалися Андрію, і він мені довірився.Так перший крок був зроблений. І десь у серпні минулого року ми почали підготовку до відкриття. Віталій Оксенюк став амбасадором Board в Луцьку. Звичайно, була купа перепонів. Чого вартувало лиш те, що, коли ми призначили дату відкриття, я потрапила в серйозну ДТП. Але я ні в якому разі не хотіла переносити цю подію. Я горіла ідеєю, я вірила в успіх спільноти і знала, що треба робити все саме зараз. І, звісно, у мене була найкраща підтримка команди центрального офісу, нашого амбасадора Віталія та моїх друзів.– Офіційне відкриття міжнародної бізнес-спільноти було у березні цього року в одному з відпочинкових комплексів. Мені хотілося, щоб якомога більше людей зібралося, хоч я тоді розуміла, що далеко не всі знають, що таке бізнес-спільнота і для чого вона потрібна. До того ж, участь передбачає сплату вступних внесків, що може ще більше насторожувати. Тим не менш, на відкриття прийшли близько сотні гостей, серед яких приблизно 70 – це місцеві бізнесмени та бізнесвумен. Були також учасники Board Києва, Рівного , Хмельницького, і, звісно ж, її засновник Андрій Длігач.– Зазвичай, це представники малого і середнього бізнесу. Власники великих компаній теж є серед учасників. Здебільшого, вони виступають уже в ролі менторів-експертів, які діляться своїм знанням. Адже люди, які досягають такого рівня розвитку своєї справи, самі відчувають потребу передавати власний досвід. Це і була моя основна ідея: щоб і малий бізнес мав можливості для росту та розвитку. У середнього та великого вже є пройдений шлях, в них більший капітал, більший досвід. А малому бізнесу що робити? Просто дивитися, спостерігати і наступати на ті ж граблі? Нелогічно! Тому, таке партнерство великого, середнього та малого бізнесу допомагає підприємцям-початківцям набагато швидше рухатись до поставленої цілі. Своєю чергою, власники великих компаній, спілкуючись з малими підприємцями, мають можливість дізнаватися про нові стартапи. Вони можуть знайти круті ідеї, в які захочуть інвестувати. Тим паче, що всередині спільноти панує повна довіра.Бордівці – це щирі, відкриті люди, які готові обмінюватися досвідом та підтримувати одне одного. Загалом, на сьогодні Board має вже є понад 2 000 учасників в Україні і за кордоном, а також понад 200 менторів. Географія учасників складає близько 40 країн. Лише уявіть: майже в кожному куточку світу є своя людина. Адже Board – це велика сімʼя. Разом – набагато краще справлятися з викликами.Продукт, який ми пропонуємо учасникам спільноти – це, по-перше, довіра та перевірені зв'язки усередині спільноти. Учасники зустрічаються з однодумцями для обміну ідеями, знаходять нові корисні знайомства та друзів. По-друге – це прокачування компетенцій та зростання бізнесу. Просто за цифрами: візьмемо дослідження за 2021 рік. В середньому в Україні бізнес зріс на 11%, при цьому середня компанія Board зросла на 45%. У 2022 році середня українська компанія втратила 37% обороту, а середня компанія Board зросла на 15%. Ось і відповідь. Ми продаємо зростання. Адже зростання – це не тільки зв'язки, це компетенції, це люди, з якими ти вибудовуєш партнерство, це вирішення бізнес-проблем і необхідні відповіді у складних бізнесових завданнях.В нас багато тематичних чатів з корисною інформацією для підприємців. Є Board-інвестиція, Board-маркетинг, Board-менеджмент. Існує навіть Board-mental club, де можна черпати багато цікавого про духовність, наповнення, внутрішню свідомість. Існують і чати, де учасники купують чи продають бізнес, шукають клієнтів, підрядників, кооперуються за сферами діяльності.В багатьох містах України діють офлайн представництва Board. Таким чином, бордівець з Луцька може приїхати до Львова, Вінниці, Ужгорода, Івано-Франківська, Києва та познайомитися з місцевими учасниками спільноти. Для підприємців дуже важливо черпати досвід інших регіонів. Особливо актуальною така комунікація є для бізнесменів, що хочуть масштабувати бізнес, запустити франшизу, виходити на нові ринки або ж запустити новий продукт.В нас відбуваються спільні зустрічі, на яких учасники не лише мають можливість поспілкуватися та гарно провести час, а ще й партнеряться, створюють колаборації, укладають угоди. Нещодавно ми влаштували ”Board family day”. Це сімейне свято, куди всі беруть діток, дружин, чоловіків. І це новий рівень, коли бордівці вже сім'ями починають дружити. Це ще одна цінність, яку дає наша бізнес-спільнота.У нас постійно відбувається онлайн та офлайн-навчання. Бордівці мають можливість послухати лекції та практичні поради від топових експертів країни. Упродовж минулого року відбулося понад 3 200 таких заходів. За допомогою юристів та адвокатів, ми завжди намагаємося пояснити та розібрати актуальні зміни в законодавстві.Також у Board є своя онлайн-бібліотека. Таким чином, учасникам спільноти не треба шукати навчальні ресурси десь зовні. Спеціальний додаток на телефоні та чат-бот дає змогу підприємцям швидко отримати необхідну інформацію.Улюблений формат бордівців – це ”Company Visit”. Мега цікаво підприємцям знайомитися з кейсами успішних компаній та на власні очі бачити їхню роботу та виробничі потужності. Ми вже відвідували “Галю Балувану”, були на виробництві меблів «BKL меблі», в міжнародному екзаменаційний центрі«ЗНО200»", і відвідали ПВКП "Волиньспецторг" одну з провідних компаній Волині по забезпеченню робочим одягом. Невдовзі плануємо візит на швейне виробництво нашої учасниці Тетяни “Zigzag”.– Для цього треба пройти Board-знайомство. Під час цієї зустрічі ми розказуємо про спільноту, умови участі та головне – наші цінності. Підприємець, який хоче вступити в спільноту, повинен мати рекомендації або від діючих учасників, або від партнерів. У нас є випробувальний термін три місяці. Він дає зрозуміти, чи можемо ми далі рухатися разом, чи відповідаємо ми очікуванням учасників і чи є взаємодовіра. Хтось готовий долучитися до нас одразу, а комусь треба більше часу, треба придивитися, подумати та прийняти рішення. Загалом можу сказати, що відгуки учасників – мега класні. Коли тобі пишуть: ”Дякую, що ти це робиш” – це, напевно, найкраще, що можна почути.– Board є магнітом для лідерів та інноваторів у своїх сферах. Board створений для тих, хто не зупиняється на досягнутому, хто постійно шукає нові можливості для розвитку та масштабування, знаходячи справжній резонанс у серцях однодумців.Приєднуючись до Board, кожен власник та власниця бізнесу отримуєте доступ до неоціненного ресурсу, де понад 74% учасників з оптимізмом дивляться в майбутнє, заявляючи про впевненість у зростанні свого бізнесу у 2024 році. І цей показник значно перевищує ринковий.Це лише невеликий перелік кейсів, які свідчать про неймовірний потенціал та амбіції учасників Board. Це відображення безупинного прагнення до прогресу, що об'єднує нас, бордівців. Завдяки динамічному обміну ідеями та досвідом тут кожен з нас знаходить те, що необхідно для резильєнтності у швидкозмінному світі бізнесу.Хочу, щоб ці можливості побачив кожен. Board Луцьк – це символ спільності, яка не тільки відбивається в наших діях, але і в наших серцях. Це місце, де сплітаються мрії, надії та сміливість, де кожен з нас може знайти підтримку та натхнення для досягнення своїх мрій. Кожний обирає свою дорогу сам. Я обрала свій шлях з Board, де ми разом будемо створювати щось неймовірне.

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