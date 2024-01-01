«Це найвдаліший метод відновити втрачений зуб»: лікар з Луцька розповів все про імплантацію

Дентальні імплантати – це сучасне рішення для відновлення посмішки та впевненості в собі. Однак, незважаючи на популярність імплантації та стрімкий розвиток стоматології, багато людей все ще мають питання щодо цього методу, його переваг, ризиків і процесу встановлення. Щоб розібратися в усіх нюансах, ми поспілкувалися з досвідченим хірургом-імплантологом центру імплантології та естетичної стоматології «Grade Dental Education»Журналістамлікар розповів про найважливіші аспекти зубної імплантації, про те, як відбувається процедура, кому вона підходить і що варто знати перед прийняттям рішення про встановлення імплантів.Це штучний корінь зуба, що імплантується в кістку щелепи для заміни втраченого зуба. Він служить основою для встановлення коронки, мосту або протеза, які імітують природний зуб. Імплантати бувають різних видів та форм, але в загальному поділяються титанові (металічні) та цирконієві (неметалічні). Також є імплантати STRAUMANN, що виготовлений з матеріалу під назвою ROXOLID – сплав титану та цирконію.Титанові імплантати більш досліджені та вивчені спеціалістами, оскільки їм вже понад сотню років. Тим часом, імпланти з цирконію – молодші, їх почали використовувати лише близько два десятиліття тому, тож ми не знаємо напевне, як вони поведуть себе ще через 20-30 років.Водночас, перевогою цирконієвих імплантатів є їхній білий колір. Адже, коли ми проводимо імплантацію молодій людині, то чітко розуміємо, що вже через років 20-30 в її організмі можуть відбудуться природні фізіологічні зміни. Зокрема, в ротовій порожнині ясна піднімуться на верхніх зубах та опустяться на нижніх, а також зменшиться кістка. Відповідно, темний титановий імплантат може стати видимий, а от з цирконієвим такої проблеми не буде. Крім того, цирконієві імпланти більш біосумісні, біля них майже не виникає запальний процес.Найкращим на сьогодні вважається імплантат STRAUMANN, що увібрав в себе лише переваги титану та цирконію. Він ліпше приживається, є міцнішим та біосуміснішим ніж його «конкуренти».Титанові імплантати – це найбільш доступний варіант. Є дуже багато виробників, що займаються їх виготовленням. У нашій клініці ціна на титанові імплантати коливається від 16 000 до 30 000 гривень.Тим часом, виробників цирконієвих імплантатів – в десятки разів менше, їх важче виготовити, оскільки циркон крихкий матеріал, важче провести клінічні дослідження. Тому ціна цирконієвого імплантата буде вища. В нашій клініці вартість такого становить 49 тисяч гривень.Імплантат STRAUMANN у нашому центрі вартує 36 000 гривень.Найперше те, що перед імплантацією не потрібно видаляти власний зуб, на місці якого має стояти імплант. Набагато краще зробити все за одне відвідування. Це буде і легше для нас, і дешевше для пацієнта. Адже свій зуб – неважливо дуже він поганий чи не дуже – тримає ширину кісткової тканини, що робить імплантацію простішою.Також перед візитом до лікаря варто зробити комп’ютерну томографію, щоб спеціаліст чітко розумів,яка кількість імплантатів необхідна, чи потрібно видаляти зуби, та чи треба підсаджувати кістковий матеріал. Далі зі своїм знімком ви приходите на консультацію до хірурга-імплантолога і вже тоді отримуєте відповіді на всі свої запитання.Одноетапну імплантацію ми проводимо у 99% всіх випадків. При такій імплантації встановлення імпланта та формувача ясен відбувається впродовж однієї операції. Це набагато простіше та краще і для лікаря, і для пацієнта, оскільки останній не матиме додаткового оперативного втручання (для встановлення формувачів ясен після приживлення імплантатів).Але бувають ситуації, коли процедуру необхідно робити у два етапи. В такому разі ми спочатку встановлюємо лише імплантат. А вже через 2-3 місяці, коли він приживеться, проводимо наступну операцію: ставимо формувач ясен, а невдовзі і коронку.Така імплантація може проводитися у двох випадках. Перший – коли пацієнт їде на невизначений термін, наприклад за кордон. А другий – коли пацієнт військовий, який відправляється в зону бойових дій і не має можливості достатньо доглядати за зубами.Імплант не має терміну придатності. Це вам не якийсь холодильник чи телевізор, в якого є гарантія. З імплантатом все простіше, але водночас складніше. Якщо імплант вже прижився і на нього встановили коронку – він може стояти до кінця життя при умові, що ви будете правильно доглядати за ротовою порожниною, чистити зуби і раз в півроку відвідувати гігієніста.Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб навчити пацієнта правильній гігієні порожнини рота, а також даруємо зубні щітки, пасти та інші засоби для догляду. Упродовж двох років після імплантації, раз в шість місяців, ми намагаємося оглядати своїх пацієнтів: робимо знімки, проводимо гігієну тощо. Таким чином, і ми, і наші пацієнти спокійні за свої імпланти і за нашу роботу. Більша частина послуг під час цих візитів відбувається на безоплатній основі.Атрофія кісткової тканини – це природний процес, що відбувається після видалення зуба. В людському організмі завжди все правильно і логічно: кісткова тканина зберігається тоді, коли виконує певну функцію, коли ж у цьому вже немає потреби, вона поступово зменшується в розмірі. Тож, чим більше часу пройде з моменту видалення зуба до встановлення імпланта, тим більшу атрофію кісткової тканини ви отримаєте. Імплантація в таких випадках можлива, але у цьому разі пацієнти потребують підсадки більше кісткового матеріалу, ніж ті, хто зробили негайну імплантацію (одночасне видалення зуба та встановлення імплантата).Імплантація на сьогодні – найвдаліший спосіб відновити втрачений зуб. Виробники хороших сучасних імплантів заявляють про стовідсоткове приживлення своїх виробів. Так, інколи бувають невдачі, але це, скоріше, виключення ніж закономірність. Минулого року я встановив понад 621 дентальний імплантат, і лише чотири з них не прижилися та були замінені на нові одразу після видалення. Але мені здається, що з 621 встановленої пломби чи коронки – 4 теж випадуть, а то і більше.Причини відторгнення, на мою думку, полягають у двох факторах: у невмінні лікаря оцінити ситуацію в пацієнта і прийняти правильне рішення, а також в недостатній якості самого імпланта.Встановлення тимчасової коронки можливе як одразу після імплантації, так і через декілька днів. Постійне протезування на нижній щелепі проводять через 2-3 місяці після встановлення імпланта, а на верхній 4-6 місяців.Як таких протипоказань не існує, але є випадки, коли ми змушені відмовляти пацієнтам у цій послузі. Йдеться про різноманітні психічні стани пацієнтів, коли вони хочуть поставити імплантат без об’єктивної на те причини. До відносних протипоказань ми можемо віднести також алергічні та інфекційні захворювання.Не рекомендується проводити імплантацію жінкам під час вагітності. Після процедури пацієнтка повинна приймати антибіотик, протизапальні засоби, що може погано вплинути на формування плоду та майбутнє здоров’я дитини.Ускладнення після імплантації найчастіше можуть виникати в курців, які часто та багато палять, а також в людей, що мають цукровий діабет. В першому випадку на зубах формується характерний наліт, що може викликати запальні процеси, в другому – може відбуватися погане заживлення рани.Для людей з онкозахворюванням ми маємо обмежений вибір імплантантів. Для них ми використовуємо лише конкретні імплантанти, що пройшли відповідні клінічні дослідження та мають клінічно-доказовий відсоток приживлення. Йдеться про вже згаданий імплант STRAUMANN. Лікуючий лікар повинен дозволити онкопацієнту проводити цю імплантацію. Адже під час хіміотерапії, коли людина отримує великі дози різних препаратів, ця процедура може бути небажаною і навіть шкідливою. А інколи лікарі навпаки радять таким пацієнтам вставити дентальні імпланти, аби вони мали змогу добре пережовувати їжу.Це питання дуже непросте та спірне. На більшості курсів, які я відвідував, завжди йшла мова про те, що імплантацію краще проводити вже з повноліття, або ж лише при гострій потребі, наприклад, коли діти народжуються без зубів.В нашій клініці наймолодшій пацієнтці було 13 років. Ми встановили їй спочатку два імпланти, і через 3 місяці ще чотири. В дівчинки не було зачатків постійних зубів-двійок і -пятірок. Таких пацієнтів на сьогодні не дуже багато. Лікарі, скоріше, відмовляють їх від імплантації, аніж налаштовують на неї.Важливо дітям не робити містків, адже ми таким чином можемо завадити росту щелепи. Неповнолітнім пацієнтам показані лише одиночні імпланти. А ще ми попереджаємо батьків про те, що між імплантом і сусіднім зубом в процесі росту щелепи може з’явитися щілина, тож згодом доведеться замінити коронку.Імплантація, як правило, дуже швидка процедура. Встановлення одного імпланта займає від 10 до 20 хвилин. Одним з останній наших пацієнтів був військовий, якому ми зняли місток, видалили декілька зубів, встановили 11 імплантатів. Вся операція тривала трохи більше двох годин. Ще одна пацієнтка, якій ми встановили 8 імплантів, була вільна вже через півтори години.Імплантація – не болючий процес. Ми проводимо її також під седацією, що забирає всі страхи та побоювання пацієнта. Ви можете заснути і через годину піти додому з 6 імплантами.А ще ми даємо кожному пацієнту ліки на найближчі 5-7 діб. Це гарантує якість результату, адже ми можемо бути впевненими, що пацієнт прийматиме призначені медикаменти.