Як відчувається біль при раку товстої кишки





Відповіді на ці та інші важливі питання надали фахівці лікарні LISOD. Лісод – це передовий центр діагностики та лікування раку в Україні. Уже понад 15 років онкологи клініки допомагають українцям і пацієнтам з інших країн впоратися зі злоякісними пухлинами різних типів.



Як відчувається біль при раку товстої кишки

Більшість пацієнтів, які звертаються до лікаря зі скаргами на біль, описують його як спазматичні відчуття в животі, що виникають періодично.



Але важливо відзначити, що багато людей кажуть, що у них взагалі немає болю. Натомість вони можуть повідомляти про дивне відчуття повноти в животі або помічати кров у випорожненнях.



Наскільки поширений біль як ознака раку товстої кишки

Ця ознака не є поширеною. За даними досліджень, тільки близько 15% пацієнтів згадують біль як один із симптомів злоякісних змін у товстій кишці.



Чи завжди біль при пухлині в товстій кишці виникає в певному місці

Ні. Але пацієнти з онкологічним захворюванням на пізніх стадіях, особливо в тих випадках, коли ракові клітини поширилися на печінку, інколи відмічають відчуття повноти або здуття у верхній правій частині живота.



І, залежно від того, де розташована пухлина, вона також може спричинити непрохідність або закупорку товстої кишки, що може викликати сильний біль. Зазвичай це відбувається в нижній лівій частині живота.



Але знову ж таки, багато пацієнтів із раком товстої кишки не повідомляють про біль як про симптом. Вони просто бачать трохи крові на туалетному папері – і йдуть до лікаря на обстеження.



Щоб внести ясність: ми говоримо про реальний біль або просто про дискомфорт

Відчуття болю і дискомфорту різняться від людини до людини. Для одного пацієнта щось уже біль, а для іншого навіть не два за десятибальною шкалою. У цьому питанні все дуже суб'єктивно.



Первинні пухлини, які розташовані в товстій кишці, і навіть ті, що поширилися на інші органи, можуть викликати справжній біль. Пацієнти, у яких є повноцінна непрохідність, можуть відчувати сильний біль. Але ті, у кого її немає, можуть просто відчувати легкий дискомфорт або навіть іноді спазматичні відчуття.



Які чинники можуть посилити біль

Біль при раку товстої кишки може посилюватися під впливом різних чинників. Фізична активність, особливо різкі рухи або навантаження на м'язи живота, може збільшити дискомфорт. Після їжі, особливо якщо їжа важка або її важко перетравити, біль також може посилюватися, оскільки пухлина може здавлювати кишківник, що заважає нормальному травленню. Положення тіла відіграє значну роль – за певних положень, наприклад, нахил уперед або лежачи на спині, хворобливі відчуття можуть зростати через тиск на пухлину або запалені ділянки кишківника.



Як пухлина в товстій кишці може впливати на нерви і спричиняти біль в інших частинах тіла

Скупчення ракових клітин може чинити тиск на прилеглі нерви, що спричиняє біль, який іррадіює в інші ділянки тіла, такі як спина або живіт. Якщо пухлина проростає в черевну порожнину, це може призвести до болю в поперековій ділянці, оскільки рак може зачіпати нервові закінчення або органи, розташовані поруч із кишківником. Крім того, ракові клітини можуть блокувати нормальне проходження вмісту кишківником, спричиняючи сильне здуття і хворобливі відчуття, які також можуть відчуватися в різних ділянках живота.



Як пацієнти можуть справлятися з больовим синдромом на різних стадіях захворювання

На ранніх стадіях біль часто не відчувається взагалі або буває мінімальним, проте в міру прогресування захворювання він може ставати інтенсивнішим. Пацієнтам може допомогти застосування анальгетиків, починаючи з препаратів слабкої дії, таких як парацетамол або нестероїдні протизапальні засоби. На пізніших стадіях можуть призначатися опіоїдні анальгетики для контролю болю. Крім медикаментів, застосовуються такі методи, як нервові блокади або епідуральне введення препаратів. Також важливі підтримувальні методи: фізіотерапія, зміна дієти та використання психологічних технік для зниження сприйняття болю.



Які ознаки, що біль пов'язаний саме з раком товстої кишки, а не з іншими проблемами ШКТ

Біль при раку товстої кишки зазвичай постійний і посилюється з часом, на відміну від болю, викликаного тимчасовими розладами шлунково-кишкового тракту, такими як закреп або подразнення кишківника. Біль часто супроводжується іншими симптомами, специфічними для злоякісного утворення. Такими як кров у випорожненнях, зміни в частоті та формі випорожнень, втрата ваги та загальна слабкість. Якщо біль посилюється під час натискання на певні ділянки живота або залежно від положення тіла, це також може вказувати на наявність пухлини.



Які ще стани пацієнти схильні плутати з болем при раку товстої кишки

Закреп.

Геморой.

Гази.

Наслідки приймання гострої їжі.

Синдром подразненого кишківника.

Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт у животі понад пару тижнів, зверніться до лікаря і складіть план дій. У багатьох випадках для встановлення причини болю буде рекомендоване обстеження.



Що б ви хотіли, щоб люди знали насамперед про біль як симптом раку товстої кишки

Рак товстої кишки більше не є діагнозом тільки для літніх людей. Дедалі більше молодих людей, навіть у віці 30-40 років, отримують цей онкологічний діагноз, причому на пізніших стадіях захворювання. У зв'язку з цим вік для першого скринінгу на цей тип онкологічних захворювань з використанням колоноскопії нещодавно було знижено з 50 до 45 років.



Тому вкрай важливо бути уважним до свого тіла. Якщо щось здається незвичним, зверніться до лікаря.



Не списуйте симптоми на такі проблеми, як геморой або закреп, особливо якщо у вас також відбулися зміни в роботі кишківника, такі як:



частіші випорожнення

відчуття неповного випорожнення кишківника

зміна форми або консистенції випорожнень

ректальна кровотеча

Навіть незначний дискомфорт може бути приводом для звернення до лікаря. Прислухайтеся до свого тіла і серйозно ставтеся до своїх симптомів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Більшість людей з раком товстої кишки не згадують біль як один зі своїх симптомів. Але коли вони це роблять, як вони його описують? Який насправді біль, спричинений цим онкологічним захворюванням? І чи виникає він тільки в певних місцях?Відповіді на ці та інші важливі питання надали фахівці лікарні LISOD. Лісод – це передовий центр діагностики та лікування раку в Україні. Уже понад 15 років онкологи клініки допомагають українцям і пацієнтам з інших країн впоратися зі злоякісними пухлинами різних типів.Більшість пацієнтів, які звертаються до лікаря зі скаргами на біль, описують його як спазматичні відчуття в животі, що виникають періодично.Але важливо відзначити, що багато людей кажуть, що у них взагалі немає болю. Натомість вони можуть повідомляти про дивне відчуття повноти в животі або помічати кров у випорожненнях.Ця ознака не є поширеною. За даними досліджень, тільки близько 15% пацієнтів згадують біль як один із симптомів злоякісних змін у товстій кишці.Ні. Але пацієнти з онкологічним захворюванням на пізніх стадіях, особливо в тих випадках, коли ракові клітини поширилися на печінку, інколи відмічають відчуття повноти або здуття у верхній правій частині живота.І, залежно від того, де розташована пухлина, вона також може спричинити непрохідність або закупорку товстої кишки, що може викликати сильний біль. Зазвичай це відбувається в нижній лівій частині живота.Але знову ж таки, багато пацієнтів із раком товстої кишки не повідомляють про біль як про симптом. Вони просто бачать трохи крові на туалетному папері – і йдуть до лікаря на обстеження.Відчуття болю і дискомфорту різняться від людини до людини. Для одного пацієнта щось уже біль, а для іншого навіть не два за десятибальною шкалою. У цьому питанні все дуже суб'єктивно.Первинні пухлини, які розташовані в товстій кишці, і навіть ті, що поширилися на інші органи, можуть викликати справжній біль. Пацієнти, у яких є повноцінна непрохідність, можуть відчувати сильний біль. Але ті, у кого її немає, можуть просто відчувати легкий дискомфорт або навіть іноді спазматичні відчуття.Біль при раку товстої кишки може посилюватися під впливом різних чинників. Фізична активність, особливо різкі рухи або навантаження на м'язи живота, може збільшити дискомфорт. Після їжі, особливо якщо їжа важка або її важко перетравити, біль також може посилюватися, оскільки пухлина може здавлювати кишківник, що заважає нормальному травленню. Положення тіла відіграє значну роль – за певних положень, наприклад, нахил уперед або лежачи на спині, хворобливі відчуття можуть зростати через тиск на пухлину або запалені ділянки кишківника.Скупчення ракових клітин може чинити тиск на прилеглі нерви, що спричиняє біль, який іррадіює в інші ділянки тіла, такі як спина або живіт. Якщо пухлина проростає в черевну порожнину, це може призвести до болю в поперековій ділянці, оскільки рак може зачіпати нервові закінчення або органи, розташовані поруч із кишківником. Крім того, ракові клітини можуть блокувати нормальне проходження вмісту кишківником, спричиняючи сильне здуття і хворобливі відчуття, які також можуть відчуватися в різних ділянках живота.На ранніх стадіях біль часто не відчувається взагалі або буває мінімальним, проте в міру прогресування захворювання він може ставати інтенсивнішим. Пацієнтам може допомогти застосування анальгетиків, починаючи з препаратів слабкої дії, таких як парацетамол або нестероїдні протизапальні засоби. На пізніших стадіях можуть призначатися опіоїдні анальгетики для контролю болю. Крім медикаментів, застосовуються такі методи, як нервові блокади або епідуральне введення препаратів. Також важливі підтримувальні методи: фізіотерапія, зміна дієти та використання психологічних технік для зниження сприйняття болю.Біль при раку товстої кишки зазвичай постійний і посилюється з часом, на відміну від болю, викликаного тимчасовими розладами шлунково-кишкового тракту, такими як закреп або подразнення кишківника. Біль часто супроводжується іншими симптомами, специфічними для злоякісного утворення. Такими як кров у випорожненнях, зміни в частоті та формі випорожнень, втрата ваги та загальна слабкість. Якщо біль посилюється під час натискання на певні ділянки живота або залежно від положення тіла, це також може вказувати на наявність пухлини.Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт у животі понад пару тижнів, зверніться до лікаря і складіть план дій. У багатьох випадках для встановлення причини болю буде рекомендоване обстеження.Рак товстої кишки більше не є діагнозом тільки для літніх людей. Дедалі більше молодих людей, навіть у віці 30-40 років, отримують цей онкологічний діагноз, причому на пізніших стадіях захворювання. У зв'язку з цим вік для першого скринінгу на цей тип онкологічних захворювань з використанням колоноскопії нещодавно було знижено з 50 до 45 років.Тому вкрай важливо бути уважним до свого тіла. Якщо щось здається незвичним, зверніться до лікаря.Не списуйте симптоми на такі проблеми, як геморой або закреп, особливо якщо у вас також відбулися зміни в роботі кишківника, такі як:Навіть незначний дискомфорт може бути приводом для звернення до лікаря. Прислухайтеся до свого тіла і серйозно ставтеся до своїх симптомів.

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