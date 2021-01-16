Як вигідно інвестувати в іспанську нерухомість: ключові моменти





Переваги іспанської нерухомості

Інвестуючи в іспанську нерухомість, іноземні покупці отримують такі переваги:



Сприятливий м'який клімат. У південних регіонах тепло практично цілий рік.

Високий рівень життя. Стабільна економіка, розвинена інфраструктура, доступні ціни на продукти і товари першої потреби, різноманітне культурне життя — все це приваблює людей в Іспанію для постійного проживання.

Широкий вибір житла. На іспанському ринку нерухомості є квартири різної площі, практичні таунхауси, окремі вілли на морському узбережжі.

Отримання ПНЖ. Купуючи нерухомість вартістю від 500 тисяч євро, іноземний громадянин отримує посвідку на проживання.



Популярні види житла

Серед найбільш популярних типів житлової нерухомості:



Квартири. Оптимальний варіант для комфортного проживання в місті або курортній зоні.

Таунхауси. Практичні приватні будинки, об'єднані в один комплекс, де в сусідів спільні бічні стіни.

Вілли. Просторі приватні будинки з окремою ділянкою можуть розміщуватися на узбережжі або в мальовничій парковій зоні.





Де придбати житло в Іспанії для себе

Обираючи нерухомість для власного проживання, можна керуватися тільки особистими уподобаннями, не враховуючи інтереси потенційних орендарів. Багато іноземних покупців прагнуть придбати житло на узбережжі недалеко від міжнародного аеропорту. Серед найпопулярніших районів: Коста-Бланка, Коста-Брава, Коста-дель-Сол, Коста-Маресме, Коста-Дорада. Дедалі більший попит має житло на узбережжі Мурсії, зокрема завдяки грязьовим джерелам і Малому морю.



Оптимальний баланс між вартістю та зручністю пропонує нерухомість у провінції Аліканте. Тут можна знайти недороге житло на узбережжі з доступом до всієї необхідної інфраструктури. У Барселони та Мадрида свої переваги: це багатолюдні міста з найкращими освітніми та медичними установами, безліччю історичних, культурних та архітектурних пам'яток, розвиненою інфраструктурою та всіма зручностями, які може запропонувати європейське місто.



Правильний підхід до вибору нерухомості в Іспанії допоможе придбати житло вашої мрії і зробити максимально вигідне вкладення. Щоб проаналізувати ринок і розібратися в юридичних моментах, звертайтеся до досвідчених професіоналів — надійного агентства нерухомості.



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