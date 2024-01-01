Як носити ланцюжки й інші прикраси з шарфами та хустками





Розмір має значення

На голій шкірі гарно виглядають різні варіанти — і великі, і мініатюрні та витончені. Проте в поєднанні з об’ємними тканинами тонкі



На блискучих хустках із кашеміру чи атласу складно роздивитися будь-яку невелику коштовність. Для таких варіантів краще вибирати контрастні брошки та за їх допомогою збирати тканину в районі шиї. Також підійдуть великі сережки середньої довжини.



На візерунках видно гірше

Що помітніший малюнок на хустці, то «спокійнішою» має бути прикраса. З однотонними шарфами навпаки — потрібно вибирати більш замислуваті сережки, ланцюжки чи брошки зі вставками перлин, акрилу чи дорогоцінного каміння.



Також варто бути обережними, якщо візерунок дуже яскравий. Тоді краще або зовсім відмовитися від прикраси, або вибрати щось максимально блискуче.



Кольори однієї температури

Це стосується не лише прикрас, а й образу загалом. До коричневих, помаранчевих, пастельних кольорів краще пасують вироби в теплих тонах із різноманітними вставками: перлинами, червоним, рожевим чи жовтим камінням. До холодних відтінків краще пасуватимуть блискучі білі чи сині сережки, брошки або ланцюжки.



До яскравих хусток та шарфів потрібно вибирати контрастні прикраси. Проте важливо не перестаратися, адже велика кислотна пляма у верхній частині може перевантажувати образ.



У тон інших аксесуарів

Вибираючи срібні прикраси, потрібно звернути увагу на фурнітуру верхнього одягу, взуття та сумки. Вона має бути виконана в одному тоні.



Проте, як зазначають сучасні стилісти, таке правило вже не є аксіомою. Тому, якщо людина готова на експерименти з поєднанням різних кольорів та фактур, можна нехтувати цією рекомендацією.



Правила безпеки

Надягати прикраси поверх шарфів і хусток — не завжди хороша ідея. Особливо коли йдеться про фактурні кулони, ланцюжки з багатьма деталями. Вони можуть заплутатися в тканині, розірватися та просто загубитися.



Стилісти рекомендують дотримуватися наступних правил:



якщо на фоні шарфа чи хустки не видно прикраси, безпечніше надягнути її під них;

ювелірні вироби краще носити безпосередньо на тілі;

кожного разу, знявши верхній одяг, потрібно перевіряти, чи не загубилася прикраса;

довжина сережок має бути такою, щоб вони не торкалися верхнього одягу;

брошки мають тримати тканину в декількох місцях, аби створювати бганку.

Після носіння прикраси варто також перевірити, чи не застрягли в ній ворс і нитки. За необхідності їх видаляють вручну.



Натільні хрестики поверх хусток та шарфів не носять. Такий варіант виглядає вульгарно.



Цікаві комбінації

Хустку можна цікаво надягнути на шию за допомогою широкого ланцюжка чи перлів. Для цього прикрасу та тканину скручують між собою та зав’язують бантом.



Тонкі шарфи можна протягнути через великі круглі вироби, які тримають форму, — браслети, великі сережки. Головне, аби прикраса підходила за діаметром та виділялася кольором.



Різноманітні коштовності можуть чудово відтіняти гардероб у холодну пору року. Головне, аби прикраси пасувала людині за настроєм та внутрішнім самопочуттям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Осінь вносить корективи до щоденного гардероба. І в цей період шарфи та хустки мають величезну популярність. А до них любителі моди також можуть підібрати прикраси, щоби довершити свій образ.На голій шкірі гарно виглядають різні варіанти — і великі, і мініатюрні та витончені. Проте в поєднанні з об’ємними тканинами тонкі срібні ланцюжки зовсім непомітні, особливо якщо вони не контрастного кольору. До того ж на фактурних шарфах така прикраса може зачепитися та розірватися або пошкодити в’язаний виріб.На блискучих хустках із кашеміру чи атласу складно роздивитися будь-яку невелику коштовність. Для таких варіантів краще вибирати контрастні брошки та за їх допомогою збирати тканину в районі шиї. Також підійдуть великі сережки середньої довжини.Що помітніший малюнок на хустці, то «спокійнішою» має бути прикраса. З однотонними шарфами навпаки — потрібно вибирати більш замислуваті сережки, ланцюжки чи брошки зі вставками перлин, акрилу чи дорогоцінного каміння.Також варто бути обережними, якщо візерунок дуже яскравий. Тоді краще або зовсім відмовитися від прикраси, або вибрати щось максимально блискуче.Це стосується не лише прикрас, а й образу загалом. До коричневих, помаранчевих, пастельних кольорів краще пасують вироби в теплих тонах із різноманітними вставками: перлинами, червоним, рожевим чи жовтим камінням. До холодних відтінків краще пасуватимуть блискучі білі чи сині сережки, брошки або ланцюжки.До яскравих хусток та шарфів потрібно вибирати контрастні прикраси. Проте важливо не перестаратися, адже велика кислотна пляма у верхній частині може перевантажувати образ.Вибираючи срібні прикраси, потрібно звернути увагу на фурнітуру верхнього одягу, взуття та сумки. Вона має бути виконана в одному тоні.Проте, як зазначають сучасні стилісти, таке правило вже не є аксіомою. Тому, якщо людина готова на експерименти з поєднанням різних кольорів та фактур, можна нехтувати цією рекомендацією.Надягати прикраси поверх шарфів і хусток — не завжди хороша ідея. Особливо коли йдеться про фактурні кулони, ланцюжки з багатьма деталями. Вони можуть заплутатися в тканині, розірватися та просто загубитися.Стилісти рекомендують дотримуватися наступних правил:кожного разу, знявши верхній одяг, потрібно перевіряти, чи не загубилася прикраса;Після носіння прикраси варто також перевірити, чи не застрягли в ній ворс і нитки. За необхідності їх видаляють вручну.Натільні хрестики поверх хусток та шарфів не носять. Такий варіант виглядає вульгарно.Хустку можна цікаво надягнути на шию за допомогою широкого ланцюжка чи перлів. Для цього прикрасу та тканину скручують між собою та зав’язують бантом.Тонкі шарфи можна протягнути через великі круглі вироби, які тримають форму, — браслети, великі сережки. Головне, аби прикраса підходила за діаметром та виділялася кольором.Різноманітні коштовності можуть чудово відтіняти гардероб у холодну пору року. Головне, аби прикраси пасувала людині за настроєм та внутрішнім самопочуттям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію