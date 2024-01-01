Секрети успішного ведення Instagram: поради від SMM-агенції Kukurudza
Сьогодні, 12:21
Instagram сьогодні — це більше, ніж просто соцмережа. Це можливість показати свій бренд з нової сторони, спілкуватися з аудиторією і, звісно ж, продавати. Але як зробити так, щоб ведення приносило реальні результати?
Ми разом із SMM-агенцією Kukurudza підготували для вас поради, які допоможуть максимально ефективно вести сторінку в Instagram.
Без стратегії далеко не підеш. Просто постити фото — не варіант, бо потрібно чітко розуміти, навіщо ви ведете соцмережі й для кого. Наприклад, якщо ви продаєте каву, то ваші дописи мають бути цікавими саме для кавоманів: з цікавими фактами, історіями про каву, життєвими ситуаціями.
Якщо ваша аудиторія — молодь, то тексти повинні бути легкими й трохи з гумором. Наприклад, замість сухих оголошень про новий продукт, зробити сторітелінг про те, як ви реально придумували цей продукт ночами з кількома чашками кави й ось — ідея. Люди люблять реальні історії, а не банальні прогріви.
Звісно, ніхто не є проти гарних картинок, але це не єдине, що важливо. Фото мають бути живими й відповідати стилю бренду. Якщо у вас кав'ярня, постарайтесь показати атмосферу закладу: люди, які п'ють каву, затишні моменти.
Не обов'язково наймати суперфотографа, щоб зробити якісні знімки. Іноді фото з телефона можуть принести більше лайків і коментарів, бо вони живі та реальні.
Якщо це Instagram, то використовуй і reels, і дописи, і stories. Бо всі плейсменти взаємопов’язані і потрібно переводити аудиторію з одного, до іншого, щоб мати гарні охоплення.
Наприклад, показати, хто працює в компанії, їхні жартики, познайомити з працівниками, поділитись життєвими ситуаціями на роботі. Люди люблять зазирнути за закуліси, бо тоді відчувають себе частиною бренду.
Людям подобається, коли з ними спілкуються. Не варто ігнорувати коментарі або приватні повідомлення. Чим більше ти відповідаєш, тим більша ймовірність, що твої підписники будуть взаємодіяти з твоїм контентом.
Якщо немає ідей, що постити чи чим ділитись на сторінці — запитайте в аудиторії, що їй було б цікаво дивитись. Бо хто краще знає, аніж вони?
Реклама буває не лише таргетована чи в блогерів, бо є ще різні безплатні та платні методи просування. Тому потрібно використовувати як і контент, що залучає, так й інші методи.
Бо правильна стратегія допоможе досягнути бажані результати й навіть перевершити їх. Але якщо ведення — не ваша сильна сторона, краще довіритись тим, хто в цьому розбирається. СММ агенція Kukurudza працюють на результат, тому ви знаєте, до кого звертатись.
Instagram — це не просто красива картинка. Це стратегія, спілкування і постійний контакт з аудиторією. Якщо робити все правильно, можна не тільки підвищити впізнаваність бренду, але й реально збільшити продажі.
А якщо ви не хочете витрачати час на всі ці нюанси — залишайте це професіоналам. Kukurudza має вагомий досвід і знає, як просувати соцмережі так, щоб допомогти бренду досягнути бажаних результатів.
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Ми разом із SMM-агенцією Kukurudza підготували для вас поради, які допоможуть максимально ефективно вести сторінку в Instagram.
1 порада
Стратегія — перший крок
Без стратегії далеко не підеш. Просто постити фото — не варіант, бо потрібно чітко розуміти, навіщо ви ведете соцмережі й для кого. Наприклад, якщо ви продаєте каву, то ваші дописи мають бути цікавими саме для кавоманів: з цікавими фактами, історіями про каву, життєвими ситуаціями.
2 порада
Спілкуйтесь мовою аудиторії
Якщо ваша аудиторія — молодь, то тексти повинні бути легкими й трохи з гумором. Наприклад, замість сухих оголошень про новий продукт, зробити сторітелінг про те, як ви реально придумували цей продукт ночами з кількома чашками кави й ось — ідея. Люди люблять реальні історії, а не банальні прогріви.
3 порада
Віжуал — це не тільки про красиві фото
Звісно, ніхто не є проти гарних картинок, але це не єдине, що важливо. Фото мають бути живими й відповідати стилю бренду. Якщо у вас кав'ярня, постарайтесь показати атмосферу закладу: люди, які п'ють каву, затишні моменти.
4 порада
Дорого не означає дієво
Не обов'язково наймати суперфотографа, щоб зробити якісні знімки. Іноді фото з телефона можуть принести більше лайків і коментарів, бо вони живі та реальні.
5 порада
Використовуйте всі плейсменти
Якщо це Instagram, то використовуй і reels, і дописи, і stories. Бо всі плейсменти взаємопов’язані і потрібно переводити аудиторію з одного, до іншого, щоб мати гарні охоплення.
6 порада
Показуйте закулісся
Наприклад, показати, хто працює в компанії, їхні жартики, познайомити з працівниками, поділитись життєвими ситуаціями на роботі. Люди люблять зазирнути за закуліси, бо тоді відчувають себе частиною бренду.
7 порада
Взаємодія з підписниками
Людям подобається, коли з ними спілкуються. Не варто ігнорувати коментарі або приватні повідомлення. Чим більше ти відповідаєш, тим більша ймовірність, що твої підписники будуть взаємодіяти з твоїм контентом.
8 порада
Не знаєте, що постити? Питайте у підписників
Якщо немає ідей, що постити чи чим ділитись на сторінці — запитайте в аудиторії, що їй було б цікаво дивитись. Бо хто краще знає, аніж вони?
9 порада
Різні методи просування
Реклама буває не лише таргетована чи в блогерів, бо є ще різні безплатні та платні методи просування. Тому потрібно використовувати як і контент, що залучає, так й інші методи.
10 порада
Не бійтесь починати вести соцмережі для бренду
Бо правильна стратегія допоможе досягнути бажані результати й навіть перевершити їх. Але якщо ведення — не ваша сильна сторона, краще довіритись тим, хто в цьому розбирається. СММ агенція Kukurudza працюють на результат, тому ви знаєте, до кого звертатись.
Висновок: в деталях ховається успіх
Instagram — це не просто красива картинка. Це стратегія, спілкування і постійний контакт з аудиторією. Якщо робити все правильно, можна не тільки підвищити впізнаваність бренду, але й реально збільшити продажі.
А якщо ви не хочете витрачати час на всі ці нюанси — залишайте це професіоналам. Kukurudza має вагомий досвід і знає, як просувати соцмережі так, щоб допомогти бренду досягнути бажаних результатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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