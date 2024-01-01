Kärcher — від домашнього прибирання до бізнесу

Новий бізнес може розпочатися з домашніх улюбленців? Легко! Двоє милих хвостів цілком здатні спонукати своїх зайнятих господарів до активного пошуку варіантів швидкого прибирання.Зазвичай це процес, який здебільшого кортить якнайшвидше розпочати і закінчити. Але може статися, що він раптом несподівано переростає в задоволення, десь на межі з хобі. І чим далі, тим більше кортить спробувати щось нове.Так стається, коли до рук потрапляє побутова техніка для прибирання, яка по-справжньому вражає функціональністю, приваблює можливостями й милує око дизайном. Результат перевищує очікування: чиста домівка і зекономлений час для того ж відпочинку, прогулянки, фільму, спілкування з домашніми.А далі настає момент, коли досвідом «спілкування» з такою технікою хочеться поділитися. Як, власне, і нею, самою. Так почав шлях до нового бізнесу підприємець з ЛуцькаВін, власник групи компаній, став амбасадором надійної та потужної німецької техніки для прибиранняна українському ринку: вже відкриті магазини в Нововолинську та Стрию.Планує, що протягом наступного року на заході країни таких магазинів буде не менше десяти. Каже, що продукція для прибирання як побутового, так і професійного використання від Kärcher — це не лише про чисту домівку. А про близьку по духу філософію та високий рівень підтримки клієнтів.— Філософія компанії Kärcher лежить в інноваційній площині, і орієнтована на впровадження нових технологій, що приносять користь людям. Kärcher надає рішення як для бюджетного сегменту, так і для преміум-ринку. А ще про цю техніку кажуть, що вона випереджує час.І як людина, яка має вдома до десяти одиниць техніки Kärcher, підтверджую ці слова.Іноді здається, хіба може пристрій бути ще більш досконалим? А от може, тому що німецький перфекціонізм ніколи остаточно не задоволений отриманим результатом. Вдалі рішення тут час від часу переглядають і знаходять, де можна удосконалити ще більше. Це фахівці, які багато працюють, і в результаті споживач отримує прогресивну техніку для прибирання, що вражає високою продуктивністю, ергономічністю і чудовою якістю.— У нас вдома побутує жарт: «Андрію, ти ж так любиш прибирати», — каже іноді дружина. Так от, я зазвичай відповідаю, що не стільки люблю прибирати, як люблю чистоту. А з двома песиками вдома, маленьким сином, який досліджує все довкола, постало питання про те, що вже час серйозно чистити поверхні. Логічне продовження питання: а чим будемо чистити? Першим пошуковик Гугл показав Kärcher.Почитав, побачив, що це компанія, яка робить техніку більше ста років, і ніхто нічого поганого про неї сказати не може. І що Kärcher має локальні офіси та представництво в Україні, що дозволяє компанії швидко реагувати на локальні ринкові потреби. Зацікавився. І коли настав отой момент вибору – що ж купити, то взяв те, що на слуху і чому інтуїтивно довіряєш.— Першою спонтанно з’явилася швабра, яку я подарував собі напередодні Нового року. От всім того дня щось вибрав: дружині, синові, батькам. Вирішив, що теж не залишу себе без подарунка.Оскільки прибирати я, попри жарти, дійсно люблю, поїхав подивитися, що є в наявності. Мені пощастило, бо я зупинився на моделі швабри з ліхтариком і додатковими роликами. Коли я повернувся додому і вимив підлогу, то побачив, що компанія таки правду каже: їхня техніка вимиває поверхні на 30% краще, ніж це можна було б зробити вручну. Оскільки в нас удома здебільшого плитка на підлозі, то вибір виявився дуже вдалим.Ця швабра FC 7 Cordless Premium – в топі позицій, які буквально змітають у 2024 році. Потім у мене з’явився пилосос SE 6.100. Знаєте, як я здійснив цю покупку? Видався дуже поганий день, коли треба було розвантажити голову та завантажити руки. Поїхав і купив цей прекрасний миючий пилосос.А далі понеслося: на день народження мені подарували віконний пилосос, яким дуже зручно також мити дзеркала. Тож я піймався на тому, що просто кайфую від цієї техніки. Нетерпляче чекаю, коли з’являється щось нове-цікаве, купую, розпаковую, складаю, випробовую.— Якщо це складна побутова техніка, то спершу читаю інструкцію, щоб правильно запустити і зробити все, від мене залежне, аби добре працювала, а потім читаю, як обслужити. У іншому випадку ви ризикуєте перетворити блискучу техніку на скунса. Вона на таке точно не заслуговує.Так, обслуговування займає певний час, так, це той процес, послідовність якого потрібно один раз ретельно засвоїти. Якщо правильно все робити, то ця техніка буде гарненька і свіженька, служитиме довго. Але Kärcher приділяє пильну увагу післяпродажному обслуговуванню: більшість їхніх продуктів мають гарантійний період, протягом якого клієнти можуть звертатися за безкоштовним обслуговуванням. Компанія має великі склади із запчастинами, що дозволяє швидко проводити ремонт обладнання, яке вже вийшло з ладу​.— Коли увесь процес – від отримання техніки й до використання, не почав знімати і викладати в сторіс. І ось в Інстаграм я вже роздаю направо і наліво поради та завзято консультую. Так з’явилася ідея зайнятися цією технікою професійно.Минуло кілька місяців, ми провели необхідні перемовини з представниками компанії в Україні, знайшли приміщення, закупили техніку. І не минуло й року з моменту ідеї, як вже відкрили два магазини: у Нововолинську та Стрию. До Нового року плануємо відкрити третій у Шептицькому.— Мене дуже надихнула їхня комунікаційна стратегія, яка спирається, крім решти, і на локальні потреби. В Україні, наприклад, вони активно пропонують техніку, яка працює без світла на акумуляторах. Уявляєте? Зануритися в ситуацію, вивчити потребу, запропонувати оптимальне для нас сьогодні рішення. Нам у воюючій країні сьогодні потрібно багато сил на інші речі, тож дозволити собі таку «розкіш», як закидатися сміттям і потонути в бруді, попри те, що в нас не буває світла, ми не можемо.І представники компанії дуже чутливо вловили цей момент. Імпонують також їхні реставраційні проєкти в Україні: вони беруть участь в реставрації історичних об'єктів, використовуючи свої професійні технології для очищення та збереження культурної спадщини. Погодьтеся, така співпраця дуже надихає. Зовсім скоро здивуємо вас новою пропозицією також і в Луцьку.