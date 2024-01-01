Найрідкісніша пляшка має всього п’ять екземплярів у світі: як волинянин колекціонує алкогольні мініатюрки

Сергій Деркач вже чверть століття збирає алкогольні мініатюрки.



Сьогодні в його колекції – близько 1 400 маленьких пляшечок з різноманітними хмільними напоями. Серед екземплярів – здебільшого коньяк, але є й горілка, віскі, вино та навіть пиво.



Про історію свого хобі, найексклюзивніші та найрідкісніші пляшечки Сергій розповів журналістам ВолиньPost.



Матеріал створено за підтримки бренду Ukrainian Spirit.



Усе починалося з жартів та дружніх «підколів», – пригадує він. На дворі були дев’яності, чоловік саме почав свою кар’єру столяра. В робочому колективі, каже, було заведено випивати, а він до алкоголю ставився, скоріше, негативно, аніж навпаки.



«Хлопці з мене жартували, казали: «Чого до тебе іти в гості, якщо в тебе нема що випити». Тож я хотів, щоб у мене вдома був великий асортимент алкоголю. По трішки почав збирати мініатюрки, вважав, що це може стати своєрідною відповіддю на їхні «підколи». Згодом почала формуватися ціла колекція, а я все більше поринав у цю тему», – розповідає чоловік.





Пляшки в колекції Сергія містять по 50 мілілітрів рідини та менше.



Наймініатюрнішим експонатом є 1,2-мілілітрова пляшечка віскі, що занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Три таких, каже колекціонер, з легкістю поміщаються в сірникову коробку.



Найменша пляшечка в колекції на фоні інших екземплярів

Сергій говорить: найцінніші мініатюрки ті, яких мало у світі. Найексклюзивніший елемент колекції Сергія – це коньяк «Daniel Bouju» з Франції. У світі таких є всього п’ять. Урожай спиртів, використаний для виготовлення цього напою, датується 1905 роком.



«У 1905 році було винищено 95 % виноградників. Тож коньяки до цього року і цього року випуску вважаються дуже рідкісними. Виробники вирішили зі своїх запасів розлити одну літрову пляшку у 14 мініатюрок, але під час транспортування частину пляшок було втрачено, тож у колекціонерів перебувають всього 5 екземплярів, зокрема і в мене», – розповідає Сергій.



Коньяк «Landy» має лише 192 екземпляри у світі

Мініатюрок коньяку «Daniel Bouju» до сьогодні збереглося всього п’ять

Справжня гордість колекціонера – мініатюрка «Remy Martin Louis XIII». Його називають королем коньяків, а також коньяком королів, каже Сергій. Адже це напій вищих дворянських станів, він є найбільш титулованим коньяком Франції, який випускається ще з 1715 року.



«В ньому міститься близько 1 000 спиртів різних років, різних витримок, різних регіонів. Продажна ціна цього напою на сьогодні сягає 1 000 євро», – говорить чоловік.



Коньяк «Remy Martin Louis XIII», що містить в собі близько 1 000 різних спиртів

Для справжнього колекціонера пріоритетом є не кількість, а якість та ексклюзивність, зазначає Сергій. Саме тому, щоб купити перший з двох лімітованих наборів коньяків «Prunier», йому довелося пожертвувати частиною своєї колекції.



«У всьому світі їх обмежена кількість – приблизно 200 наборів. Щоб його купити, я «полював» десь два роки. Мені довелося продати приблизно 200 інших, менш цінних, екземплярів. Прощатися з іншими екземплярами було не шкода. Саме цим колекціонер відрізняється від збирача: коли важлива кількість, втрачається якість», – говорить він.



Набір коньяків «Prunier»

В колекції Сергія – чимало закордонного алкоголю, але є й вітчизняний Зокрема, дуже припали до душі колекціонеру мініатюрки від луцького спирто-горілчаного заводу.



Чоловіку так сподобалася якість продукції та оформлення мініпляшечок, що він, застосувавши свої столярські вміння, вирішив зробити для них спеціальну окрему коробку.





«Дизайн цих пляшок якщо не найкращий, то один з найкращих, що сьогодні випускаються в Україні. Вони нічим не гірші за імпортні. Увага до деталей, до оформлення – просто на найвищому рівні. Мініатюрки зроблені дуже гарно та презентабельно, а ще, що не мало важливо, вони – абсолютна копія великих пляшок, повністю повторюють їх зовнішній вигляд та форму. Це теж цінується серед колекціонерів», – говорить волинянин.



Алкогольні мініатюрки від Ukrainian Spirit

Сергій Деркач планує виготовити ще певну кількість боксів для лімітованої серії наборів від



Унікальність наборів полягає ще й в тому, що у них буде ексклюзивна мініатюрка зі шкіряними етикетками, що є точною копією трилітрових та шестилітрових пляшок в шкіряному оздобленні



Саме обмежена кількість наборів, каже Сергій, зробить ці алкогольні мініатюрки ексклюзивними та приверне увагу до них поціновувачів і колекціонерів з усього світу.



Продукція Ukrainian Spirit

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Житель села Милуші, що поблизу Луцька,вже чверть століття збирає алкогольні мініатюрки.Сьогодні в його колекції – близько 1 400 маленьких пляшечок з різноманітними хмільними напоями. Серед екземплярів – здебільшого коньяк, але є й горілка, віскі, вино та навіть пиво.Про історію свого хобі, найексклюзивніші та найрідкісніші пляшечки Сергій розповів журналістамУсе починалося з жартів та дружніх «підколів», – пригадує він. На дворі були дев’яності, чоловік саме почав свою кар’єру столяра. В робочому колективі, каже, було заведено випивати, а він до алкоголю ставився, скоріше, негативно, аніж навпаки.«Хлопці з мене жартували, казали: «Чого до тебе іти в гості, якщо в тебе нема що випити». Тож я хотів, щоб у мене вдома був великий асортимент алкоголю. По трішки почав збирати мініатюрки, вважав, що це може стати своєрідною відповіддю на їхні «підколи». Згодом почала формуватися ціла колекція, а я все більше поринав у цю тему», – розповідає чоловік.Пляшки в колекції Сергія містять по 50 мілілітрів рідини та менше.Наймініатюрнішим експонатом є 1,2-мілілітрова пляшечка віскі, що занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Три таких, каже колекціонер, з легкістю поміщаються в сірникову коробку.Сергій говорить: найцінніші мініатюрки ті, яких мало у світі. Найексклюзивніший елемент колекції Сергія – це коньяк «Daniel Bouju» з Франції. У світі таких є всього п’ять. Урожай спиртів, використаний для виготовлення цього напою, датується 1905 роком.«У 1905 році було винищено 95 % виноградників. Тож коньяки до цього року і цього року випуску вважаються дуже рідкісними. Виробники вирішили зі своїх запасів розлити одну літрову пляшку у 14 мініатюрок, але під час транспортування частину пляшок було втрачено, тож у колекціонерів перебувають всього 5 екземплярів, зокрема і в мене», – розповідає Сергій.Справжня гордість колекціонера – мініатюрка «Remy Martin Louis XIII». Його називають королем коньяків, а також коньяком королів, каже Сергій. Адже це напій вищих дворянських станів, він є найбільш титулованим коньяком Франції, який випускається ще з 1715 року.«В ньому міститься близько 1 000 спиртів різних років, різних витримок, різних регіонів. Продажна ціна цього напою на сьогодні сягає 1 000 євро», – говорить чоловік.Для справжнього колекціонера пріоритетом є не кількість, а якість та ексклюзивність, зазначає Сергій. Саме тому, щоб купити перший з двох лімітованих наборів коньяків «Prunier», йому довелося пожертвувати частиною своєї колекції.«У всьому світі їх обмежена кількість – приблизно 200 наборів. Щоб його купити, я «полював» десь два роки. Мені довелося продати приблизно 200 інших, менш цінних, екземплярів. Прощатися з іншими екземплярами було не шкода. Саме цим колекціонер відрізняється від збирача: коли важлива кількість, втрачається якість», – говорить він.В колекції Сергія – чимало закордонного алкоголю, але є й вітчизняний Зокрема, дуже припали до душі колекціонеру мініатюрки від луцького спирто-горілчаного заводу.Чоловіку так сподобалася якість продукції та оформлення мініпляшечок, що він, застосувавши свої столярські вміння, вирішив зробити для них спеціальну окрему коробку.«Дизайн цих пляшок якщо не найкращий, то один з найкращих, що сьогодні випускаються в Україні. Вони нічим не гірші за імпортні. Увага до деталей, до оформлення – просто на найвищому рівні. Мініатюрки зроблені дуже гарно та презентабельно, а ще, що не мало важливо, вони – абсолютна копія великих пляшок, повністю повторюють їх зовнішній вигляд та форму. Це теж цінується серед колекціонерів», – говорить волинянин.Сергій Деркач планує виготовити ще певну кількість боксів для лімітованої серії наборів від Ukrainian Spirit . Кожну колекційну коробку він створює повністю вручну, окрім, хіба що, лазерного гравіювання на поверхні.Унікальність наборів полягає ще й в тому, що у них буде ексклюзивна мініатюрка зі шкіряними етикетками, що є точною копією трилітрових та шестилітрових пляшок в шкіряному оздобленніСаме обмежена кількість наборів, каже Сергій, зробить ці алкогольні мініатюрки ексклюзивними та приверне увагу до них поціновувачів і колекціонерів з усього світу.- адреса: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67- телефон: +38 095 067 16 20- на карті: https://maps.app.goo.gl/UQyBUUCL87zGDmmM6 - графік роботи: пн-пт 9:00 - 19:00, сб 9:00 – 18:00, нд – вихідний- адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (мийка "Нептун")- телефон: +38 095 067 15 44- на карті: https://maps.app.goo.gl/18GortXpoGNdQ4257 - графік роботи: пн-пт 9:00 – 19:00, сб-нд – 9:00 - 18:00

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