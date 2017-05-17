Новий Mitsubishi L200: оптимальне поєднання позашляхових можливостей та комфорту





Екстер'єр: якісні покращення

Над зовнішнім виглядом попрацювали дуже ретельно практично у всіх аспектах. Так, помітно покращилися:



аеродинаміка кабіни та заднього спойлера;

дверні ручки – тепер вони ще зручніші;

бічні підніжки – вони не слизькі, тому й безпечніші, комфортніші.

Варто зазначити фірмову концепцію дизайну фронтальної частини – вона заграла по-новому. В L200 можна побачити особливо привабливі скульптурні форми. Вони створюються в тому числі внаслідок тривимірної решітки радіатора та потужного переднього бампера. Денні ходові вогні оснастили трьома L-подібними світлодіодними ліхтарями, які внаслідок виразної оптики надають моделі яскравого вигляду.



Інтер'єр: сучасний і функціональний

Новий L200 зміг вдало поєднати сучасний дизайн та високу функціональність. Елементи, які необхідно використовувати, знаходячись на пасажирському чи водійському сидінні, дуже зручні та продумано розташовані, створюючи максимально комфортне середовище.



Салон став ще просторішим, а матеріали для оздоблення ще якіснішими. Панель приладів спроєктована за принципом «горизонтальної осі». Саме тому водію дуже зручно бачити та вчасно оцінювати зміни в положенні транспортного засобу – це полегшує керування.



Передбачено чимало корисного простору. В салоні побачите:



місткі бардачки;

зручні підстаканники;

кишені у дверях.

У всьому цьому просторі вдається комфортно розмістити речі, при цьому салон залишиться впорядкованим, і все, що потрібно, буде під рукою.



Панель приладів

Особливу увагу приділили в новій моделі полегшенню процесу зчитування показників з панелі приладів і центрального монітора. Крім того, селектори, перемикачі, кнопки мають оптимальний рівень чутливості, тому працювати з ними зможете навіть в рукавичках. В кермі, перемикачах, дверних ручках реалізований підхід Mitsubishi Touch, який акцентує увагу на зручності та надійності.



Власне, сама панель приладів комбінована. На ній інтуїтивно зрозуміле розташування індикаторів, а відображення даних можна налаштувати під власні потреби. Це робить керування ще зручнішим. Яскравість та контрастність дисплея адаптуються до освітлення, тим самим забезпечуючи чудову видимість незалежно від часу доби.



OFF-road можливості та безпека

Міцний і надійний L200 – це просто універсальне авто для бездоріжжя, яке до того ж може везти доволі великі вантажі. Потужний двигун і висока прохідність гарантують легке подолання будь-яких перешкод на шляху.



Присутня інтелектуальна система повного приводу, яка забезпечує впевнене керування навіть у важких умовах. Відмітимо також високу вантажопідйомність, що робить цей автомобіль незамінним супутником для найрізноманітніших задач.



Нову модель обладнали черговою ітерацією системи повного приводу Super Select 4WD-II. Ви можете самостійно обрати один з режимів трансмісії, а саме:



2Н – задній привід;

4Н – постійний повний;

4HLc – повний, з блокуванням центрального диференціалу;

4LLc – повний, з блокуванням центрального диференціалу та задіянням пониженого ряду трансмісії.

Крім того, присутні 7 режимів руху, які налаштовані відповідно до умов та ситуації. А саме: нормальний, гравій, подолання глибокого снігу, економічний, пісок, багнюка та кам'яниста ділянка шляху. Обирати тип бездоріжжя дуже зручно з використанням спеціальної кнопки. В результаті оптимізується робота двигуна, системи гальмування, контролю переключення передач, система ASTC. Все це в комплексі суттєво покращує прохідність машини на різних поверхнях.



Що стосується безпеки, то новий L200 отримав покращену раму, систему HSA, яка попереджає відкат назад при рушанні вгору по крутому схилу. Авто отримало 7 подушок безпеки, в тому числі покращену протекцію і водія, і пасажирів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Модельний ряд Mitsubishi L200 завжди привертає до себе увагу, не виключення і нове покоління, презентація якого була проведена нещодавно. Це те авто, яке підійде, як не дивно, для подолання складних відтинків дороги та для комфортних поїздок по місту. Сьогодні ми розкриємо ключові характеристики Mitsubishi L200 Над зовнішнім виглядом попрацювали дуже ретельно практично у всіх аспектах. Так, помітно покращилися:Варто зазначити фірмову концепцію дизайну фронтальної частини – вона заграла по-новому. В L200 можна побачити особливо привабливі скульптурні форми. Вони створюються в тому числі внаслідок тривимірної решітки радіатора та потужного переднього бампера. Денні ходові вогні оснастили трьома L-подібними світлодіодними ліхтарями, які внаслідок виразної оптики надають моделі яскравого вигляду.Новий L200 зміг вдало поєднати сучасний дизайн та високу функціональність. Елементи, які необхідно використовувати, знаходячись на пасажирському чи водійському сидінні, дуже зручні та продумано розташовані, створюючи максимально комфортне середовище.Салон став ще просторішим, а матеріали для оздоблення ще якіснішими. Панель приладів спроєктована за принципом «горизонтальної осі». Саме тому водію дуже зручно бачити та вчасно оцінювати зміни в положенні транспортного засобу – це полегшує керування.Передбачено чимало корисного простору. В салоні побачите:У всьому цьому просторі вдається комфортно розмістити речі, при цьому салон залишиться впорядкованим, і все, що потрібно, буде під рукою.Особливу увагу приділили в новій моделі полегшенню процесу зчитування показників з панелі приладів і центрального монітора. Крім того, селектори, перемикачі, кнопки мають оптимальний рівень чутливості, тому працювати з ними зможете навіть в рукавичках. В кермі, перемикачах, дверних ручках реалізований підхід Mitsubishi Touch, який акцентує увагу на зручності та надійності.Власне, сама панель приладів комбінована. На ній інтуїтивно зрозуміле розташування індикаторів, а відображення даних можна налаштувати під власні потреби. Це робить керування ще зручнішим. Яскравість та контрастність дисплея адаптуються до освітлення, тим самим забезпечуючи чудову видимість незалежно від часу доби.Міцний і надійний L200 – це просто універсальне авто для бездоріжжя, яке до того ж може везти доволі великі вантажі. Потужний двигун і висока прохідність гарантують легке подолання будь-яких перешкод на шляху.Присутня інтелектуальна система повного приводу, яка забезпечує впевнене керування навіть у важких умовах. Відмітимо також високу вантажопідйомність, що робить цей автомобіль незамінним супутником для найрізноманітніших задач.Нову модель обладнали черговою ітерацією системи повного приводу Super Select 4WD-II. Ви можете самостійно обрати один з режимів трансмісії, а саме:Крім того, присутні 7 режимів руху, які налаштовані відповідно до умов та ситуації. А саме: нормальний, гравій, подолання глибокого снігу, економічний, пісок, багнюка та кам'яниста ділянка шляху. Обирати тип бездоріжжя дуже зручно з використанням спеціальної кнопки. В результаті оптимізується робота двигуна, системи гальмування, контролю переключення передач, система ASTC. Все це в комплексі суттєво покращує прохідність машини на різних поверхнях.Що стосується безпеки, то новий L200 отримав покращену раму, систему HSA, яка попереджає відкат назад при рушанні вгору по крутому схилу. Авто отримало 7 подушок безпеки, в тому числі покращену протекцію і водія, і пасажирів.

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