Які проєкти можуть змінити Луцьк: що радять бельгійські урбаністи у співдії з лучанами

Воркшопи: теми та учасники

Що запропонували

Які проєкти можуть змінити Луцьк

Ревіталізація «Лучанки», розвиток «бобрового» острова, озеленення дахів у центрі міста, відновлення ботанічного саду – це те чого прагнуть проактивні лучани сьогодні.Адже саме такі ідеї вони озвучили під час двох днів лекцій та воркшопів (робочих майстерень), організованих командою Urban Vision Lutsk у співпраці з партнерами: архітекторами бельгійського бюро ORG та урбаністами з Urban Reform (Харків).Нагадаємо, що наразі триває другий етап Urban Vision Lutsk, мета якого створити стратегічну візію для обласного центру Волині. Цього разу урбаністи обрали три основні фокуси: економічний розвиток і побудова бізнес-екосистем, покращення громадських просторів та підвищення доступності.Александр ДеХоог та Хендрік Блум поділилися своїм досвідом та дослідили економічний і урбаністичний потенціал Луцька, залучивши до робочих майстерень місцевий бізнес, громадськість, представників місцевих органів самоврядування та пересічних лучан. У співдії з громадою вони розробили ідеї, що можуть дати новий імпульс для розвитку міста та активізувати економічне й культурне життя Луцька.«Ключові аспекти, на яких треба зосередитися, якщо ви хочете розвивати Луцьк, – це економіка, доступність та розвиток публічних просторів. Це може слугувати шаблоном для інших міст, які потребують також реконструкції та відновлення. Тож Луцьк може стати ще однією випробувальною платформою для нових ідей, які можна потім застосувати в інших містах України», — розповів під час лекції Хендрік Блум.Впродовж першого дня вивчали теми економіки та публічних просторів у Луцьку. В економічному практикумі взяли участь 14 представників різних підприємств міста. Учасники занурилися в ідею створення хабів — місць, де бізнес, освіта і громада зливаються в одне.На мапі Луцька з'явилися нові позначки, що символізують можливості співпраці між стартапами, корпораціями, університетами, організаціями, що надають підтримку, а також установи, що задовольняють суспільні потреби.До вивчення теми громадських просторів долучилися 25 активних містян, які працювали в шести командах. Кожна розробила власний пілотний проєкт, дослідивши шість різних локацій міста:- Площа біля ВНУ імені Лесі Українки;- Театральний та Київський майдани;- Набережні біля річок Стир та Сапалаївка;- Територія Гнідавського болота.Учасники обговорювали можливі сценарії використання цих просторів, пропонували заходи, функції та дизайн-рішення, які могли б зробити ці місця більш комфортними та привабливими для громади.