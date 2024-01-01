Академія косметології у Луцьку: що входить у курс від Наталії Лавренюк (фото)

Наталії Лавренюк. Тут кожен охочий зможе здобути базові знання та навички, необхідні для роботи у сфері естетичної косметології.



Детально про Академію – згодом, а поки – про її засновницю Наталію Лавренюк, людину, яка стоїть за створенням цього проєкту.



Наталія прийшла в косметологію дев’ять років тому. З того часу вона невпинно розвивалася в цій сфері та пройшла довгий шлях від роботи індивідуального спеціаліста до засновниці успішної мережі косметологічних клінік та кабінетів.



Сьогодні жінка очолює косметологічні клініки у Луцьку та Володимирі, а також косметологічні кабінети в Ковелі, Ратному, Старій Вижві та навіть за кордоном – у Празі.



"У наших клініках в Луцьку та Володимирі працюють не лише косметологи, але й лікарі – гінеколог, трихолог, а також консультує пластичний хірург. Зараз ми активно шукаємо кваліфікованого дерматолога. На базі клінік ми робимо УЗД-діагностику, зокрема обстеження молочних залоз, щитоподібної залози та внутрішніх органів. Наша мета – забезпечити комплексний підхід, адже косметологія – це не лише про зовнішність, але й про здоров’я з середини", – розповідає власниця.



З часом Наталія вирішила передавати свої знання та досвід іншим. Так виникла ідея створити Академію косметології – навчальний заклад, де кожен зможе отримати базові знання з естетичної косметології та освоїти сучасні техніки в цій сфері.

Сьогодні Академія вже відкрила двері для першого потоку студентів, і навчання активно триває.







На кого можна навчатися?

"В Академії ми готуємо косметологів-естетистів або косметиків – фахівців, які спеціалізуються на наданні послуг без глибокого втручання, тобто без ін’єкцій", – каже Наталія Лавренюк.



Йдеться про чистку обличчя, поверхневі пілінги, різноманітні масажі обличчя, шиї й декольте, роботу з дермапеном, лазерну епіляцію та інші популярні процедури.



Державою передбачено три кваліфікаційні рівні для таких спеціалістів. На сьогодні Академія пропонує навчання косметологів-естетистів I ступеня. Проте тут активно працюють над отриманням необхідних ліцензій для підготовки фахівців II та III ступенів.





Скільки та як триває курс?

Курс триває майже два місяці. У кожному тижні – три навчальні дні. Зазвичай, це або п’ятниця-неділя, або субота-понеділок. Години занять – з 10:00 до 18:00.



Упродовж цього періоду студенти не лише отримують ґрунтовні теоретичні знання, але й відпрацьовують їх на практиці. Для цього в Академії є спеціально обладнане приміщення.



Навчальний простір розділений на дві зони:

- лекторій – для теоретичних занять;

- практична зона – обладнана канапами, столиками з усім необхідним начинням і препаратами, а також сучасною технікою для виконання косметологічних процедур.



Таке поєднання дозволяє студентам відчути себе справжніми професіоналами ще під час навчання.





Хто навчає?

Навчальна програма Академії поділена на кілька блоків, кожен з яких читають висококваліфіковані спеціалісти. Кожен викладач відповідає за свій напрямок – як у теорії, так і на практиці.



"На сьогодні у нас працює шість викладачів. Я зібрала дуже потужну та круту команду. Найкращих", – зазначає Наталія Лавренюк.



Серед експертів:



- Оксана Моспанова – членкиня та викладачка Медичного університету імені Шупіка;

- Володимир Іваніщев – лікар-дерматолог вищої категорії, керівник Університету геронтології України.



"Ці люди – справжні світила української косметології з понад 20-річним досвідом", – підкреслює засновниця Академії.



До викладацького складу також входять місцеві фахівці: Вероніка Пилипець – практикуюча косметологиня та Анастасія Данілова – лікарка-реабілітологиня.



Крім основної програми, Академія пропонує випускникам можливість проходити додаткові курси, які проводять провідні викладачі.





Як оцінюють студентів і що підтверджує їхню кваліфікацію?

Після завершення кожного блоку навчання студенти проходять атестацію, яка включає теоретичний і практичний іспити. Завершення курсу передбачає складання загального підсумкового екзамену.



Якщо студенти набирають необхідну кількість балів, ця інформація передається у відповідні державні органи. Після цього випускники отримують диплом косметолога-естетиста I ступеня. Це документ державного зразка.





Як записатися на курс?

"Звернутися можна через наш сайт, через мою сторінку в Instagram, сторінку Академії в Instagram або зателефонувавши безпосередньо на рецепцію клініки до нашого менеджера. Ми зробили дуже легку комунікацію, щоб з нами можна було легко та швидко зв’язатися", – підсумувала Наталія Лавренюк.



Телефон для запису на навчання: 067 659-33-95.



Сайт Академії краси:



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