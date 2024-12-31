Видалення зубів мудрості: луцький стоматолог розповів, що варто знати кожному пацієнту

«Grade Dental Education»

Олександр Солдан – стоматолог-хірург-імплантолог, очільник центру імплантології та естетичної стоматології «Grade Dental Education» у Луцьку. Ось уже 13 років він спеціалізується, зокрема, на видаленні «вісімок» або «третіх молярів», які в народі ще називають «зубами мудрості». Ця процедура є однією з найпоширеніших у практиці дантистів, що виконують оперативні втручання.Щодня лікар видаляє від двох до десяти зубів мудрості. Завдяки такому досвіду він досконало знає всі нюанси цього процесу.Журналісти ВолиньPost поспілкувалися з Олександром Солданом, щоб дізнатися, на що варто звернути увагу пацієнтам, які планують видалення зубів мудрості, та які рекомендації допоможуть зробити процедуру комфортною і безболісною.— Усе залежить від конкретного випадку. Якщо зуб мудрості прорізався, але не турбує вас, дозволяє нормально кусати й жувати, а головне ви можете повністю його вичищати під час щоденної гігієни – то він може залишатися.Однак найчастіше трапляються випадки, коли зуб хоч і не болить, але спричиняє неабияку шкоду своєму власнику. Йдеться про пацієнтів, у яких зуби мудрості розміщені атипово. Це означає, що вони ростуть не вертикально, а нахилені в сторону, і заважають росту та розвитку інших зубів.З такими випадками до нас найчастіше звертаються діти й підлітки, які потребують встановлення брекетів чи елайнерів. В такому разі зуби мудрості ми видаляємо, оскільки через них ортодонти не можуть забезпечити якісне лікування й вирівнювання зубних рядів.Якщо пацієнт вже вирівняв зуби й через якусь причину не видалив зуби мудрості, то найчастіше в таких пацієнтів відбувається зміщення (викривлення) зубних рядів через тиск від прорізування зубів мудрості.— Обмежень по віку не існує. Якщо говорити про наших клієнтів, то 80 % з них – підлітки від 15 до 18 років. Це пояснюється тим, що у цьому віці їм найчастіше проводять терапію за допомогою брекетів чи елайнерів. Однак є й молодші пацієнти – діти 11-13 років, яких ортодонти присилають на видалення.— В кабінеті стоматолога неможливо перевірити реакцію на препарат. Щоб дізнатися, чи викличе він алергічну реакцію, необхідні спеціальні лабораторні дослідження. В складі ампули зі знеболенням є мінімум чотири складники, і фахівці повинні проаналізувати кожен з них.Препарати, які ми використовуємо – перевірені роками. За останні десятиліття вони не викликали побічних реакцій у пацієнтів. Крім того, наші лікарі детально збирають інформацію про стан здоров’я пацієнтів перед видаленням зубів мудрості, роблять алергічний анамнез. А пацієнти заповнюють спеціальну картку, де вказують, чи мали коли-небудь алергічні реакції.Якщо людина хвилюється щодо можливої алергії або колись вже перенесла щось подібне, вона може пройти аналіз у спеціалізованих лабораторіях. Але хочу зазначити, що у жодного із наших пацієнтів не підтвердилася алергія на препарати, що ми використовуємо.— Видалення восьмих зубів – це хірургічна маніпуляція, тож існує ряд заборон. Зокрема, протягом перших кількох діб таким пацієнтам не рекомендується займатися фізичною активністю – важко працювати, ходити в зал, бігати, плавати тощо.Також слід уникати тепла: гарячих ванн і саун, спання на стороні, де був видалений зуб, вживання гарячої їжі чи напоїв. Усі ці речі стимулюють крововиділення. Як результат – пацієнт отримує інтенсивніший набряк.Крім того, не рекомендується жувати чи кусати їжу на стороні видалення, а також слід утриматися від куріння та вживання алкоголю, оскільки це може уповільнити загоєння. Харчування повинне бути м’яким і не надто рідким, із максимально нейтральним смаком. Солодкі, солоні, кислі чи гострі страви можуть подразнювати рану.Після операції ми завжди надаємо пацієнтам лист із рекомендаціями, де чітко зазначено, що дозволено, а що ні.— Звісно, жодне оперативне втручання не може минати без наслідків. Набряк та біль – це нормальна реакція організму на подібну маніпуляцію. Зазвичай, набряк проходить через 2-3 дні, у цей період пацієнт також може відчувати біль та певні труднощі з відкриванням рота.У рідкісних випадках з’являється дискомфорт під час ковтання чи збільшені лімфовузли.— Зрозуміло, що на вартість впливає сервіс та рівень клініки. Але я вважаю, що, перш за все, ціноутворення пов’язане з професіоналізмом та кваліфікацією лікаря. Вона залежить від його швидкості та вмінь оперативно вирішувати ту чи іншу ситуацію.Хтось видаляє зуб мудрості годину, а хтось це робить за 15 хвилин. Але чим швидше ми проводимо маніпуляцію, тим менше ускладнень отримуємо в результаті й тим менше пацієнт відчуває дискомфорт.В нашій клініці можна видалити чотири зуби мудрості за одну годину. Але дуже часто ми чуємо від пацієнтів історії про видалення одного зуба протягом години, двох і навіть чотирьох.Окрім цього, усі необхідні препарати – антибіотики та знеболювальні – ми видаємо безпосередньо в клініці, щоб пацієнтам не доводилося шукати їх в аптеках. Усе це входить у вартість процедури.У нашій клініці працюють досвідчені хірурги-стоматологи, які регулярно проходять курси підвищення кваліфікації та додаткові навчання. Їхній рівень компетентності гарантує мінімальні ризики ускладнень і максимально комфортний процес для пацієнта. Тільки за цей рік в клініці видалено близько 3100 зубів мудрості.Ми проводимо видалення зубів, які інші клініки не ризикують видаляти – складні випадки. Щотижня приймаємо таких пацієнтів по направленню з інших міст, областей та закордону.Сучасне обладнання забезпечує точність роботи та знижує ризик ускладнень, які можуть виникнути через дешеві послуги та недостатню кількість оснащення. В нашій клініці ми маємо можливість зробити як прицільні рентген-знімки, так і комп'ютерну томограму, що є дуже важливим етапом під час видаленні зубів мудрості.Також у нас є можливість провести видалення в седації під пильнимнаглядом анестезіологічної команди.Наші пацієнти отримують максимально комфортні умови: сучасний стерильний кабінет та кімнату післяопераційного відпочинку, привітний персонал. Ми піклуємося не лише про результат, а й про психоемоційний комфорт під час процедури. Кожен випадок унікальний, тому потрібен індивідуальний підхід до кожного пацієнта, особливо у складних клінічних випадках, які потребують спеціальних знань і технік.Також ми суворо дотримуємося санітарно-гігієнічних норм та стерилізації інструментів, що гарантує безпеку в лікуванні. Усі медикаменти у нас преміум-якості.Ми надаємо консультації до та після процедури, рекомендації з відновлення та контрольний огляд після видалення. Піклуємось про кожного пацієнта до повного одужання, надаючи рекомендації на кожному етапі відновлення.— Як правило, ми видаляємо або два, або чотири зуби одночасно. Однак все залежить від побажань пацієнта, тож ми розповідаємо про плюси та мінуси цих варіантів.Якщо видаляються два зуби, то зазвичай обидва з однієї сторони – верхній і нижній. У такому разі набряк буде лише з одного боку, а іншою стороною можна буде нормально жувати й кусати. Це є перевагою.Щодо недоліків: потрібно розуміти, що видалення зубів у два етапи означає, що доведеться ще раз проходити через операцію, знову приймати знеболювальні препарати, антибіотики й відчувати біль та дискомфорт під час реабілітації. Перевагою такого варіанту є одне оперативне втручання, під час якого ви назавжди позбудетесь усіх зубів мудрості.— Це не обов’язково. Виняток становлять випадки, коли зуб уже почав турбувати і виник набряк. У такій ситуації лікар може призначити антибіотик, щоб зменшити запалення, біль і приглушити інші симптоми.Зазвичай ми не призначаємо ніякі препарати перед процедурою. Єдиний виняток – це заспокійливе, якщо пацієнт відчуває сильну тривогу.— Видалення зубів мудрості без рентгену чи КТ – це значний ризик як для пацієнта, так і для лікаря. Ми не можемо працювати з тим, чого не бачимо, і відповідно – спланувати процедуру.Зуби, які не прорізалися, часто розташовані близько до нижньощелепного нерва. Тож є ризик його травмування або пошкодження. А це може призвести до втрати чутливості частин обличчя та інших ускладнень.Ми завжди використовуємо знімки для оцінки кожного випадки, ретельно плануємо свою роботу й лише після цього розпочинаємо видалення.У нашій клініці є як комп’ютерний томограф, так і рентген, тож усе необхідне можна зробити на місці.— Незважаючи на те, чи видаляємо ми зуби мудрості в седації чи при місцевому знеболенні – пацієнт не зазнає болю. Звісно, коли він у свідомості, він може бачити та відчувати, що щось відбувається. Але це точно не біль.В клініці немає застарілих препаратів, таких як новокаїн чи лідокаїн. Сучасні анестетики (знеболювальні препарати) є набагато ефективніші та значно безпечніші.