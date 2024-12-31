Видалення зубів мудрості: луцький стоматолог розповів, що варто знати кожному пацієнту
Сьогодні, 10:00
Олександр Солдан – стоматолог-хірург-імплантолог, очільник центру імплантології та естетичної стоматології «Grade Dental Education» у Луцьку. Ось уже 13 років він спеціалізується, зокрема, на видаленні «вісімок» або «третіх молярів», які в народі ще називають «зубами мудрості». Ця процедура є однією з найпоширеніших у практиці дантистів, що виконують оперативні втручання.
Щодня лікар видаляє від двох до десяти зубів мудрості. Завдяки такому досвіду він досконало знає всі нюанси цього процесу.
Журналісти ВолиньPost поспілкувалися з Олександром Солданом, щоб дізнатися, на що варто звернути увагу пацієнтам, які планують видалення зубів мудрості, та які рекомендації допоможуть зробити процедуру комфортною і безболісною.
— Чи обов’язково видаляти зуби мудрості?
— Усе залежить від конкретного випадку. Якщо зуб мудрості прорізався, але не турбує вас, дозволяє нормально кусати й жувати, а головне ви можете повністю його вичищати під час щоденної гігієни – то він може залишатися.
Однак найчастіше трапляються випадки, коли зуб хоч і не болить, але спричиняє неабияку шкоду своєму власнику. Йдеться про пацієнтів, у яких зуби мудрості розміщені атипово. Це означає, що вони ростуть не вертикально, а нахилені в сторону, і заважають росту та розвитку інших зубів.
З такими випадками до нас найчастіше звертаються діти й підлітки, які потребують встановлення брекетів чи елайнерів. В такому разі зуби мудрості ми видаляємо, оскільки через них ортодонти не можуть забезпечити якісне лікування й вирівнювання зубних рядів.
Якщо пацієнт вже вирівняв зуби й через якусь причину не видалив зуби мудрості, то найчастіше в таких пацієнтів відбувається зміщення (викривлення) зубних рядів через тиск від прорізування зубів мудрості.
— З якого віку можна видаляти зуби мудрості?
— Обмежень по віку не існує. Якщо говорити про наших клієнтів, то 80 % з них – підлітки від 15 до 18 років. Це пояснюється тим, що у цьому віці їм найчастіше проводять терапію за допомогою брекетів чи елайнерів. Однак є й молодші пацієнти – діти 11-13 років, яких ортодонти присилають на видалення.
— Чи можна перевірити реакцію організму на анестезію? Яке знеболення використовуєте ви?
— В кабінеті стоматолога неможливо перевірити реакцію на препарат. Щоб дізнатися, чи викличе він алергічну реакцію, необхідні спеціальні лабораторні дослідження. В складі ампули зі знеболенням є мінімум чотири складники, і фахівці повинні проаналізувати кожен з них.
Препарати, які ми використовуємо – перевірені роками. За останні десятиліття вони не викликали побічних реакцій у пацієнтів. Крім того, наші лікарі детально збирають інформацію про стан здоров’я пацієнтів перед видаленням зубів мудрості, роблять алергічний анамнез. А пацієнти заповнюють спеціальну картку, де вказують, чи мали коли-небудь алергічні реакції.
Якщо людина хвилюється щодо можливої алергії або колись вже перенесла щось подібне, вона може пройти аналіз у спеціалізованих лабораторіях. Але хочу зазначити, що у жодного із наших пацієнтів не підтвердилася алергія на препарати, що ми використовуємо.
— Які обмеження існують після видалення вісімок?
— Видалення восьмих зубів – це хірургічна маніпуляція, тож існує ряд заборон. Зокрема, протягом перших кількох діб таким пацієнтам не рекомендується займатися фізичною активністю – важко працювати, ходити в зал, бігати, плавати тощо.
Також слід уникати тепла: гарячих ванн і саун, спання на стороні, де був видалений зуб, вживання гарячої їжі чи напоїв. Усі ці речі стимулюють крововиділення. Як результат – пацієнт отримує інтенсивніший набряк.
Крім того, не рекомендується жувати чи кусати їжу на стороні видалення, а також слід утриматися від куріння та вживання алкоголю, оскільки це може уповільнити загоєння. Харчування повинне бути м’яким і не надто рідким, із максимально нейтральним смаком. Солодкі, солоні, кислі чи гострі страви можуть подразнювати рану.
Після операції ми завжди надаємо пацієнтам лист із рекомендаціями, де чітко зазначено, що дозволено, а що ні.
— Які симптоми є нормою після видалення зубів мудрості?
— Звісно, жодне оперативне втручання не може минати без наслідків. Набряк та біль – це нормальна реакція організму на подібну маніпуляцію. Зазвичай, набряк проходить через 2-3 дні, у цей період пацієнт також може відчувати біль та певні труднощі з відкриванням рота.
У рідкісних випадках з’являється дискомфорт під час ковтання чи збільшені лімфовузли.
— Від чого залежить ціна на видалення зубів мудрості в різних клініках?
— Зрозуміло, що на вартість впливає сервіс та рівень клініки. Але я вважаю, що, перш за все, ціноутворення пов’язане з професіоналізмом та кваліфікацією лікаря. Вона залежить від його швидкості та вмінь оперативно вирішувати ту чи іншу ситуацію.
Хтось видаляє зуб мудрості годину, а хтось це робить за 15 хвилин. Але чим швидше ми проводимо маніпуляцію, тим менше ускладнень отримуємо в результаті й тим менше пацієнт відчуває дискомфорт.
В нашій клініці можна видалити чотири зуби мудрості за одну годину. Але дуже часто ми чуємо від пацієнтів історії про видалення одного зуба протягом години, двох і навіть чотирьох.
Окрім цього, усі необхідні препарати – антибіотики та знеболювальні – ми видаємо безпосередньо в клініці, щоб пацієнтам не доводилося шукати їх в аптеках. Усе це входить у вартість процедури.
У нашій клініці працюють досвідчені хірурги-стоматологи, які регулярно проходять курси підвищення кваліфікації та додаткові навчання. Їхній рівень компетентності гарантує мінімальні ризики ускладнень і максимально комфортний процес для пацієнта. Тільки за цей рік в клініці видалено близько 3100 зубів мудрості.
Ми проводимо видалення зубів, які інші клініки не ризикують видаляти – складні випадки. Щотижня приймаємо таких пацієнтів по направленню з інших міст, областей та закордону.
Сучасне обладнання забезпечує точність роботи та знижує ризик ускладнень, які можуть виникнути через дешеві послуги та недостатню кількість оснащення. В нашій клініці ми маємо можливість зробити як прицільні рентген-знімки, так і комп'ютерну томограму, що є дуже важливим етапом під час видаленні зубів мудрості.
Також у нас є можливість провести видалення в седації під пильним
наглядом анестезіологічної команди.
Наші пацієнти отримують максимально комфортні умови: сучасний стерильний кабінет та кімнату післяопераційного відпочинку, привітний персонал. Ми піклуємося не лише про результат, а й про психоемоційний комфорт під час процедури. Кожен випадок унікальний, тому потрібен індивідуальний підхід до кожного пацієнта, особливо у складних клінічних випадках, які потребують спеціальних знань і технік.
Також ми суворо дотримуємося санітарно-гігієнічних норм та стерилізації інструментів, що гарантує безпеку в лікуванні. Усі медикаменти у нас преміум-якості.
Ми надаємо консультації до та після процедури, рекомендації з відновлення та контрольний огляд після видалення. Піклуємось про кожного пацієнта до повного одужання, надаючи рекомендації на кожному етапі відновлення.
— Скільки зубів мудрості можна видалити за один раз?
— Як правило, ми видаляємо або два, або чотири зуби одночасно. Однак все залежить від побажань пацієнта, тож ми розповідаємо про плюси та мінуси цих варіантів.
Якщо видаляються два зуби, то зазвичай обидва з однієї сторони – верхній і нижній. У такому разі набряк буде лише з одного боку, а іншою стороною можна буде нормально жувати й кусати. Це є перевагою.
Щодо недоліків: потрібно розуміти, що видалення зубів у два етапи означає, що доведеться ще раз проходити через операцію, знову приймати знеболювальні препарати, антибіотики й відчувати біль та дискомфорт під час реабілітації. Перевагою такого варіанту є одне оперативне втручання, під час якого ви назавжди позбудетесь усіх зубів мудрості.
— Чи потрібно пити антибіотики перед видаленням вісімок?
— Це не обов’язково. Виняток становлять випадки, коли зуб уже почав турбувати і виник набряк. У такій ситуації лікар може призначити антибіотик, щоб зменшити запалення, біль і приглушити інші симптоми.
Зазвичай ми не призначаємо ніякі препарати перед процедурою. Єдиний виняток – це заспокійливе, якщо пацієнт відчуває сильну тривогу.
— Чи треба робити комп’ютерну томограму (КТ) або рентген перед видаленням зубів мудрості?
— Видалення зубів мудрості без рентгену чи КТ – це значний ризик як для пацієнта, так і для лікаря. Ми не можемо працювати з тим, чого не бачимо, і відповідно – спланувати процедуру.
Зуби, які не прорізалися, часто розташовані близько до нижньощелепного нерва. Тож є ризик його травмування або пошкодження. А це може призвести до втрати чутливості частин обличчя та інших ускладнень.
Ми завжди використовуємо знімки для оцінки кожного випадки, ретельно плануємо свою роботу й лише після цього розпочинаємо видалення.
У нашій клініці є як комп’ютерний томограф, так і рентген, тож усе необхідне можна зробити на місці.
— Чи боляче сьогодні видаляти вісімки?
— Незважаючи на те, чи видаляємо ми зуби мудрості в седації чи при місцевому знеболенні – пацієнт не зазнає болю. Звісно, коли він у свідомості, він може бачити та відчувати, що щось відбувається. Але це точно не біль.
В клініці немає застарілих препаратів, таких як новокаїн чи лідокаїн. Сучасні анестетики (знеболювальні препарати) є набагато ефективніші та значно безпечніші.
Завітайте в «Grade Dental Education» за адресою: місто Луцьк, вулиця Кравчука, 15д.
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Щодня лікар видаляє від двох до десяти зубів мудрості. Завдяки такому досвіду він досконало знає всі нюанси цього процесу.
Журналісти ВолиньPost поспілкувалися з Олександром Солданом, щоб дізнатися, на що варто звернути увагу пацієнтам, які планують видалення зубів мудрості, та які рекомендації допоможуть зробити процедуру комфортною і безболісною.
— Чи обов’язково видаляти зуби мудрості?
— Усе залежить від конкретного випадку. Якщо зуб мудрості прорізався, але не турбує вас, дозволяє нормально кусати й жувати, а головне ви можете повністю його вичищати під час щоденної гігієни – то він може залишатися.
Однак найчастіше трапляються випадки, коли зуб хоч і не болить, але спричиняє неабияку шкоду своєму власнику. Йдеться про пацієнтів, у яких зуби мудрості розміщені атипово. Це означає, що вони ростуть не вертикально, а нахилені в сторону, і заважають росту та розвитку інших зубів.
З такими випадками до нас найчастіше звертаються діти й підлітки, які потребують встановлення брекетів чи елайнерів. В такому разі зуби мудрості ми видаляємо, оскільки через них ортодонти не можуть забезпечити якісне лікування й вирівнювання зубних рядів.
Якщо пацієнт вже вирівняв зуби й через якусь причину не видалив зуби мудрості, то найчастіше в таких пацієнтів відбувається зміщення (викривлення) зубних рядів через тиск від прорізування зубів мудрості.
— З якого віку можна видаляти зуби мудрості?
— Обмежень по віку не існує. Якщо говорити про наших клієнтів, то 80 % з них – підлітки від 15 до 18 років. Це пояснюється тим, що у цьому віці їм найчастіше проводять терапію за допомогою брекетів чи елайнерів. Однак є й молодші пацієнти – діти 11-13 років, яких ортодонти присилають на видалення.
— Чи можна перевірити реакцію організму на анестезію? Яке знеболення використовуєте ви?
— В кабінеті стоматолога неможливо перевірити реакцію на препарат. Щоб дізнатися, чи викличе він алергічну реакцію, необхідні спеціальні лабораторні дослідження. В складі ампули зі знеболенням є мінімум чотири складники, і фахівці повинні проаналізувати кожен з них.
Препарати, які ми використовуємо – перевірені роками. За останні десятиліття вони не викликали побічних реакцій у пацієнтів. Крім того, наші лікарі детально збирають інформацію про стан здоров’я пацієнтів перед видаленням зубів мудрості, роблять алергічний анамнез. А пацієнти заповнюють спеціальну картку, де вказують, чи мали коли-небудь алергічні реакції.
Якщо людина хвилюється щодо можливої алергії або колись вже перенесла щось подібне, вона може пройти аналіз у спеціалізованих лабораторіях. Але хочу зазначити, що у жодного із наших пацієнтів не підтвердилася алергія на препарати, що ми використовуємо.
— Які обмеження існують після видалення вісімок?
— Видалення восьмих зубів – це хірургічна маніпуляція, тож існує ряд заборон. Зокрема, протягом перших кількох діб таким пацієнтам не рекомендується займатися фізичною активністю – важко працювати, ходити в зал, бігати, плавати тощо.
Також слід уникати тепла: гарячих ванн і саун, спання на стороні, де був видалений зуб, вживання гарячої їжі чи напоїв. Усі ці речі стимулюють крововиділення. Як результат – пацієнт отримує інтенсивніший набряк.
Крім того, не рекомендується жувати чи кусати їжу на стороні видалення, а також слід утриматися від куріння та вживання алкоголю, оскільки це може уповільнити загоєння. Харчування повинне бути м’яким і не надто рідким, із максимально нейтральним смаком. Солодкі, солоні, кислі чи гострі страви можуть подразнювати рану.
Після операції ми завжди надаємо пацієнтам лист із рекомендаціями, де чітко зазначено, що дозволено, а що ні.
— Які симптоми є нормою після видалення зубів мудрості?
— Звісно, жодне оперативне втручання не може минати без наслідків. Набряк та біль – це нормальна реакція організму на подібну маніпуляцію. Зазвичай, набряк проходить через 2-3 дні, у цей період пацієнт також може відчувати біль та певні труднощі з відкриванням рота.
У рідкісних випадках з’являється дискомфорт під час ковтання чи збільшені лімфовузли.
— Від чого залежить ціна на видалення зубів мудрості в різних клініках?
— Зрозуміло, що на вартість впливає сервіс та рівень клініки. Але я вважаю, що, перш за все, ціноутворення пов’язане з професіоналізмом та кваліфікацією лікаря. Вона залежить від його швидкості та вмінь оперативно вирішувати ту чи іншу ситуацію.
Хтось видаляє зуб мудрості годину, а хтось це робить за 15 хвилин. Але чим швидше ми проводимо маніпуляцію, тим менше ускладнень отримуємо в результаті й тим менше пацієнт відчуває дискомфорт.
В нашій клініці можна видалити чотири зуби мудрості за одну годину. Але дуже часто ми чуємо від пацієнтів історії про видалення одного зуба протягом години, двох і навіть чотирьох.
Окрім цього, усі необхідні препарати – антибіотики та знеболювальні – ми видаємо безпосередньо в клініці, щоб пацієнтам не доводилося шукати їх в аптеках. Усе це входить у вартість процедури.
У нашій клініці працюють досвідчені хірурги-стоматологи, які регулярно проходять курси підвищення кваліфікації та додаткові навчання. Їхній рівень компетентності гарантує мінімальні ризики ускладнень і максимально комфортний процес для пацієнта. Тільки за цей рік в клініці видалено близько 3100 зубів мудрості.
Ми проводимо видалення зубів, які інші клініки не ризикують видаляти – складні випадки. Щотижня приймаємо таких пацієнтів по направленню з інших міст, областей та закордону.
Сучасне обладнання забезпечує точність роботи та знижує ризик ускладнень, які можуть виникнути через дешеві послуги та недостатню кількість оснащення. В нашій клініці ми маємо можливість зробити як прицільні рентген-знімки, так і комп'ютерну томограму, що є дуже важливим етапом під час видаленні зубів мудрості.
Також у нас є можливість провести видалення в седації під пильним
наглядом анестезіологічної команди.
Наші пацієнти отримують максимально комфортні умови: сучасний стерильний кабінет та кімнату післяопераційного відпочинку, привітний персонал. Ми піклуємося не лише про результат, а й про психоемоційний комфорт під час процедури. Кожен випадок унікальний, тому потрібен індивідуальний підхід до кожного пацієнта, особливо у складних клінічних випадках, які потребують спеціальних знань і технік.
Також ми суворо дотримуємося санітарно-гігієнічних норм та стерилізації інструментів, що гарантує безпеку в лікуванні. Усі медикаменти у нас преміум-якості.
Ми надаємо консультації до та після процедури, рекомендації з відновлення та контрольний огляд після видалення. Піклуємось про кожного пацієнта до повного одужання, надаючи рекомендації на кожному етапі відновлення.
— Скільки зубів мудрості можна видалити за один раз?
— Як правило, ми видаляємо або два, або чотири зуби одночасно. Однак все залежить від побажань пацієнта, тож ми розповідаємо про плюси та мінуси цих варіантів.
Якщо видаляються два зуби, то зазвичай обидва з однієї сторони – верхній і нижній. У такому разі набряк буде лише з одного боку, а іншою стороною можна буде нормально жувати й кусати. Це є перевагою.
Щодо недоліків: потрібно розуміти, що видалення зубів у два етапи означає, що доведеться ще раз проходити через операцію, знову приймати знеболювальні препарати, антибіотики й відчувати біль та дискомфорт під час реабілітації. Перевагою такого варіанту є одне оперативне втручання, під час якого ви назавжди позбудетесь усіх зубів мудрості.
— Чи потрібно пити антибіотики перед видаленням вісімок?
— Це не обов’язково. Виняток становлять випадки, коли зуб уже почав турбувати і виник набряк. У такій ситуації лікар може призначити антибіотик, щоб зменшити запалення, біль і приглушити інші симптоми.
Зазвичай ми не призначаємо ніякі препарати перед процедурою. Єдиний виняток – це заспокійливе, якщо пацієнт відчуває сильну тривогу.
— Чи треба робити комп’ютерну томограму (КТ) або рентген перед видаленням зубів мудрості?
— Видалення зубів мудрості без рентгену чи КТ – це значний ризик як для пацієнта, так і для лікаря. Ми не можемо працювати з тим, чого не бачимо, і відповідно – спланувати процедуру.
Зуби, які не прорізалися, часто розташовані близько до нижньощелепного нерва. Тож є ризик його травмування або пошкодження. А це може призвести до втрати чутливості частин обличчя та інших ускладнень.
Ми завжди використовуємо знімки для оцінки кожного випадки, ретельно плануємо свою роботу й лише після цього розпочинаємо видалення.
У нашій клініці є як комп’ютерний томограф, так і рентген, тож усе необхідне можна зробити на місці.
— Чи боляче сьогодні видаляти вісімки?
— Незважаючи на те, чи видаляємо ми зуби мудрості в седації чи при місцевому знеболенні – пацієнт не зазнає болю. Звісно, коли він у свідомості, він може бачити та відчувати, що щось відбувається. Але це точно не біль.
В клініці немає застарілих препаратів, таких як новокаїн чи лідокаїн. Сучасні анестетики (знеболювальні препарати) є набагато ефективніші та значно безпечніші.
Завітайте в «Grade Dental Education» за адресою: місто Луцьк, вулиця Кравчука, 15д.
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