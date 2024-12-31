Як українські військові з 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша тримають оборону: серед них є волиняни

Дарт (справа)

Гарфілд. Марк та Друїд

Вольт

Тут, у цих траншеях на Покровському напрямку Донеччини, час ніби зупиняється, а кожна хвилина стає безцінною. Тут тиша між обстрілами голосніша за будь-які слова…Тут, на передовій лінії фронту, військовослужбовці одного з підрозділів 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, тримають оборону, стримуючи знавіснілих окупантів.Це місце, де дійсно стикаються страх і відвага, відчай і віра. І тут кожна грудка промерзлого ґрунту напоєна потом та кров’ю тих, хто стоїть за свободу. А з повітря постійно чатує небезпека…Саме для того, щоб українське небо було безпечнішим для захисників України, і виконують бійці окремої роти РЕБ бойові завдання за призначенням. Серед них – старший солдатПозивний уродженця Хмельниччини –, бо це улюблений кіноперсонаж українського бійця. Він мобілізований у квітні цього року. Пройшов базову загальновійськову підготовку на одному з полігонів Рівненщини, потім був розподілений до складу 68 ОМБр.Після співбесід погодився на пропозицію головного сержанта окремою роти РЕБ Олегом, позивний "Яструб", тож зараз виконує завдання оператора за призначенням. Грунтовні навчання по посаді Дмитро пройшов безпосередньо вже по місцю розташування підрозділу, завдяки інструкторам, позивні "Барон" та "Малиш".І це ще один приклад того, що в українському війську до кожного військовослужбовця намагаються застосовувати з максимальною користю для підрозділу та з урахуванням його професійних здобутків. Бо батьки 46-річного воїна багато років працювали в журналістиці, а до мобілізації "Дарт" успішно реалізовував себе у галузі кіно- та телемистецтва: займався цифровим обладнанням для забезпечення виробничого процесу.Мистецький хист демонструють і діти: син та донька навчаються у Львові в Академії друкарства.Тож творчий підхід до справи та знання сучасної техніки і тепер допомагають старшому солдатові знищувати рашистських окупантів та ворожу техніку!Воювати з загарбниками легше, коли поряд надійні побратими. "Дарт" саме так характеризує інших хлопців, які поряд із ним в окопах: Василь (позивний "Гарфілд") із Рівненщини, Марко ("Марк") із Львівщини, Володимир ("Вольт") із Волині, Микола ("Друїд") із Рівненщини, а також усіх інших, які цього разу у фотооб’єктив не потрапили."Кожен для себе сам визначає власну мотивацію, але не всі виважено та правильно її можуть оцінити. Можливо, тому з мобілізацією певні негаразди. Але в армійському колективі цей процес відбувається швидше… Треба просто стати одним із нас", – говорить "Дарт"."Не шкода ворога, якого знищуєте?". На це дещо пацифістське запитання старший солдат відповідає однозначно, озвучуючи переконання інших українських воїнів:"Ні! За що окупанта шкодувати? Ми про своїх хлопців тільки дбаємо. Тому робимо все для того, щоб усі вони повернулися додому живі, здорові та з Перемогою. Повірте, наш підрозділ робить для цього все, що може".У відпустці "Дарт" ще не був, але найближчим часом збираюся на рідну Хмельниччину. Зрозуміло, насамперед зустрінеться з рідними та друзями, які мають усі підстави ним гордитися.Отримати додаткову інформацію бажаючі поповнити лави славетної єгерської бригади можуть за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98.Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування "Захід".