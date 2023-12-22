Проблеми з водою зі свердловини: як можна усунути неприємні запахи та присмак





Щоб вирішити цю проблему, необхідно спочатку чітко визначити її причину, а тому будь-які перевірки та дослідження щодо стану самої свердловини необхідно доручати кваліфікованим майстрам, які безпосередньо надають послуги



Можливі причини появи неприємного запаху та присмаку води зі свердловини

Зміна запаху та присмаку води зі свердловини може бути обумовлена, як природними, так і механічними причинами. Наприклад, це може бути зумовлено:



підвищеним вмістом сірководню, коли в рідині відчутний запах тухлих яєць, що в свою чергу може бути наслідком розкладання різних органічних домішок т потрапляння до джерела шкідливих анаеробних бактерій;

перевищенням норми вмісту марганцю та заліза, що супроводжується появою металічного присмаку та запаху іржі;

забрудненням джерела органічними сполуками, про що може свідчити поява болотяного чи земляного смаку, запаху гнилі;

потраплянням до джерела хімічних домішок, зокрема хлоровмісних сполук, після чого рідина набуває характерного хімічного запаху, гіркого присмаку;

забрудненням свердловини бактеріальними залишками чи домішками, що може бути наслідком пошкодження герметизації установки, тривалого застою рідини або ж засмічення поверхневими водами, це в свою чергу призводить до появи неприємного смаку або ж запаху гниття.

Проте варто зазначити, що відсутність видимих чи відчутних змін в стані та якості рідини не може гарантувати її абсолютну безпечність для споживання, тому фахівці, які безпосередньо проводять буріння та облаштування свердловин, наполягають на проведенні періодичного лабораторного аналізу стану та якості рідини з підземного джерела, зокрема для визначення її придатності для споживання.



Як можна усунути неприємний запах чи присмак води зі свердловини

Ефективність того чи іншого методу очищення джерела залежать в першу чергу правильності їх вибору згідно з типом самого забруднювача. Щоб не помилитися в цьому питанні й не нашкодити ще більше, варто завчасно звернутися за допомогою до професіоналів.



Доступні методи усунення сірководню

При появі характерного запаху тухлих яєць фахівці рекомендують зупинитися на використанні спеціальних аераційних систем, під дією яких рідина насичується киснем, який здатний окислити сірководень й усунути його. Особливість такого способу полягає в екологічній безпечності, оскільки жодні хімічні компоненти не використовуються. Як альтернатива можна використати активоване вугілля, якому властиво адсорбувати накопичений сірководень, усунувши неприємний запах.



Особливості видалення марганцю та заліза

Якщо виявилося, що свердловина пробурена до водоносного горизонту з підвищеним вмістом заліза та марганцю, найкращим варіантом буде придбання спеціальних фільтрів для знезалізнення, які зможуть усунути не лише запах, а й присмак.



Як альтернатива можна використовувати реагентні системи на основі перманганат калію, який може окислити домішки, розчинити їх, перетворивши на осад.



Рекомендації щодо очищення води від органічних забруднень

У такому випадку ефективно застосовувати спеціальні вугільні фільтри, які успішно поглинають органіку, тим самим покращуючи якість води, або ж скористатися ультрафіолетовими системами, які здатні знищити шкідливі мікроорганізми шляхом їх розкладання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Можливість замовити буріння індивідуальної свердловини на воду на власній заміській ділянці, як правило, обумовлене бажанням мати власне джерело чистої, якісної води, що буде придатною для споживання та використання в побутових цілях. Проте навіть при найретельнішій підготовці та якісному проведенні всіх бурових робіт, якість води з часом може погіршуватися, наприклад, можна спостерігати появу нехарактерного присмаку рідини, кольорового забарвлення або ж запаху.Щоб вирішити цю проблему, необхідно спочатку чітко визначити її причину, а тому будь-які перевірки та дослідження щодо стану самої свердловини необхідно доручати кваліфікованим майстрам, які безпосередньо надають послуги буріння свердловин Київ та Київська область та готові гарантувати якість і надійність результату.Зміна запаху та присмаку води зі свердловини може бути обумовлена, як природними, так і механічними причинами. Наприклад, це може бути зумовлено:Проте варто зазначити, що відсутність видимих чи відчутних змін в стані та якості рідини не може гарантувати її абсолютну безпечність для споживання, тому фахівці, які безпосередньо проводять буріння та облаштування свердловин, наполягають на проведенні періодичного лабораторного аналізу стану та якості рідини з підземного джерела, зокрема для визначення її придатності для споживання.Ефективність того чи іншого методу очищення джерела залежать в першу чергу правильності їх вибору згідно з типом самого забруднювача. Щоб не помилитися в цьому питанні й не нашкодити ще більше, варто завчасно звернутися за допомогою до професіоналів.При появі характерного запаху тухлих яєць фахівці рекомендують зупинитися на використанні спеціальних аераційних систем, під дією яких рідина насичується киснем, який здатний окислити сірководень й усунути його. Особливість такого способу полягає в екологічній безпечності, оскільки жодні хімічні компоненти не використовуються. Як альтернатива можна використати активоване вугілля, якому властиво адсорбувати накопичений сірководень, усунувши неприємний запах.Якщо виявилося, що свердловина пробурена до водоносного горизонту з підвищеним вмістом заліза та марганцю, найкращим варіантом буде придбання спеціальних фільтрів для знезалізнення, які зможуть усунути не лише запах, а й присмак.Як альтернатива можна використовувати реагентні системи на основі перманганат калію, який може окислити домішки, розчинити їх, перетворивши на осад.У такому випадку ефективно застосовувати спеціальні вугільні фільтри, які успішно поглинають органіку, тим самим покращуючи якість води, або ж скористатися ультрафіолетовими системами, які здатні знищити шкідливі мікроорганізми шляхом їх розкладання.

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