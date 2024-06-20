Де в Києві можна вигідно замовити піцу





Monoпіца: ідеальний баланс ціни та якості

Якщо ви шукаєте, де



висока якість кухні — піца готується лише зі свіжих та ретельно відібраних інгредієнтів. Жодних компромісів — тільки найкраще борошно з твердих сортів пшениці, соковитий томатний соус і справжня моцарела;

доступні ціни — середній чек приємно дивує, а постійні акції дозволяють замовити декілька піц на компанію за вигідною ціною. Завдяки комбо-наборам можна отримати більше смаків без додаткових витрат;

кешбек 5-10% — постійні клієнти отримують вигідну програму лояльності. Замовляючи піцу, ви можете повернути частину коштів та використати їх під час наступних замовлень;

чудовий сервіс — оператори завжди ввічливі та готові допомогти з оформленням замовлення або уточненням деталей доставки;

швидка доставка — ваша піца прибуде гарячою. Середній час доставки становить 30-40 хвилин, що дозволяє насолоджуватися стравою одразу після її приготування.

Незалежно від того, чи ви хочете затишної вечері вдома, чи обідньої перерви в офісі, тут вас завжди зустрінуть смаком і сервісом найвищого рівня.



Domino’s Pizza: американська класика зі швидкою доставкою



Цей заклад давно став синонімом класичної американської піци в Києві, пропонуючи клієнтам широкий вибір рецептів, ретельно розроблених піцайолами.



Основна філософія закладу будується на використанні якісних інгредієнтів і дотриманні традиційних технологій приготування. У меню можна знайти піцу з тонким хрустким тістом або пухкою основою, щедро вкритою моцарелою, блакитним сиром, свіжими томатами, лососем або куркою.



Domino’s дбає про те, щоб час очікування не перевищував 30 хвилин. Така швидкість забезпечується оптимізацією процесів на кухні та ретельно розробленою системою доставки.



Швидкість обслуговування доповнюється зручністю оформлення замовлення через мобільний додаток або сайт. Крім цього, клієнти можуть скористатися опцією "конструктор піци", що дозволяє створити власну комбінацію інгредієнтів.



Особливу увагу варто приділити фірмовому сервісу Pizza Tracker, який дозволяє відстежувати статус вашого замовлення — від приготування до моменту доставки.



Меню задовольнить смаки як класичних поціновувачів піци, так і гурманів. Наприклад, тут можна скуштувати "Маргариту" з подвійною моцарелою, піцу з шинкою, шпинатом або нетипову "Біф & Чіпс" із картоплею та ніжною яловичиною.



Ninja Pizza: піца за принципом "смачно і недорого"



Ninja Pizza — це справжня гастрономічна пригода, де висока якість поєднується з доступною вартістю. Заклад пропонує смачну піцу з доставкою преміумкласу, яка вже завоювала любов мешканців Києва завдяки багатогранності смаків та сміливим експериментам із рецептами. Меню налічує 17 різних варіантів піци: від класичних “Маргарити” та “Пепероні” до авторських розробок на кшталт “Том Ям” або версії з тунцем.



Філософія закладу базується на поєднанні кулінарних традицій різних континентів. Тут ви знайдете італійську простоту з її автентичними сирами та свіжими інгредієнтами, американську щедрість начинки та азіатську пікантність завдяки фірмовим соусам.



Секрет смаку Ninja Pizza криється у ретельному відборі продуктів. Тут ви не зустрінете замінників сиру або рослинних вершків — тільки натуральні та якісні інгредієнти. Тісто готують із суміші чотирьох видів італійського борошна в спеціальних печах при температурі понад 240°C. Це дозволяє отримати хрустку скоринку, повітряні бортики та піцу, яка не розвалюється при нарізці.



Ninja Pizza відома своєю творчістю. Фірмова піца “Том Ям” є одним із найпопулярніших експериментальних витворів закладу. В її основі — тигрові креветки, морський гребінець, гриби гливи, помідори чері, кокосове молоко, кінза, моцарела та спеціальна паста том ям. Цей унікальний смаковий мікс створений завдяки спільній роботі шеф-кухаря та СЕО бренду, що вирішили передати дух відомого азійського супу через піцу.



Ninja-кур'єри оперативно доставляють замовлення в межах Києва протягом 90 хвилин. Доставка безкоштовна при замовленні на суму від 500 грн. Заклад працює без вихідних, обслуговуючи замовлення з 10:00 до 21:30, що робить його ідеальним вибором як для обіду в офісі, так і для вечері вдома.



Київ може похвалитися величезним вибором піцерій, але кожен заклад має свої особливості, які варто враховувати при замовленні. Вибір за вами — але одне можна сказати точно: смачна піца в Києві завжди поруч!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Від класичної «Маргарити» до авторських поєднань, які розбурхують смакові рецептори, піца вже давно перетворилася з простої італійської страви на справжній гастрономічний феномен. Київ — місто, яке може похвалитися різноманітними піцеріями, де кожен знайде щось до смаку. Але де замовити піцу, щоб це було не лише смачно, а й вигідно? Оглянемо три відомих заклади — Monoпіца, Domino’s та Ninja Pizza, щоб допомогти вам обрати ідеальне місце для наступного замовлення.Якщо ви шукаєте, де замовити піцу Київ швидко та вигідно, Monoпіца стане чудовим вибором. Це місце, де кожен шматочок створюється з любов’ю до деталей, свіжими інгредієнтами та за авторськими рецептами, щоб перевершити ваші очікування. Розглянемо всі переваги:Незалежно від того, чи ви хочете затишної вечері вдома, чи обідньої перерви в офісі, тут вас завжди зустрінуть смаком і сервісом найвищого рівня.Цей заклад давно став синонімом класичної американської піци в Києві, пропонуючи клієнтам широкий вибір рецептів, ретельно розроблених піцайолами.Основна філософія закладу будується на використанні якісних інгредієнтів і дотриманні традиційних технологій приготування. У меню можна знайти піцу з тонким хрустким тістом або пухкою основою, щедро вкритою моцарелою, блакитним сиром, свіжими томатами, лососем або куркою.Domino’s дбає про те, щоб час очікування не перевищував 30 хвилин. Така швидкість забезпечується оптимізацією процесів на кухні та ретельно розробленою системою доставки.Швидкість обслуговування доповнюється зручністю оформлення замовлення через мобільний додаток або сайт. Крім цього, клієнти можуть скористатися опцією "конструктор піци", що дозволяє створити власну комбінацію інгредієнтів.Особливу увагу варто приділити фірмовому сервісу Pizza Tracker, який дозволяє відстежувати статус вашого замовлення — від приготування до моменту доставки.Меню задовольнить смаки як класичних поціновувачів піци, так і гурманів. Наприклад, тут можна скуштувати "Маргариту" з подвійною моцарелою, піцу з шинкою, шпинатом або нетипову "Біф & Чіпс" із картоплею та ніжною яловичиною.Ninja Pizza — це справжня гастрономічна пригода, де висока якість поєднується з доступною вартістю. Заклад пропонує смачну піцу з доставкою преміумкласу, яка вже завоювала любов мешканців Києва завдяки багатогранності смаків та сміливим експериментам із рецептами. Меню налічує 17 різних варіантів піци: від класичних “Маргарити” та “Пепероні” до авторських розробок на кшталт “Том Ям” або версії з тунцем.Філософія закладу базується на поєднанні кулінарних традицій різних континентів. Тут ви знайдете італійську простоту з її автентичними сирами та свіжими інгредієнтами, американську щедрість начинки та азіатську пікантність завдяки фірмовим соусам.Секрет смаку Ninja Pizza криється у ретельному відборі продуктів. Тут ви не зустрінете замінників сиру або рослинних вершків — тільки натуральні та якісні інгредієнти. Тісто готують із суміші чотирьох видів італійського борошна в спеціальних печах при температурі понад 240°C. Це дозволяє отримати хрустку скоринку, повітряні бортики та піцу, яка не розвалюється при нарізці.Ninja Pizza відома своєю творчістю. Фірмова піца “Том Ям” є одним із найпопулярніших експериментальних витворів закладу. В її основі — тигрові креветки, морський гребінець, гриби гливи, помідори чері, кокосове молоко, кінза, моцарела та спеціальна паста том ям. Цей унікальний смаковий мікс створений завдяки спільній роботі шеф-кухаря та СЕО бренду, що вирішили передати дух відомого азійського супу через піцу.Ninja-кур'єри оперативно доставляють замовлення в межах Києва протягом 90 хвилин. Доставка безкоштовна при замовленні на суму від 500 грн. Заклад працює без вихідних, обслуговуючи замовлення з 10:00 до 21:30, що робить його ідеальним вибором як для обіду в офісі, так і для вечері вдома.Київ може похвалитися величезним вибором піцерій, але кожен заклад має свої особливості, які варто враховувати при замовленні. Вибір за вами — але одне можна сказати точно: смачна піца в Києві завжди поруч!

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