Колірні тренди в дизайні кухонного простору: від класики до авангарду





Як вибрати колірну гаму для кухні

Кольори здатні викликати сильні емоції та реакції, що слід враховувати під час планування та декорування будь-якого простору. Кухня — це серце дому, тож її дизайн і облаштування мають заохочувати до кулінарних звершень, а також створювати приємну затишну атмосферу. Приміщення з достатнім природним освітленням дозволяють експериментувати з темними насиченими тонами, які додають інтер’єрам глибини. Для невеликих кімнат підходять світлі, м'які відтінки, які дарують відчуття вільного простору. Сучасні



Ніжно-зелена шавлія

Зелений колір має безліч переваг, які роблять його ідеальним варіантом для декорування кухні. Він зменшує тривожність, підвищує продуктивність і сприяє травленню. Важливо враховувати природне освітлення: якщо сонячного світла бракує, краще не використовувати занадто темні відтінки, оскільки в сутінках вони здаватимуться тьмяними. Оптимальне рішення — ніжний шавлієвий колір, який доповнює інші елементи, не перевантажуючи простір. Сіро-зелені меблі мають стильний вигляд, крім того, добре поєднуються з металевим блиском побутових приладів.



Елегантний індиго

Елегантний синій додає інтер’єру актуальності та вишуканості. Шафки в кольорах індиго чудово вписуються в стиль лофт, з його цегляними стінами, кам’яними стільницями, дерев’яними етажерками та хромованими аксесуарами. Глибокий синій гармонує з білими, сірими, золотистими відтінками, а також деревними текстурами та металевими елементами. Насичений індиго підходить як для просторих приміщень, так і для маленьких, якщо правильно поєднувати його зі світлими тонами.



Світлий тауп

Колір тауп кілька років поспіль очолює чарти дизайнерських уподобань. Його відтінки варіюються від коричнево-бежевого до сіро-брунатного, а поціновувачі світлих тонів віддають перевагу найпрозорішому Light taupe. Альянс сірого з бежевим створює відчуття лаконічної чистоти та невимушеності. Збалансований світлий тауп гармонійно вписується як у класичні, так і в модернові інтер’єри. Може бути основним або другорядним кольором, чудово гармонує з природними елементами декору, як-от:



плетені кошики;

джутові килимки;

лляні фіранки.

Light taupe добре поєднується з чорною, латунною або нікелевою фурнітурою.



Прозорий бурштиновий

Теплий жовтий колір створює життєрадісну атмосферу, яка сприяє спілкуванню, вивільняє дофамін, генерує енергію. Декоратори радять комбінувати насичений відтінок з білими, сірими, графітовими акцентами, а також використовувати фурнітуру з полірованого нікелю. Глянцеві та матові «бурштинові» фасади надають меблям вишуканого вигляду, а мармурові стільниці з золотавими прожилками — природної естетики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Колір є одним з найважливіших компонентів інтер'єрної моди, що впливає на емоції та поведінкові реакції. Зокрема, червоний — стимулює, зелений — заспокоює, синій — зменшує психологічне напруження. Відтінки кухонних меблів, стін і декору не лише створюють загальну атмосферу приміщення, але й позначаються на настрої та працездатності людини.Кольори здатні викликати сильні емоції та реакції, що слід враховувати під час планування та декорування будь-якого простору. Кухня — це серце дому, тож її дизайн і облаштування мають заохочувати до кулінарних звершень, а також створювати приємну затишну атмосферу. Приміщення з достатнім природним освітленням дозволяють експериментувати з темними насиченими тонами, які додають інтер’єрам глибини. Для невеликих кімнат підходять світлі, м'які відтінки, які дарують відчуття вільного простору. Сучасні кухонні меблі на замовлення гармонійно поєднуються з керамічною плиткою, побутовою технікою та текстильним оздобленням. Зрештою, на вибір впливають актуальні тренди й модні тенденції.Зелений колір має безліч переваг, які роблять його ідеальним варіантом для декорування кухні. Він зменшує тривожність, підвищує продуктивність і сприяє травленню. Важливо враховувати природне освітлення: якщо сонячного світла бракує, краще не використовувати занадто темні відтінки, оскільки в сутінках вони здаватимуться тьмяними. Оптимальне рішення — ніжний шавлієвий колір, який доповнює інші елементи, не перевантажуючи простір. Сіро-зелені меблі мають стильний вигляд, крім того, добре поєднуються з металевим блиском побутових приладів.Елегантний синій додає інтер’єру актуальності та вишуканості. Шафки в кольорах індиго чудово вписуються в стиль лофт, з його цегляними стінами, кам’яними стільницями, дерев’яними етажерками та хромованими аксесуарами. Глибокий синій гармонує з білими, сірими, золотистими відтінками, а також деревними текстурами та металевими елементами. Насичений індиго підходить як для просторих приміщень, так і для маленьких, якщо правильно поєднувати його зі світлими тонами.Колір тауп кілька років поспіль очолює чарти дизайнерських уподобань. Його відтінки варіюються від коричнево-бежевого до сіро-брунатного, а поціновувачі світлих тонів віддають перевагу найпрозорішому Light taupe. Альянс сірого з бежевим створює відчуття лаконічної чистоти та невимушеності. Збалансований світлий тауп гармонійно вписується як у класичні, так і в модернові інтер’єри. Може бути основним або другорядним кольором, чудово гармонує з природними елементами декору, як-от:Light taupe добре поєднується з чорною, латунною або нікелевою фурнітурою.Теплий жовтий колір створює життєрадісну атмосферу, яка сприяє спілкуванню, вивільняє дофамін, генерує енергію. Декоратори радять комбінувати насичений відтінок з білими, сірими, графітовими акцентами, а також використовувати фурнітуру з полірованого нікелю. Глянцеві та матові «бурштинові» фасади надають меблям вишуканого вигляду, а мармурові стільниці з золотавими прожилками — природної естетики.

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