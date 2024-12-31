«МХП-Баффало» та БФ «МХП-Громаді» — надійні партнери у розвитку громад

Коли громада має сильного й надійного партнера, який не просто вислухає, а й підставить плече у важливий момент, це стає потужною підтримкою. Особливо у складні часи, коли ресурсів бракує, а виклики стають усе складнішими. У такі моменти важливо знати: є хтось, хто не залишить наодинці з проблемами, хто готовий допомогти втілити сміливі ідеї та перетворити їх на реальні зміни.



Для громад Волині, зокрема Колківської та Поворської, такими надійними союзниками стали підприємство «МХП-Баффало» та Благодійний фонд «МХП-Громаді». Разом вони допомагають не просто реалізовувати проєкти — вони створюють можливості, підтримують людей і будують майбутнє, у якому кожен мешканець відчуває турботу та віру у зміни.



Про те, як співпраця народжує важливі ініціативи, розповідає регіональна менеджерка із соціальних проєктів БФ «МХП-Громаді» Ольга Махновець.



Які соціальні ініціативи ваш фонд реалізовує щороку?

Ось уже десять років фонд проводить грантові конкурси «Час діяти, Україно!» та «Роби своє», які відкривають нові можливості для громад. Завдяки їм місцеві школи, бібліотеки, громадські організації, підприємці отримують шанс реалізувати свої ідеї, які змінюють життя людей.



Минулого року конкурс «Час діяти, Україно!» допоміг втілити два значущі проєкти:



Алея пам’яті «Віддана пам'ять незламних» у Колках, яка стала символом шани тим, хто боронив Україну. Це місце нагадує кожному, якою ціною виборюється свобода.

Оновлення шкільної їдальні у Четвертнянському ліцеї, де дітям тепер подають гарячі й смачні страви у комфортних умовах.

Підтримку отримали і підприємці, які не бояться змін:



Анжела Сищенко, переселенка з Бахмута, на розвиток крафтового виробництва рибних делікатесів. Для неї це не просто бізнес – це шанс відновити своє життя на новому місці.

Ірина Антончик із села Рованці на розширення садового центру «АгроХобі», де місцеві жителі можуть знайти все необхідне для озеленення своїх господарств.

Окрім цього, фонд реагує на нагальні потреби громад. У дитячому садку «Берізка» облаштували укриття, щоб малеча могла почуватися в безпеці. Колківська публічна бібліотека отримала сучасний коворкінговий-простір – місце, де люди можуть навчатися, працювати, спілкуватися. Куликовичівська гімназія завдяки підтримці зробила ремонт підлоги у приміщенні.



Загалом за 2024 рік громади Волинської області, де працює підприємство “МХП-Баффало”, отримали допомогу на суму понад 933 тисячі гривень. Це не просто цифри – це реальні зміни, що покращують щоденне життя людей.



Оновлення шкільної їдальні у Четвертнянському ліцеї в межах грантового конкурсу «Час діяти, Україно!»

Чи були якісь особливо яскраві події у громадах за минулий рік?

Важливими є події, що збирають громаду разом, дають відчуття єдності та надихають.



Однією з таких подій став кінопоказ у межах всеукраїнського туру «Кіно заради Перемоги!». Глядачі смт. Колки змогли переглянути мультфільм «Мавка». Лісова пісня» та фільм «Інший Франко», а головною родзинкою заходу стала зустріч із актором В'ячеславом Довженком. Для багатьох це був особливий момент: не просто переглянути фільм, а й особисто поспілкуватися з людиною, яка вкладає душу в українське кіно.



Такі події не просто розважають – вони знайомлять людей із українським кінематографом, українськими творами, згуртовують громаду, дарують відчуття причетності до чогось великого.



Чимало уваги ваш фонд приділяє підтримці військових і ветеранів. Які саме проєкти ви реалізуєте у цьому напрямку?

Сьогодні громади мають багато потреб, але серед них є найважливіша – підтримка військових, їхніх родин та ветеранів.



Ми реалізовуємо програму реінтеграції військових та ветеранів «МХП Поруч», у межах якої проводяться зустрічі для родин захисників. Дружини та матері військовослужбовців отримують професійну психологічну підтримку, а також юридичні консультації, які допомагають вирішувати адміністративні питання.



Крім того, завдяки конкурсу «Час діяти, Нестримні!» Поворська громада змогла створити адаптивний спортивний простір, що став осередком активного дозвілля для військових та ветеранів, а також молоді, що підростає.



Одним із наймасштабніших проєктів минулого року стало



Які плани у фонду на цей рік?

Підприємство «МХП-Баффало» та БФ «МХП-Громаді» продовжують активно підтримувати громади.



Цьогоріч рюкзаки з канцелярським приладдям, а малеча – солодкі подарунки на День Святого Миколая.



Вже у березні стартують наші грантові конкурси, зокрема вже Фонд приймає заявки від підприємців на конкурс бізнес-ідей “Роби своє”, а з 18 березня можна подавати на



«МХП-Баффало» та Благодійний фонд «МХП-Громаді» залишаються тими, на кого можна покластися. Вони поруч не лише у великих проєктах, а й у повсякденних потребах громад. І разом із людьми продовжують робити світ навколо кращим.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Для громад Волині, зокрема Колківської та Поворської, такими надійними союзниками сталитаРазом вони допомагають не просто реалізовувати проєкти — вони створюють можливості, підтримують людей і будують майбутнє, у якому кожен мешканець відчуває турботу та віру у зміни.Про те, як співпраця народжує важливі ініціативи, розповідає регіональна менеджерка із соціальних проєктів БФ «МХП-Громаді»Ось уже десять років фонд проводитьта, які відкривають нові можливості для громад. Завдяки їм місцеві школи, бібліотеки, громадські організації, підприємці отримують шанс реалізувати свої ідеї, які змінюють життя людей.Минулого року конкурс «Час діяти, Україно!» допоміг втілити два значущі проєкти:Підтримку отримали і підприємці, які не бояться змін:Окрім цього, фонд реагує на нагальні потреби громад. У дитячому садкуоблаштували укриття, щоб малеча могла почуватися в безпеці.отримала сучасний коворкінговий-простір – місце, де люди можуть навчатися, працювати, спілкуватися.завдяки підтримці зробила ремонт підлоги у приміщенні.Загалом за 2024 рік громади Волинської області, де працює підприємство “МХП-Баффало”, отримали допомогу на сумуЦе не просто цифри – це реальні зміни, що покращують щоденне життя людей.Важливими є події, що збирають громаду разом, дають відчуття єдності та надихають.Однією з таких подій став кінопоказ у межах всеукраїнського туру. Глядачі смт. Колки змогли переглянути мультфільм. Лісова пісня» та фільм, а головною родзинкою заходу стала зустріч із актором. Для багатьох це був особливий момент: не просто переглянути фільм, а й особисто поспілкуватися з людиною, яка вкладає душу в українське кіно.Такі події не просто розважають – вони знайомлять людей із українським кінематографом, українськими творами, згуртовують громаду, дарують відчуття причетності до чогось великого.Сьогодні громади мають багато потреб, але серед них є найважливіша – підтримка військових, їхніх родин та ветеранів.Ми реалізовуємо, у межах якої проводяться зустрічі для родин захисників. Дружини та матері військовослужбовців отримують професійну психологічну підтримку, а також юридичні консультації, які допомагають вирішувати адміністративні питання.Крім того, завдяки конкурсуПоворська громада змогла створити адаптивний спортивний простір, що став осередком активного дозвілля для військових та ветеранів, а також молоді, що підростає.Одним із наймасштабніших проєктів минулого року стало родинне свято для сімей військових у комплексі «Лісовичок» у Колках. Це була справжня можливість для сімей провести час разом, відчути підтримку та турботу.Підприємствота БФ «МХП-Громаді» продовжують активно підтримувати громади.Цьогоріч знову роздають посадкове насіння , яке допоможе мешканцям виростити власний урожай. Також першокласники традиційно отримають, а малеча –Вже у березні стартують наші, зокрема вже Фонд приймає заявки від підприємців на конкурс бізнес-ідей “Роби своє”, а з 18 березня можна подавати на грант в межах “Час діяти, Україно!” . Це означає, що громади матимуть шанс реалізувати ще більше корисних ідей.«МХП-Баффало» та Благодійний фонд «МХП-Громаді» залишаються тими, на кого можна покластися. Вони поруч не лише у великих проєктах, а й у повсякденних потребах громад. І разом із людьми продовжують робити світ навколо кращим.*реклама

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