Особливості літнього чоловічого гардероба





Сорочки

Навіть якщо ви нечасто носите одяг ділового та офіційного стилів, у вашому гардеробі мають бути хороші сорочки. Білу варто мати для урочистих подій, однотонні — для носіння зі штанами в офіс, а моделі в клітинку, смужку або з іншими принтами — для повсякденних образів і неофіційних зустрічей. На літо вам можуть знадобитися сорочки з короткими рукавами, зокрема «гавайки» — для створення модних образів на відпочинку.



Футболка поло чоловіча

Для стильного літнього гардероба варто купити футболку поло чоловічу, щоб мати актуальну альтернативу сорочці з коротким рукавом і звичайній футболці. Така річ підійде не лише для відпочинку, а й для міських прогулянок, а також для офісу з демократичним дрес-кодом.







Піджак

Для літніх вечорів і прохолодних днів вам знадобиться стильний піджак, який можна вдягнути на сорочку або футболку. Якщо ви не любите занадто офіційний стиль, модний піджак стане прекрасною альтернативою костюма — підкреслить урочистість нагоди, але водночас матиме більш вільний і демократичний вигляд. І, звісно ж, ви можете створювати розслаблені повсякденні образи з піджаком, одягаючи під нього футболку з принтом або написом.



Що стосується низу, піджак можна носити зі штанами або джинсами, доповнюючи образ спортивним або класичним взуттям.



Джинси, штани, шорти

Не обмежуйтеся класичними штанами, поповнюючи свій гардероб і іншими актуальними моделями, наприклад, модними чіносами або практичними карго. На літо варто купити парочку світлих легких штанів і зручні шорти для відпочинку. Вибираючи джинси, насамперед звертайте увагу на класичні сині моделі — прямого фасону без сильних потертостей. Також на літо можна купити блакитні або сірі джинси, злегка потерті, але без прорізів.



Взуття та головні убори

Безумовним хітом сьогодні є спортивне взуття — кеди та легкі кросівки. Для класичних літніх образів можна купити лофери або мокасини в колір штанів. Також на літо вам знадобляться сандалі та пляжне взуття — шльопанці або в'єтнамки.



Головним убором у спеку може слугувати легка бейсболка або солом'яний чоловічий капелюх, під які підійде теніска чоловіча — вибирайте, що вам ближче за стилем.





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