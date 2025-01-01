Особливості літнього чоловічого гардероба
Сьогодні, 19:10
Для створення стильних чоловічих образів у теплу пору року, зверніть увагу на 5 категорій речей — у своєму гардеробі та на сторінках онлайн-магазинів.
Навіть якщо ви нечасто носите одяг ділового та офіційного стилів, у вашому гардеробі мають бути хороші сорочки. Білу варто мати для урочистих подій, однотонні — для носіння зі штанами в офіс, а моделі в клітинку, смужку або з іншими принтами — для повсякденних образів і неофіційних зустрічей. На літо вам можуть знадобитися сорочки з короткими рукавами, зокрема «гавайки» — для створення модних образів на відпочинку.
Для стильного літнього гардероба варто купити футболку поло чоловічу, щоб мати актуальну альтернативу сорочці з коротким рукавом і звичайній футболці. Така річ підійде не лише для відпочинку, а й для міських прогулянок, а також для офісу з демократичним дрес-кодом.
Футболка поло чоловіча може бути однотонною або з принтами, ахроматичних базових або яскравих акцентних кольорів. Насамперед варто обирати однотонні теніски, які пасують до всього, але якщо вони у вас уже є, придивіться до моделей з малюнком, щоб урізноманітнити свій гардероб. Поло чоловіче має чудовий вигляд з легкими штанами, шортами або джинсами в поєднанні з напівспортивним розслабленим взуттям — кедами, мокасинами, лоферами.
Для літніх вечорів і прохолодних днів вам знадобиться стильний піджак, який можна вдягнути на сорочку або футболку. Якщо ви не любите занадто офіційний стиль, модний піджак стане прекрасною альтернативою костюма — підкреслить урочистість нагоди, але водночас матиме більш вільний і демократичний вигляд. І, звісно ж, ви можете створювати розслаблені повсякденні образи з піджаком, одягаючи під нього футболку з принтом або написом.
Що стосується низу, піджак можна носити зі штанами або джинсами, доповнюючи образ спортивним або класичним взуттям.
Не обмежуйтеся класичними штанами, поповнюючи свій гардероб і іншими актуальними моделями, наприклад, модними чіносами або практичними карго. На літо варто купити парочку світлих легких штанів і зручні шорти для відпочинку. Вибираючи джинси, насамперед звертайте увагу на класичні сині моделі — прямого фасону без сильних потертостей. Також на літо можна купити блакитні або сірі джинси, злегка потерті, але без прорізів.
Безумовним хітом сьогодні є спортивне взуття — кеди та легкі кросівки. Для класичних літніх образів можна купити лофери або мокасини в колір штанів. Також на літо вам знадобляться сандалі та пляжне взуття — шльопанці або в'єтнамки.
Головним убором у спеку може слугувати легка бейсболка або солом'яний чоловічий капелюх, під які підійде теніска чоловіча — вибирайте, що вам ближче за стилем.
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Сорочки
Навіть якщо ви нечасто носите одяг ділового та офіційного стилів, у вашому гардеробі мають бути хороші сорочки. Білу варто мати для урочистих подій, однотонні — для носіння зі штанами в офіс, а моделі в клітинку, смужку або з іншими принтами — для повсякденних образів і неофіційних зустрічей. На літо вам можуть знадобитися сорочки з короткими рукавами, зокрема «гавайки» — для створення модних образів на відпочинку.
Футболка поло чоловіча
Для стильного літнього гардероба варто купити футболку поло чоловічу, щоб мати актуальну альтернативу сорочці з коротким рукавом і звичайній футболці. Така річ підійде не лише для відпочинку, а й для міських прогулянок, а також для офісу з демократичним дрес-кодом.
Футболка поло чоловіча може бути однотонною або з принтами, ахроматичних базових або яскравих акцентних кольорів. Насамперед варто обирати однотонні теніски, які пасують до всього, але якщо вони у вас уже є, придивіться до моделей з малюнком, щоб урізноманітнити свій гардероб. Поло чоловіче має чудовий вигляд з легкими штанами, шортами або джинсами в поєднанні з напівспортивним розслабленим взуттям — кедами, мокасинами, лоферами.
Піджак
Для літніх вечорів і прохолодних днів вам знадобиться стильний піджак, який можна вдягнути на сорочку або футболку. Якщо ви не любите занадто офіційний стиль, модний піджак стане прекрасною альтернативою костюма — підкреслить урочистість нагоди, але водночас матиме більш вільний і демократичний вигляд. І, звісно ж, ви можете створювати розслаблені повсякденні образи з піджаком, одягаючи під нього футболку з принтом або написом.
Що стосується низу, піджак можна носити зі штанами або джинсами, доповнюючи образ спортивним або класичним взуттям.
Джинси, штани, шорти
Не обмежуйтеся класичними штанами, поповнюючи свій гардероб і іншими актуальними моделями, наприклад, модними чіносами або практичними карго. На літо варто купити парочку світлих легких штанів і зручні шорти для відпочинку. Вибираючи джинси, насамперед звертайте увагу на класичні сині моделі — прямого фасону без сильних потертостей. Також на літо можна купити блакитні або сірі джинси, злегка потерті, але без прорізів.
Взуття та головні убори
Безумовним хітом сьогодні є спортивне взуття — кеди та легкі кросівки. Для класичних літніх образів можна купити лофери або мокасини в колір штанів. Також на літо вам знадобляться сандалі та пляжне взуття — шльопанці або в'єтнамки.
Головним убором у спеку може слугувати легка бейсболка або солом'яний чоловічий капелюх, під які підійде теніска чоловіча — вибирайте, що вам ближче за стилем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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