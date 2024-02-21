Театральне життя Рівного: куди піти за емоціями
Сьогодні, 21:19
Рівне — місто, де серед затишних вулиць і зелених парків вирує театральне життя. Широкий спектр вистав здатний задовольнити найвибагливішого глядача.
У місті працюють три театри:
Розгляньмо, що пропонує афіша Рівненського драматичного театру — серця культурного життя міста:
29 квітня, 16 травня, 29 червня — історія «Украдене щастя» за І. Франком;
30 квітня, 22 червня — бурлеск «Енеїда» за І. Котляревським;
04, 28 травня, 21 червня — музична драма «Лісова пісня» за Лесею Українкою;
08 травня — рок-опера «Біла ворона»;
10, 11 травня, 01, 19 червня — драма «Житейське море. суєта» за І. Карпенком-Карим;
14, 31 травня, 07 червня — музична комедія «За двома зайцями» за М. Старицьким;
22 травня — комедія «Вечеря з диваком» за Р. Куні;
03 червня — гастрольна вистава «Конотопська відьма» у постановці режисера Івана Уривського;
04 червня — ірландська комедія «Каліка з острова Інішмаан» за М. Макдонахом;
18 червня — музична комедія «Сватання на Гончарівці» за Г. Квіткою-Основ’яненком.
А на сцені Рівненського міського будинку культури глядачі можуть переглянути 29 квітня комедію «Жінка та її чоловіки» з Лілією Ребрик в головній ролі. Також на жителів і гостей міста очікують комедії від «Сучасного театру»: 30 квітня — «Полуничка з сюрпризом», 29 травня — «Квартал червоних ліхтарів».
Театральне життя Рівного — цікаве явище українського мистецтва, яке не перестає дивувати глядачів новими ідеями та подачею. Тож долучайтеся і ви до лав театралів, пізнавайте чарівний світ залаштунків. Квитки доступні для замовлення на сайті Concert.ua.
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Сцени, що дарують емоції
У місті працюють три театри:
- Рівненський академічний український музично-драматичний театр. Тут можна побачити класичні та сучасні п'єси як українських, так і закордонних авторів. Особливе місце в репертуарі займають музичні вистави, які поєднують глибоку драму, вокал та хореографію.
- Рівненський академічний обласний театр ляльок — справжній рай для дітей. Яскраві ляльки, захопливі сюжети й талановита гра акторів створюють неповторну атмосферу дива. У репертуарі закладу — всіма знані казки: «Троє поросят», «Принцеса на горошині», «Пан Коцький» та багато інших. Всього — понад 50 вистав.
- Рівненський народний молодіжний театр ім. А. Гаврюшенко — аматорське творче об’єднання, що діє на базі Рівненського міського палацу культури «Текстильник». Ось уже понад 50 років театр гідно представляє область і місто на театральних фестивалях різних рівнів.
Театральний вісник Рівного
Розгляньмо, що пропонує афіша Рівненського драматичного театру — серця культурного життя міста:
А на сцені Рівненського міського будинку культури глядачі можуть переглянути 29 квітня комедію «Жінка та її чоловіки» з Лілією Ребрик в головній ролі. Також на жителів і гостей міста очікують комедії від «Сучасного театру»: 30 квітня — «Полуничка з сюрпризом», 29 травня — «Квартал червоних ліхтарів».
Квитки на спектаклі
Театральне життя Рівного — цікаве явище українського мистецтва, яке не перестає дивувати глядачів новими ідеями та подачею. Тож долучайтеся і ви до лав театралів, пізнавайте чарівний світ залаштунків. Квитки доступні для замовлення на сайті Concert.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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