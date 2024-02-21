Театральне життя Рівного: куди піти за емоціями





Сцени, що дарують емоції

У місті працюють три театри:



Рівненський академічний український музично-драматичний театр. Тут можна побачити класичні та сучасні п'єси як українських, так і закордонних авторів. Особливе місце в репертуарі займають музичні вистави, які поєднують глибоку драму, вокал та хореографію.

Рівненський академічний обласний театр ляльок — справжній рай для дітей. Яскраві ляльки, захопливі сюжети й талановита гра акторів створюють неповторну атмосферу дива. У репертуарі закладу — всіма знані казки: «Троє поросят», «Принцеса на горошині», «Пан Коцький» та багато інших. Всього — понад 50 вистав.

Рівненський народний молодіжний театр ім. А. Гаврюшенко — аматорське творче об’єднання, що діє на базі Рівненського міського палацу культури «Текстильник». Ось уже понад 50 років театр гідно представляє область і місто на театральних фестивалях різних рівнів.

Ось таке театральне розмаїття міста. Ось такий багатогранний





Театральний вісник Рівного

Розгляньмо, що пропонує афіша Рівненського драматичного театру — серця культурного життя міста:



29 квітня, 16 травня, 29 червня — історія «Украдене щастя» за І. Франком;

30 квітня, 22 червня — бурлеск «Енеїда» за І. Котляревським;

04, 28 травня, 21 червня — музична драма «Лісова пісня» за Лесею Українкою;

08 травня — рок-опера «Біла ворона»;

10, 11 травня, 01, 19 червня — драма «Житейське море. суєта» за І. Карпенком-Карим;

14, 31 травня, 07 червня — музична комедія «За двома зайцями» за М. Старицьким;

22 травня — комедія «Вечеря з диваком» за Р. Куні;

03 червня — гастрольна вистава «Конотопська відьма» у постановці режисера Івана Уривського;

04 червня — ірландська комедія «Каліка з острова Інішмаан» за М. Макдонахом;

18 червня — музична комедія «Сватання на Гончарівці» за Г. Квіткою-Основ’яненком.

А на сцені Рівненського міського будинку культури глядачі можуть переглянути 29 квітня комедію «Жінка та її чоловіки» з Лілією Ребрик в головній ролі. Також на жителів і гостей міста очікують комедії від «Сучасного театру»: 30 квітня — «Полуничка з сюрпризом», 29 травня — «Квартал червоних ліхтарів».





Квитки на спектаклі

Театральне життя Рівного — цікаве явище українського мистецтва, яке не перестає дивувати глядачів новими ідеями та подачею. Тож долучайтеся і ви до лав театралів, пізнавайте чарівний світ залаштунків. Квитки доступні для замовлення на сайті Concert.ua.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Рівне — місто, де серед затишних вулиць і зелених парків вирує театральне життя. Широкий спектр вистав здатний задовольнити найвибагливішого глядача.У місті працюють три театри:Ось таке театральне розмаїття міста. Ось такий багатогранний театр Рівне пропонує.Розгляньмо, що пропонує афіша Рівненського драматичного театру — серця культурного життя міста:А на сцені Рівненського міського будинку культури глядачі можуть переглянути 29 квітня комедію «Жінка та її чоловіки» з Лілією Ребрик в головній ролі. Також на жителів і гостей міста очікують комедії від «Сучасного театру»: 30 квітня — «Полуничка з сюрпризом», 29 травня — «Квартал червоних ліхтарів».Театральне життя Рівного — цікаве явище українського мистецтва, яке не перестає дивувати глядачів новими ідеями та подачею. Тож долучайтеся і ви до лав театралів, пізнавайте чарівний світ залаштунків. Квитки доступні для замовлення на сайті Concert.ua.

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