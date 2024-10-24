Як тарифні війни позначаться на цінах найпопулярнішого смартфона від Apple





Негативний сценарій

Але багато аналітиків вважають, що така стратегія приречена на провал. З урахуванням всеосяжних світових мит, які вже введені, неминуче різке зростання цін на товари, від одягу до електроніки. Це може значною мірою лягти на плечі американських споживачів.



Вартість Айфонів с позначкою «Made in USA», може скласти біля $3000 проти нинішніх цінників у районі $1000. Проблема в тому, що в Сполучених Штатах відсутня відповідна інфраструктура, яку потрібно буде відновлювати.



Для реалізації цього сценарію навіть частково Apple доведеться витратити чимало часу (не менше 3 років) і близько $30 мільярдів. Тільки для того, щоби перемістити хоча б 10% свого ланцюжка постачання до США. Зрозуміло, що навіть фанатам бренду



Акції Apple стрімко дешевшають

Поступове перенесення виробництва компонентів для телефонів та їх складання в Азію почалось близько 20 років тому. Там була дуже дешева робоча сила, американські компанії натомість зосередилися на проєктуванні продуктів та розробці ПЗ, що було вигідніше через невеликі витрати на непряму діяльність. Саме завдяки такому рішенню Apple зуміла зберегти свій статус як лідера у сфері виробництва смартфонів.



Проте з початку лютого 2025 р. вартість акцій Apple впала на 25% через можливе введення новим президентом високих мит на продукцію родом з Азії. А на сьогодні близько 90% iPhone збираються саме в Піднебесній.



Щоправда, процесори для Айфонів виготовляють тайванські компанії, а сенсори — в Південній Кореї. Менш вартісні деталі виробляються в материковому Китаї, остаточне складання переважно відбувається саме в цій країні.



Оптимістичний сценарій

Керівництво компанії з Купертіно ще в лютому озвучила свої плани інвестувати понад $500 млрд всередині країни, щоб уникнути введених Трампом мит для цієї країни.



Більшість експертів галузі вважає, що навіть якщо високі тарифи не будуть введені в дію, майже напевне iPhone подорожчають. Ніл Шах, віцепрезидент аналітичної фірми Counterpoint Research, озвучив свій прогноз щодо подорожчання Айфонів — близько 30%, але ця цифра буде коливатись залежно від місця виготовлення.



Apple вже намагалась диверсифікувати ризики шляхом перенесення своїх виробничих потужностей із Китаю до Індії та Бразилії. Для Індії тарифні мита становлять 26%, тоді як Бразилія постраждала від дій Трампа на 10%. Тобто Бразилія наразі є найпривабливішою локацією для Епл, але в цій країні недостатньо потужностей, щоби заповнити прогалину, залишену Китаєм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У своєму зверненні до Дня звільнення президент США Дональд Трамп вихвалявся, що «робочі місця та фабрики стрімко відновляться» в результаті введення мит, що надасть змогу сотням тисяч американціва отримати роботу у суміжних сферах промисловості.Але багато аналітиків вважають, що така стратегія приречена на провал. З урахуванням всеосяжних світових мит, які вже введені, неминуче різке зростання цін на товари, від одягу до електроніки. Це може значною мірою лягти на плечі американських споживачів.Вартість Айфонів с позначкою «Made in USA», може скласти біля $3000 проти нинішніх цінників у районі $1000. Проблема в тому, що в Сполучених Штатах відсутня відповідна інфраструктура, яку потрібно буде відновлювати.Для реалізації цього сценарію навіть частково Apple доведеться витратити чимало часу (не менше 3 років) і близько $30 мільярдів. Тільки для того, щоби перемістити хоча б 10% свого ланцюжка постачання до США. Зрозуміло, що навіть фанатам бренду купити Айфон за $3000 буде надто дорогим задоволенням.Поступове перенесення виробництва компонентів для телефонів та їх складання в Азію почалось близько 20 років тому. Там була дуже дешева робоча сила, американські компанії натомість зосередилися на проєктуванні продуктів та розробці ПЗ, що було вигідніше через невеликі витрати на непряму діяльність. Саме завдяки такому рішенню Apple зуміла зберегти свій статус як лідера у сфері виробництва смартфонів.Проте з початку лютого 2025 р. вартість акцій Apple впала на 25% через можливе введення новим президентом високих мит на продукцію родом з Азії. А на сьогодні близько 90% iPhone збираються саме в Піднебесній.Щоправда, процесори для Айфонів виготовляють тайванські компанії, а сенсори — в Південній Кореї. Менш вартісні деталі виробляються в материковому Китаї, остаточне складання переважно відбувається саме в цій країні.Керівництво компанії з Купертіно ще в лютому озвучила свої плани інвестувати понад $500 млрд всередині країни, щоб уникнути введених Трампом мит для цієї країни.Більшість експертів галузі вважає, що навіть якщо високі тарифи не будуть введені в дію, майже напевне iPhone подорожчають. Ніл Шах, віцепрезидент аналітичної фірми Counterpoint Research, озвучив свій прогноз щодо подорожчання Айфонів — близько 30%, але ця цифра буде коливатись залежно від місця виготовлення.Apple вже намагалась диверсифікувати ризики шляхом перенесення своїх виробничих потужностей із Китаю до Індії та Бразилії. Для Індії тарифні мита становлять 26%, тоді як Бразилія постраждала від дій Трампа на 10%. Тобто Бразилія наразі є найпривабливішою локацією для Епл, але в цій країні недостатньо потужностей, щоби заповнити прогалину, залишену Китаєм.

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