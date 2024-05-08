ЗСУ просунулися на Курщині. Загальна ситуація на фронті в деталях

в Курській області. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Вовчанськом, Часовим Яром, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосілкою.



Про це передає



Операція ЗСУ в Росії



Сили оборони України, ймовірно, нещодавно просунулися у Курській області - через міжнародний кордон у південну частину н.п. Теткіно.



Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, як війська РФ завдають авіаудару по будівлі в південній частині Тьоткіно, що вказує на те, що ЗСУ, ймовірно, взяли під контроль позиції у цьому н.п., йдеться у звіті ISW.



6 травня російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ захопили до двох вулиць у південній частині Тьоткіно, і 7 травня продовжували стверджувати, що Сили оборони України утримують позиції в населеному пункті.



Деякі російські блогери стверджували, що путінські війська нібито витіснили ЗСУ з Тьоткіно.



Інші "воєнкори" розповідали, що війська РФ відбили обмежені українські механізовані атаки на Тьоткіно та Новий Путь (на схід від Тьоткіно вздовж міжнародного кордону) 7 травня, і що ЗСУ продовжують використовувати засоби для розмінування, щоб створити шляхи через російські мінні поля в цьому районі.



Один блогер стверджував, що ЗСУ взяли під контроль н.п. Новий Путь, але інші "воєнкори" розповідали, що війська РФ нібито відбили українські атаки в цьому районі.



"ISW не спостерігав геолокаційних записів, які б вказували на те, що українські сили увійшли до Нового шляху", - вказується у публікації.



Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії в Бєлгородській області 7 травня.



"Північна вісь"



Російські окупанти 7 травня продовжили наступати на півночі Сумської області, але не просунулися.



Речник загону Прикордонної служби України 7 травня повідомив, що 6 травня прикордонники відбили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути міжнародний кордон у невстановленому районі Сумської області.



Речник також зазначив, що росіяни часто намагаються перетнути міжнародний кордон Сумської області невеликими групами від трьох до десяти піхотинців і мотоциклів.



Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область



Російські загарбники нещодавно просунулися на Харківському нарпямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що війська РФ просунулися поблизу Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.



6 і 7 травня російські окупанти наступали поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.



Операція РФ №2 - Луганська область



Російські окупанти 7 травня продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Петропавлівки та Кам’янки, а також біля Глушківки 6 і 7 травня.



Командир українського полку безпілотних систем, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують використовувати бронетехніку для транспортування піхоти на передову для штурму.



Російські загарбники 7 травня продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Загризове та Нової Кругляківки, біля Копанок, Надії, Зеленого Гаю, Греківки і наступали на Ольгівку 6 і 7 травня.



Російські окупанти 7 травня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але успіху не мали. 6 і 7 травня війська РФ атакували в районі Рідкодуба, Нового Миру, Липового, Ямполівки, Зеленої Долини, Колодязів та в районі Торського.



Операція РФ №3 - Донецька область



Російські окупанти 7 травня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 7 травня війська РФ атакували в районі Білогорівки та Верхньокам’янського.



Український оглядач Машовець повідомляв, що російські загарбники посилюють наступальні дії в напрямках Григорівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Виїмка та Переїзне.



Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Часівого Яру. Як показують оприлюднені 7 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися до шахти Північний на північ від Часівого Яру.



Війська РФ атакували під Часовим Яром, біля Білої Гори та Курдюмівки 6 і 7 травня.



Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Опубліковані 6 травня кадри з геолокацією показують, як війська РФ піднімають триколор у північній частині Новооленівки (на захід від Торецька), що може свідчити про те, що росіяни нещодавно окупували населений пункт.



Війська РФ атакували під Торецьком, біля Диліївки та Дачного, коло Дружби, Щербинівки, Нової Полтавки і Калинового 6 і 7 травня. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували під Новооленівкою.



Командир українського батальйону, який діє на Торецькому напрямку, заявив, що росіяни використовують безпілотники FPV з оптоволоконними кабелями для ударів по логістиці ЗСУ. Також командир розповів, що окупанти використовують близько 150 безпілотників FPV на день.



Російські загарбники 7 травня продовжили наступати на Покровському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Малинівки, Променя, в напрямку Миролюбівки, поблизу Лисівки, Шевченка, Даченського, Звірового, Котлиного та Удачного 6 і 7 травня.



Командир української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують постійний піхотний штурм невеликими групами та використовують легку моторизовану техніку для транспортування піхоти.



Командувач повідомив, що ворог не атакує бронетехнікою через загрозу ударів українських безпілотників. Командувач зазначив, що ЗСУ беруть у полон частину російських військових протягом тижня-місяця після підписання солдатами РФ контрактів на військову службу.



Речник іншої української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що росіяни посилюють використання безпілотників і завдають ударів приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.



Російські загарбники нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 травня, показують, що війська РФ просунулися до східної околиці Новосергіївки (на північний схід від Новопавлівки) і до східної частини Троїцького (на південний схід від Новопавлівки).



Російські окупанти наступали на Нововопавлівку, біля Новосергіївки, Преображенки, Новоолександріївки, Котлярівки, Надіївки, Срібного, Богданівки і Троїцького 6 і 7 травня.



Російський "воєнкор" розповідав, що Сили оборони України утримують позиції в західній частині Новоолександрівки.



Російські окупанти 7 травня продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. 6 і 7 травня війська РФ атакували в районах Андріївки, Багатиря, Олексіївки, Костянтинополя та Отрадного. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Багатиря.



Нещодавно російські загарбники просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що війська РФ просунулися на схід від Новополя (на південний захід від Великої Новосілки).



Російські окупанти атакували в районі Шевченка, біля Вільного Поля та Привільного, поблизу Новосілки, Новополя і Рівнополя 6 і 7 травня.



"Південна вісь"



Російські окупанти 6 і 7 травня вели наступальні операції на схід від Гуляйполя в районі Високого, але не просунулися. Війська РФ 7 травня продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але успіху не мали.



Російські загарбники атакували біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, Щербаків і в напрямку Новоандріївки 6 і 7 травня.



Міністр енергетики України Герман Галущенко 7 травня заявив, що російські артилерійські удари вивели з ладу одну з двох ліній електропередач, які з'єднують окуповану росіянами Запорізьку АЕС з енергосистемою України.



У Міненерго зазначили, що повне відключення ЗАЕС від енергомережі може спричинити чергове знеструмлення на станції та збільшити ризик радіаційного інциденту поблизу станції.



Російське джерело ISW стверджує, що ЗСУ завдали ударів з HIMARS по скупченню підрозділів військ РФ поблизу окупованого Мирного Запорізької області (на північ від Мелітополя), внаслідок чого були ліквідовані 22 військовослужбовців, у тому числі 3 офіцери.



Російські окупанти 7 травня провели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але успіху не мали.



Ситуація на фронті



Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 травня інформували, що на фронті з початку доби відбулося 139 боїв.



Також у військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку, де російські окупанти продовжували зазнавати суттєвих втрат.



Додамо, опівночі 8 травня у РФ оголосили про начебто початок дії так званого "триденного перемир'я", раніше оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним.



Зазначимо, українська сторона офіційно не давала згоди на такий інспірований Москвою черговий "режим тиші", які Росія сама ж і не дотримується, як це було у випадку з "Великоднім перемир'ям". Київ наголошує, що Москва має дати згоду на всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів, як пропонував Вашингтон.



Між тим влада України звертала увагу, що у контексті кремлівських "режимів тиші" готова реагувати на ситуацію дзеркально.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сили оборони України, ймовірно, просунулися. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників під Вовчанськом, Часовим Яром, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосілкою.Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 8 травня звіт Інституту вивчення війни (ISW).Сили оборони України, ймовірно, нещодавно просунулися у Курській області - через міжнародний кордон у південну частину н.п. Теткіно.Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, як війська РФ завдають авіаудару по будівлі в південній частині Тьоткіно, що вказує на те, що ЗСУ, ймовірно, взяли під контроль позиції у цьому н.п., йдеться у звіті ISW.6 травня російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ захопили до двох вулиць у південній частині Тьоткіно, і 7 травня продовжували стверджувати, що Сили оборони України утримують позиції в населеному пункті.Деякі російські блогери стверджували, що путінські війська нібито витіснили ЗСУ з Тьоткіно.Інші "воєнкори" розповідали, що війська РФ відбили обмежені українські механізовані атаки на Тьоткіно та Новий Путь (на схід від Тьоткіно вздовж міжнародного кордону) 7 травня, і що ЗСУ продовжують використовувати засоби для розмінування, щоб створити шляхи через російські мінні поля в цьому районі.Один блогер стверджував, що ЗСУ взяли під контроль н.п. Новий Путь, але інші "воєнкори" розповідали, що війська РФ нібито відбили українські атаки в цьому районі."ISW не спостерігав геолокаційних записів, які б вказували на те, що українські сили увійшли до Нового шляху", - вказується у публікації.Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії в Бєлгородській області 7 травня.Російські окупанти 7 травня продовжили наступати на півночі Сумської області, але не просунулися.Речник загону Прикордонної служби України 7 травня повідомив, що 6 травня прикордонники відбили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути міжнародний кордон у невстановленому районі Сумської області.Речник також зазначив, що росіяни часто намагаються перетнути міжнародний кордон Сумської області невеликими групами від трьох до десяти піхотинців і мотоциклів.Російські загарбники нещодавно просунулися на Харківському нарпямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що війська РФ просунулися поблизу Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.6 і 7 травня російські окупанти наступали поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.Російські окупанти 7 травня продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Петропавлівки та Кам’янки, а також біля Глушківки 6 і 7 травня.Командир українського полку безпілотних систем, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують використовувати бронетехніку для транспортування піхоти на передову для штурму.Російські загарбники 7 травня продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Загризове та Нової Кругляківки, біля Копанок, Надії, Зеленого Гаю, Греківки і наступали на Ольгівку 6 і 7 травня.Російські окупанти 7 травня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але успіху не мали. 6 і 7 травня війська РФ атакували в районі Рідкодуба, Нового Миру, Липового, Ямполівки, Зеленої Долини, Колодязів та в районі Торського.Російські окупанти 7 травня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 7 травня війська РФ атакували в районі Білогорівки та Верхньокам’янського.Український оглядачповідомляв, що російські загарбники посилюють наступальні дії в напрямках Григорівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Виїмка та Переїзне.Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Часівого Яру. Як показують оприлюднені 7 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися до шахти Північний на північ від Часівого Яру.Війська РФ атакували під Часовим Яром, біля Білої Гори та Курдюмівки 6 і 7 травня.Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Опубліковані 6 травня кадри з геолокацією показують, як війська РФ піднімають триколор у північній частині Новооленівки (на захід від Торецька), що може свідчити про те, що росіяни нещодавно окупували населений пункт.Війська РФ атакували під Торецьком, біля Диліївки та Дачного, коло Дружби, Щербинівки, Нової Полтавки і Калинового 6 і 7 травня. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували під Новооленівкою.Командир українського батальйону, який діє на Торецькому напрямку, заявив, що росіяни використовують безпілотники FPV з оптоволоконними кабелями для ударів по логістиці ЗСУ. Також командир розповів, що окупанти використовують близько 150 безпілотників FPV на день.Російські загарбники 7 травня продовжили наступати на Покровському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Малинівки, Променя, в напрямку Миролюбівки, поблизу Лисівки, Шевченка, Даченського, Звірового, Котлиного та Удачного 6 і 7 травня.Командир української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують постійний піхотний штурм невеликими групами та використовують легку моторизовану техніку для транспортування піхоти.Командувач повідомив, що ворог не атакує бронетехнікою через загрозу ударів українських безпілотників. Командувач зазначив, що ЗСУ беруть у полон частину російських військових протягом тижня-місяця після підписання солдатами РФ контрактів на військову службу.Речник іншої української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що росіяни посилюють використання безпілотників і завдають ударів приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.Російські загарбники нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 травня, показують, що війська РФ просунулися до східної околиці Новосергіївки (на північний схід від Новопавлівки) і до східної частини Троїцького (на південний схід від Новопавлівки).Російські окупанти наступали на Нововопавлівку, біля Новосергіївки, Преображенки, Новоолександріївки, Котлярівки, Надіївки, Срібного, Богданівки і Троїцького 6 і 7 травня.Російський "воєнкор" розповідав, що Сили оборони України утримують позиції в західній частині Новоолександрівки.Російські окупанти 7 травня продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. 6 і 7 травня війська РФ атакували в районах Андріївки, Багатиря, Олексіївки, Костянтинополя та Отрадного. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Багатиря.Нещодавно російські загарбники просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що війська РФ просунулися на схід від Новополя (на південний захід від Великої Новосілки).Російські окупанти атакували в районі Шевченка, біля Вільного Поля та Привільного, поблизу Новосілки, Новополя і Рівнополя 6 і 7 травня.Російські окупанти 6 і 7 травня вели наступальні операції на схід від Гуляйполя в районі Високого, але не просунулися. Війська РФ 7 травня продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але успіху не мали.Російські загарбники атакували біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, Щербаків і в напрямку Новоандріївки 6 і 7 травня.Міністр енергетики України7 травня заявив, що російські артилерійські удари вивели з ладу одну з двох ліній електропередач, які з'єднують окуповану росіянами Запорізьку АЕС з енергосистемою України.У Міненерго зазначили, що повне відключення ЗАЕС від енергомережі може спричинити чергове знеструмлення на станції та збільшити ризик радіаційного інциденту поблизу станції.Російське джерело ISW стверджує, що ЗСУ завдали ударів з HIMARS по скупченню підрозділів військ РФ поблизу окупованого Мирного Запорізької області (на північ від Мелітополя), внаслідок чого були ліквідовані 22 військовослужбовців, у тому числі 3 офіцери.Російські окупанти 7 травня провели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але успіху не мали.Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 травня інформували, що на фронті з початку доби відбулося 139 боїв.Також у військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку, де російські окупанти продовжували зазнавати суттєвих втрат.Додамо, опівночі 8 травня у РФ оголосили про начебто початок дії так званого "триденного перемир'я", раніше оголошеного російським диктаторомЗазначимо, українська сторона офіційно не давала згоди на такий інспірований Москвою черговий "режим тиші", які Росія сама ж і не дотримується, як це було у випадку з "Великоднім перемир'ям". Київ наголошує, що Москва має дати згоду на всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів, як пропонував Вашингтон.Між тим влада України звертала увагу, що у контексті кремлівських "режимів тиші" готова реагувати на ситуацію дзеркально.

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