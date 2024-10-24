Топ-3 найрозрекламованіших смартфонів, які вийдуть у травні 2025 року. Реклама





Samsung Galaxy S25

Ходять чутки, що Samsung Galaxy S25 з’явиться саме в травні. Габарити телефону становлять 6.26x2.99x0.23 дюймів, вага — 163 г. Він оснащений 6.66-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, захисним склом Corning Gorilla Glass Ceramic 2 та чипсетом Snapdragon 8 Elite у парі із графічним процесором Adreno 830.



Система задньої камери є подвійною, вона складається із 200-мегапіксельної ширококутної камери й 12-мегапіксельної надширококутної лінзи, у той час як спереду знаходиться 10-мегапіксельна ширококутна камера для селфі.



Телефон записує відео із роздільною здатністю до 8K та 30 кадрів на секунду та підтримує 4K із динамічною частотою кадрів. Що стосується акумулятора,



Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro був випущений 24 квітня 2025 року лише в кількох регіонах. Очікується, що він буде доступний у більшості країн у травні. Габарити телефону становлять 6.3х2.88х0.32 дюймів, вага складає 186 г. У гаджеті використовується 6.7-дюймовий екран P-OLED, який реагує на дотик із частотою 120 Гц і досягає яскравості до 4500 ніт.



Телефон працює на чипсеті Mediatek Dimensity 8350 Extreme 4 нм, якому допомагає Mali G615-MC6. Основний модуль камери являє собою потрійний набір сенсорів, який включаючи 50-мегапіксельну ширококутну, 50-мегапіксельну надширококутну і 10-мегапіксельну телефото камеру, у той час як фронтальна камера являє собою ширококутний об'єктив 50 МП.



Акумулятор має ємність 6000 мА·г, телефон оснащений дротовою зарядкою потужністю 90 Вт і бездротовою 15 Вт.



vivo X200 Ультра

Очікується, що vivo X200 Ultra буде випущено на початку травня 2025 року. Габарити телефону становлять 6.42х3.02х0.34 дюймів, вага становить 229 або 232 г залежно від модифікації. Він оснащений 6.82-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED із частотою оновлення 120 Гц, підтримує Dolby Vision та HDR Vivid та досягає пікової яскравості 4500 ніт. Екран захищений склом Armour Glass.



В основі смартфона лежить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3 нм у парі з графічним процесором Adreno 830, встановлена Android 15 з OriginOS 5. Задня камера є потрійною установкою, що включає 50-мегапіксельний ширококутний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, телеоб'єктив та 50-мегапіксельний надширококутний сенсор із можливістю встановлення додаткового зум-об'єктива. Передня камера є 50-мегапіксельним ширококутним об'єктивом з автофокусом.



Що стосується батареї, vivo X200 Ultra живиться від батареї 6000 мА·г, яка підтримує 90 Вт дротову, 40 Вт бездротову, а також зворотну дротову та бездротову зарядку. Варіанти пам’яті: 256 ГБ з 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ з 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ з 16 ГБ ОЗП, усі засновані на технології UFS 4.1.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Травень 2025 запропонує нам довгий список смартфонів, від бюджетних до висококласних, від мінімалістичних до галантних. Різноманітна колекція задовольнить усіх користувачів смартфонів. Дізнаємося, які найкращі моделі від відомих брендів дебютують у травні.Ходять чутки, що Samsung Galaxy S25 з’явиться саме в травні. Габарити телефону становлять 6.26x2.99x0.23 дюймів, вага — 163 г. Він оснащений 6.66-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, захисним склом Corning Gorilla Glass Ceramic 2 та чипсетом Snapdragon 8 Elite у парі із графічним процесором Adreno 830.Система задньої камери є подвійною, вона складається із 200-мегапіксельної ширококутної камери й 12-мегапіксельної надширококутної лінзи, у той час як спереду знаходиться 10-мегапіксельна ширококутна камера для селфі.Телефон записує відео із роздільною здатністю до 8K та 30 кадрів на секунду та підтримує 4K із динамічною частотою кадрів. Що стосується акумулятора, Самсунг С25 оснащений батареєю на 3900 мА·г та підтримує дротову зарядку 25 Вт.Motorola Edge 60 Pro був випущений 24 квітня 2025 року лише в кількох регіонах. Очікується, що він буде доступний у більшості країн у травні. Габарити телефону становлять 6.3х2.88х0.32 дюймів, вага складає 186 г. У гаджеті використовується 6.7-дюймовий екран P-OLED, який реагує на дотик із частотою 120 Гц і досягає яскравості до 4500 ніт.Телефон працює на чипсеті Mediatek Dimensity 8350 Extreme 4 нм, якому допомагає Mali G615-MC6. Основний модуль камери являє собою потрійний набір сенсорів, який включаючи 50-мегапіксельну ширококутну, 50-мегапіксельну надширококутну і 10-мегапіксельну телефото камеру, у той час як фронтальна камера являє собою ширококутний об'єктив 50 МП.Акумулятор має ємність 6000 мА·г, телефон оснащений дротовою зарядкою потужністю 90 Вт і бездротовою 15 Вт.Очікується, що vivo X200 Ultra буде випущено на початку травня 2025 року. Габарити телефону становлять 6.42х3.02х0.34 дюймів, вага становить 229 або 232 г залежно від модифікації. Він оснащений 6.82-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED із частотою оновлення 120 Гц, підтримує Dolby Vision та HDR Vivid та досягає пікової яскравості 4500 ніт. Екран захищений склом Armour Glass.В основі смартфона лежить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3 нм у парі з графічним процесором Adreno 830, встановлена Android 15 з OriginOS 5. Задня камера є потрійною установкою, що включає 50-мегапіксельний ширококутний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, телеоб'єктив та 50-мегапіксельний надширококутний сенсор із можливістю встановлення додаткового зум-об'єктива. Передня камера є 50-мегапіксельним ширококутним об'єктивом з автофокусом.Що стосується батареї, vivo X200 Ultra живиться від батареї 6000 мА·г, яка підтримує 90 Вт дротову, 40 Вт бездротову, а також зворотну дротову та бездротову зарядку. Варіанти пам’яті: 256 ГБ з 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ з 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ з 16 ГБ ОЗП, усі засновані на технології UFS 4.1.

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