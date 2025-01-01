Спомин про Героя. Волинянину Євгену Куденьчуку – навіки 20
Сьогодні, 09:31
Сьогодні, 28 травня, волиняни низько схиляють голову перед світлою пам'яттю загиблого захисника України 20-річного Євгена Куденьчука з Рожища.
Наш земляк став контрактником Збройних сил України ще до повномасштабного вторгнення. Він був мужнім та вправним воїном, незважаючи на свій молодий вік, повідомляє Рожищенська міськрада у фейсбуці.
Та війна забирає найкращих. Євген Куденьчук загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області 28 травня 2023 року.
Життя Євгена Куденьчука було коротким, наче спалах зірки. Та це життя стало прикладом того, що дух українського народу та віра в краще майбутнє України - незборимі.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Євгена Олександровича Куденьчука нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.
«В день пам'яті Героя згадаймо загиблого Євгена Куденьчука у своїх молитвах! Бо українські захисники ціною власного життя пишуть нашу історію! Доземний уклін Героєві за захист! Вічна пам'ять!» - зазначили у Рожищенській міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Наш земляк став контрактником Збройних сил України ще до повномасштабного вторгнення. Він був мужнім та вправним воїном, незважаючи на свій молодий вік, повідомляє Рожищенська міськрада у фейсбуці.
Та війна забирає найкращих. Євген Куденьчук загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області 28 травня 2023 року.
Життя Євгена Куденьчука було коротким, наче спалах зірки. Та це життя стало прикладом того, що дух українського народу та віра в краще майбутнє України - незборимі.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Євгена Олександровича Куденьчука нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.
«В день пам'яті Героя згадаймо загиблого Євгена Куденьчука у своїх молитвах! Бо українські захисники ціною власного життя пишуть нашу історію! Доземний уклін Героєві за захист! Вічна пам'ять!» - зазначили у Рожищенській міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні статті
Спомин про Героя. Волинянину Євгену Куденьчуку – навіки 20
Сьогодні, 09:31
Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25
26 травня, 09:05
Спомин про Героя. Волинянину навіки 34
23 травня, 09:58
Через травневі заморозки на Волині вимерзли поля з полуницею
22 травня, 12:12
Останні новини
Волиніські школярі здобули «золото» і «срібло» на всеукраїнських змаганнях із літнього біатлону
Сьогодні, 10:38
Масштабна операція: СБУ знищила мережу шпигунів на Донеччині
Сьогодні, 10:29
Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою
Сьогодні, 10:05
WP: росія влітку планує масштабний наступ на Донеччині
Сьогодні, 09:54