Спомин про Героя. Волинянину Євгену Куденьчуку – навіки 20

Сьогодні, 28 травня, волиняни низько схиляють голову перед світлоюУкраїни 20-річногоз Рожища.Наш земляк став контрактником Збройних сил України ще до повномасштабного вторгнення. Він був мужнім та вправним воїном, незважаючи на свій молодий вік, повідомляє Рожищенська міськрада у фейсбуці.Та війна забирає найкращих. Євген Куденьчук загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області 28 травня 2023 року.Життя Євгена Куденьчука було коротким, наче спалах зірки. Та це життя стало прикладом того, що дух українського народу та віра в краще майбутнє України - незборимі.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Євгена Олександровича Куденьчука нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.«В день пам'яті Героя згадаймо загиблого Євгена Куденьчука у своїх молитвах! Бо українські захисники ціною власного життя пишуть нашу історію! Доземний уклін Героєві за захист! Вічна пам'ять!» - зазначили у Рожищенській міськраді.