Традиційні волинські страви з картоплі: рецепти

Галина Мазур-Домарецька має власну світлицю, де зберігає традиційні для поліського регіону речі. Туди запрошує гостей, для яких готує їжу в печі.



Волинянка поділилася рецептами трьох картопляних страв, пише



Жінка розповіла, що для поліського регіону традиційними страви були з картоплі та квасолі. У кожній хаті була піч, тож усе в ній і готувалося.



Рецепти страв, за якими готує для гостей світлиці Галина Мазур-Домарецька пам'ятає з дитинства, бо так робили її мама та бабуся. А ще жінка 40 років пропрацювала у сфері громадського харчування.



Картопляні пироги з квасолею



Для приготування пирогів потрібне тісто і начинка з картоплі та квасолі. Картоплю відварюють, як на пюре, фасолю також відварюють, перемелюють та засмучують смальцем з дрібно нарізаною цибулею. Таким чином начинка з фасолі та картоплі готова.



Тісто готується з житнього та пшеничного борошна та дріжджів, якщо є, то можна ще долити сироватки, трішки цукру та солі. Господиня, каже, що тісто має бути рідке, для того, щоб не липло до рук, їх постійно змочує в олії та формує пироги.



Їх викладає на дошку та запікає у печі орієнтовно пів години.



Токмачі



Токмачі мають бути рум'яні та мати хрумку шкірочку. Їх ліплять з відвареної картоплі, як на пюре. Страву заправляють дрібно нарізаною цибулею і смальцем, солять та формують пиріжки.



Галина Мазур — Домарецька розповідає, що в дитинстві токмачі їла з борщем, або ж страву подавали до капусняку. Після того, як страву діставали з печі токмачі засмачували шкварками та цибулею.



Картоплянка



Ще одна страва з картоплі, яку готували не щодня, а лише на свята — це картоплянка. Свинячу кишку чистили та наповнювали картоплею.



Картопля терлась на тертку або на м'ясорубку дрібну. До неї додавали пропарене пшоно. У таких пропорціях — на 2 кг картоплі, то 150 г пшона. Всередину жир не додавали, каже господиня. Цією сумішшю наповнювали кишку, зв'язували з двох сторін. Щоб вийшло з кишки повітря, її проколювали.



Тоді запікали при високій температурі, щоб кишка стала рум'яною. Коли запечеться кишка її діставали з бляшки, різали на шматки, смачили шкварками і цибулею, перекладали у горщик і знову ставили у піч на невеликий вогонь на пів години.



Галина Мазур — Домарецька каже, що в духовці картоплянка такою смачною не виходить, вона пересихає.





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