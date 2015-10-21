Ремонт доріг на Волині-2025: де і за скільки

роботи виконуються на автодорогах міжнародного, національного та регіонального значення, адже вони мають високу інтенсивність руху та є основними маршрутами перевезень.



Про це у відповіді на інформаційний запит повідомив виконувач обов'язків начальника Служби відновлення та інфраструктури в області Олег Кравцов, пише



На ці потреби регіону з державного бюджету виділили 394 мільйонів 848 тисяч гривень. Торік ця сума становила 497 мільйонів 538 тисяч гривень.



План фінансування волинських доріг-2025 у цифрах



Згідно з доведеними витягами із Плану фінансування у 2025 році, на Волині запланували витратити 327 млн 467 тис. грн на розвиток і утримання мережі автодоріг загального користування державного значення і 67 млн 380 тис. грн — на розвиток, будівництво, ремонт, облаштування, модернізацію і утримання пунктів пропуску через кордон.



Торік на аналогічні потреби регіон отримав з держбюджету 471 млн 388 тис. грн та 26 млн 149 тис. грн відповідно.



Олег Кравцов зазначив: очікується, що упродовж 2025 року для Волині виділять 129 млн 515 тис. грн на реалізацію проєктів із розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи" (CEF).



Понад 80% виділених коштів заплановано витратити саме на експлуатаційне утримання доріг державного значення та на пункти пропуску. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг включає багато різноманітних видів робіт, а саме:



- ліквідація деформацій дорожнього покриття (вибоїн, напливів, тріщин тощо);

- зимове утримання доріг (обробка покриття протиожеледними матеріалами, розчищення снігу);

- встановлення, заміна, ремонт дорожніх знаків;

- нанесення та поновлення дорожньої розмітки;

- обслуговування сигнальних стовпчиків, бар’єрного огородження;

- планування та укріплення узбіч;

- покіс трави, видалення чагарників, прибирання та вивезення сміття з проїзної частини, смуг відведення, місць зупинки громадського транспорту;

- утримання автопавільйонів, мостів та водопропускних споруд;

- обслуговування водовідвідних споруд;

- технічне обслуговування і ремонт ліній зовнішнього освітлення та інші.



Ремонти доріг на Волині через співфінансування з громадами



Як і торік, Служба відновлення та інфраструктури у Волинській області продовжує працювати з територіальними громадами, аби покращувати безпеку дорожнього руху.



Станом на червень 2025 року місцеві бюджети виділили 6 млн 610 тис. грн на співфінансування робіт, зокрема на підтримку належного технічного стану доріг, включаючи боротьбу з ожеледицею у зимовий період. Зі слів Олега Кравцова, сума не є остаточною, оскільки співпраця з громадами триває.



Упродовж минулого року на ці потреби органи місцевого самоврядування спрямували до Служби відновлення 12 млн 800 тис. грн.



Ділянки дороги в межах громад, які потребують ремонту, визначаються рішенням сесії міських і селищних рад. Наразі виконуються чи незабаром розпочнуться роботи на автошляхах держзначення, що проходять у Локачинській, Любомльській, Старовижівській, Смідинській, Колодяжненській, Городищенській, Торчинській, Підгайцівській, Мар’янівській громадах, які долучилися фінансово до ремонтів.



Також невдовзі розпочнуться роботи на автошляхах в межах Луківської, Турійської, Володимир-Волинської громад, які прийняли рішення про співфінансування.



За 5 місяців 2025 року підрядні організації ліквідували понад 50 тисяч м² деформацій асфальту. При наявному фінансуванні до кінця року заплановано підремонтувати ще орієнтовно 40 тисяч м². Якщо громади активно долучатимуться до співфінансування, то цей показник може збільшитися.



Які дороги та мости потребують негайного ремонту та як визначається пріоритетність цих ремонтів



Виконувач обов'язків начальника Служби відновлення та інфраструктури в області Олег Кравцов зазначив, що вибоїни ліквідовують на тих ділянках, де такі роботи будуть ефективними. Першочергово дорожники працюють у межах населених пунктах громад, які співфінансують такі роботи, оскільки коштів з державного бюджету не вистачає.



У незадовільному стані перебувають і потребують ремонту більшість територіальних автомобільних доріг державного значення, а також окремі ділянки доріг міжнародного, національного та регіонального значення. Виняток становлять відрізки шляхів, що відновлені у довоєнні роки, в тому числі в рамках програми "Велике Будівництво".



Щодо мостів, то ремонтуються першочергово ті, які перебувають у 5-му (непрацездатному) та 4-му (обмежено працездатному) експлуатаційному стані.



Станом на червень 2025-го Служба відновлення виготовила проєктну документацію на капітальний ремонт 5 штучних споруд на таких дорогах:



- М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече

- Н-17 Львів — Радехів — Луцьк;

- Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ;

- Т-03-02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/;

- Т-03-04 Щитинь — Мала Глуша — Велика Глуша — Невір.



Фінансування на ремонт п'яти мостів наразі відсутнє.



Капітальних ремонтів не буде: виключення — дорога до МАПП "Ягодин — Дорогуськ"



Єдиним об’єктом капітального ремонту у 2025 році є дорога М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м.Люблін) на під’їздах до міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", 50% вартості робіт співфінансується Європейським Союзом.



Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області є одним із бенефіціарів угоди, за якою ЄС у рамках програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант на реалізацію інфраструктурного проєкту "№101122932 – 22-EU-TG-PL-UA автомобільні пункти пропуску". Проєкт триватиме до кінця травня 2027 року.



У рамках цього проєкту вже розпочалася модернізація інфраструктури біля пункту пропуску на українсько-польському державному кордоні, а саме:



- капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) під’їзд до міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Ягодин" № 2; під’їзд до міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Ягодин" № 3. Загальна протяжність — 1,9 км. Вартість проєкту 4 млн 388 тис. 435 євро.

- будівництво стоянок для влаштування додаткових місць паркування вантажного транспорту у пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Ягодин" (вартість проєкту — 8 млн 747 тис. 815 євро). Європейський Союз співфінансує проєкти у розмірі 50% його вартості, ще 50% коштів фінансуватиметься з державного бюджету.



Дорожнє підприємство, котре бере участь у проєкті в частині капремонту дороги М-07 — ТОВ "ВОЛИНЬДОРБУД". Дорожнє підприємство запропонувало виконати ремонт автошляху за 142 млн 968 тис. грн — це на 16% нижча вартість за очікувану згідно з тендерною пропозицією.



Будівництво додаткових місць для паркування вантажівок буде реалізовуватись за іншими договорами після розроблення проєктно-кошторисної документації на цей об’єкт.



Інших об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, у тому числі призупинених з початку вторгнення РФ в Україну, наразі не планується через відсутність фінансування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Упродовж 2025 року на Волині дорожники проводитимуть експлуатаційне утримання доріг. Насампередміжнародного, національного та регіонального значення, адже вони мають високу інтенсивність руху та є основними маршрутами перевезень.Про це у відповіді на інформаційний запит повідомив виконувач обов'язків начальника Служби відновлення та інфраструктури в області, пише Суспільне На ці потреби регіону з державного бюджету виділили 394 мільйонів 848 тисяч гривень. Торік ця сума становила 497 мільйонів 538 тисяч гривень.Згідно з доведеними витягами із Плану фінансування у 2025 році, на Волині запланували витратити 327 млн 467 тис. грн на розвиток і утримання мережі автодоріг загального користування державного значення і 67 млн 380 тис. грн — на розвиток, будівництво, ремонт, облаштування, модернізацію і утримання пунктів пропуску через кордон.Торік на аналогічні потреби регіон отримав з держбюджету 471 млн 388 тис. грн та 26 млн 149 тис. грн відповідно.Олег Кравцов зазначив: очікується, що упродовж 2025 року для Волині виділять 129 млн 515 тис. грн на реалізацію проєктів із розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи" (CEF).Понад 80% виділених коштів заплановано витратити саме на експлуатаційне утримання доріг державного значення та на пункти пропуску. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг включає багато різноманітних видів робіт, а саме:Як і торік, Служба відновлення та інфраструктури у Волинській області продовжує працювати з територіальними громадами, аби покращувати безпеку дорожнього руху.Станом на червень 2025 року місцеві бюджети виділили 6 млн 610 тис. грн на співфінансування робіт, зокрема на підтримку належного технічного стану доріг, включаючи боротьбу з ожеледицею у зимовий період. Зі слів Олега Кравцова, сума не є остаточною, оскільки співпраця з громадами триває.Упродовж минулого року на ці потреби органи місцевого самоврядування спрямували до Служби відновлення 12 млн 800 тис. грн.Ділянки дороги в межах громад, які потребують ремонту, визначаються рішенням сесії міських і селищних рад. Наразі виконуються чи незабаром розпочнуться роботи на автошляхах держзначення, що проходять у Локачинській, Любомльській, Старовижівській, Смідинській, Колодяжненській, Городищенській, Торчинській, Підгайцівській, Мар’янівській громадах, які долучилися фінансово до ремонтів.Також невдовзі розпочнуться роботи на автошляхах в межах Луківської, Турійської, Володимир-Волинської громад, які прийняли рішення про співфінансування.За 5 місяців 2025 року підрядні організації ліквідували понад 50 тисяч м² деформацій асфальту. При наявному фінансуванні до кінця року заплановано підремонтувати ще орієнтовно 40 тисяч м². Якщо громади активно долучатимуться до співфінансування, то цей показник може збільшитися.Які дороги та мости потребують негайного ремонту та як визначається пріоритетність цих ремонтівВиконувач обов'язків начальника Служби відновлення та інфраструктури в області Олег Кравцов зазначив, що вибоїни ліквідовують на тих ділянках, де такі роботи будуть ефективними. Першочергово дорожники працюють у межах населених пунктах громад, які співфінансують такі роботи, оскільки коштів з державного бюджету не вистачає.У незадовільному стані перебувають і потребують ремонту більшість територіальних автомобільних доріг державного значення, а також окремі ділянки доріг міжнародного, національного та регіонального значення. Виняток становлять відрізки шляхів, що відновлені у довоєнні роки, в тому числі в рамках програми "Велике Будівництво".Щодо мостів, то ремонтуються першочергово ті, які перебувають у 5-му (непрацездатному) та 4-му (обмежено працездатному) експлуатаційному стані.Станом на червень 2025-го Служба відновлення виготовила проєктну документацію на капітальний ремонт 5 штучних споруд на таких дорогах:Фінансування на ремонт п'яти мостів наразі відсутнє.Єдиним об’єктом капітального ремонту у 2025 році є дорога М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м.Люблін) на під’їздах до міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", 50% вартості робіт співфінансується Європейським Союзом.Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області є одним із бенефіціарів угоди, за якою ЄС у рамках програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант на реалізацію інфраструктурного проєкту "№101122932 – 22-EU-TG-PL-UA автомобільні пункти пропуску". Проєкт триватиме до кінця травня 2027 року.У рамках цього проєкту вже розпочалася модернізація інфраструктури біля пункту пропуску на українсько-польському державному кордоні, а саме:Дорожнє підприємство, котре бере участь у проєкті в частині капремонту дороги М-07 — ТОВ "ВОЛИНЬДОРБУД". Дорожнє підприємство запропонувало виконати ремонт автошляху за 142 млн 968 тис. грн — це на 16% нижча вартість за очікувану згідно з тендерною пропозицією.Будівництво додаткових місць для паркування вантажівок буде реалізовуватись за іншими договорами після розроблення проєктно-кошторисної документації на цей об’єкт.Інших об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, у тому числі призупинених з початку вторгнення РФ в Україну, наразі не планується через відсутність фінансування.

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