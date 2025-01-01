На Волині не вистачає майже 800 вчителів
Сьогодні, 09:25
Станом на жовтень 2025 року в загальноосвітніх школах Волині не вистачає понад 770 вчителів. Щоб забезпечити навчання учнів в повному обсязі, вчителі працюють за сумісництвом у різних закладах, або ведуть по кілька предметів.
Про це розповіла керівниця управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк, пише Суспільне.
Яких вчителів бракує
Зі слів посадовиці, найбільше бракує вчителів у школах в прикордонних селах області.
"Найбільша потреба — вчителі фізики, математики, біології, хімії, тобто природничих наук. А також вчителів англійської мови, та німецької мови, — говорить посадовиця. — І надзвичайно великий попит є на психологів та соціальних педагогів, а також асистентів педагогів".
Незакриті вакансії відчувають невеликі заклади освіти. Зокрема, у Ковельському районі та в Ковельській міській територіальній громаді.
Що про брак кадрів кажуть у школах
У ліцеї села Вербка Ковельського району навчаються майже пів тисячі учнів. В закладі освіти вже кілька місяців шукають вчителя фізики.
Для майбутнього фахівця в закладі облаштували клас з інтерактивною дошкою. Також в школі є лаборантська, де зберігаються всі матеріали для уроків фізики.
Зі слів директорки Людмили Дрипи, в ліцеї нині працюють 44 педагоги: "В попередні роки такої проблеми з кадровим потенціалом не було, але, напевно, впливає найперше заробітна плата педагогів. Хтось з вчителів десь себе знайшов в іншому місці, або пішов до бізнесу, або виїхали за кордон і працюють там. Тому нестача кадрів відчувається, особливо з війною".
Зараз фізику школярам викладають три педагоги, які паралельно читають і свої предмети. Як розповіла вчителька інформатики Тетяна Назарчук, через це в школі важко скласти розклад уроків. Фізику дітям викладають вчителі математики, географії і хімії.
Також через нестачу вчителів у ліцеї, деякі педагоги працюють за сумісництвом і приїжджають у Вербку з інших закладів освіти. Одна з них – вчителька історії та вихователька групи продовженого дня Людмила Коніщук.
"29 років в мене педагогічного стажу, в Люблинецькій школі. Через малу кількість учнів у своїй школі я всього-на-всього маю 6 годин. Я попросила, щоб мені підлаштували уроки так, щоб я встигала добратися у Вербку", — говорить вихователька групи продовженого дня.
Бракує кадрів і у Ковельському ліцеї №7. Там навчаються понад тисяча учнів і працює 74 педагоги. Наразі заклад шукає ще шістьох вчителів.
Зі слів директора Валерія Кубая, на роботу запрошують двох вчителів історії, педагога-організатора і вчителя інформатики.
"Вчителі, які звільнялися з посад, молоді вчителі, вони зі сльозами на очах йшли зі школи, вони хочуть працювати, вони талановиті люди, але прожити на тих 9 тисяч гривень в місті — це неможливо", — вважає директор.
Зі слів керівниці управління освіти і науки облдержадміністрації Наталії Матвіюк, загалом в закладах загальної середньої освіти області працюють орієнтовно 16 тисяч вчителів.
