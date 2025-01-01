«Благодійність» у дитсадках Луцька: скільки збирають із батьків





Про це пише



Журналісти дізналися, про які суми йдеться, чи є "благодійні внески" обов'язковими і що про це кажуть батьки вихованців дитсадків та міський департамент освіти.



"Іншого варіанту як здати гроші — немає"



Кореспонденти поспілкувалися з трьома мамами, діти яких відвідують різні дошкільні заклади обласного центру. Усі вони лише на умовах анонімності погодилися розповісти про "благодійні внески" і їх використання у дитсадках.



Лучанка Марія, яка звернулася до журналістів, розповіла, що у їхньому дитсадку кошти збирають раз на квартал — по 600 гривень. Жінка каже, що внески допомагають вирішувати проблеми, які не покриваються бюджетом закладу.



"Наприклад, в нас у групі держава зробила підлогу, а в спальні грибок — вже грошей не виділила. Ну, а тим грибком діти дихають. Іншого варіанту, як здати гроші і зробити ремонт, немає", — розповідає Марія.



Інша мама, Софія, зазначила, що у їхньому садку батьки здають щомісяця по 100 гривень на групу та 100 — на садок.



"До внесків на групу відношусь позитивно, тому що ці кошти йдуть конкретно на дітей. Чого не можу сказати про внески для садка", — зазначає жінка.



За її словами, гроші на групу витрачають на дидактичні матеріали, засоби гігієни, роздруківки та ігри для дітей. Однак куди йдуть кошти, які збирають на садок, більшість батьків не знають.



"Щомісячні внески здають готівкою. Звітів немає, буває, на зборах завідувачка може розповісти куди йшли ці кошти. По типу: ми купили саджанці дерев, ми зробили ремонт у коридорі, і на це пішло стільки-то", — додає Софія. — Фактично садок оновлюється та існує за кошти батьків. Фінансування від міста мінімальне".



"Ніхто не змушує, але нагадують регулярно"



Мама Євгенія також підтвердила, що у їхньому дитсадку збирають по 100 гривень на групу і ще стільки ж — на садок. За її словами, звіти батькам показують рідко, а інформацію доводиться вимагати самостійно.



"Звіти нам за два роки в яслях не надавались, поки я не сказала, щоб показали, на що потрачені кошти. Тоді було в групу закинуто, але підпис стояв не її, а голови батьківського комітету. Тобто, на що і куди йдуть гроші — батьки не знають", — розповідає Євгенія.



Також жінка розповіла, що одного разу відчула тиск від інших батьків, які переконані, що здавати благодійні внески мають усі без вийнятку.



"Так, був випадок. В них одна фраза на все: “Малі зарплати — і нема фінансування”. Це крім цього самі батьки вимагають від інших здавати кошти на подарунки і подяки не тільки вихователям, а й завідувачці. Хто не здає — на того жаліються вихователям", — додала Євгенія.



Що відповідають у департаменті освіти



У відповідь на офіційний запит в департаменті освіти Луцької міської ради повідомили, що скарги на збір внесків до них надходять, і в таких випадках створюють комісію для перевірки.



"Заклади і установи освіти вправі отримувати благодійні (добровільні) внески і пожертви з метою розвитку і підтримки сфери освіти. Отримання благодійних внесків відбувається виключно на добровільній основі", — заявили у департаменті.



Також у відповіді зазначили, що внески батьків мають відображатися у звітах — на сайтах закладів або інформаційних стендах. Також проводять роз’яснювальну роботу з керівниками садків, аби уникнути тиску на батьків.



Цьогоріч, за даними департаменту, на дитсадки Луцької громади з бюджету виділили понад 37 мільйонів гривень на ремонти, обладнання та матеріали.



Коментар директора департаменту освіти



Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у коментарі розповів, що міська рада останні роки суттєво збільшила фінансування дитсадків.



"Вже років як мінімум 4 міська рада дуже гарно фінансує наші заклади освіти щодо ремонтних робіт, фактично майже на 100% забезпечені щодо дидактичного наповнення. Але бувають моменти, коли, наприклад, ситуації по пошкодженню майна, по якихось там розхідниках, на які кошти не можна відразу знайти", — зазначає посадовець.



Віталій Бондар додає, що не виступає категорично проти добровільних зборів, якщо вони ініційовані самими батьками.



"Якщо є батьківська громадськість і в класі 30 учнів чи 20 батьків у групі висловлюють бажання щось облаштувати, щось зробити — це їхнє право, це їхній благодійний внесок у розвиток закладу освіти", — сказав Віталій Бондар.



Водночас посадовець визнає, що повністю обійтися без таких внесків поки неможливо.



"Напевне, повністю ні, тому що є більше потреб, ніж можливостей у міськради. Але я думаю, при наявності того ресурсу, що є, можна нормально функціонувати", — стверджує директор департаменту.



За його словами, всі заклади зобов’язані публікувати звіти про отримані внески згідно зі статтею 30 Закону "Про освіту".



Що про благодійні внески каже закон



Відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про благодійну діяльність", благодійні внески у навчальні заклади можуть збиратися лише на добровільній основі.



Будь-який примус, вимагання чи покарання за відмову здавати гроші — є порушенням законодавства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Попри фінансування з бюджету, у луцьких дитячих садках батьки продовжують здавати "благодійні внески" — як на потреби груп, так і закладів у цілому.Про це пише Суспільне Журналісти дізналися, про які суми йдеться, чи є "благодійні внески" обов'язковими і що про це кажуть батьки вихованців дитсадків та міський департамент освіти.Кореспонденти поспілкувалися з трьома мамами, діти яких відвідують різні дошкільні заклади обласного центру. Усі вони лише на умовах анонімності погодилися розповісти про "благодійні внески" і їх використання у дитсадках.Лучанка, яка звернулася до журналістів, розповіла, що у їхньому дитсадку кошти збирають раз на квартал — по 600 гривень. Жінка каже, що внески допомагають вирішувати проблеми, які не покриваються бюджетом закладу."Наприклад, в нас у групі держава зробила підлогу, а в спальні грибок — вже грошей не виділила. Ну, а тим грибком діти дихають. Іншого варіанту, як здати гроші і зробити ремонт, немає", — розповідає Марія.Інша мама,, зазначила, що у їхньому садку батьки здають щомісяця по 100 гривень на групу та 100 — на садок."До внесків на групу відношусь позитивно, тому що ці кошти йдуть конкретно на дітей. Чого не можу сказати про внески для садка", — зазначає жінка.За її словами, гроші на групу витрачають на дидактичні матеріали, засоби гігієни, роздруківки та ігри для дітей. Однак куди йдуть кошти, які збирають на садок, більшість батьків не знають."Щомісячні внески здають готівкою. Звітів немає, буває, на зборах завідувачка може розповісти куди йшли ці кошти. По типу: ми купили саджанці дерев, ми зробили ремонт у коридорі, і на це пішло стільки-то", — додає Софія. — Фактично садок оновлюється та існує за кошти батьків. Фінансування від міста мінімальне"."Ніхто не змушує, але нагадують регулярно"Маматакож підтвердила, що у їхньому дитсадку збирають по 100 гривень на групу і ще стільки ж — на садок. За її словами, звіти батькам показують рідко, а інформацію доводиться вимагати самостійно."Звіти нам за два роки в яслях не надавались, поки я не сказала, щоб показали, на що потрачені кошти. Тоді було в групу закинуто, але підпис стояв не її, а голови батьківського комітету. Тобто, на що і куди йдуть гроші — батьки не знають", — розповідає Євгенія.Також жінка розповіла, що одного разу відчула тиск від інших батьків, які переконані, що здавати благодійні внески мають усі без вийнятку."Так, був випадок. В них одна фраза на все: “Малі зарплати — і нема фінансування”. Це крім цього самі батьки вимагають від інших здавати кошти на подарунки і подяки не тільки вихователям, а й завідувачці. Хто не здає — на того жаліються вихователям", — додала Євгенія.У відповідь на офіційний запит в департаменті освіти Луцької міської ради повідомили, що скарги на збір внесків до них надходять, і в таких випадках створюють комісію для перевірки."Заклади і установи освіти вправі отримувати благодійні (добровільні) внески і пожертви з метою розвитку і підтримки сфери освіти. Отримання благодійних внесків відбувається виключно на добровільній основі", — заявили у департаменті.Також у відповіді зазначили, що внески батьків мають відображатися у звітах — на сайтах закладів або інформаційних стендах. Також проводять роз’яснювальну роботу з керівниками садків, аби уникнути тиску на батьків.Цьогоріч, за даними департаменту, на дитсадки Луцької громади з бюджету виділили понад 37 мільйонів гривень на ремонти, обладнання та матеріали.Директор департаменту освіти Луцької міської радиу коментарі розповів, що міська рада останні роки суттєво збільшила фінансування дитсадків."Вже років як мінімум 4 міська рада дуже гарно фінансує наші заклади освіти щодо ремонтних робіт, фактично майже на 100% забезпечені щодо дидактичного наповнення. Але бувають моменти, коли, наприклад, ситуації по пошкодженню майна, по якихось там розхідниках, на які кошти не можна відразу знайти", — зазначає посадовець.Віталій Бондар додає, що не виступає категорично проти добровільних зборів, якщо вони ініційовані самими батьками."Якщо є батьківська громадськість і в класі 30 учнів чи 20 батьків у групі висловлюють бажання щось облаштувати, щось зробити — це їхнє право, це їхній благодійний внесок у розвиток закладу освіти", — сказав Віталій Бондар.Водночас посадовець визнає, що повністю обійтися без таких внесків поки неможливо."Напевне, повністю ні, тому що є більше потреб, ніж можливостей у міськради. Але я думаю, при наявності того ресурсу, що є, можна нормально функціонувати", — стверджує директор департаменту.За його словами, всі заклади зобов’язані публікувати звіти про отримані внески згідно зі статтею 30 Закону "Про освіту".Відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про благодійну діяльність", благодійні внески у навчальні заклади можуть збиратися лише на добровільній основі.Будь-який примус, вимагання чи покарання за відмову здавати гроші — є порушенням законодавства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію