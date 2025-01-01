Волинська обласна рада підтримала ініціативу КП «Волиньприродресурс» щодо створення Української Торфової Асоціації

17 грудня 2025 року, на засіданні позачергової тридцять четвертої сесії Волинської обласної ради восьмого скликання депутати підтримали ініціативу та ухвалили рішення про надання дозволу КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради на створення Української Торфової Асоціації та входження до складу її засновників. Після погодження проєкту на комісії це рішення було винесено на голосування, і більшість депутатів підтримали дану ініціативу.Початок процесу створення УТА було ініційовано українськими підприємствам, які формують основу торфовидобувної галузі України. Серед ініціаторів комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, яке в листопаді звернулося з пропозицією створення до голови обласної радиВраховуючи значні запаси торфу та перспективи його освоєння для забезпечення диверсифікації енергетичної незалежності України, назріла потреба у створенні профільної організації з діючих підприємств, здатної гідно представляти інтереси галузі на державному та міжнародному рівнях.Під час сесії депутати підтримали ініціативу підприємств щодо створення асоціації., директор КП «Волиньприродресурс», на засіданні проінформував:«Створення Української Торфової Асоціації (УТА) це об’єднання зусиль профільних підприємств, яка представлятиме інтереси галузі задля формування єдиної професійної позиції у взаємодії з законодавцями, центральними органами влади, профільними міністерствами, адже торфова промисловість є важливою складовою енергетичної та промислової безпеки держави.На міжнародному рівні створення Ukrainian Peat Association (UPA) дозволить Україні стати в один ряд із торф'яними асоціаціями Європи та інших країн світу. Наявність даної асоціації забезпечить офіційне представництво України у міжнародних професійних колах, участь у спільних конференціях, наукових дослідженнях, робочих групах і проектах, а також створить можливість відстоювати національні інтереси на рівні європейських інституцій.- Створення УТА є стратегічно важливим кроком для торфової промисловості України з кількох причин:- Консолідація галузі – об’єднання провідних підприємств для формування єдиної професійної позиції в державних, регіональних та міжнародних діалогах.- Представництво інтересів – асоціація зможе більш ефективно відстоювати інтереси галузі перед законодавчою владою та регуляторами.- Розвиток і модернізація галузі – встановлення стандартів, розвиток інфраструктури, залучення інвестицій та участь у міжнародних проєктах.Волинська область відіграє ключову роль у формуванні торфової галузі України. Регіон має одні з найбільших запасів торфу в державі та значний потенціал для розвитку підприємств із його видобутку, переробки й практичного використання.Участь Волині у створенні всеукраїнської галузевої асоціації має стратегічне значення. Статус співзасновника посилює позиції регіону в галузевій політиці держави, відкриває додаткові можливості для залучення інвестицій і зміцнює роль області серед промислових регіонів України.Створення Української Торфової Асоціації стане кроком до об’єднання торфової галузі в Україні та може стати важливим поштовхом для її подальшого розвитку в умовах сучасних економічних викликів під час війни.