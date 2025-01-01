Пересадка нирок: як на Волині проводять трансплантацію





Про це розповів завідувач відділення трансплантації Богдан Степан, пише



Життя до і після пересадки нирки: історія пацієнта



Півтора року живе з пересадженою ниркою 25-річний Роман Черех з Рівненщини. Каже: мав вроджену хронічну хворобу нирок. Два роки тому у Луцьку за результатами аналізів направили на діаліз, на якому був 5 місяців.



"У нефрології сказали, що тут роблять трансплантації. Мама дала мені нирку, — говорить Роман Черех. — Трансплантацію мені робили 3 квітня 2024 року. Хвилювання були дуже великі, як все пройде, чи приживеться нирка, як буде у мами здоров’я".







Після пересадки Роман кожних три місяці приїздить до Луцька на обстеження трансплантованої нирки. Після огляду лікарка дає чоловікові рекомендації.



"По фізичних навантаженнях дозволено все, крім підняття важкого, важких фізичних навантажень, але тримаєте себе в формі, басейн, спортзал", — говорить медикиня.



Трансплантація у 2025 році



Цього року у Волинській обласній клінічній лікарні, за словами завідувача відділення трансплантації органів Богдана Степана, було 3 родинних і 4 трупних пересадки нирок. Це були пацієнти з Херсона, з Київської, Черкаської, Львівської, Рівненської та Волинської областей.



Людина з пересадженим органом пожиттєво приймає медичні препарати та перебуває під спостереженням лікарів.



"Організм налаштований на те, що все інше — це чуже. Імунна система буде атакувати цей орган і призводити до його загибелі. Тому є комплекс препаратів, які пацієнти приймають довічно, — каже Богдан Степан. — Пацієнти отримують безплатно ці препарати за рецептами, які виписують працівники трансплантологічних центрів".







Скільки волинян погодилися стати посмертними донорами



Цього року було зареєстровано шість прижиттєвих угод на посмертне донорство, розповіла трансплант-координаторка Волинської обласної клінічної лікарні Тетяна Мигалега.



"Загалом зареєстровано до 60 прижиттєвих згод. Чи багато їх чи мало? Насправді кожна з прижиттєвих згод — це великий крок до розвитку трансплантації. Інколи бувають люди, які вказують конкретно, що вони хочуть пожертвувати дві нирки, серце, печінку, легені. Так ми рятуємо інші життя, — говорить Тетяна Мигалега.







За словами заступника директора з хірургічної допомоги Миколи Галея, у Волинській обласній клінічній лікарні є окрема бригада лікарів, яка тестує повністю організм і виносить заключення, що "наступила смерть мозку". Після цього, каже, пропонує родичам погодитися, щоб людина посмертно стала донором.



"Нам потрібно розуміти, чи органи життєздатні для тих людей, які будуть потенційними реципієнтами. Проводимо різні тести і аналізи, повідомляємо потенційного реципієнта, і не одного. Вони приїздять сюди й тут проводять ще додаткові тести на сумісність", — говорить Микола Галей.







Перша трансплантація у Волинській обласній клінічній лікарні відбулася у березні 2022 року. Відтоді зробили 68 пересадок донорських органів, додав Микола Галей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Упродовж 2025 року у Волинській обласній клінічній лікарні виконали сім трансплантацій органів. Наразі в черзі на пересадку нирок і печінки перебувають понад 50 пацієнтів.Про це розповів завідувач відділення трансплантації Богдан Степан, пише Суспільне Півтора року живе з пересадженою ниркою 25-річнийз Рівненщини. Каже: мав вроджену хронічну хворобу нирок. Два роки тому у Луцьку за результатами аналізів направили на діаліз, на якому був 5 місяців."У нефрології сказали, що тут роблять трансплантації. Мама дала мені нирку, — говорить Роман Черех. — Трансплантацію мені робили 3 квітня 2024 року. Хвилювання були дуже великі, як все пройде, чи приживеться нирка, як буде у мами здоров’я".Після пересадки Роман кожних три місяці приїздить до Луцька на обстеження трансплантованої нирки. Після огляду лікарка дає чоловікові рекомендації."По фізичних навантаженнях дозволено все, крім підняття важкого, важких фізичних навантажень, але тримаєте себе в формі, басейн, спортзал", — говорить медикиня.Цього року у Волинській обласній клінічній лікарні, за словами завідувача відділення трансплантації органів, було 3 родинних і 4 трупних пересадки нирок. Це були пацієнти з Херсона, з Київської, Черкаської, Львівської, Рівненської та Волинської областей.Людина з пересадженим органом пожиттєво приймає медичні препарати та перебуває під спостереженням лікарів."Організм налаштований на те, що все інше — це чуже. Імунна система буде атакувати цей орган і призводити до його загибелі. Тому є комплекс препаратів, які пацієнти приймають довічно, — каже Богдан Степан. — Пацієнти отримують безплатно ці препарати за рецептами, які виписують працівники трансплантологічних центрів".Цього року було зареєстровано шість прижиттєвих угод на посмертне донорство, розповіла трансплант-координаторка Волинської обласної клінічної лікарні"Загалом зареєстровано до 60 прижиттєвих згод. Чи багато їх чи мало? Насправді кожна з прижиттєвих згод — це великий крок до розвитку трансплантації. Інколи бувають люди, які вказують конкретно, що вони хочуть пожертвувати дві нирки, серце, печінку, легені. Так ми рятуємо інші життя, — говорить Тетяна Мигалега.За словами заступника директора з хірургічної допомоги, у Волинській обласній клінічній лікарні є окрема бригада лікарів, яка тестує повністю організм і виносить заключення, що "наступила смерть мозку". Після цього, каже, пропонує родичам погодитися, щоб людина посмертно стала донором."Нам потрібно розуміти, чи органи життєздатні для тих людей, які будуть потенційними реципієнтами. Проводимо різні тести і аналізи, повідомляємо потенційного реципієнта, і не одного. Вони приїздять сюди й тут проводять ще додаткові тести на сумісність", — говорить Микола Галей.Перша трансплантація у Волинській обласній клінічній лікарні відбулася у березні 2022 року. Відтоді зробили 68 пересадок донорських органів, додав Микола Галей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію