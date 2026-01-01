Лучани обурені станом укриття на 40-му мікрорайоні

спускаються в укриття на вулиці Назарія Яремчука, 11. Сюди йдуть мами з немовлятами, люди з інвалідністю і пенсіонери. Місцеві жителі скаржаться, що в укритті стоїть вода при вході, сміття, неробочі туалети й хиткі поручні.



Чому сховище, яке формально має власника й управителя, від початку повномасштабного вторгнення залишається "обмежено готовим" — з’ясовувало







Що про стан укриття кажуть місцеві мешканці



У сховищі цивільного захисту №04087, під час повітряних тривог, ховаються мешканці навколишніх будинків. У ніч на 1 січня, коли російські безпілотники атакували критичну інфраструктуру в цьому районі, людей у приміщенні були сотні, розповіла мешканка мікрорайону Оксана Камінська.







"Туалет є, але він не пристосований. Ми ж сидимо не годину, не дві. При вході — повно води стоїть. Люди спотикаються, з колясками не можуть заїхати. Вода не стікає", — розповідає Оксана Камінська.



За її словами, у сховищі просять хоча б регулярного вологого прибирання та вивезення сміття. Також жінка зазначила, що поручні на сходах не закріплені належним чином.



Інша мешканка, Оксана Плисюк, говорить, що до укриття йде орієнтовно 15 хвилин.



"Рятуючи свою нервову систему, доводиться ходити в укриття. Дуже би хотілося, щоб влада звернула увагу на стан укриттів, особливо в четвертий рік війни. Нам не клумби важливі, нам важливо бути у безпеці", — зазначає жінка.







Місцевий житель Юрій каже, що частина людей під час тривог узагалі не спускається в сховище.



"Як тривога — ми виходимо з під’їзду, але в укриття не йдемо. Там немає місць, практично", — розповів Юрій.



Під час повітряних тривог приміщення відчиняє охоронець торгового центру Сергій Никитюк. Каже, у сховищі є питна вода, Wi-Fi та розетки для заряджання телефонів. Туалети в самому укритті не працюють, але, за словами охоронця, люди можуть скористатися санвузлом у приміщенні торгового центру.







"Людей багато приходять, приїжджають на автомобілях, навіть жителі Київського майдану приходять. Так що багато народу", — розповідає Сергій Никитюк.



Як стан укриття коментує влада



У Луцькій міській раді у відповіді на інформаційний запит повідомили, що не є балансоутримувачем цього об’єкта, а отже не відповідають за його утримання. Водночас журналістам надіслали акт обстеження укриття за травень 2025 року. Тоді комісія зафіксувала проблеми з інженерними мережами — зокрема відсутність ремонту систем водопостачання, опалення та несправні унітази.







За документами, це захисна споруда державної форми власності. Власник — Волинська обласна державна адміністрація, зазначили в міськраді. Оперативне управління здійснює Луцька районна державна адміністрація. Кілька років поспіль укриття має статус "обмежено готового".







Начальник управління з питань цивільного захисту Волинської ОВА Павло Свадовський розповів, що офіційних письмових звернень від мешканців щодо цього укриття не отримували. Водночас протягом року було дві телефонні скарги від однієї мешканки — вони стосувалися підтоплення.



За словами посадовця, причина підтоплення — відсутність капітального ремонту протягом тривалого часу. У серпні 2025 року провели частковий ремонт відмостки та перекриття, де між плитами проходила вода.



"Загалом приміщення може використовуватися за призначенням. Подальші роботи плануватимемо після визначення балансоутримувача. Ця робота розпочата", — каже посадовець.







З 2022 по 2025 роки коштів із державного бюджету на утримання, ремонт чи модернізацію цього сховища не виділяли, говорить Павло Свадовський. На 2026 рік фінансування також не передбачене.



Загалом на утриманні обласної адміністрації є 2350 укриттів, із них 71 не використовується через незадовільний стан. Дев’ять сховищ фактично не мають визначеного балансоутримувача — серед них і укриття на вулиці Назарія Яремчука.



"Ми маємо визначитися й передати їх комусь на баланс, щоб був господар. Тоді можна буде офіційно проводити ремонт і вкладати кошти", — зазначає Павло Свадовський.



Попри це, укриття на Назарія Яремчука продовжує приймати людей під час тривог.





