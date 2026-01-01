Історія лучанки, яка змінила банківську справу на квіти

Наталія Шипелик із Луцька п’ять років тому працювала у банку, а сьогодні складає букети по спіралі та знає, чому нарциси не можна ставити разом з іншими квітами. Жінка змінила професію після декрету й каже: до квітів її привела любов.



Про це пише



Наталія Шипелик розповіла про свій шлях у флористику, сезонність букетів і роботу під час воєнного стану.







Наталія до декретної відпустки тривалий час була банківською працівницею, однак зізнається: квіти любила завжди — і отримувати, і дарувати. Щоб опанувати нову професію, поїхала навчатися до приватної флористичної школи у Львівській області, отримала диплом і відтоді працює флористкою.



"Потрібно бути трішки творчою людиною, вміти співставляти кольори, розумітися на колористиці. Але найбільший досвід приходить із кількістю виконаних робіт", — каже вона.



Зі слів Наталії, більшість клієнтів нині обирають міксовані букети — композиції з кількох видів квітів. А от 101 троянда вже не така популярна, як раніше.



Букети, пояснює флористка, складають за різними техніками — паралельною або спіральною. Саме спіраль дозволяє зробити композицію візуально об’ємнішою.







З наближенням весни у тренді — тюльпани різних кольорів та гіацинти. Водночас у квітів є сезонність: узимку популярні троянди, еустоми, гортензії. Півонія — хоч і не зимова квітка, однак її часто замовляють закохані. Влітку актуальна жоржина, а навесні півонію називають «королевою».



"Зараз і жінки купують самі собі квіти. Це поширене явище", — додає Наталія.



Найвибагливішою квіткою вона називає гортензію — вона потребує великої кількості води та відповідної вази. Нарцис, навпаки, не можна ставити разом з іншими квітами.



"Більшість у нас у флористів, не є флористами, а просто продавцями квітів і не всі знають якісь там тонкощі, наприклад є квітка нарцис, яка випускає свою рідину, яка має клейковинність і її не можна з іншими квітами ставити у вазу. Адже ця клейковина забиває повністю стебла іншої квіточки і квітка не буде напивати води, а просто зів’яне", — пояснює Наталія.







Після придбання букета флористка радить зняти пакування, вимити вазу, налити холодної води та підрізати стебла під кутом 45 або 90 градусів.



Період від 14 лютого до 8 березня Наталія називає піковим.



"Ми зараз в такому періоді знаходимося від 14 лютого до 8 березня, коли продається пікова кількість квітів, за кордоном закупляється товар і нам постачальники піднімають ціни, відповідно і ми мусимо їх піднімати. Але від того, що ціни на квіти зростають, покупців на квіти не зменшується", — каже флористка.







Воєнний стан, за словами жінки, також вплинув на роботу: фізично чоловіків стало менше, однак навіть перебуваючи на фронті, вони замовляють букети для коханих через соцмережі.



"Мусимо виживати. Мусимо працювати. Квіти завжди були і будуть актуальні", — зазначила флористка.



Лучанка додала: не любить квіти в пакуванні — віддає перевагу букетам, які "дихають" і залишаються вільними.







Флористкаіз Луцька п'ять років тому працювала у банку, а сьогодні складає букети по спіралі та знає, чому нарциси не можна ставити разом з іншими квітами. Жінка змінила професію після декрету й каже: до квітів її привела любов.Про це пише Суспільне Наталія Шипелик розповіла про свій шлях у флористику,і роботу під час воєнного стану.Наталія до декретної відпустки тривалий час була банківською працівницею, однак зізнається: квіти любила завжди — і отримувати, і дарувати. Щоб опанувати нову професію, поїхала навчатися до приватної флористичної школи у Львівській області, отримала диплом і відтоді працює флористкою."Потрібно бути трішки творчою людиною, вміти співставляти кольори, розумітися на колористиці. Але найбільший досвід приходить із кількістю виконаних робіт", — каже вона.Зі слів Наталії, більшість клієнтів нині обирають міксовані букети — композиції з кількох видів квітів. А от 101 троянда вже не така популярна, як раніше.Букети, пояснює флористка, складають за різними техніками — паралельною або спіральною. Саме спіраль дозволяє зробити композицію візуально об'ємнішою.З наближенням весни у тренді — тюльпани різних кольорів та гіацинти. Водночас у квітів є сезонність: узимку популярні троянди, еустоми, гортензії. Півонія — хоч і не зимова квітка, однак її часто замовляють закохані. Влітку актуальна жоржина, а навесні півонію називають «королевою»."Зараз і жінки купують самі собі квіти. Це поширене явище", — додає Наталія.Найвибагливішою квіткою вона називає гортензію — вона потребує великої кількості води та відповідної вази. Нарцис, навпаки, не можна ставити разом з іншими квітами."Більшість у нас у флористів, не є флористами, а просто продавцями квітів і не всі знають якісь там тонкощі, наприклад є квітка нарцис, яка випускає свою рідину, яка має клейковинність і її не можна з іншими квітами ставити у вазу. Адже ця клейковина забиває повністю стебла іншої квіточки і квітка не буде напивати води, а просто зів'яне", — пояснює Наталія.Після придбання букета флористка радить зняти пакування, вимити вазу, налити холодної води та підрізати стебла під кутом 45 або 90 градусів.Період від 14 лютого до 8 березня Наталія називає піковим."Ми зараз в такому періоді знаходимося від 14 лютого до 8 березня, коли продається пікова кількість квітів, за кордоном закупляється товар і нам постачальники піднімають ціни, відповідно і ми мусимо їх піднімати. Але від того, що ціни на квіти зростають, покупців на квіти не зменшується", — каже флористка.Воєнний стан, за словами жінки, також вплинув на роботу: фізично чоловіків стало менше, однак навіть перебуваючи на фронті, вони замовляють букети для коханих через соцмережі."Мусимо виживати. Мусимо працювати. Квіти завжди були і будуть актуальні", — зазначила флористка.Лучанка додала: не любить квіти в пакуванні — віддає перевагу букетам, які "дихають" і залишаються вільними.

