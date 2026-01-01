Люди важливіші за цифри: відверта розмова про фінанси у «Вілії»

Люди важливіші за цифри: відверта розмова про фінанси у «Вілії»
Фінансова стабільність — це не про застій, а про впевнений рух уперед. У розмові з керівником фінансового департаменту ГК «Вілія» Володимиром Сікірінським ідеться про те, що насправді стоїть за цифрами у звітах, як не сплутати стабільність зі стагнацією та чому фінансовий департамент є сервісною опорою для всіх бізнес-напрямів компанії.

Нагадаємо, компанія «Волинь-Зерно-Продукт» потрапила до рейтингу найбільших компаній Forbes.

Про команду, відповідальність і рішення, які формують основу для розвитку — в інтерв’ю керівника фінансового департаменту ГК «Вілія».

Який сенс ви вкладаєте у поняття «фінансова стабільність компанії»? Що воно означає особисто для вас?

З професійної точки зору фінансова стабільність – це ціла система показників, які відображають економічне здоров’я компанії. Для мене це означає, що компанія здатна стабільно генерувати певні позитивні фінансові результати у визначені періоди діяльності. Ці показники завжди потрібно аналізувати у динаміці – порівнюючи їх як з власними результатами за попередні роки, так і з показниками інших компаній у нашій галузі.

Кожен напрям діяльності має свої ключові метрики: наприклад для Агро це – врожайність, витрати на 1 гектар, прибутковість з 1 гектара та ін. Інші бізнеси ГК «Вілія» мають свої особливі, їм притаманні, показники. Якщо ми демонструємо стабільне зростання, позитивну динаміку цих показників і вигідно вирізняємось на фоні конкурентів – це й є ознака фінансової стабільності. Водночас важливо не плутати стабільність із застоєм: компанія має розвиватися, показники повинні бути рухливими та мати потенціал для подальшого зростання.

Чим, на вашу думку, відрізняється фінансист у «Вілії» від колеги в іншій компанії? Які особливості культури чи підходів ви бачите?

Якщо порівнювати фінансистів у «Вілії» з колегами з інших великих агрохолдингів, то загалом вимоги до фахівців та їхні професійні якості принципово не відрізняються. Структура департаменту чи служби часто подібна – можуть відрізнятися лише певними корпоративними особливостями. Потрібно розуміти, що фінансовий департамент – це сервісна служба, яка допомагає іншим напрямкам розвиватися. Ми супроводжуємо бізнес-процеси, що вже працюють у компанії і багато наших функцій є допоміжними. Основний фокус роботи фахівців фінансового департаменту – це ефективне залучення банківського ресурсу, облік, оптимізація витрат, аналіз напрямків діяльності, аналітика процесів та діджиталізація.

Якихось унікальних вимог ми не висуваємо – головне, щоб людина мала потрібні професійні та особисті якості й могла впоратися з конкретними завданнями. Водночас ми чітко викристалізували власні напрямки роботи, кожен із яких має свої конкретні задачі – казначейство та фінансовий менеджмент, економіка, бухгалтерський облік, проєктне управління, відділ програмного забезпечення, військовий і кадровий облік.

Ці напрямки з’являлися поступово, відповідно до розвитку компанії. Спочатку була лише бухгалтерія. З часом виникла потреба більш комплексно вести різні облікові процеси – так від бухгалтерії відділилося казначейство, потім економіка. Ми зрозуміли, що фінанси й звітність мають бути окремими напрямками, а з розвитком діджиталізації важливу роль почали відігравати відділи проєктного управління та програмного забезпечення які працюють в режимі проєктного офісу. Зараз ми приділяємо цьому напрямку багато уваги, адже прагнемо максимально автоматизувати процеси, перейти на електронний документообіг й оптимізувати роботу там, де це можливо.

Без якої риси характеру чи професійної якості неможливо бути успішним у сфері фінансів, на вашу думку?

Найважливіше – це бажання розвиватися. Прагнення працювати потрібно мати у будь-якій сфері, але саме у фінансах без цього неможливо досягти успіху. Звісно, навички також важливі, проте якщо людина справді хоче рости і досягати результатів, вона всьому навчиться. Загалом у фінансах необхідно вміти планувати, управляти грошовими потоками, залучати ресурси для нових проєктів, аналізувати результати. Тому одна з ключових якостей фінансиста – це здатність ефективно управляти фінансами та прогнозувати наперед потребу в них.

Якщо говорити про бухгалтерів, то для них надзвичайно важливі пунктуальність і точність. Бухгалтер має бути уважним до деталей і працювати чітко за правилами. Це особливий тип мислення: не всі розуміють бухгалтерів, адже у них усе має бути чітко, у строк і відповідно до норм. Бухгалтерський облік – це система строгих правил, у межах яких потрібно діяти.

Робота економістів – це насамперед аналіз і планування. Вони повинні вміти аналізувати великі обсяги інформації, узагальнювати дані й подавати їх у вигляді підсумкових цифр і звітів. Їх головна роль – підготувати якісну інформацію для ухвалення управлінських рішень. Якщо дані будуть неточними – рішення також може бути хибним.

Казначейство й фінансовий менеджмент – це про управління грошовими потоками й ресурсами компанії. Такі фахівці мають бачити всю фінансову картину, забезпечувати стабільну наявність коштів і чітко розуміти, коли й на яких умовах доцільно залучати кредитні ресурси. Оптимально залучений ресурс за вигідною ставкою – це велика перевага для бізнесу. Чим дешевші гроші – тим кращі фінансові показники. Головне завдання – щоб у компанії завжди були кошти для стабільного розвитку.

Який момент у роботі фінансистів потребує найбільшої концентрації та зваженості?

Якщо говорити про мене як керівника департаменту, то найбільшої концентрації та зваженості однозначно потребує робота з людьми. Спочатку – люди, а вже потім – цифри. Управління командою забирає багато часу й ресурсів. Велике значення має правильне делегування завдань. Є поширена думка, що простіше зробити все самому, але це хибний підхід. Делегувати складніше й часто потребує більше часу, зате ефективність роботи команди від цього значно зростає. Це окрема навичка, яку потрібно постійно розвивати. Я переконаний, що ідеально налаштована система – це та, яка працює ефективно без постійного операційного втручання керівника.

Якщо ж говорити про фінансистів загалом, то найбільше уваги ми завжди приділяємо процесу ухвалення рішень. Саме він потребує найбільше енергії та часу. У цьому процесі поєднуються планування, розрахунки, оцінка різних варіантів. Коли рішення прийнято – далі його реалізують і контролюють результат: чи воно успішне, чи потребує коригування. Іноді важливо вчасно визнати помилку й скоригувати курс – це теж ознака професійності.

Що в роботі вашого департаменту/напрямку приносить вам найбільше задоволення чи відчуття значущості?

У нашому департаменті кожен напрям на початку року формує чіткі завдання та цілі. Як керівник, я постійно звертаюся до цих планів і відстежую, як ми рухаємось до їх виконання. Якщо бачиш, що завдання виконуються з випередженням графіка – це одразу додає настрою й мотивації.

У кожного напрямку є свої ключові показники ефективності – KPI. Найбільше задоволення я отримую від розуміння, що виконання наших KPI напряму впливає на успіх інших підрозділів компанії. Якщо казначейство забезпечує бізнес достатніми та оптимальними за вартістю кредитними ресурсами, економічний підрозділ формує ефективний бюджет і управлінську звітність, бухгалтерія веде облік та забезпечує позитивні результати податкових перевірок, а проєктний офіс впроваджує цифрову трансформацію – тоді успіх гарантовано.

Для мене дуже важливо усвідомлювати, як саме робота команди фінансового департаменту впливає на кінцевий результат компанії. Коли це розумієш – з’являється відчуття значущості та справжнє задоволення від роботи.

