Відпочинок у Воєводино. Реклама

Чому Воєводино ідеальний вибір для відпочинку

природа буквально поруч - гори, ліси та легендарний парк Шенборна;

цілорічний курорт - взимку сніг і лижі, влітку - зелень і активності, восени - тиша, гриби, ягоди і чарівні краєвиди;

розваги для всієї родини — від найменших гостей до дорослих;

професійний сервіс високого рівня, який робить відпочинок по-справжньому безтурботним.

Вам пропонують

сімейні номери з окремими спальнями;

дитяче меню в ресторанах;

ігрові майданчики та численні розваги;

арт-клуб для дітей за інтересами;

ранчо, де можна познайомитися з тваринами.

SPA та wellness — час для себе

відкриті та критий басейни - все для відпочинку в Карпатах з басейном;

закарпатські чани з різноманітними трав’яними та мінеральними добавками;

традиційна лазня та турецький хамам;

соляна кімната та кедрова фітобочка;

різні види масажу, стоун-терапія, детокс-програми.

Уявіть місце, де свіже карпатське повітря наповнює кожен ранок, гори починаються просто за порогом, а відпочинок дарує не лише емоції, а й справжнє перезавантаження. Саме таким є курорт Voevodyno - простір, де активний відпочинок, wellness і природа зливаються в ідеальний баланс.Розташований біля підніжжя Карпатських гір, серед букових і хвойних лісів, курорт Воєводино знаходиться в одній із найекологічніших локацій Закарпаття. Тут найчистіше повітря в регіоні, тиша гірської долини та 17 гектарів доглянутої території.Воєводино обирають ті, хто цінує комфорт, різноманіття та якісний сервіс:Проживання в готелях Voevodyno, Magura, Makovytsia, Play, Polonyna та в затишних котеджах із каміном. Гості можуть обрати номер будь-якої категорії - від стандартних до просторих люксів.Усі номери обладнані сучасними зручностями, а з вікон відкриваються захоплюючі панорами на гірські вершини, ліси та долину.Воєводино - це курорт, де комфортно відпочивати всією родиною. Для сімей з дітьми передбачені:Незалежно від сезону, курорт пропонує десятки варіантів дозвілля. Взимку на гостей чекає гірськолижна траса довжиною 900 метрів з бугельним підйомником, лижна школа з професійними інструкторами, прокат спорядження та сноутюбінг.У теплу пору року - піші та велосипедні маршрути, траса ZIP-line, мотузковий парк, кінний клуб і верхова їзда, тенісний корт, волейбол і футбол, риболовля на форелевих ставках, прогулянки парком Шенборна.Для повного розслаблення у Воєводино створена потужна SPA- та wellness-зона:Актуальні ціни, спеціальні пропозиції та сезонні акції доступні на офіційному сайті курорту в розділі Спеціальні пропозиції.Якщо ви мрієте про відпочинок у Карпатах, де поєднуються природа, активності, SPA та високий рівень сервісу готельно-туристичний комплекс Воєводино стане тим місцем, куди захочеться повертатися знову.