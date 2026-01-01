Відпочинок у Воєводино. Реклама

Уявіть місце, де свіже карпатське повітря наповнює кожен ранок, гори починаються просто за порогом, а відпочинок дарує не лише емоції, а й справжнє перезавантаження. Саме таким є курорт Voevodyno - простір, де активний відпочинок, wellness і природа зливаються в ідеальний баланс.

Розташований біля підніжжя Карпатських гір, серед букових і хвойних лісів, курорт Воєводино знаходиться в одній із найекологічніших локацій Закарпаття. Тут найчистіше повітря в регіоні, тиша гірської долини та 17 гектарів доглянутої території.

Чому Воєводино ідеальний вибір для відпочинку


Воєводино обирають ті, хто цінує комфорт, різноманіття та якісний сервіс:

  • природа буквально поруч - гори, ліси та легендарний парк Шенборна;

  • цілорічний курорт - взимку сніг і лижі, влітку - зелень і активності, восени - тиша, гриби, ягоди і чарівні краєвиди;

  • розваги для всієї родини — від найменших гостей до дорослих;

  • професійний сервіс високого рівня, який робить відпочинок по-справжньому безтурботним.

    • Вам пропонують


    Проживання в готелях Voevodyno, Magura, Makovytsia, Play, Polonyna та в затишних котеджах із каміном. Гості можуть обрати номер будь-якої категорії - від стандартних до просторих люксів.

    Усі номери обладнані сучасними зручностями, а з вікон відкриваються захоплюючі панорами на гірські вершини, ліси та долину.

    Воєводино - це курорт, де комфортно відпочивати всією родиною. Для сімей з дітьми передбачені:

  • сімейні номери з окремими спальнями;

  • дитяче меню в ресторанах;

  • ігрові майданчики та численні розваги;

  • арт-клуб для дітей за інтересами;

  • ранчо, де можна познайомитися з тваринами.

    • Незалежно від сезону, курорт пропонує десятки варіантів дозвілля. Взимку на гостей чекає гірськолижна траса довжиною 900 метрів з бугельним підйомником, лижна школа з професійними інструкторами, прокат спорядження та сноутюбінг.

    У теплу пору року - піші та велосипедні маршрути, траса ZIP-line, мотузковий парк, кінний клуб і верхова їзда, тенісний корт, волейбол і футбол, риболовля на форелевих ставках, прогулянки парком Шенборна.

    SPA та wellness — час для себе


    Для повного розслаблення у Воєводино створена потужна SPA- та wellness-зона:

  • відкриті та критий басейни - все для відпочинку в Карпатах з басейном;

  • закарпатські чани з різноманітними трав’яними та мінеральними добавками;

  • традиційна лазня та турецький хамам;

  • соляна кімната та кедрова фітобочка;

  • різні види масажу, стоун-терапія, детокс-програми.

    • Актуальні ціни, спеціальні пропозиції та сезонні акції доступні на офіційному сайті курорту в розділі Спеціальні пропозиції.
    Якщо ви мрієте про відпочинок у Карпатах, де поєднуються природа, активності, SPA та високий рівень сервісу готельно-туристичний комплекс Воєводино стане тим місцем, куди захочеться повертатися знову.

