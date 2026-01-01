Відпочинок у Воєводино. Реклама
Сьогодні, 15:56
Уявіть місце, де свіже карпатське повітря наповнює кожен ранок, гори починаються просто за порогом, а відпочинок дарує не лише емоції, а й справжнє перезавантаження. Саме таким є курорт Voevodyno - простір, де активний відпочинок, wellness і природа зливаються в ідеальний баланс.
Розташований біля підніжжя Карпатських гір, серед букових і хвойних лісів, курорт Воєводино знаходиться в одній із найекологічніших локацій Закарпаття. Тут найчистіше повітря в регіоні, тиша гірської долини та 17 гектарів доглянутої території.
Воєводино обирають ті, хто цінує комфорт, різноманіття та якісний сервіс:
природа буквально поруч - гори, ліси та легендарний парк Шенборна;
цілорічний курорт - взимку сніг і лижі, влітку - зелень і активності, восени - тиша, гриби, ягоди і чарівні краєвиди;
розваги для всієї родини — від найменших гостей до дорослих;
професійний сервіс високого рівня, який робить відпочинок по-справжньому безтурботним.
Проживання в готелях Voevodyno, Magura, Makovytsia, Play, Polonyna та в затишних котеджах із каміном. Гості можуть обрати номер будь-якої категорії - від стандартних до просторих люксів.
Усі номери обладнані сучасними зручностями, а з вікон відкриваються захоплюючі панорами на гірські вершини, ліси та долину.
Воєводино - це курорт, де комфортно відпочивати всією родиною. Для сімей з дітьми передбачені:
сімейні номери з окремими спальнями;
дитяче меню в ресторанах;
ігрові майданчики та численні розваги;
арт-клуб для дітей за інтересами;
ранчо, де можна познайомитися з тваринами.
Незалежно від сезону, курорт пропонує десятки варіантів дозвілля. Взимку на гостей чекає гірськолижна траса довжиною 900 метрів з бугельним підйомником, лижна школа з професійними інструкторами, прокат спорядження та сноутюбінг.
У теплу пору року - піші та велосипедні маршрути, траса ZIP-line, мотузковий парк, кінний клуб і верхова їзда, тенісний корт, волейбол і футбол, риболовля на форелевих ставках, прогулянки парком Шенборна.
Для повного розслаблення у Воєводино створена потужна SPA- та wellness-зона:
відкриті та критий басейни - все для відпочинку в Карпатах з басейном;
закарпатські чани з різноманітними трав’яними та мінеральними добавками;
традиційна лазня та турецький хамам;
соляна кімната та кедрова фітобочка;
різні види масажу, стоун-терапія, детокс-програми.
Актуальні ціни, спеціальні пропозиції та сезонні акції доступні на офіційному сайті курорту в розділі Спеціальні пропозиції.
Якщо ви мрієте про відпочинок у Карпатах, де поєднуються природа, активності, SPA та високий рівень сервісу готельно-туристичний комплекс Воєводино стане тим місцем, куди захочеться повертатися знову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Розташований біля підніжжя Карпатських гір, серед букових і хвойних лісів, курорт Воєводино знаходиться в одній із найекологічніших локацій Закарпаття. Тут найчистіше повітря в регіоні, тиша гірської долини та 17 гектарів доглянутої території.
Чому Воєводино ідеальний вибір для відпочинку
Воєводино обирають ті, хто цінує комфорт, різноманіття та якісний сервіс:
Вам пропонують
Проживання в готелях Voevodyno, Magura, Makovytsia, Play, Polonyna та в затишних котеджах із каміном. Гості можуть обрати номер будь-якої категорії - від стандартних до просторих люксів.
Усі номери обладнані сучасними зручностями, а з вікон відкриваються захоплюючі панорами на гірські вершини, ліси та долину.
Воєводино - це курорт, де комфортно відпочивати всією родиною. Для сімей з дітьми передбачені:
Незалежно від сезону, курорт пропонує десятки варіантів дозвілля. Взимку на гостей чекає гірськолижна траса довжиною 900 метрів з бугельним підйомником, лижна школа з професійними інструкторами, прокат спорядження та сноутюбінг.
У теплу пору року - піші та велосипедні маршрути, траса ZIP-line, мотузковий парк, кінний клуб і верхова їзда, тенісний корт, волейбол і футбол, риболовля на форелевих ставках, прогулянки парком Шенборна.
SPA та wellness — час для себе
Для повного розслаблення у Воєводино створена потужна SPA- та wellness-зона:
Актуальні ціни, спеціальні пропозиції та сезонні акції доступні на офіційному сайті курорту в розділі Спеціальні пропозиції.
Якщо ви мрієте про відпочинок у Карпатах, де поєднуються природа, активності, SPA та високий рівень сервісу готельно-туристичний комплекс Воєводино стане тим місцем, куди захочеться повертатися знову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водійка авто спровокувала аварію
Сьогодні, 16:21
На Волині передчасно зупинилося серце працівниці газети
Сьогодні, 16:00
У Луцьку затримали 27-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів хотів переправити ухилянта до Польщі
Сьогодні, 15:00
Вантажні перевезення з Туреччини: обираємо оптимальне рішення
Сьогодні, 14:53