Війна в Ірані і посівна на Волині: наскільки зростуть витрати аграріїв

посівну кампанію орієнтовно на 30%.



Про це інформує



Як формуються ціни на аграрному ринку



Як розповів кандидат економічних наук, експерт аграрного ринку Павло Коваль, здорожчання буде 1200 — 1300 гривень тільки на пальному з розрахунку на гектар посіву на яру пшеницю, на ярий ячмінь, горох, кукурудзу та соняшник.







З його слів, це безпосередньо вплине на собівартість продукції, а чи вплине на ціну — це ще велике запитання, тому що ціни формуються не в Україні.



"Ціна на кукурудзу формується в Чикаго, на соняшник формується в іншому місті. Тому сказати, яка буде маржинальність, дуже складно, але точно що ситуація з пальним, з мінеральними добривами і з кадровим голодом, вдарить найбільше по малому та середньому виробнику", — каже Павло Коваль.







З його слів, Україна має вплив на формування ціни на пшеницю. Якщо буде ускладнена логістика в Чорноморському регіоні — це вплине на цінові тренди на глобальних ринках. Ми не можемо свої обсяги пшениці вивезти з України, а на світових ринках ціна зростає і наш фермер з цього ніяк не скористається, додає Павло Коваль.



Досвід фермерського господарства



Фермер Назар Васевич з села Луків на Волині обробляє 63 гектари землі. Навесні двічі підживлює озиму пшеницю з розрахунку 150 кг на гектар. Каже, що селітру закупляв, ще коли її ціна була 28 тисяч гривень, нині вона вартує — 32 тисячі гривень за тону. Таким чином зекономив 100 доларів на тонні.







З осені дизель не закупляв, тому що в останні два роки різких цін коливання не було, каже фермер. Зараз ціна оптом — 75 гривень, на заправках — біля 80 гривень за літр. У січні ціна була 52 гривні за літр.



"Моя помилка, що не закупив, але будемо виходити з того, що є. Будемо мінімізувати витрати на полі, менше заходити агрегатами, зробити більш досконалішою свою технологію обробітку ґрунту, щоб зменшити паливо на гектарі", — говорить Назар Васевич.







Цього року буде сіяти сою, соняшник та картоплю, від кукурудзи відмовився.



"Мені під кукурудзу треба кинути в районі 300 кг карбаміду. Ціна карбаміду на сьогодні - 42 тисячі гривень. Не знаю, чи далі буде рости, чи ні. Друга проблема в тому, що на ринку його мало і ціна на кукурудзу була 8,5 тисяч гривень за тонну восени, зараз піднялась до 9,2 тисяч гривень", — говорить фермер.



Назар Васевич каже, якщо порівняти ціну того, наскільки збільшилась вартість пального та карбаміду, то кукурудзу не вигідно вирощувати.



Досвід великого сільськогосподарського підприємства



Господарство у Луцькому районі, яким керує Олександр Шумський, має в обробітку 3,5 тисячі гектарів землі. Восени закупили добрива та частково пальне, говорить аграрій. Протягом аграрного року використовують орієнтовно 350 тисяч тонн солярки — найбільше влітку та восени.







"Ми стараємось брати тоді, коли ніхто не бере, тоді ціни менші. Добрива 90% в нас було закуплено в грудні-січні. До цього подорожчання. Весняні роботи ми пройдемо, в нас ще є запас палива, а там вже будемо дивитись, по якій ціні будемо купляти", — говорить сільгоспвиробник.



Олександр Шумський додає, що ситуація з цінами на пальне т добрива, звісно ж вплине на собівартість кожної культури обробітку ґрунту з гектару.



Чи садитимуть городи селяни-одноосібники



Сергій Гордіюк із села Коршів Луцького району має трактора, а це, каже, підробіток до пенсії. Щороку допомагає сусідам обробляти землю та засівати поля. Нині машиною їде з каністрами на заправку по дизпальне.







Чоловік каже, що минулого року за сотку обробітку землі трактором брав 30-35 гривень, а цьогоріч цінової політику ще не моніторив. Каже, що певно, люди оброблятимуть поля кіньми, так буде дешевше.







Сергій Гітунець має кобилу. Каже, що коняка вже стара, але його не підводить. Плужком оре та боронує городи. Ціни на пальне його не обходять, додає чоловік.



"Бензин то треба на тример, і на пилку, щоб гіляки обрізати в садку. Тут 43 сотих, і ще є діляночка 10 сотих на полі десь там. Там буде картопля, а картоплю мушу садити саджалкою, трактором. То вже мушу платити йому скільки він скаже", — говорить чоловік.







Як розповідав директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко, цьогоріч весняна посівна кампанія на Волині стартувала із запізненням. Наразі аграрії проводять перше підживлення озимих культур на площі 65 тисяч гектарів. З його слів, прогнозована посівна площа сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств області становить 585 тисяч гектарів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.

