«Волиньприродресурс» у складі УТА представляє Україну на міжнародному торфовому форумі в Естонії

Ділянка з видобутку торфу Лавассааре

Практичний досвід для української торфової галузі

23 вересня у місті Пярну, Естонія, розпочався Baltic Peat Producers Forum 2026, який об’єднав представників торфової галузі, профільних організацій, підприємств та експертів з різних країн.23-25 вересня 2026 року у Пярну, Естонія, проходить– провідна галузева подія, яка об’єднує представників торфової промисловості, науковців, експертів та партнерів з різних країн.BPPF проводиться щороку в різних країнах наприкінці видобувного сезону під егідою асоціацій видобувників торфу та виробників торфопродукції країн Балтії та Фінляндії. Форум організовується з 2001 року та щороку збирає сотні міжнародних учасників для обговорення актуальних питань розвитку торфової галузі, обміну досвідом і представлення сучасних галузевих практик.розпочала активну роботу, спрямовану на розвиток міжнародної співпраці та представлення інтересів українських підприємств на міжнародному рівні. Участь у Baltic Peat Producers Forum 2026 стала одним із перших важливих кроків у цьому напрямі. До складу делегації Асоціації увійшли представники її засновників та членів: КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» та ТОВ «Торговий дім «Смизький торфобрикетний завод».КП «Волиньприродресурс» у складі делегації представляє директор підприємстваПрограма першого дня форуму розпочалася з реєстрації учасників у Пярнуському концертному залі, після чого відбулася екскурсія на ділянку з видобутку торфу Лавассааре. Учасники ознайомилися з проєктом відновлення територій, який реалізує Tootsi Turvas (Neova Group) – одна з найстаріших компаній з виробництва торфу в Естонії, історія якої сягає 1919 року.Під час виїзного заняття учасникам форуму представили досвід AS Tootsi Turvas у сфері видобутку торфу та подальшого відновлення відпрацьованих територій.Згідно з інформаційними матеріалами, представленими учасникам, AS Tootsi Turvas є одним із найстаріших торфовидобувних підприємств Естонії, історія якого бере початок у 1919 році. Компанія здійснює видобуток торфу на територіях по всій Естонії, найбільша з яких розташована саме в Лавассааре, повіт Пярну. Основними напрямами діяльності підприємства є виробництво фрезерного, кускового та дернового торфу. Близько 99% торф'яної продукції використовується у професійному та домашньому садівництві.Окрему увагу під час відвідування було приділено відновленню територій торфовидобутку Лавассааре та Елбу. Частина цих робіт здійснюється за підтримки програми Європейського Союзу Horizon 2020 у межах проєкту WaterLANDS, який охоплює 525 гектарів.Загалом передбачено відновлення 914 гектарів відпрацьованих територій торфовидобутку. У наступні роки AS Tootsi Turvas планує відновити приблизно 1 400 гектарів таких територій в Естонії.Роботи проводяться у два етапи. Технічний етап включає закриття дренажних каналів і перепланування території, будівництво водоутримувальних насипів протяжністю 9 км, 69 дамб та 49 переливних споруд. Також передбачено облаштування 400 метрів настилів.Біологічне відновлення передбачає створення лісових і лучних біотопів на сухіших ділянках площею 250 гектарів, застосування деревної золи для підтримки розвитку рослинності та висаджування дерев на площі 13 гектарів.Окремою складовою проєкту є взаємодія з місцевими громадами. На відновлених територіях передбачене встановлення інформаційних стендів, проведення зустрічей із зацікавленими сторонами та просвітницьких заходів, а також поширення практичного досвіду відновлення торфовищ.До виконання робіт залучені AS Tootsi Turvas, Terrason OÜ, Timberston OÜ та Inseneribüroo Steiger, а також дослідники Тартуського університету й експерти Естонського фонду природи.Після завершення виїзної частини програми перший день Baltic Peat Producers Forum 2026 продовжився у Пярнуському концертному залі церемонією відкриття та виставкою.Участь у Baltic Peat Producers Forum дає можливість представникам української галузі безпосередньо ознайомитися з європейськими практиками організації торфовидобутку та відновлення відпрацьованих територій, технологіями, а також налагоджувати професійні контакти з представниками підприємств і галузевих організацій інших країн.Для КП «Волиньприродресурс» та Асоціації «Українська Торфова Асоціація» особливий інтерес становить саме практичний досвід комплексного підходу до територій після завершення видобутку: від технічного відновлення водного режиму водно-болотного фонду до формування нових природних біотопів.Baltic Peat Producers Forum 2026 продовжує роботу в Пярну. Українська делегація бере участь у заходах форуму та представляє в Естонії інтереси української торфової галузі.