Що робили господині MULTICOOK на весіллі Романа Скорпіона
Сьогодні, 19:15
«Усе почалося з одного масштабного й незвичного завдання: створити повноцінне весільне застілля приблизно на 120 гостей» - розповів засновник мережі MULTICOOK - Володимир Матвійчук.
Завдання було не в тому, щоб поставити перед камерою кілька декоративних тарілок. Потрібно було відтворити атмосферу справжнього великого українського весілля 90-х і початку 2000-х, тому й меню підібрали відповідне.
На столах з’явилися фірмові вареники MULTICOOK, ароматний борщ із пампушками, соковиті голубці, фірмовий холодець, домашня ковбаса, крученики, котлети та зрази з м’ясом. Поруч — ніжні млинці, традиційні салати, сало з часником і паляницями, різноманітні закуски, соуси та традиційні українські напої. Особливе місце відвели вареникам, адже колись перед великим весіллям їх ліпили всією родиною чи сусідами.
А тепер — трохи закулісся. На місці над усім цим весільним столом працювала команда лише з чотирьох людей. Приблизно за 5–6 годин їм потрібно було підготувати та доготувати страви, організувати подачу й накрити столи так, щоб кожна страва ідеально виглядала перед камерою. За кількома хвилинами яскравого відео залишилися години інтенсивної, але дуже натхненної роботи.
А далі розпочався сам знімальний процес нового кліпу Романа Скорпіона «Мамо, я закохався», де на глядачів чекали кохання, танці, гумор, відомі обличчя та колоритне українське весілля.
За сюжетом головний герой закохується в дівчину, а паралельно розгортається ще одна романтична історія — старший сват закохується у старшу дружку. У кадрі разом із Романом Скорпіоном з'явилися блогери, артисти та коміки.
Але найцікавіше сталося тоді, коли господині MULTICOOK, які приїхали працювати над застіллям, самі опинилися у кліпі. Жінки, які зазвичай готують для гостей мережі, цього разу стояли перед камерою поруч із зірками. У кадрі залишився не просто логотип бренду — там зафіксовані справжні люди MULTICOOK, їхня праця та та сама непідробна домашня атмосфера.
Сьогодні MULTICOOK — це міжнародна мережа магазинів крафтових домашніх напівфабрикатів і страв, яка успішно розвивається як в Україні, так і за кордоном (зокрема, восени 2026 року бренд офіційно вийшов на ринок Сербії). Проте в основі успіху й досі лежать прості та рідні речі: вареники, голубці, млинці й справжня домашня їжа, яка об'єднує за великим столом.
Тож тепер, знаючи всю цю історію зсередини, обов'язково подивіться кліп «Мамо, я закохався» ще раз.
Шукайте у кадрі господинь MULTICOOK, уважно роздивляйтеся весільний стіл і згадуйте, які страви збирали найрідніших за одним столом у вашому дитинстві. Бо за кадром залишилася чудова історія про те, як четверо людей за кілька годин підготували свято для 120 гостей, об'єднавши українські традиції та можливості сьогодення!
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Як MULTICOOK готував весільне застілля
Завдання було не в тому, щоб поставити перед камерою кілька декоративних тарілок. Потрібно було відтворити атмосферу справжнього великого українського весілля 90-х і початку 2000-х, тому й меню підібрали відповідне.
На столах з’явилися фірмові вареники MULTICOOK, ароматний борщ із пампушками, соковиті голубці, фірмовий холодець, домашня ковбаса, крученики, котлети та зрази з м’ясом. Поруч — ніжні млинці, традиційні салати, сало з часником і паляницями, різноманітні закуски, соуси та традиційні українські напої. Особливе місце відвели вареникам, адже колись перед великим весіллям їх ліпили всією родиною чи сусідами.
А тепер — трохи закулісся. На місці над усім цим весільним столом працювала команда лише з чотирьох людей. Приблизно за 5–6 годин їм потрібно було підготувати та доготувати страви, організувати подачу й накрити столи так, щоб кожна страва ідеально виглядала перед камерою. За кількома хвилинами яскравого відео залишилися години інтенсивної, але дуже натхненної роботи.
Що було в кліпі: весілля, кохання та господині в кадрі
А далі розпочався сам знімальний процес нового кліпу Романа Скорпіона «Мамо, я закохався», де на глядачів чекали кохання, танці, гумор, відомі обличчя та колоритне українське весілля.
За сюжетом головний герой закохується в дівчину, а паралельно розгортається ще одна романтична історія — старший сват закохується у старшу дружку. У кадрі разом із Романом Скорпіоном з'явилися блогери, артисти та коміки.
Але найцікавіше сталося тоді, коли господині MULTICOOK, які приїхали працювати над застіллям, самі опинилися у кліпі. Жінки, які зазвичай готують для гостей мережі, цього разу стояли перед камерою поруч із зірками. У кадрі залишився не просто логотип бренду — там зафіксовані справжні люди MULTICOOK, їхня праця та та сама непідробна домашня атмосфера.
Сьогодні MULTICOOK — це міжнародна мережа магазинів крафтових домашніх напівфабрикатів і страв, яка успішно розвивається як в Україні, так і за кордоном (зокрема, восени 2026 року бренд офіційно вийшов на ринок Сербії). Проте в основі успіху й досі лежать прості та рідні речі: вареники, голубці, млинці й справжня домашня їжа, яка об'єднує за великим столом.
Подивіться кліп і знайдіть знайомі страви
Тож тепер, знаючи всю цю історію зсередини, обов'язково подивіться кліп «Мамо, я закохався» ще раз.
Шукайте у кадрі господинь MULTICOOK, уважно роздивляйтеся весільний стіл і згадуйте, які страви збирали найрідніших за одним столом у вашому дитинстві. Бо за кадром залишилася чудова історія про те, як четверо людей за кілька годин підготували свято для 120 гостей, об'єднавши українські традиції та можливості сьогодення!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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