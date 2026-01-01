Що робили господині MULTICOOK на весіллі Романа Скорпіона

​Як MULTICOOK готував весільне застілля

​Що було в кліпі: весілля, кохання та господині в кадрі

​Подивіться кліп і знайдіть знайомі страви

«​Усе почалося з одного масштабного й незвичного завдання: створити повноцінне весільне застілля приблизно на 120 гостей» - розповів засновник мережі​Завдання було не в тому, щоб поставити перед камерою кілька декоративних тарілок. Потрібно було відтворити атмосферу справжнього великого українського весілля 90-х і початку 2000-х, тому й меню підібрали відповідне.​На столах з’явилися фірмові вареники MULTICOOK, ароматний борщ із пампушками, соковиті голубці, фірмовий холодець, домашня ковбаса, крученики, котлети та зрази з м’ясом. Поруч — ніжні млинці, традиційні салати, сало з часником і паляницями, різноманітні закуски, соуси та традиційні українські напої. Особливе місце відвели вареникам, адже колись перед великим весіллям їх ліпили всією родиною чи сусідами.​А тепер — трохи закулісся. На місці над усім цим весільним столом працювала команда лише з чотирьох людей. Приблизно за 5–6 годин їм потрібно було підготувати та доготувати страви, організувати подачу й накрити столи так, щоб кожна страва ідеально виглядала перед камерою. За кількома хвилинами яскравого відео залишилися години інтенсивної, але дуже натхненної роботи.​А далі розпочався сам знімальний процес нового кліпу«Мамо, я закохався», де на глядачів чекали кохання, танці, гумор, відомі обличчя та колоритне українське весілля.​За сюжетом головний герой закохується в дівчину, а паралельно розгортається ще одна романтична історія — старший сват закохується у старшу дружку. У кадрі разом із Романом Скорпіоном з'явилися блогери, артисти та коміки.​Але найцікавіше сталося тоді, коли господині MULTICOOK, які приїхали працювати над застіллям, самі опинилися у кліпі. Жінки, які зазвичай готують для гостей мережі, цього разу стояли перед камерою поруч із зірками. У кадрі залишився не просто логотип бренду — там зафіксовані справжні люди MULTICOOK, їхня праця та та сама непідробна домашня атмосфера.​Сьогодні MULTICOOK — це міжнародна мережа магазинів крафтових домашніх напівфабрикатів і страв, яка успішно розвивається як в Україні, так і за кордоном (зокрема, восени 2026 року бренд офіційно вийшов на ринок Сербії). Проте в основі успіху й досі лежать прості та рідні речі: вареники, голубці, млинці й справжня домашня їжа, яка об'єднує за великим столом.​Тож тепер, знаючи всю цю історію зсередини, обов'язково подивіться кліп «Мамо, я закохався» ще раз.​Шукайте у кадрі господинь MULTICOOK, уважно роздивляйтеся весільний стіл і згадуйте, які страви збирали найрідніших за одним столом у вашому дитинстві. Бо за кадром залишилася чудова історія про те, як четверо людей за кілька годин підготували свято для 120 гостей, об'єднавши українські традиції та можливості сьогодення!