Скільки коштують вікна, двері та балкони у Луцьку: як правильно сформувати замовлення для розрахунку
Сьогодні, 14:36
Коли ви плануєте заміну вікон, скління балкона чи купівлю дверей, перше питання: «Скільки це коштуватиме у моєму випадку?»
У Торговому Центрі вікон та дверей «Віксіс» роблять розрахунок за 5 хвилин. Для цього не потрібні точні міліметри — похибка у 5–7 см практично не впливає на підсумкову вартість. Точні заміри все одно безкоштовно зробить фахівець компаннії на об'єкті.
Щоб отримати реальну ціну та підібрати ідеальне рішення, вам достатньо визначитися лише з кількома базовими моментами.
Коли ви телефонуєте або приходите в салон, менеджери підбирають комплектацію під ваші реальні умови:
Вибір вікон та дверей — це рішення на десятиліття, і тут важлива надійність компанії, у яку ви звертаєтеся.
ТЦ «Віксіс» працює для вас на одному місці з 2006 року: Торговий Центр розташований у Луцьку за адресою вул. Львівська, 63г. «Ми нікуди не зникаємо, завжди на зв'язку і гарантуємо сервіс та підтримку протягом усього терміну експлуатації»,- кажуть в компанії.
Понад 20 років досвіду на ринку: тут знають всі тонкощі волинського клімату, особливості луцьких забудов та приватного сектору.
Професійні менеджери-консультанти не просто «продають пластик», а допомагають правильно поділити вікно, обрати потрібний профіль (5 чи 6 камер), підібрати надійні вхідні двері або міжкімнатні системи під ваш інтер'єр.
Великий виставковий центр: усе можна побачити, помацати та протестувати наживо в салонних умовах — оцінити плавність ходу фурнітури, товщину профілю, кольори ламінації та зразки дверей.
Не витрачайте час на здогадки. Для попереднього розрахунку вам потрібні лише приблизні розміри та розуміння, чого ви хочете від нового вікна чи балкона.
Зателефонуйте або напишіть у месенджер: розкажіть про ваші побажання (сонячна сторона, шум, поділ), і вам порахують кілька варіантів бюджету.
Замовте безкоштовний виїзд замірника: майстер приїде у зручний час, зробить точний вимір та проконсультує на місці.
Завітайте до виставкового банку вікон та дверей:
Торговий Центр вікон та дверей «Віксіс»
Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 63г
Телефон для консультації та розрахунку: 0954831268 https://viksis.com.ua/
Приходьте у «Віксіс» — тут підберуть вікна, двері та балкони, які створять справжній затишок у вашій оселі!
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У Торговому Центрі вікон та дверей «Віксіс» роблять розрахунок за 5 хвилин. Для цього не потрібні точні міліметри — похибка у 5–7 см практично не впливає на підсумкову вартість. Точні заміри все одно безкоштовно зробить фахівець компаннії на об'єкті.
Щоб отримати реальну ціну та підібрати ідеальне рішення, вам достатньо визначитися лише з кількома базовими моментами.
4 прості питання, які визначають якість та ціну вашого вікна
Коли ви телефонуєте або приходите в салон, менеджери підбирають комплектацію під ваші реальні умови:
- Поділ вікна (конфігурація)
- Сонячна чи тіньова сторона
- Потрібне підвищене шумопоглинання
- Окремий напрямок — Балкони та Лоджії «під ключ»
Як саме ви хочете поділити конструкцію? Скільки стулок має відкриватися, а які будуть глухими? Наприклад, у двостулковому вікні можна зробити відкривною лише одну половину або обидві — це безпосередньо впливає на зручність миття та підсумкову ціну.
Якщо це південна, сонячна сторона: вам обов'язково порекомендують мультифункціональне скло з захистом від сонця. Воно відбиває спеку влітку, і кімната не перетворюється на теплицю. Якщо сторона тіньова: достатньо класичного енергозберігаючого склопакета, який максимально утримує тепло всередині взимку.
Сьогодні це один із найчастіших запитів у Луцьку. Якщо вікна виходять на жваву вулицю або ви хочете тиші під час тривог чи сильного шуму з вулиці, ми підбираємо склопакети із різною товщиною скла та спеціальними дистанційними рамками. Це гасить звукову хвилю і дарує спокій у будинку.
Фахівці ТЦ «Віксіс» професійно спеціалізуються на склінні балконів будь-якої складності: від стандартного скління до виносних конструкцій, французьких балконів від підлоги до стелі та повного утеплення.
Чому лучани обирають ТЦ «Віксіс»
Вибір вікон та дверей — це рішення на десятиліття, і тут важлива надійність компанії, у яку ви звертаєтеся.
ТЦ «Віксіс» працює для вас на одному місці з 2006 року: Торговий Центр розташований у Луцьку за адресою вул. Львівська, 63г. «Ми нікуди не зникаємо, завжди на зв'язку і гарантуємо сервіс та підтримку протягом усього терміну експлуатації»,- кажуть в компанії.
Понад 20 років досвіду на ринку: тут знають всі тонкощі волинського клімату, особливості луцьких забудов та приватного сектору.
Професійні менеджери-консультанти не просто «продають пластик», а допомагають правильно поділити вікно, обрати потрібний профіль (5 чи 6 камер), підібрати надійні вхідні двері або міжкімнатні системи під ваш інтер'єр.
Великий виставковий центр: усе можна побачити, помацати та протестувати наживо в салонних умовах — оцінити плавність ходу фурнітури, товщину профілю, кольори ламінації та зразки дверей.
Як дізнатися ціну прямо зараз
Не витрачайте час на здогадки. Для попереднього розрахунку вам потрібні лише приблизні розміри та розуміння, чого ви хочете від нового вікна чи балкона.
Зателефонуйте або напишіть у месенджер: розкажіть про ваші побажання (сонячна сторона, шум, поділ), і вам порахують кілька варіантів бюджету.
Замовте безкоштовний виїзд замірника: майстер приїде у зручний час, зробить точний вимір та проконсультує на місці.
Завітайте до виставкового банку вікон та дверей:
Торговий Центр вікон та дверей «Віксіс»
Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 63г
Телефон для консультації та розрахунку: 0954831268 https://viksis.com.ua/
Приходьте у «Віксіс» — тут підберуть вікна, двері та балкони, які створять справжній затишок у вашій оселі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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