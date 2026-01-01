Скільки коштують вікна, двері та балкони у Луцьку: як правильно сформувати замовлення для розрахунку

​4 прості питання, які визначають якість та ціну вашого вікна



Поділ вікна (конфігурація)

​Як саме ви хочете поділити конструкцію? Скільки стулок має відкриватися, а які будуть глухими? Наприклад, у двостулковому вікні можна зробити відкривною лише одну половину або обидві — це безпосередньо впливає на зручність миття та підсумкову ціну.



Сонячна чи тіньова сторона

​Якщо це південна, сонячна сторона: вам обов'язково порекомендують мультифункціональне скло з захистом від сонця. Воно відбиває спеку влітку, і кімната не перетворюється на теплицю. ​Якщо сторона тіньова: достатньо класичного енергозберігаючого склопакета, який максимально утримує тепло всередині взимку.



Потрібне підвищене шумопоглинання

​Сьогодні це один із найчастіших запитів у Луцьку. Якщо вікна виходять на жваву вулицю або ви хочете тиші під час тривог чи сильного шуму з вулиці, ми підбираємо склопакети із різною товщиною скла та спеціальними дистанційними рамками. Це гасить звукову хвилю і дарує спокій у будинку.



Окремий напрямок — Балкони та Лоджії «під ключ»

Фахівці ​ТЦ «Віксіс» професійно спеціалізуються на склінні балконів будь-якої складності: від стандартного скління до виносних конструкцій, французьких балконів від підлоги до стелі та повного утеплення.



Чому лучани обирають ТЦ «Віксіс»

​Як дізнатися ціну прямо зараз

​Коли ви плануєте заміну вікон, скління балкона чи купівлю дверей, перше питання: «Скільки це коштуватиме у моєму випадку?»​У Торговому Центрі вікон та дверейроблять розрахунок за 5 хвилин. Для цього не потрібні точні міліметри — похибка у 5–7 см практично не впливає на підсумкову вартість. Точні заміри все одно безкоштовно зробить фахівець компаннії на об'єкті.​Щоб отримати реальну ціну та підібрати ідеальне рішення, вам достатньо визначитися лише з кількома базовими моментами.​Коли ви телефонуєте або приходите в салон, менеджери підбирають комплектацію під ваші реальні умови:​Вибір вікон та дверей — це рішення на десятиліття, і тут важлива надійність компанії, у яку ви звертаєтеся.ТЦ «Віксіс» ​працює для вас на одному місці з 2006 року: Торговий Центр розташований у Луцьку за адресою вул. Львівська, 63г. «Ми нікуди не зникаємо, завжди на зв'язку і гарантуємо сервіс та підтримку протягом усього терміну експлуатації»,- кажуть в компанії.​Понад 20 років досвіду на ринку: тут знають всі тонкощі волинського клімату, особливості луцьких забудов та приватного сектору.​Професійні менеджери-консультанти не просто «продають пластик», а допомагають правильно поділити вікно, обрати потрібний профіль (5 чи 6 камер), підібрати надійні вхідні двері або міжкімнатні системи під ваш інтер'єр.​Великий виставковий центр: усе можна побачити, помацати та протестувати наживо в салонних умовах — оцінити плавність ходу фурнітури, товщину профілю, кольори ламінації та зразки дверей.​Не витрачайте час на здогадки. Для попереднього розрахунку вам потрібні лише приблизні розміри та розуміння, чого ви хочете від нового вікна чи балкона.​Зателефонуйте або напишіть у месенджер: розкажіть про ваші побажання (сонячна сторона, шум, поділ), і вам порахують кілька варіантів бюджету.​Замовте безкоштовний виїзд замірника: майстер приїде у зручний час, зробить точний вимір та проконсультує на місці.​Завітайте до виставкового банку вікон та дверей:​Приходьте у «Віксіс» — тут підберуть вікна, двері та балкони, які створять справжній затишок у вашій оселі!