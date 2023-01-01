Показали відео з дрона масштабної пожежі у Стурмівці. ВІДЕО





Відео пожежі



"Перегляньте ще раз, як горить сухостій на господарській ділянці і не робіть так, як порушник правил пожежної безпеки поблизу селі Струмівка Луцького району", - йдеться у повідомленні.



За такі дії





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники 20 березня ліквідували пожежу сухої трави у Струмівці та знайшли винну в цьому особу.Відео пожежі оприлюднили на сторнці ДСНС у Волинській області."Перегляньте ще раз, як горить сухостій на господарській ділянці і не робіть так, як порушник правил пожежної безпеки поблизу селі Струмівка Луцького району", - йдеться у повідомленні.За такі дії винуватця пожежі притягнули до адмінстративної відповідальності , а вогонь ледь не перекинувся на житлові будинки.

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