На Волині створюють ще 5 притулків та центрів для жертв домашнього насильства

На Волині створюють ще 5 спеціалізованих служб для осіб, які зазнали домашнього насильства. Це 2 притулки та 3 денних центри з кризовими кімнатами у Забродівській, Ратнівській, Нововолинській, Литовезькій та Павлівській територіальних громадах.Для цього з державного бюджету виділили 7,7 млн грн.Про це повідомила начальниця відділу підтримки сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації«Загалом за 9 місяців 2023 року в області зареєстровано більше 8 тисяч звернень з приводу домашнього насильства. Більша частина цих звернень від жінок. Близько 300 звернень щодо насильства над дітьми. Решта – насильство щодо чоловіків», - зуважила чиновниця.Читайте також:До слова, особи, що постраждали від домашнього насильства, можуть перебувати у притулках до 90 діб. За цей період людина проходить роботу з психологом, можливий пошук роботи чи нового житла.«Ми розуміємо, що коли особа зазнає насильства, можливо, вона просто не пам’ятає або не знає номери телефонів, куди звертатися. Тому ми завжди наголошуємо, що потрібно звертатися до поліції за телефоном 102. За консультацією, за психологічною чи будь-якою іншою допомогою можна звернутися на Всеукраїнську гарячу лінію – 15-47. Також можна звертатися до будь-якої спеціалізованої служби. В тому числі – до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Наразі вони функціонують у 35 територіальних громадах області», – розповіла Яна Фурманюк.