На Волині очікують розблокування кордону

На Волинській митниці підтвердили, що отримали інформацію про ймовірність розблокування кордону польськими перевізниками.Про це у телефонному коментарірозповіла речниця Волинської митниціІз власних джерел стало відомо, що вдалося досягнути домовленості з розблокування україно-польського кордону. Зокрема, за даними співрозмовника у прикордонній службі, першим може бути розблокованийРечниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла: «Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо».