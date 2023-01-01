На Волині очікують розблокування кордону
Сьогодні, 14:19
На Волинській митниці підтвердили, що отримали інформацію про ймовірність розблокування кордону польськими перевізниками.
Про це у телефонному коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Із власних джерел стало відомо, що вдалося досягнути домовленості з розблокування україно-польського кордону. Зокрема, за даними співрозмовника у прикордонній службі, першим може бути розблокований пунк пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла: «Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо».
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Про це у телефонному коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Із власних джерел стало відомо, що вдалося досягнути домовленості з розблокування україно-польського кордону. Зокрема, за даними співрозмовника у прикордонній службі, першим може бути розблокований пунк пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла: «Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо».
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