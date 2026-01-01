У Луцьку на Соборності встановлять 3 камери контролю швидкості: аби водії не мчали 100 кілометрів за годину

У Луцьку на Соборності встановлять 3 камери контролю швидкості: аби водії не мчали 100 кілометрів за годину
У Луцьку з порушниками правил дорожнього руху боротимуться камери контролю швидкості.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У Луцьку активно працюють над вирішенням проблеми аварійності, пов'язаної з перевищенням допустимих швидкісних режимів. В першу чергу, йдеться про прямі відрізки траси, де горе-водії мчать понад 100 кілометрів за годину. І, як наслідок, трапляються летальні ДТП, як ось та, що сталася біля гіпермаркету ТАМ-ТАМ 31 липня поточного року. Коли через перевищення швидкості кермувальником автомобіля АУДІ, та ще й проїзду його на червоний сигнал світлофора, загинув 14-річний підліток.

Аби попередити подібні історії, днями відбулася зустріч міжвідомчої робочої групи. Представники міської ради в особі заступника Луцького міського голови Володимира Марцинюка, представників ДУ «Центр інфраструктури та технологій МВС» та Департаменту патрульної поліції визначали технічні можливості встановлення камер контролю швидкості на проспекті Соборності.
У Луцьку на Соборності встановлять 3 камери контролю швидкості: аби водії не мчали 100 кілометрів за годину

Визначено 3 аварійно-небезпечні ділянки, де невдовзі зʼявиться 6 приладів контролю фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі:

проспект Соборності, 6;

проспект Соборності, 32-37;

проспект Соборності, 43-45.

Також за участі представника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області визначено ділянку для встановлення одного приладу контролю в селі Дачне Луцької територіальної громади, це автодорога Р-14.

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Теги: Луцьк, дороги, камери
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