VIP-бляхарі Волині





Про це йдеться у статті Юрія Горбача на шпальтах



В народі такі автомобілі вже встигли прозвати «євробляхами». Такі транспортні засоби декларують не лише депутати чи дрібні чиновники, але й прокурори, судді, поліцейські, податківці та митники. Ще рік тому автомобілів на «бляхах» в деклараціях волинян було удвічі менше.



Серед майже 40 тисяч електронних декларацій волинян за 2016-2017 роки Центр журналістських розслідувань «Сила правди» відшукав власників автомобілів зареєстрованих на іноземних громадян і компанії.



За даними Державної фіскальної служби протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Станом на кінець січня цього року на території нашої держави загалом перебувало майже 425 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Більшість з них – з порушенням терміну перебування.



Зазвичай це пов’язано з тим, що фактичними власниками авто є українці, однак юридично майно залишається зареєстрованим на іноземних громадян чи компанії. Серед користувачів авто на «єврономерах» є й особи, які зобов’язані подавати електронні декларації про майно і доходи.



8,5% декларантів авто на «бляхах» - волиняни



Загалом за 2017 рік до Національного агентства з питань запобігання корупції подано близько 840 тисяч щорічних декларацій про майно і доходи. 591 декларант вказав у своїх деклараціях наявність авто на праві користування, офіційними власниками яких є іноземні громадяни чи компанії.



Найбільше таких декларантів – в західних областях: Закарпатській, Львівській, Волинській.



Волиняни за 2017 рік подали близько 12 тисяч електронних декларацій. 50 декларантів вказали наявність автомобілів на єврономерах. Це 8,5% від усіх задекларованих українцями автівок на «бляхах».



Частка волинян та рівнян серед декларантів авто на іноземній реєстрації

Infogram



Торік вдвічі менше волинян відзвітувалися про наявність авто на іноземних номерах. Із 27 тисяч декларацій за 2016 рік «євроавтівки» відзначили 25 посадовців.



Зазвичай 17-річні, найчастіше – Volkswagen



Отож, за 2017 рік 50 волинян вказали у своїх деклараціях 46 автомобілів на іноземних номерах. В окремих випадках одне й те ж авто декларувалося двічі, оскільки і декларант, і член його сім’ї зобов’язані звітуватися про майно і доходи.



Найчастіше автомобілями записаними на іноземних громадян чи компанії користуються самі декларанти (62%), рідше їх декларують члени родини (38%).



Із 46 транспортних засобів у 14 випадках це авто марки Volkswagen, шість автомобілів – Opel, по чотири – Mercedes-Benz, BMW, Audi та Renault.



Марки авто на іноземній реєстрації, які задекларували волинські декларанти

Infogram



Середній вік задекларованих волинянами авто на «бляхах» – 17 років. Найновіше авто – Volkswagen Passat 2008 року випуску, зареєстроване на поляка. Його задекларував нововолинський підприємець, депутат Нововолинської міської ради Віктор Марчак.



Найстаріше авто – Volkswagen Caravela 1992 року випуску. Його задекларував виконувач обов’язків старости Рівненської сільської ради Любомльського району Микола Козачук.



Роки випуску автомобілів на іноземній реєстрації, які задекларували волиняни

Infogram



Половина декларантів вказали вартість своїх автомобілів на іноземних номерах. Задекларована вартість 23 автівок на «бляхах» становить 1,2 мільйона гривень – в середньому по 52,5 тисячі гривень.



Судді, правоохоронці, податківці – хто декларує авто на «бляхах»



Найчастіше декларантами автомобілів на «бляхах» серед волинян є депутати місцевих рад і працівники органів місцевого самоврядування (40%).



20% – працівники правоохоронних органів, як от прокуратура чи поліція, ще стільки ж – працівники місцевих органів влади. 10% декларантів авто на «бляхах» – судді і співробітники судів та судової адміністрації.



Користуються автомобілями зареєстрованими на іноземних громадян чи компанії навіть податківці та митники.



Окрім Миколи Козачука та Віктора Марчака, у списку волинських декларантів із «бляхами» є подружжя луцького судді Ярослава Артиша та прокурора Надії Артиш, які користуються авто Mercedes-Benz A-170 2003 року випуску зареєстрованим на іноземця Zenonas Savickas. Колега Ярослава Артиша по суду Олег Ющук має трохи новіше авто – Suzuki Ignis 2004 року випуску, записане на іноземку Paszkiewicz Brygitta.



До когорти суддів на «бляхах» доєдналася і суддя Маневицького райсуду Ірина Токарська. Її родина має авто BMW X5 2002 року випуску зареєстроване на іноземну компанію «Moldas».



Голова Іваничівської райради Андрій Бадзюнь задекларував авто BMW X5 2004 року випуску, яке є в спільній власності із іноземкою Olga Siewierska.



Подружжя прокурора Маневицької місцевої прокуратури Марини Власюк та патрульного поліцейського Олександра Власюка вказало в документі Mercedes-Benz E-210 2000 року випуску. Власником авто є Wachowiak Henryk Marian.



Volkswagen Passat 2002 року випуску вказав у своїй декларації за 2017 рік начальник сектору протидії корупції Управління захисту економіки у Волинській області Роман Кондратюк. Власником авто є іноземець Jakelaitis Edmundas.



Родина начальника Квартирно-експлуатаційного відділу Волидимира-Волинського Володимира Ліскова користується авто BMW 530D 2000 року випуску, а перший заступник голови Турійської райдержадміністрації Леонід Марчанчин – Opel Zafira того ж 2000-го року випуску. Авто останнього записане на іноземну компанію «Loim Invest».



Начальник відділу містобудування та архітектури Любомльської міської ради Сергій Ніколайчук їздить на Opel Vectra B 2000-го року випуску, яке належить іноземцю Ragaman Damian Jan, а родина заступниці начальника відділу організації роботи Головного управління ДФС у Волинській області Олена Нікотіна – на Renault Laguna 2003 року випуску.



Сім’ї державних інспекторів Волинської митниці ДФС Людмили Капітанюк та Дмитра Назарука користуються автівками Jeep Grand Cherokee 2004 р.в. та Audi A4 1996 р.в. відповідно.



Серед інших користувачів авто на «бляхах»: депутат Луцької міської ради, юрист Микита Рабан, про Chrysler Crossfire 2004 року випуску якого уже писали в ЗМІ, заступник голови Рожищенської райдержадміністрації Інна Сергійчук, начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександр Ткачук, прокурор Антон Шептур, в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк та інші.



«Як народ, ближче до народу, до людей… Повинен ж бути з народом депутат», –прокоментував появу авто на «бляхах» журналістам депутат Микита Рабан. У такий спосіб він, мовляв, демонструє солідарність з українцями, які їздять на іноземних «бляхах» і виступають за здешевлення розмитнення.



Що поєднує прокурора, мисливствознавця, майстра лісу і митника?



Окремі волинські декларанти автомобілів на «бляхах» скористалися послугами тих самих підставних осіб.



Так, автомобілі прокурора Надії Артиш, заступника голови Ратнівської райради Олександра Бенедисюка, мисливствознавця Любешівського лісомисливського господарства Андрія Масюка, митника Дмитра Назарука, майстра лісу Новорудського лісництва Городоцького лісгоспу Богдана Сачука, зареєстровані на людину із однаковим прізвищем та ім’ям – Zenonas Savickas.



«Так, я користувався таким автомобілем. Зараз він не у справному стані і я поки ним не користуюся. Автомобіль литовський, в мене було доручення і тому я його вказав в декларації, щоб потім не було запитань. Зараз в Україні таких автомобілів 1,5 мільйона, якщо не два. Я не заробив грошей на файний… Я 35 років на державній службі і сьогодні я не маю змоги купити нормальний автомобіль. Прийдіть подивіться мої статки: будинок я побудував ще у 1991 році. З того часу я не можу спромогтися купити автомобіль на українських номерах. На жаль!» – підтверджує наявність авто на єврономерах заступник голови Ратнівської райради Олександр Бенедисюк.



«Повірте, я не «гонщик» (люди, які займаються ввезенням і продажем в Україні авто на єврономерах, – авт.). Мені цей автомобіль пригнали, я його купив вже в Україні. Скільки там зареєстровано на ту людину, я не перевіряв», – каже посадовець.



Одного власника також мають автомобіль Audi A6 2000 р.в. заступника директора з виробництва шахти №9 «Нововолинська» Павла Танчева та Audi A6 1995 р.в. подружжя прокурора Антона Шептура і працівниці Старовижівської РДА Світлани Шептур. Це іноземець Stanislaw Gresta.



Цілком можливо, що це далеко не вичерпний перелік автомобілів зареєстрованих на цих іноземних громадян.



Журналісти звернулися також до суддів Луцького міськрайонного суду Ярослава Артиша та Олега Ющука, аби дізнатися чому ж вони користуються автомобілями зареєстрованими на іноземців. Однак, через прес-службу суду слуги Феміди відмовилися будь-що пояснювати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півсотні волинян у своїх електронних деклараціях про майно і доходи за 2017 рік вказали автомобілі, які зареєстровані на іноземців або іноземні компанії.Про це йдеться у статтіна шпальтах Громадське. Волинь В народі такі автомобілі вже встигли прозвати «євробляхами». Такі транспортні засоби декларують не лише депутати чи дрібні чиновники, але й прокурори, судді, поліцейські, податківці та митники. Ще рік тому автомобілів на «бляхах» в деклараціях волинян було удвічі менше.Серед майже 40 тисяч електронних декларацій волинян за 2016-2017 роки Центр журналістських розслідувань «Сила правди» відшукав власників автомобілів зареєстрованих на іноземних громадян і компанії.За даними Державної фіскальної служби протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Станом на кінець січня цього року на території нашої держави загалом перебувало майже 425 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Більшість з них – з порушенням терміну перебування.Зазвичай це пов’язано з тим, що фактичними власниками авто є українці, однак юридично майно залишається зареєстрованим на іноземних громадян чи компанії. Серед користувачів авто на «єврономерах» є й особи, які зобов’язані подавати електронні декларації про майно і доходи.Загалом за 2017 рік до Національного агентства з питань запобігання корупції подано близько 840 тисяч щорічних декларацій про майно і доходи. 591 декларант вказав у своїх деклараціях наявність авто на праві користування, офіційними власниками яких є іноземні громадяни чи компанії.Найбільше таких декларантів – в західних областях: Закарпатській, Львівській, Волинській.Волиняни за 2017 рік подали близько 12 тисяч електронних декларацій. 50 декларантів вказали наявність автомобілів на єврономерах. Це 8,5% від усіх задекларованих українцями автівок на «бляхах».Торік вдвічі менше волинян відзвітувалися про наявність авто на іноземних номерах. Із 27 тисяч декларацій за 2016 рік «євроавтівки» відзначили 25 посадовців.Отож, за 2017 рік 50 волинян вказали у своїх деклараціях 46 автомобілів на іноземних номерах. В окремих випадках одне й те ж авто декларувалося двічі, оскільки і декларант, і член його сім’ї зобов’язані звітуватися про майно і доходи.Найчастіше автомобілями записаними на іноземних громадян чи компанії користуються самі декларанти (62%), рідше їх декларують члени родини (38%).Із 46 транспортних засобів у 14 випадках це авто марки Volkswagen, шість автомобілів – Opel, по чотири – Mercedes-Benz, BMW, Audi та Renault.Середній вік задекларованих волинянами авто на «бляхах» – 17 років. Найновіше авто – Volkswagen Passat 2008 року випуску, зареєстроване на поляка. Його задекларував нововолинський підприємець, депутат Нововолинської міської радиНайстаріше авто – Volkswagen Caravela 1992 року випуску. Його задекларував виконувач обов’язків старости Рівненської сільської ради Любомльського районуПоловина декларантів вказали вартість своїх автомобілів на іноземних номерах. Задекларована вартість 23 автівок на «бляхах» становить 1,2 мільйона гривень – в середньому по 52,5 тисячі гривень.Найчастіше декларантами автомобілів на «бляхах» серед волинян є депутати місцевих рад і працівники органів місцевого самоврядування (40%).20% – працівники правоохоронних органів, як от прокуратура чи поліція, ще стільки ж – працівники місцевих органів влади. 10% декларантів авто на «бляхах» – судді і співробітники судів та судової адміністрації.Користуються автомобілями зареєстрованими на іноземних громадян чи компанії навіть податківці та митники.Окрім Миколи Козачука та Віктора Марчака, у списку волинських декларантів із «бляхами» є подружжя луцького суддіта прокурора, які користуються авто Mercedes-Benz A-170 2003 року випуску зареєстрованим на іноземця Zenonas Savickas. Колега Ярослава Артиша по судумає трохи новіше авто – Suzuki Ignis 2004 року випуску, записане на іноземку Paszkiewicz Brygitta.До когорти суддів на «бляхах» доєдналася і суддя Маневицького райсуду. Її родина має авто BMW X5 2002 року випуску зареєстроване на іноземну компанію «Moldas».Голова Іваничівської райрадизадекларував авто BMW X5 2004 року випуску, яке є в спільній власності із іноземкою Olga Siewierska.Подружжя прокурора Маневицької місцевої прокуратурита патрульного поліцейськоговказало в документі Mercedes-Benz E-210 2000 року випуску. Власником авто є Wachowiak Henryk Marian.Volkswagen Passat 2002 року випуску вказав у своїй декларації за 2017 рік начальник сектору протидії корупції Управління захисту економіки у Волинській області. Власником авто є іноземець Jakelaitis Edmundas.Родина начальника Квартирно-експлуатаційного відділу Волидимира-Волинськогокористується авто BMW 530D 2000 року випуску, а перший заступник голови Турійської райдержадміністрації– Opel Zafira того ж 2000-го року випуску. Авто останнього записане на іноземну компанію «Loim Invest».Начальник відділу містобудування та архітектури Любомльської міської радиїздить на Opel Vectra B 2000-го року випуску, яке належить іноземцю Ragaman Damian Jan, а родина заступниці начальника відділу організації роботи Головного управління ДФС у Волинській області– на Renault Laguna 2003 року випуску.Сім’ї державних інспекторів Волинської митниці ДФСтакористуються автівками Jeep Grand Cherokee 2004 р.в. та Audi A4 1996 р.в. відповідно.Серед інших користувачів авто на «бляхах»: депутат Луцької міської ради, юрист, про Chrysler Crossfire 2004 року випуску якого уже писали в ЗМІ, заступник голови Рожищенської райдержадміністрації, начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області, прокурор, в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля»та інші.«Як народ, ближче до народу, до людей… Повинен ж бути з народом депутат», –прокоментував появу авто на «бляхах» журналістам депутат Микита Рабан. У такий спосіб він, мовляв, демонструє солідарність з українцями, які їздять на іноземних «бляхах» і виступають за здешевлення розмитнення.Окремі волинські декларанти автомобілів на «бляхах» скористалися послугами тих самих підставних осіб.Так, автомобілі прокурора Надії Артиш, заступника голови Ратнівської райради, мисливствознавця Любешівського лісомисливського господарства, митника, майстра лісу Новорудського лісництва Городоцького лісгоспу, зареєстровані на людину із однаковим прізвищем та ім’ям – Zenonas Savickas.«Так, я користувався таким автомобілем. Зараз він не у справному стані і я поки ним не користуюся. Автомобіль литовський, в мене було доручення і тому я його вказав в декларації, щоб потім не було запитань. Зараз в Україні таких автомобілів 1,5 мільйона, якщо не два. Я не заробив грошей на файний… Я 35 років на державній службі і сьогодні я не маю змоги купити нормальний автомобіль. Прийдіть подивіться мої статки: будинок я побудував ще у 1991 році. З того часу я не можу спромогтися купити автомобіль на українських номерах. На жаль!» – підтверджує наявність авто на єврономерах заступник голови Ратнівської райради Олександр Бенедисюк.«Повірте, я не «гонщик» (люди, які займаються ввезенням і продажем в Україні авто на єврономерах, – авт.). Мені цей автомобіль пригнали, я його купив вже в Україні. Скільки там зареєстровано на ту людину, я не перевіряв», – каже посадовець.Одного власника також мають автомобіль Audi A6 2000 р.в. заступника директора з виробництва шахти №9 «Нововолинська»та Audi A6 1995 р.в. подружжя прокурораі працівниці Старовижівської РДА. Це іноземець Stanislaw Gresta.Цілком можливо, що це далеко не вичерпний перелік автомобілів зареєстрованих на цих іноземних громадян.Журналісти звернулися також до суддів Луцького міськрайонного суду Ярослава Артиша та Олега Ющука, аби дізнатися чому ж вони користуються автомобілями зареєстрованими на іноземців. Однак, через прес-службу суду слуги Феміди відмовилися будь-що пояснювати.

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