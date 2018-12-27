Проти УКРОПу порушили кримінал

Як стало відомо, поліція Луцького району відкрила кримінальне провадження за перевищення службових повноважень депутатами від УКРОПу Гіркополонківської ОТГ за заявою голови ОТГЯк повідомлялось раніше, 3 січня, мала б відбутися важлива для Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади сесія, на якій мали б прийняти рішення. Утім, через вже традиційні для Луцька, але ще нові для Гіркої Полонки методи завойовування влади, сталося дещо по-іншому.Одним із винесеним на розгляд сесії Гіркополонківської ОТГ було обрання секретаря сільради. Оскільки «УКРОПу» та «Батьківщина» зазнали фіаско на виборах депутатів, взявши менше мандатів аніж БПП «Солідарність», а їх протеже Веремчук програм Симонович посаду голови ОТГ, то ці політичні сили, вже традиційно вирішили всіма правдами і неправдами «поставити» своїх людей на посаду секретаря ради та голів депутатських комісій, нехтуючи при цьому законом.Тож, коли чинний голова сільради Ніна Симонович на вимогу частини депутатів ради у відповідності до закону, оголосила перерву в роботі сесії до 10 січня й, відповідно, залишила місце її проведення разом з іншими депутатами, то представники «УКРОПу» та «Батьківщини» вирішили самовільно продовжити засідання і приймати певні рішення. Серед них – обрання секретарем новоутвореної Гіркополонківської ОТГ укропівки, а головою земельної комісії – укропівця. Прикментно, що процесом керував депутат луцької міської ради, якого багаторазово звинувачували в дерибані луцької землі. Тому не дивно, що БЮТоУКРОП намагається призначити саме голову земельної комісії.Ця ситуація повністю повторює луцький сценарій, коли після смертіУКРОП та Батьківщина в супереч закону призначили головуючого на сесії з числа депутатів та проголосили свого секретаря. Як тільки поліція порушила кримінальну справу на Поліщука за перевищення владний повноважень, він пішов у відставку.Але Гірка Полонка не Луцьк. Голова ОТГ Ніна Симонович жива і наділена громадою всією повнотою повноважень.Очільниця Гіркополонківської громади Ніна Симонович розповіла, що на сесію сільради винесли 9 питань і заздалегідь погодили, що їх розгляд розділять на два засідання. Спочатку вирішили розглянути питання про обрання секретаря, створення комісій, реорганізацію сільських рад, покладення повноважень на старост ОТГ.На думку Ніни Симонович, рада має діяти виключно в правовому полі та у відповідності до чинного законодавства. «Я не дам деяким політичним силам нехтувати законом. Це неповага до займаних посад, неповага до людей, які їх обирали. Я безпартійна, балотувалася сама, без політичного прапора. Для мене є єдина партія – Партія Волинян. Тому мені байдуже, яка задачі ставлять перед деякими депутатами їх чисельні політичні боси, яких на минулій сесії було ледь не більше, ніж депутатів» - заявила Ніна Симонович.Очільниця Гіркополонківської ОТГ додала, що буде накладати вето на незаконно проголосовані рішення і знову скликати сесію.«Ми маємо почути один одного, залишити всю політику поза увагою і побудувати план подальших дій. Ми всі обрані людьми і люди нас просто не зрозуміють», - наголосила Симонович. Відтак, вона вважає, що це – повторення сценарію, який провернули у Луцькій міській раді.«У залі засідань зібралися всі очільники партійних організацій. Зокрема, там був присутній очільник луцької «Батьківщини» Андрій Козюра. Він дуже активно вступив у роль головуючого з залу. Не знаю для чого це у сільській раді», - каже голова ОТГ.Наразі ж Ніна Симонович подала заяву у правоохоронні органи, аби там надали оцінку діям депутатів від «УКРОПу» та «Батьківщини».За словами адвоката, ситуація, що склалася у Гіркій Полонці під час сесії свідчить про незнання частиною депутатів законів України, зокрема, «Про місцеві вибори» та «Про місцеве самоврядування».«Фактично не знаючи норм закону вони їх порушують, а також суперечать Конституції України, Кримінальному кодексу України. «Першу сесію відкриває голова ТВК, від неї головування приймає вже безпосередньо новообраний очільник громади. Далі голова ОТГ вже проводить сесію і приймає певні рішення. Зокрема, одним з таких рішень, які в компетенції лише голови громади, є оголошення перерви у роботі сесії», - відзначив адвокат.Тож під час засідання сесії Ніна Симонович скористалася цим правом і оголосила перерву до 10 січня та вийшла із сесійної зали разом з частиною депутатів. Натомість обранці громади від «УКРОПу» та «Батьківщини» вирішили самовільно продовжувати сесію селищної ради без Ніни Симонович і всупереч законам ухвалювати певні рішення.«Таким чином, вони перевищили межі своїх службових повноважень. Такі дії підпадають під статтю 365 Кримінального кодексу України. Далі ж – слово за правоохоронними органами. Однозначно ті рішення, які депутати прийняли, є нелегітимними та незаконними», - каже Олег Огородник.