Дід змушував збирати пляшки, а бабуся – колядувати: історія 6-річного хлопчика, що сколихнула весь Луцьк

Артем із бабусею

Лучанкакаже, що коли підійшла до дитини, та плакала і вся трусилася від холоду. Тож жінка пригрозила викликати на місце службу у справах дітей та поліцію, проте після цього бабуся хотіла забрати Артемка і піти геть. Утім, Світлана Пенкаля вговорила жінку зайти до її оселі і хоча б зігрітися.«Я почала перевіряти, як хлопчик одягнений. Куртка була жахливою…Вона була осіння, на три розміри більша. Колготи були страшні, мокрі внизу. Черевики теж були великі, мокрющі та ще й без устілок! Коли я запитала у бабусі, чому ж на хлопчику не його речі, та мовила, що він сам одягався. Ми знайшли теплі штанці, кофту, колготи, носочки, рукавички… Дитина трохи відігрілася, її нагодували, і вона просто засинала», - поділилася лучанка.Відтак, жінка дала бабусі Артема гроші і попросила більше не колядувати, а йти додому. Вона також пообіцяла зібрати допомогу та принести її родині.«Потім я дізналася, що вони до вечора і далі колядували…» - із сумом зауважила Світлана.Виявилося, що у Артемка є ще 11-місячна сестричка та 10-річний братик. Усі вони живуть з бабусею та дідусем на вулиці Потебні. Ще троє дітей туляться в іншій половині хати з мамою та її співмешканцем. У невеликому будинку, окрім 12 людей, є вівчарка, кіт і маленький собака.Світлана Пенкаля разом з волонтерами відвідала родину 8-го січня. Матір Артемкане хотіла йти на контакт, пускати небайдужих додому і приймати допомогу. Окрім того, вона відмовилася переселитися у квартиру, за яку готові були платити волонтери.«Нас до хати пустила інша бабуся, яка приїхала з Голоб. Вона приїхала до родини, привезла їсти, вивела вівчарку на вулицю. Але потім її повернув у будинок дід. У хаті було жахливо – усюди бруд, антисанітарія, холод. У кімнаті для дітей ніде ступити. Там стоять лише два двоповерхові ліжка і коляска. Дітям навіть немає де гратися. У хаті немає ні туалету, ні ванної. Добре, що хоч є вода. Мати відмовилася йти жити з дітьми у нормальні умови на квартиру. Вона сказала, що хотіла б добудувати помешкання, але батько не дає їй згоди. Оксана навіть не зізналася, чим годує 11-місячну дівчинку. Підозрюю, що хлібом. Бо при мені ткнула їй шматок. Там немає з ким говорити. Дорослі звикли так жити», - зазначила Світлана Пенкаля.8-го січня до сім’ї навідались і працівники управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськради і служби у справах дітей. Начальник служби у справах дітейповідомив, що ситуація дійсно складна, зокрема, у плані матеріально-побутового забезпечення.«На жаль, там багато хаосу, непорозуміння. Але найбільша проблема – немає порозуміння між дорослими. Там дуже специфічні стосунки між бабусею і мамою хлопчика. Навколо цього виникають такі ситуації», - відзначив посадовець.Із родиною 6-річного Артема провели профілактичну бесіду та порадили шляхи виходу з ситуації. Наразі вирішують питання щодо доцільності взяття сім’ї на облік.«Умови, у яких вони живуть, вони сприймають як належні, бо інших не бачили. Вони так собі живуть і вважають, що так має бути. Будемо працювати з ними, підказувати, вимагати. Якщо ж вони не будуть реагувати і життя дитини буде під загрозою, у тому числі через непорозуміння між дорослими, будемо реагувати», - пояснив начальник служби у справах дітей.Федір Шульган пообіцяв, що тепер ситуацію постійно триматимуть на контролі. Якщо ж рідні хлопчика не захочуть нічого змінювати, їх можуть притягнути до адмінвідповідальності та навіть позбавити батьківських прав.Тітка дітейрозповіла, що раніше матір Артема жила з її братом Валентином.«Коли ми з мамою туди приїхали, то побачили, що сім’я неблагополучна. Пам’ятаю, мама дала їм і одяг, і постіль, і подушки, і ковдри, але через деякий час вона приїхала туди і побачила, що толку не буде. Коли родився старший хлопчик Дмитро, ми приїхали, купили продуктів, вина, але коли прийшли, то дід спитав тільки, чого горілки не привезли. Діма ріс, Валік зловживав спиртним, народився Артемчик і вони розійшлися. Оксана знайшла собі іншого чоловіка, а брата ми закодували», - зізналася жінка.За словами Валентини, до сім’ї час від часу навідувалися, тримали контакт із сусідами, проте й подумати не могли про те, що ситуація настільки запущена. Окрім іншого, дідусь змушує дітей порпатися з ним у смітті, адже збирає пляшки, макулатуру та металолом.«Я завжди просила Валентина щось робити, повідомляти соціальні служби, аби трохи налякати Оксану і вона схаменулася. Але мама відмовляла, мовляв, діти можуть озлобитися на всіх. Ми якось опустили руки, чесно кажучи… Завдяки Світлані ми побачили ситуацію під зовсім іншим кутом, побачили, що там насправді було і готові робити все, щоб виправити ситуацію. Учора їздили в Луцьк і розбиралися. Ми з себе провини не скидаємо, ми повинні були якось реагувати… Я готова дослухатися до всіх порад, наприклад, у юридичному плані, лише б з дітьми все було добре», - запевнила Валентина.Жінка додала, якщо питання не зрушить з мертвої точки, то готова забрати дітей у Голоби.«Поки я всього цього не бачила на власні очі, не уявляла масштабів проблеми. Я не зможу жити отак. Це мої племінники. Я готова стукати в усі двері. Але Оксана, мабуть, не зміниться», - із болем констатувала Валентина.