Цеглина гривню береже: чому волинянам варто інвестувати в нерухомість*

Зміна цін квартири у житловому комплексі «Супернова»

Житловий комплекс «Супернова» Будівельної компанії «Інвестор»

Житловий комплекс «Струмочок»

Житловий комплекс «Юпітер» Будівельної компанії «Інвестор»

Керівник агентства «ВМБ нерухомість» Ростислав Ганейчук

Директор агентства нерухомості «Будова» Інна Тимофєєва

Житловий комплекс «Парковий квартал» у Ковелі

Волинські ріелтори в один голос запевняють: у наш час інвестиції у нерухомість стали популярними не лише серед підприємців, а й серед пересічних громадян, які мають заощадження і бажання їх суттєво примножити. Фахівці кажуть, що такий вид інвестування має низку переваг. По-перше, капітал захищений від знецінювання. По-друге, такі інвестиції не потребують від їхнього власника особливих знань чи досвіду у цій сфері, головне – мати справу з надійним забудовником. По-третє, дохід від такої інвестиції кишеня її власника відчуватиме регулярно та у більших розмірах, ніж від, для прикладу, банківського депозиту.Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів, що вважає вклад у житло однією з найвигідніших інвестицій. Це одна з причин того, чому будівельний ринок в Україні загалом та у Луцьку зокрема – дуже розвинений, а вільного житла – практично немає. Тож, каже будівельник, при такій ситуації в Україні досі не будують достатньої кількості житла.«Вільного житла практично немає. І це стосується не тільки, наприклад, Луцька чи Рівного. Це загальноукраїнська тенденція. Якщо ми будуємо тисячу квартир в рік всі разом в Луцьку, то думаю, що треба будувати хоча б три тисячі. Ми ще не будуємо таку кількість житла, яка б повністю покрила потреби ринку.Друге: на сьогодні, оскільки в нас відкритий ринок праці в Європі, дорожчає робоча сила і дорожчають матеріали. Тому те, що будуватимуть завтра, буде 100% дорожче, ніж те, що будувалося вчора», - розповів Андрій Разумовський.Він додав, що на здорожчання житла впливає і продовжуватиме впливати інфляція. Два останніх роки, за словами, Разумовського вона становила орієнтовно 50%. Забудовники працювали і тримали ціну за рахунок своєї рентабельності, максимально довго відкладаючи здорожчання своїх об'єктів.«Зараз вже немає можливості тримати ціну на тому ж рівні, підвищення цін – вимушений крок забудовників. Цю тенденцію можна бачити не лише в Луцьку. Тобто квартира того, хто купив її раніше, далі однозначно коштуватиме більше. Якщо взяти за приклад нашу компанію, то за два роки змінилися ціни і у наших об’єктах. До речі, якщо порахувати в доларах, то очікуваний дохід від інвестиції навіть перекриває ставку гривневого депозиту», – розповів Разумовський.Свої слова керівник будівельної компанії підтверджує конкретним прикладом – змінами цін на квартири у житловому комплексі «Супернова», розташованому у Луцьку в районі вулиць Львівської та Потебні. Так, від червня 2016 року до березня 2019-го ціна за квадратний метр житла у «Суперновій» зросла на 37% (з 10 900 гривень за метр квадратний до 15 000).Андрій Разумовський наголосив і на тому, що, наважившись на інвестицію в нерухомість, варто обрати порядного та відповідального забудовника. Адже тоді майно можна почати реалізовувати вже найближчим часом після придбання. Один із таких варіантів, для прикладу, – здача квартири в оренду.Керівник будівельної компанії зауважив, що об'єкти, збудовані «Інвестором» відрізняються якістю, нідійністю та безпечністю у всьому до найменших деталей:«Якщо взяти умовну квартиру, наприклад, 60 квадратних метрів, то вона буде у всіх майже однаковою: двері, вікна, штукатурка, рівні стіни, радіатори, котел – все традиційно. І це дуже легко зрівняти в плані конкуренції. До речі, ми давно відійшли від того, щоб ставити найдешевші комплектуючі. Мені приємно, що наші клієнти після купівлі не міняють ні вікон, ні дверей, ні котлів. Тобто 98% продукції, яку ми поставили, не підлягає заміні. Але от оцю атмосферу, яку ми створюємо, то це – вже інше. Маю на увазі дороговартісні дитячі майданчики зі спеціальним безпечним покриттям, забезпечення зручного доступу до під’їздів, паркан навколо території, охорона, відеонагляд».Але акцент, додав керівник «Інвестора», роблять не лише на наповненні того, що будують, але й на створенні особливої атмофсери затишку та комфорту, яку відчуватимуть ті, хто мешкатиме у збудованому «Інвестором» житлі.«Наші покупці вже відчули цю атмосферу. Для прикладу, всім дуже подобається наш житловий комплекс «Струмочок». Там немає жодного непроданого об’єкта, немає жодного таунхауса, в якому не живуть люди або не роблять ремонт, а якби з’явився таунхаус на продаж, то його б купили за декілька годин. Цього року ми добудуємо «Юпітер», і там люди теж відчують цю атмосферу і зрозуміють, наскільки комфортно проживати в цих умовах, які ми створили. Звичайно, чим комфортніше там буде проживати, тим вища буде ціна на ці квартири. Думаю, що об’єкти з такою продуманою інфраструктурою і таким чином розставленими акцентами, як у наших, зможуть принести прибуток їхнім власникам», – висловився Андрій Разумовський.Забудовник, придбання квартири у якого буде вигідною інвестицією в майбутнє, мусить дбати і про естетичний вигляд своїх об'єктів.«Крім того, що об'єкт має бути якісний, він ще має приносити естетичне задоволення. Навіть на рівні всієї України наші об'єкти справді є гарними і можуть позмагатися навіть зі столичними забудовами. Я показував нашу «Супернову» київським колегам, і вони в захваті», – запевнив керівник будівельної компанії.Наступним етапом боротьби за клієнта між забудовниками, за його словами, буде боротьба сервісів. Тому у «Інвесторі» думають над створенням власної сервісної компанії, яка ще більше покращить обслуговування будинків.Експерти з нерухомості переконують, що дієвішими будуть інвестиції, вкладені саме у первинний ринок. Керівник агентства «ВМБ нерухомість»пояснив, чому нині вигідніше вкладати кошти саме у нові проекти.«По-перше, у новобудовах усі мережі – нові. На вторинному ринку, де будинкам по 30-50 років, – стара електрика, старі труби тощо. Якщо у такій квартирі можна замінити вікна, двері, зробити ремонт, то з проводкою, наприклад, складно розібратися. Це додаткові витрати, клопоти для власника», – зауважив він.Ще один важливий нюанс – у новобудовах передбачене автономне опалення, тож ви можете не хвилюватися, що замерзнете у власній домівці чи що отримаєте захмарну платіжку за тепло.Ростислав Ганейчук каже, що ті забудовники, які передусім дбають про майбутніх мешканців, створюють їм не лише комфорт та затишок у самих оселях, а й до дрібниць планують інфраструктуру. Це додатковий плюс, аби придбати нерухомість у нових будинках.«Вони роблять більші двори, нові дитячі майданчики, передбачають достатню кількість паркомісць, облаштовують прилеглу територію», - констатував директор «ВМБ нерухомість».У цьому плані з-поміж інших забудовників області значно вирізняється «Інвестор», каже Ганейчук. Усі об’єкти, як у місті, так і поза ним, розташовуються на великій за площею землі, тому є де «розгулятися». Окрім того, «Інвестор» будує сучасніше і випереджає тренди, а не будує за проектами, які використовували 20 років тому.«На меті стоїть не просто збудувати і заробити, а щоб це було гарно і приємно. Цим забудовник заробив собі хороше ім’я», - відзначив Ростислав Ганейчук.Що ж до способів заробити на нерухомості, за словами керівника агентства нерухомості, є декілька варіантів: дешевше купити житло на етапі закладання фундаменту і продати готову квартиру дорожче; придбати квартиру і потім здавати її в оренду чи заробляти на приміщеннях комерційного призначення.Директор агентства нерухомості «Будова»теж зізналася, що не зовсім розуміє, чому люди купують нерухомість на вторинному ринку – у будинках, яким вже більше 30 років. Так, у Ковелі наприкінці 2018 року квадратний метр у багатоповерхівках із покращеним плануванням вартував 400 доларів.«Тобто, ти купуєш квартиру, тобі потрібно все здирати, оббивати, робити бетонну стяжку, проводку, міняти вікна, двері…», - пояснила Інна Тимофєєва.Натомість квадратний метр, для прикладу, у ковельському «Парковому кварталі», що на вулиці Глібова, від «Інвестора» вартував 390 доларів. За словами директора «Будови», окрім того, що це житло вищого класу та зведене за сучасним проектом, воно повністю готове до ремонту та має сучасне «начиння».«Нерухомість у таких якісних проектах має ряд переваг. Насправді ти береш квартиру з рівними стінами, новою проводкою, якісними вікнами, хорошими вхідними дверима, усіма комунікаціями і, що найважливіше, – автономним опаленням», - каже директор агентства нерухомості.Інна Тимофєєва відзначила, що вкладати свої гроші у нерухомість, зокрема, у Ковелі – надійно і вигідно. Навіть у кризовий період ціна може впасти, але не критично, не обвалившись удвічі. Експерт поділилася, що нещодавно одна з її клієнток прибутково продала нову квартиру у «Парковому кварталі»: «Дівчина купила вже другу квартиру у цій новобудові, зробила ремонт, але там не було кому жити, здавати в оренду вона її не хотіла. Тож вона вирішила її продати з меблями. Вона на ній заробила біля 50 тисяч гривень».Заробити на нерухомості можна й здавши її в оренду. Директор агентства нерухомості «Будова» зауважила, що квартири у нових будинках здавати дорожче, аніж у старих багатоповерхівках. Зокрема, через автономне опалення та індивідуальні лічильники – тепло у будь-який момент можна вимкнути чи «підкрутити», а сума в платіжках не буде захмарною і з зайвими «кубами».«Це прекрасний варіант: ти вклав гроші, закрив квартиру і нічого за неї не платиш. Це не вторинний ринок, коли ти отримаєш рахунки за «комуналку» жив ти там чи ні. Це хороше вкладення грошей. Особливо, якщо це на старті продажу, адже ти можеш обрати хороший поверх, проект, планування», - додала Інна Тимофєєва.До того ж, квартири «Інвестора» можна придбати у кредит чи розстрочку, які надають у гривнях.