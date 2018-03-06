«Наше завдання – не просто будувати квадратні метри. А давати нову якість», – Андрій Разумовський. ІНТЕРВ’Ю*

Ідеальне житло – те, де комфорт починається не з м’якого килима у квартирі, а із зелені та освітлення на подвір’ї. Де біля дому зручно гуляти із дитячим візком, а малеча має майданчик для ігор. Де можна без проблем припаркувати авто і бути впевненим, що воно в безпеці.



У інтерв'ю



– «Супернова» свого часу заявлялася як чи не найамбітніший будівельний проект міста. Її навіть не житловим комплексом, а новим міським мікрорайоном називають. Тому мусите тепер тримати нас в курсі – чи не змінилися плани, чи спроможний «Інвестор» втримати заявлену «планку»?



– Наші обіцянки ґрунтуються не на емоціях чи амбіціях. А на чітких і професійних розрахунках. Й усе, що зараз будується, спочатку було спроектоване і критично оцінене.



Чому ми кажемо, що у нас буде тихо і просторо? Бо у нас спроектовано 752 квартири на 6-ти гектарах. Такої малої густоти населення не має поки що жоден інший комплекс у Луцьку.

Чому ми кажемо, що подбали про автомобілістів? Тому що для кожної – КОЖНОЇ! – квартири ми передбачили окреме безкоштовне паркомісце. Їх у нас – 752.



Чому ми кажемо про екологічність? Тому що «Супернова» - у найбільш чистому районі міста, поряд з великим парком, лугом, річкою. Такого розташування не має жоден інший комплекс у Луцьку. І так далі… Саме тому ми й



– На якому етапі зараз будівництво «Супернової»?



– Ввели в експлуатацію перші три будинки. У двох уже створені ОСББ, працюємо над створенням третього об’єднання співвласників. Житловий комплекс підключений до електрики, водопроводу, каналізації, і навіть інтернету. Мережі заведені в кожну квартиру.



– А хіба створювати ОСББ – це не морока самих мешканців? Ви ж просто будинки будуєте…



– Трохи не так. Ми продаємо не просто цегляні стіни. І навіть не класний дизайн, архітектуру, благоустрій і т. п. Ми продаємо і сервіс. Житловий комплекс – складний організм, який повинен чітко функціонувати не тільки в момент купівлі квартир. А й довгі роки в подальшому. Підтримка порядку – одне з головних завдань. І ми – будівельна компанія – в цьому напряму зацікавлені. Ринок диктує нові умови.



Тому готуємося до створення сервісної компанії, яка буде допомагати нашим житловим комплексам жити і працювати. Вивчаємо досвід колег з інших міст. Обслуговування сантехніків, електриків, прибиральників тощо буде централізованим.



Це буде така собі управляюча компанія, яка співпрацюватиме з нашими ОСББ і завданням якої буде, звичайно ж, не прибуток… Кожне вдале рішення одразу множитиметься на усі інші ОСББ. Облік, контроль, зв’язок можна буде здійснювати через електронні пристрої. Можливо, розробимо мобільний додаток … У нас уже близько 800 мешканців. А буде ще більше.



– Це робитиметься повністю за кошти «Інвестора»?



– Так.







Айпі-домофони, підземні смітники, майданчик майже за 2 мільйони



– Якщо я правильно пам’ятаю проект «Супернової», тут має бути п’ять окремо стоячих будинків на один під’їзд. Чотири уже закінчені, п’ятий будується. Що далі?



– Готуємося до початку будівництва нового будинку на шість під’їздів. Розпочнемо, сподіваюся, в травні-червні.



– Він чимось відрізнятиметься від уже збудованих?



– Кожен наш проект ми намагаємося технічно вдосконалювати, втілювати найновіше. Наприклад, у сфері безпеки. Ми



Окрім того, вивчаємо можливість, аби встановити IP-домофони – вони дають можливість господарю дистанційно управляти доступом до власної квартири. Наприклад передивлятися на смартфоні відео і бачити, хто дзвонить у ваші двері,спілкуватися з гостями, в разі потреби – впускати їх у дім.







– У новому 6-під’їздному будинку «Супернової» вже будуть такі домофони?



– Ми передбачаємо таку можливість. Взагалі, можливості сучасних систем безпеки – величезні. Ми плануємо обладнати «Супернову» комплексом відеокамер – на в’їзді, біля будинків,у під’їздах, у зонах відпочинку. Мешканці будуть мати доступ до необхідних їм камер. Це важливий фактор безпеки.



– Восени ви розповідали про плани встановити принципово нові для Луцька смітники – підземні. Плани – в силі?



– Так. Більше того – це питання уже вирішено з міською владою. Мерія сама проявила ініціативу, нещодавно зібрала забудовників і повідомила, що закупить спеціальну машину, яка зможе обслуговувати такі смітники.



Тому ми переходимо від слів до справи – скоро на «Суперновій» буде встановлено два нові підземні контейнери для сміття. Від таких контейнерів не буде запаху, вони не принаджуватимуть бездомних псів, сміття не розноситиме вітер. Встановлені будуть на межі житлового комплексу, тож сміттєвоз не заважатиме мешканцям. Сміття сортуватиметься. У контейнері є датчик заповнення – машина повинна приїздити тільки у потрібний час. Тобто естетика, порядок і екологія гарантовані.



– А це дорого – встановити такі смітники?



– Дорожче, але не критично. От дивіться. Один традиційний наземний контейнер для сміття коштує 10-15 тисяч гривень. Один підземний – 170 тисяч. Підземний заміняє 5 наземних. Грубо кажучи, це удвічі дорожче, аніж звичайні смітники. А додайте сюди естетичні і практичні переваги…



Проходимо повз



– Якщо я не помиляюся ,то це найбільший майданчик в місті – коментує Андрій Разумовський – Тут безпечне гумове покриття, Він поділений на секції для різних вікових груп. Його бюджет – біля 2 мільйонів гривень.



– А парковка поряд не заважатиме?



– Вона буде віддалік, відгороджена огорожею і зеленими насадженнями. Усе продумано.







«Супернова» подорожчала на 40%



– Наскільки виросли ціни квартир на «Суперовій»?



– З початку будівництва – на 40% І ростимуть далі. Це нормальний процес для будь-якої нерухомості. Тим більше для такої популярної, як «Супернова».



– З чого ви судите, що «Супернова» популярна?



– Вільних квартир майже нема. Їх тут менше двох десятків в усіх п’яти будинках. До речі, є кілька дуже класних двокімнатних квартир площею 68 квадратів. Ще можна встигнути купити.



А купувати починають з першого ж дня, коли оголошується продаж квартир у новому будинку.



– Квартири у новому 6-під’їздному будинку, про який ми говорили, купити вже можна?



– Ні. Продаж стартує, коли починаються будівельні роботи. Ми про це обов’язкового оголосимо. Стежте за нашими повідомленнями.



– Розкажіть детальніше про новий будинок. Той, що на 6 під’їздів.



– Весь перший поверх буде відведений під комерційні приміщення – магазини, кафе, дитячі студії, спортивні клуби тощо. Від решти будинків його відділятиме великий бульвар з доріжками, лавками, озелененням.



Ми допрацювали і планування квартир. Додаємо одно-, двох- та трикімнатні квартири різних площ. Нове планування – те, що врахували після спілкування з нашими клієнтами.



Приміром, буде трикімнатна квартира площею 75 квадратів. Це не набагато більше, ніж популярна суперновська «двушка», але більша кількість кімнат дозволить розміститися великій сім’ї. В ній вже буде вітальня і дві спальні. Досить класне планування та розмір.



Проект нового 6-під’їздного будинку на «Суперновій» (фото з Фейсбуку Андрія Разумовського)



«Наше завдання – не просто будувати квадратні метри. А давати нову якість»



Їдемо у «Струмочок» - новий і принципово інший житловий комплекс «Інвестора». Його будують у Струмівці і обіцяють, що село з його появою вийде мало не на новий рівень свого розвитку. Чи так це – ще належить перевірити. А поки дорогою обговорюємо інші плани «Інвестора».



– Як живеться іншим комплексам – «Юпітеру», «Оріону», «Сіріусу», ковельському «Парковому кварталу»?



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– Тобто роботи у вас цього року поменшало?



– Кажу ж – починаємо нові будівництва: у Ковелі і на «Суперновій». Будуємо 6 тисяч квадратних метрів житла на



– О! Чи не найцікавіша частина нашої з вами розмови)) Завжди цікаво слухати про нові плани Андрія Разумовського і компанії «Інвестор».



– Ми збудуємо крутий житловий багатоповерховий будинок в центрі міста. Де і що саме – поки що не скажу. Обіцяю тільки, що буде дотриманий наш «фірмовий стиль»: крута архітектура, достатня кількість парковок тощо. У центрі Луцька не вистачає такого якісного, класного, високотехнологічного будинку.



А ще місту не вистачає сучасного професійно зробленого офісного центру. Думаю, найближчими роками ми і це втілимо. Мені це дуже цікаво. Це буде будівля з абсолютно новою архітектурою і найсучаснішим, зробленим за останнім світовими вимогами плануванням.



Бо наше завдання – не просто будувати квадратні метри, а давати нову якість. Піднімати планку.



– Говорите так, як то маєте уже і місце, і проект… Чому ж не озвучуєте строків початку його реалізації?



– Ми живемо в Україні, процес оформлення усіх дозволів і погоджень у нас дуже «зарегульований», і до старту може пройти і рік, і два. А забігати наперед я вважаю неправильним.







«Вірю, що дитсадок у Струмівці буде»



Авто звертає у бік Струмівки. Розмова – туди ж. В грудні тут вибирали нову раду, у депутати балотувався Андрій Разумовський. Не пройшов.



– Дуже засмутилися тоді?



– Та зовсім ні. Я результатом задоволений. Ми не вели якоїсь суперактивної кампанії, але за мене проголосувала третина виборців.

Я все одно хвилююсь за нашу громаду – я ж тут живу. Депутатами стали наші друзі та колеги, і ми працюємо над розвитком села. Наприклад ми з колегою, який будує у Струмівці житловий комплекс «Сімейна фортеця», придбали земельну ділянку площею 2 гектари. І віддали її громаді – під дитячий садочок. Тепер влада повинна зробити проект, оголосити тендер.



«О, а ось і ця ділянка» - Андрій Разумовський показує ліворуч від дороги зарослу хащами територію. «Ми скоро цю ділянку зрівняємо, огородимо, поставимо табличку: «Тут буде дитячий садочок». Так, ми не можемо інвестувати 40 мільйонів у його будівництво. Але посильну річ зробили. І дали поштовх. Тому вірю – дитсадок буде»



– Що ще не вистачає Струмівці, аби стати найкращим селом біля Луцька?



– Та я вважаю, що воно і так одне з найкращих. Але… Треба ще школу. Треба сучасний спортивний комплекс. Або хоча б футбольне поле і якісь місця з тренажерами і біговими доріжками. Зона відпочинку має бути – обладнане і доглянуте місце, де можна припаркуватися, посмажити шашлики, побути на природі… Правильно буде, якщо у Струмівці з’явиться великий супермаркет – не «Там Там», звісно, але масштабніший за традиційний сільмаг.



Я думаю, якщо буде добра воля, розуміння і сприяння голови і депутатів – то і спонсори і меценати на усі ці справи теж знайдуться.



– Поки ми не заїхали на територію «Струмочка», скажіть свою думку про вибори. Як вам президентська гонка? Впливає вона на роботу будівельників?



– Я оптиміст. Нам вистачить роботи, незалежно від результатів виборів. А включатися у критику когось з кандидатів не стану – марна справа.



Якщо ж казати про сам хід виборів, то вважаю їх дуже знаковими. Передусім тим, що вони знаменували прихід нових технологій у політику. Кампанія Зеленського показала усім, що є нові методи, нові технології, нові тренди, які працюють. Що зустрічі на майданах по всій країні - не завжди ефективно. Сьогодні працюють технології зв’язку з людьми – Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Вайбер…

Доступність. Я доступний, до мене можна писати в Інстаграмі чи Фейсбуці. Для молодого покоління дуже важливо мати відчуття доступу до публічної особи. Навіть якщо не вона сама веде цю сторінку.



Хто б не переміг, а нові технології продемонстрували, що без них у політиці, на виборах – ніяк. Люди хочуть змін. Хочуть чогось нового. І це політики нарешті зрозуміли. А значить наша країна стала сучаснішою, технологічнішою. Уже стала, не зважаючи на результати виборів. І це добре.







«За 5 гривень можна і шампунем тротуари мити»



Наразі у



Плюс у планах – багатоквартирні 4-поверхові будинки. «Закінчуємо



Той спортивно-розважальний комплекс – то має бути справжня гордість «Струмочка». Дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м – цілий тобі стадіон. А ще – велика відпочинкова зона. А ще – парк…



– Хто буде платити за всю цю інфраструктуру?



– Мешканці.



– Вони це розуміють? Взагалі, це «підйомні» гроші?



– Більш ніж. Дивіться, мешканці першої черги «Струмочка» платять десь 600 гривень за утримання території – це і прибирання, і очистка від снігу взимку, і вивіз сміття,і охорона… 3 гривні на квадратний метр. Менше, ніж у багатоповерхівках. А



– Стежу за вами у соцмережах. Донедавна ви активно викладали проекти нового котеджу у «Струмочку» і все розпитували, що люди думають. Це ви для реклами робите?



– Я реально питаю, аби почути думку. І потім ту думку враховую. Я не повинен будувати так, як подобається особисто мені. Критика – це подарунок.



Якщо ви уважно стежили, то мусили бачити, що люди пишуть зауваження – і час від часу проект котеджу змінювався. Фінальний варіант менш ніж за добу зібрав майже півтори тисячі лайків.







Я завжди нормально сприймаю критику. Я не найрозумніший. Треба змінюватися і вчитися. Час і темп такий, що якщо ти стоїш – ти вже відстаєш.



Спілкуючись з клієнтами, я отримую всю необхідну інформацію. Оскільки я будую для клієнтів, то їхня думка для мене вкрай важлива. Я черпаю від них інформацію, їхні побажання, їх враховую і втілюю.



Якщо це накласти на великий наш досвід у системних рішеннях – результат виходить просто колосально якісний.



– Яке житло уже сьогодні можна купити у «Струмочку»?



– Ті котеджі, архітектуру яких ми так активно обговорювали у Фейсбуці.



– А який з цих типів житла вважаєте найкращим?



– Дивне питання… У кожного – свої потреби, смаки і можливості. Якщо ж казати про оптимальне поєднання «ціна-якість» - то це, звісно, таунхауси. . Бо є своя приватна територія, автономний будинок і водночас ти мешкаєш в системі, де не лишаєшся сам-на-сам з побутовими проблемами.



– Життя за містом стає все більш популярним. Та думка «жити в місті – значить бути ближчим до благ цивілізації» теж має право на існування…



– Ну, щодо благ цивілізації – то вони у «Струмочку» будуть не гірші за міські. А то й кращі. Але скажу навіть не про це. А про відстань, яка чомусь досі багатьох лякає. Цей страх зникає, коли порівнюєш із, приміром, столичними масштабами. Доїхати машиною від дому до центру міста за 10-15 хвилин – хіба це далеко? А саме стільки треба їхати від «Струмочка» до ЦУМу.



До речі, маємо у планах, коли закінчимо «Струмочок», пустити маршрутку звідти до Луцька. Це буде актуально не тільки для мешканців нашого ЖК. Організувати правильне перевезення – можливо, потрібен тільки чіткий підхід. Вивчимо логістику, порахуємо витрати і ймовірні доходи, складемо маршрут, погодимо з органами влади, укладемо угоду з перевізником. Якщо на початках маршрут буде збитковим – можемо і дотувати. Але п’ять комфортних автобусів, які будуть з адекватним тарифом курсувати до «Струмочка» і назад – це реально.



Тому я вважаю, що краще придбати житло у «Струмочку», аніж квартиру на 5 поверсі у якомусь зі спальних районів міста, де купа людей і машин… Звісно, є люди, які цінують, що мають можливість пішки пройтися в «Там Там».. А я для себе вибір зробив. Я живу у «Струмочку».







Розмовляв Юрій РИЧУК



Фото Павла БЕРЕЗЮКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У інтерв'ю «Першому» директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів про своє бачення ідеального помешкання. Чоловік відмовився говорити у робочому кабінеті. «Поїхали на «Супернову» , там класно» – запропонував.– Наші обіцянки ґрунтуються не на емоціях чи амбіціях. А на чітких і професійних розрахунках. Й усе, що зараз будується, спочатку було спроектоване і критично оцінене.Чому ми кажемо, що у нас буде тихо і просторо? Бо у нас спроектовано 752 квартири на 6-ти гектарах. Такої малої густоти населення не має поки що жоден інший комплекс у Луцьку.Чому ми кажемо, що подбали про автомобілістів? Тому що для кожної – КОЖНОЇ! – квартири ми передбачили окреме безкоштовне паркомісце. Їх у нас – 752.Чому ми кажемо про екологічність? Тому що «Супернова» - у найбільш чистому районі міста, поряд з великим парком, лугом, річкою. Такого розташування не має жоден інший комплекс у Луцьку. І так далі… Саме тому ми й говоримо про унікальність – Ввели в експлуатацію перші три будинки. У двох уже створені ОСББ, працюємо над створенням третього об’єднання співвласників. Житловий комплекс підключений до електрики, водопроводу, каналізації, і навіть інтернету. Мережі заведені в кожну квартиру.– Трохи не так. Ми продаємо не просто цегляні стіни. І навіть не класний дизайн, архітектуру, благоустрій і т. п. Ми продаємо і сервіс. Житловий комплекс – складний організм, який повинен чітко функціонувати не тільки в момент купівлі квартир. А й довгі роки в подальшому. Підтримка порядку – одне з головних завдань. І ми – будівельна компанія – в цьому напряму зацікавлені. Ринок диктує нові умови.Тому готуємося до створення сервісної компанії, яка буде допомагати нашим житловим комплексам жити і працювати. Вивчаємо досвід колег з інших міст. Обслуговування сантехніків, електриків, прибиральників тощо буде централізованим.Це буде така собі управляюча компанія, яка співпрацюватиме з нашими ОСББ і завданням якої буде, звичайно ж, не прибуток… Кожне вдале рішення одразу множитиметься на усі інші ОСББ. Облік, контроль, зв’язок можна буде здійснювати через електронні пристрої. Можливо, розробимо мобільний додаток … У нас уже близько 800 мешканців. А буде ще більше.– Так.– Готуємося до початку будівництва нового будинку на шість під’їздів. Розпочнемо, сподіваюся, в травні-червні.– Кожен наш проект ми намагаємося технічно вдосконалювати, втілювати найновіше. Наприклад, у сфері безпеки. Ми підписали угоду з компанією «Ajax» , і відтак усі, хто купив у нас квартиру, за спеціальною ціною зможуть придбати захисні комплекси цієї компанії – датчики задимлення, датчики протікання води, контролери несанкціонованих рухів тощо.Окрім того, вивчаємо можливість, аби встановити IP-домофони – вони дають можливість господарю дистанційно управляти доступом до власної квартири. Наприклад передивлятися на смартфоні відео і бачити, хто дзвонить у ваші двері,спілкуватися з гостями, в разі потреби – впускати їх у дім.– Ми передбачаємо таку можливість. Взагалі, можливості сучасних систем безпеки – величезні. Ми плануємо обладнати «Супернову» комплексом відеокамер – на в’їзді, біля будинків,у під’їздах, у зонах відпочинку. Мешканці будуть мати доступ до необхідних їм камер. Це важливий фактор безпеки.– Так. Більше того – це питання уже вирішено з міською владою. Мерія сама проявила ініціативу, нещодавно зібрала забудовників і повідомила, що закупить спеціальну машину, яка зможе обслуговувати такі смітники.Тому ми переходимо від слів до справи – скоро на «Суперновій» буде встановлено два нові підземні контейнери для сміття. Від таких контейнерів не буде запаху, вони не принаджуватимуть бездомних псів, сміття не розноситиме вітер. Встановлені будуть на межі житлового комплексу, тож сміттєвоз не заважатиме мешканцям. Сміття сортуватиметься. У контейнері є датчик заповнення – машина повинна приїздити тільки у потрібний час. Тобто естетика, порядок і екологія гарантовані.– Дорожче, але не критично. От дивіться. Один традиційний наземний контейнер для сміття коштує 10-15 тисяч гривень. Один підземний – 170 тисяч. Підземний заміняє 5 наземних. Грубо кажучи, це удвічі дорожче, аніж звичайні смітники. А додайте сюди естетичні і практичні переваги…Проходимо повз новий дитячий майданчик , недавно встановлений на «Суперновій». Тут гасає двоє дітлахів під наглядом тата. Той каже: живуть неподалік, а на «Супернову» приходять погратися. Такого великого майданчика в окрузі більше нема.– Якщо я не помиляюся ,то це найбільший майданчик в місті – коментує Андрій Разумовський – Тут безпечне гумове покриття, Він поділений на секції для різних вікових груп. Його бюджет – біля 2 мільйонів гривень.– Вона буде віддалік, відгороджена огорожею і зеленими насадженнями. Усе продумано.– З початку будівництва – на 40% І ростимуть далі. Це нормальний процес для будь-якої нерухомості. Тим більше для такої популярної, як «Супернова».– Вільних квартир майже нема. Їх тут менше двох десятків в усіх п’яти будинках. До речі, є кілька дуже класних двокімнатних квартир площею 68 квадратів. Ще можна встигнути купити.А купувати починають з першого ж дня, коли оголошується продаж квартир у новому будинку.– Ні. Продаж стартує, коли починаються будівельні роботи. Ми про це обов’язкового оголосимо. Стежте за нашими повідомленнями.– Весь перший поверх буде відведений під комерційні приміщення – магазини, кафе, дитячі студії, спортивні клуби тощо. Від решти будинків його відділятиме великий бульвар з доріжками, лавками, озелененням.Ми допрацювали і планування квартир. Додаємо одно-, двох- та трикімнатні квартири різних площ. Нове планування – те, що врахували після спілкування з нашими клієнтами.Приміром, буде трикімнатна квартира площею 75 квадратів. Це не набагато більше, ніж популярна суперновська «двушка», але більша кількість кімнат дозволить розміститися великій сім’ї. В ній вже буде вітальня і дві спальні. Досить класне планування та розмір.Їдемо у «Струмочок» - новий і принципово інший житловий комплекс «Інвестора». Його будують у Струмівці і обіцяють, що село з його появою вийде мало не на новий рівень свого розвитку. Чи так це – ще належить перевірити. А поки дорогою обговорюємо інші плани «Інвестора».– У «Парковому кварталі» цьогоріч почнемо третій будинок. Він матиме трохи іншу архітектуру, скоро покажемо візуалізацію. До речі, у ньому заплановані громадські приміщення – кафе, салони тощо. «Юпітері» будується третій будинок – і там буде «квітка «Сіріус» та «Оріон» – вже «наводимо блиск», там роботи на фінальному етапі, квартири усі розкуплені.– Кажу ж – починаємо нові будівництва: у Ковелі і на «Суперновій». Будуємо 6 тисяч квадратних метрів житла на «Струмочку» , 17 тисяч стартує на «Суперновій», 5 тисяч – у Ковелі. Більше 25 тисяч квадратів! Паралельно ведемо розробку інших проектів.– Ми збудуємо крутий житловий багатоповерховий будинок в центрі міста. Де і що саме – поки що не скажу. Обіцяю тільки, що буде дотриманий наш «фірмовий стиль»: крута архітектура, достатня кількість парковок тощо. У центрі Луцька не вистачає такого якісного, класного, високотехнологічного будинку.А ще місту не вистачає сучасного професійно зробленого офісного центру. Думаю, найближчими роками ми і це втілимо. Мені це дуже цікаво. Це буде будівля з абсолютно новою архітектурою і найсучаснішим, зробленим за останнім світовими вимогами плануванням.Бо наше завдання – не просто будувати квадратні метри, а давати нову якість. Піднімати планку.– Ми живемо в Україні, процес оформлення усіх дозволів і погоджень у нас дуже «зарегульований», і до старту може пройти і рік, і два. А забігати наперед я вважаю неправильним.Авто звертає у бік Струмівки. Розмова – туди ж. В грудні тут вибирали нову раду, у депутати балотувався Андрій Разумовський. Не пройшов.– Та зовсім ні. Я результатом задоволений. Ми не вели якоїсь суперактивної кампанії, але за мене проголосувала третина виборців.Я все одно хвилююсь за нашу громаду – я ж тут живу. Депутатами стали наші друзі та колеги, і ми працюємо над розвитком села. Наприклад ми з колегою, який будує у Струмівці житловий комплекс «Сімейна фортеця», придбали земельну ділянку площею 2 гектари. І віддали її громаді – під дитячий садочок. Тепер влада повинна зробити проект, оголосити тендер.«О, а ось і ця ділянка» - Андрій Разумовський показує ліворуч від дороги зарослу хащами територію. «Ми скоро цю ділянку зрівняємо, огородимо, поставимо табличку: «Тут буде дитячий садочок». Так, ми не можемо інвестувати 40 мільйонів у його будівництво. Але посильну річ зробили. І дали поштовх. Тому вірю – дитсадок буде»– Та я вважаю, що воно і так одне з найкращих. Але… Треба ще школу. Треба сучасний спортивний комплекс. Або хоча б футбольне поле і якісь місця з тренажерами і біговими доріжками. Зона відпочинку має бути – обладнане і доглянуте місце, де можна припаркуватися, посмажити шашлики, побути на природі… Правильно буде, якщо у Струмівці з’явиться великий супермаркет – не «Там Там», звісно, але масштабніший за традиційний сільмаг.Я думаю, якщо буде добра воля, розуміння і сприяння голови і депутатів – то і спонсори і меценати на усі ці справи теж знайдуться.– Я оптиміст. Нам вистачить роботи, незалежно від результатів виборів. А включатися у критику когось з кандидатів не стану – марна справа.Якщо ж казати про сам хід виборів, то вважаю їх дуже знаковими. Передусім тим, що вони знаменували прихід нових технологій у політику. Кампанія Зеленського показала усім, що є нові методи, нові технології, нові тренди, які працюють. Що зустрічі на майданах по всій країні - не завжди ефективно. Сьогодні працюють технології зв’язку з людьми – Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Вайбер…Доступність. Я доступний, до мене можна писати в Інстаграмі чи Фейсбуці. Для молодого покоління дуже важливо мати відчуття доступу до публічної особи. Навіть якщо не вона сама веде цю сторінку.Хто б не переміг, а нові технології продемонстрували, що без них у політиці, на виборах – ніяк. Люди хочуть змін. Хочуть чогось нового. І це політики нарешті зрозуміли. А значить наша країна стала сучаснішою, технологічнішою. Уже стала, не зважаючи на результати виборів. І це добре.Наразі у «Струмочку» будують і таунхауси, і котеджі двох типів Плюс у планах – багатоквартирні 4-поверхові будинки. «Закінчуємо перші 12 таунхаусів , скоро візьмемося за фасад. Після Пасхи розпочнемо готувати місце під спортивно-розважальний комплекс. Дерева посадимо, треба, аби підросли, доки «Струмочок» будуватиметься…» - розповідає Андрій Разумовський.Той спортивно-розважальний комплекс – то має бути справжня гордість «Струмочка». Дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м – цілий тобі стадіон. А ще – велика відпочинкова зона. А ще – парк…– Мешканці.– Більш ніж. Дивіться, мешканці першої черги «Струмочка» платять десь 600 гривень за утримання території – це і прибирання, і очистка від снігу взимку, і вивіз сміття,і охорона… 3 гривні на квадратний метр. Менше, ніж у багатоповерхівках. А послуга якісніша . Якщо піднімемо до 5 гривень за квадратний метр – можна буде шампунем тротуари мити (сміється).– Я реально питаю, аби почути думку. І потім ту думку враховую. Я не повинен будувати так, як подобається особисто мені. Критика – це подарунок.Якщо ви уважно стежили, то мусили бачити, що люди пишуть зауваження – і час від часу проект котеджу змінювався. Фінальний варіант менш ніж за добу зібрав майже півтори тисячі лайків.Я завжди нормально сприймаю критику. Я не найрозумніший. Треба змінюватися і вчитися. Час і темп такий, що якщо ти стоїш – ти вже відстаєш.Спілкуючись з клієнтами, я отримую всю необхідну інформацію. Оскільки я будую для клієнтів, то їхня думка для мене вкрай важлива. Я черпаю від них інформацію, їхні побажання, їх враховую і втілюю.Якщо це накласти на великий наш досвід у системних рішеннях – результат виходить просто колосально якісний.– Ті котеджі, архітектуру яких ми так активно обговорювали у Фейсбуці. Їх буде всього сім – геть небагато, думаю, швидко розкуплять, зважаючи на ажіотаж. Продаються ще кілька котеджів іншого типу, які уже на фінальній стадії будівництва. А ще – таунхауси. Загалом продаємо тільки те, що вже будуємо.– Дивне питання… У кожного – свої потреби, смаки і можливості. Якщо ж казати про оптимальне поєднання «ціна-якість» - то це, звісно, таунхауси. . Бо є своя приватна територія, автономний будинок і водночас ти мешкаєш в системі, де не лишаєшся сам-на-сам з побутовими проблемами.– Ну, щодо благ цивілізації – то вони у «Струмочку» будуть не гірші за міські. А то й кращі. Але скажу навіть не про це. А про відстань, яка чомусь досі багатьох лякає. Цей страх зникає, коли порівнюєш із, приміром, столичними масштабами. Доїхати машиною від дому до центру міста за 10-15 хвилин – хіба це далеко? А саме стільки треба їхати від «Струмочка» до ЦУМу.До речі, маємо у планах, коли закінчимо «Струмочок», пустити маршрутку звідти до Луцька. Це буде актуально не тільки для мешканців нашого ЖК. Організувати правильне перевезення – можливо, потрібен тільки чіткий підхід. Вивчимо логістику, порахуємо витрати і ймовірні доходи, складемо маршрут, погодимо з органами влади, укладемо угоду з перевізником. Якщо на початках маршрут буде збитковим – можемо і дотувати. Але п’ять комфортних автобусів, які будуть з адекватним тарифом курсувати до «Струмочка» і назад – це реально.Тому я вважаю, що краще придбати житло у «Струмочку», аніж квартиру на 5 поверсі у якомусь зі спальних районів міста, де купа людей і машин… Звісно, є люди, які цінують, що мають можливість пішки пройтися в «Там Там».. А я для себе вибір зробив. Я живу у «Струмочку».

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