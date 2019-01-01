Збираємо великодній кошик: де знайти найнижчі ціни на Волині*
Сьогодні, 13:05
Волиняни звикли збиратися на Великдень у родинному колі та смачно пригощати близьких. Великий піст завершується, і вже можна планувати приготування найсмачніших страв, які протягом посту ми не могли їсти. Сьогодні є можливість, анітрохи не відмовляючи собі у якісній їжі, не витрачати зайвого – у Луцьку працюють дискаунтери лідера вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, компанії з більш як 25-річним стажем – «АТБ-маркет».
Наразі вже понад три з половиною мільйони постійних клієнтів української мережі супермаркетів «АТБ» оцінили переваги перевіреної якості та значної економії коштів.
Будь-якому з 1011 супермаркетів мережі «АТБ» в Україні є чим нас приємно здивувати. Напередодні великого православного свята на полицях магазинів компанії вже чекає на покупців все, що може стати у пригоді до Великодня. За цінами, які у мережі «АТБ» нижчі за ринкові на 10–15%, можна наповнити великодній кошик гарантовано якісними ковбасами, крупами, молочними продуктами, яйцями, борошном, випічкою, олією, овочами, фруктами тощо. Також за акційними цінами є різноманітні форми для випікання, обгортки та фарби для яєць, яскраві прикраси для пасочок, чудово ілюстровані книги з рецептами… Загалом на полицях дискаунтерів «АТБ» зараз наявні понад три з половиною тисячі найменувань товарів повсякденного вжитку і продуктів харчування. Майже третина вказаного асортименту – це продукція ВТМ і власний імпорт, отже, коштує значно дешевше. Ціни на деякі групи товарів цього ексклюзивного асортименту нижчі за ринкові на 30%.
Варто згадати, що лідер українського бізнесу торгівлі приготував особливий подарунок українцям до Великодня – більшість продуктів власного виробництва (так званого ексклюзивного асортименту) в мережі магазинів «АТБ» пропонують за акційними цінами.
Виробники, які співпрацюють із «АТБ-маркет», не мають потреби закладати у вартість товарів величезні витрати на рекламу та просування на ринку. Практику таких надзвичайно вигідних святкових пропозицій засновано на європейському досвіді. В Україні вперше її ефективно впровадив у національних масштабах унікальний вітчизняний дискаунтер «АТБ-маркет», здобувши прихильність і повагу мільйонів
Текст - Ганна БОЙКО
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Наразі вже понад три з половиною мільйони постійних клієнтів української мережі супермаркетів «АТБ» оцінили переваги перевіреної якості та значної економії коштів.
Будь-якому з 1011 супермаркетів мережі «АТБ» в Україні є чим нас приємно здивувати. Напередодні великого православного свята на полицях магазинів компанії вже чекає на покупців все, що може стати у пригоді до Великодня. За цінами, які у мережі «АТБ» нижчі за ринкові на 10–15%, можна наповнити великодній кошик гарантовано якісними ковбасами, крупами, молочними продуктами, яйцями, борошном, випічкою, олією, овочами, фруктами тощо. Також за акційними цінами є різноманітні форми для випікання, обгортки та фарби для яєць, яскраві прикраси для пасочок, чудово ілюстровані книги з рецептами… Загалом на полицях дискаунтерів «АТБ» зараз наявні понад три з половиною тисячі найменувань товарів повсякденного вжитку і продуктів харчування. Майже третина вказаного асортименту – це продукція ВТМ і власний імпорт, отже, коштує значно дешевше. Ціни на деякі групи товарів цього ексклюзивного асортименту нижчі за ринкові на 30%.
Варто згадати, що лідер українського бізнесу торгівлі приготував особливий подарунок українцям до Великодня – більшість продуктів власного виробництва (так званого ексклюзивного асортименту) в мережі магазинів «АТБ» пропонують за акційними цінами.
Виробники, які співпрацюють із «АТБ-маркет», не мають потреби закладати у вартість товарів величезні витрати на рекламу та просування на ринку. Практику таких надзвичайно вигідних святкових пропозицій засновано на європейському досвіді. В Україні вперше її ефективно впровадив у національних масштабах унікальний вітчизняний дискаунтер «АТБ-маркет», здобувши прихильність і повагу мільйонів
Текст - Ганна БОЙКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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