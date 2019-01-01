«Молочка» світового стандарту: чому варто обрати «Щедрик» для себе і дітей*

«Щедрик», яка існує на вітчизняному ринку ще із 1993 року. За цей час ТОВ ВТП «Агропереробка» встигла підкорити серця навіть найвибагливіших молочних гурманів і прихильників здорового харчування.



Уся продукція ТМ «Щедрик» виготовлена термостатним способом, тобто проходить дозрівання у спеціальних камерах, без додавання жодних шкідливих домішок, саме тому терміни зберігання усіх продуктів – дуже короткі.



Більше того, продукція «Щедрика» орієнтована на усі вікові групи, починаючи від малюків, яким уже виповнився один місяць, до людей поважного віку. Знайдуть тут для себе продукцію також жінки під час грудного вигодовування, спортсмени, прихильники дієт та здорового харчування.



Соціально відповідальне виробництво ТМ «Щедрик» і керівництво та колектив ТОВ ВТП «Агропереробка» дбають про безпеку своїх клієнтів та споживачів, тому створюють виключно якісну, здорову та унікальну продукцію. Між іншим, підприємство – сертифіковане згідно з міжнародними стандартами ISO, тому продукцію експортують. Більше того, її якість та професійність колективу, що є не менш важливим фактором успішності, постійно підтверджують нагородами та дипломами від світових брендів харчових технологій.



Мета виробництва під торговою маркою «Щедрик» — це виняткова натуральність продукції, збереження найкращих традицій та постійний контроль над якістю. А індивідуальний підхід та турбота про кожного — це філософія компанії.



Тож, трішки детальніше про продукцію ТМ «Щедрик»: кому і як її краще вживати та що підібрати саме для свого раціону, аби організм працював на повну.



У щоденному раціоні незамінним продуктом є сир. Його рекомендують вживати як здорову, збагачену поживними речовинами продукцію. Сири ТМ «Щедрик» виготовлені виключно із відбірного коров’ячого молока і натуральних бактеріальних заквасок.



Рецептуру для приготування сирів формували збирали з усього світу: від Болгарії і аж до Адигеї.



Авторський класичний сир – «Рівненський. Агропереробка». Напівтвердий сир, виготовлений із коров’ячого молока із застосуванням натуральних бактеріальних заквасок. Містить білок та амінокислоти. 100 грам такого сиру повною мірою покриває добову потребу дорослої людини в кальції, 1/3 в жирі, а також 1/3 у фосфорі. «Рівненський» сир відмінно плавиться, а тому – ідеально підходить для приготування піци. Може слугувати повноцінним перекусом разом із хлібом та овочами або ж ідеально пасуватиме до гарячих страв. Підпікається ароматною скоринкою. Подібний до домашнього вареного сиру. Є також ще один сир, створений на основі «Рівненського», але з дещо солонішим присмаком, який споживачі «Щедрика» звикли називати «Чедером». По суті, сир той самий, але різниця лише у розмірі ємкостей для дозрівання та фасуванні.







Наступний сир для справжніх гурманів – «Сегмент». Це той самий «Рівненський. Агропереробка», але вже тривалого визрівання. Сир для справжніх гурманів, з тонким присмаком благородної витримки, в міру пряний. «Сегмент» без перебільшень гідний того, аби стати центральною родзинкою сирного плато. Неймовірний пікантний смак може відмінно доповнити келих червоного сухого вина. Крім того, цей сир використовують у приготуванні багатьох гарячих страв італійської кухні. Також переконують, що цим сиром можна замінити "Пармезан" чи "Грана Падано" у приготуванні класичних салатів, смакуватиме свіжіше, оригінальніше, а головне – по-новому. У порівнянні із «Рівненським», «Сегмент» має більш гострий і насичений смак.



На основі «Рівненського» виготовляють також сир із прянощами. Відбірне, створене з любов’ю поєднання трав та спецій в улюбленому сирові – однозначно можна назвати фаворитом сиркового ринку «Щедрика». Більше того, важливим є те, що усі прянощі, які використовують для приготування, подрібнюють вручну в ступці, аби смак відкривався саме так, як потрібно.



До складу сиру входить морква, сушена зелень (цибуля зелена, петрушка, шпинат, кріп, селера, базилік, орегано, паприка червона та зелена), лавровий лист та суміш із «5 перців»: перець чорний горошок, білий, рожевий, зелений та сичуанський цілий.



Цей сир не має такої гостроти і відчутного післясмаку, навпаки, за рахунок того, що усі інгредієнти, які додаються, товчуть у ступці, консистенція прянощів ідеально доповнює сир і надає йому своєї витонченої родзинки із легким приємним ароматом і унікальними смаковими характеристиками. Сир із прянощами може стати повноцінною стравою на столі, а також чудово пасуватиме як доповнення до різноманітних соусів, випічки чи смаколиків, запечених у духовці. Окрім того, ідеальним поєднанням є цей сир із келихом вина.



Ще одним унікальним продуктом «Щедрика», який не має жодного аналогу в Україні, є рулети ручної роботи на основі сиру «Рівненський. Агропереробка» із різноманітними начинками. Ці рулети розкатують вручну, а всередину додають маслини, грибочки, оливки, горішки та м’ясо. Його рекомендують як найкраще доповнення до сирної тарілки і відмінну прикрасу на святковому столі.



Цікаво, що жодного подібного продукту в Україні поки не створили, тому якщо будете мати цей сир у своєму меню, то точно здивуєте гостей і родину.







Королевою сиру «Щедрика» називають «Моцарелу Українську». Цей сир містить у собі надзвичайно багато поживних і корисних речовин: натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, каротин та вітаміни B2 і С. Виготовляють із відбірного коров’ячого молока, має ніжно-вершковий смак. Структура сиру – також особлива. «Моцарела» – напівтвердий, еластичний сир, що має високу здатність до розтягування в нитку, італійці традиційно використовують її для приготування піци і гарячих страв. Окрім цього, може стати чудовим доповненням до сирного плато.



Найніжніший сир «Щедрика» – «Адигейський», виготовлений за традиційною рецептурою, вивченою в регіоні Адигея. Унікальний сир із коров’ячого молока вищого ґатунку, має ніжний вершковий смак, в міру підсолений. «Адигейський» сир виготовлений із додаванням натуральної бактеріальної закваски, має надзвичайно високий вміст білка, кальцію і мінеральних солей.



«Адигейський» сир є самостійним надкорисним продуктом і повноцінною частинкою раціону здорового харчування. Чудово смакує до ранкової кави чи чаю, також гарно піддається смаженню: тримає форму і не плавиться на сковорідці. Подавати його можна із медом, джемом чи натуральним журавлиновим соусом, який у «Щедрику» також є.



Ще один продукт, відразу готовий до вжитку як орема страва чи заправка салатів, – сир «Фета». Виготовлений він згідно з рецептурами спадкових грецьких фермерів із коров’ячого молока. В міру солоний, відразу порізаний на зручні кубики і залитий відбірною соняшниковою олією. Має три різновиди смаків – з італійськими пряно-ароматними засушеними травами, оливками без кісточки та маслинами. За рахунок витримки у натуральному консерванті вміст солі – невеликий.



Продукт продується відразу розфасований і готовий до вжитку, рекомендують використовувати по половині порції для великої миски салату. Окрім того, чудово смакує із хлібцями і тостами, більше того, легко розминається виделкою для приготування пасти чи мастики із сиру «Фета».







Трішки солоніший і з більш насиченим смаком – сир «Бринза». Виготовлений також із натурального коров’ячого молока, за класичною болгарською технологією із застосуванням натуральних заквасок і ферментів. Цей сир характеризують, як дуже солоний (вміст 2 – 4%), але це пояснюється лишень відмінною якістю і натуральністю, адже сіль виступає натуральним консервантом при мінімальних температурних впливах. Його можна використовувати для приготування салатів чи просто до свіжих овочів.



Якщо є бажання зробити бринзу менш солоною, то можна скористатися секретом, підслуханим у Греції: намочити цей сир на ніч у молоці і на ранок отримати нові смакові якості і нотки традиційного продукту. Варто зазначити, що за рахунок виготовлення бринзи на коров’ячому молоці, а не на овечому, як це роблять зазвичай, сир «Щедрика» не має специфічного запаху і його легко сприймають люди, які не можуть вживати бринзи, виготовленої за традиційним рецептом.



У «Щедрику», окрім традиційних сирів, можна придбати й «Надуги». Унікальний кремовий продукт сіруватого кольору, який містить альбумін, простими словами – природний білок, отримують із сироватки, що на 100% засвоюється організмом. Його рекомендують і дітям, і літнім людям, і навіть вагітним чи матерям під час грудного вигодовування. Ідеальний продукт для спортсменів: він містить 18,1 г білку на 100 г сиру при 3 г жиру. Більше того, альбумінний сир взагалі не містить вуглеводів. Чудово підходить для дієтичного та спортивного харчування, оскільки має калорійність всього 96 кКал на 100 г продукту.



«Надуги» рекомендують вживати по 100–200 г щодня у чистому вигляді або ж із додаванням варення чи меду. Сир – ідеальний для приготування запіканок, сирників або ж протеїнових коктейлів із молоком чи йогуртом. На смак він ніжний, однорідної або зернистої консистенції. На основі цього альбумінного сиру виготовляють такі продукти, як сиркові маси із сухофруктами та прянощами і масу «Веселка» із джемом.







Дещо жирніший від «Надуг», але також альбумінний сир «Рікота», що має 10% жирності. Виготовляють його також із сироватки на основі відбірного коров’ячого молока найвищої категорії. Він має ніжно-білий колір і такий же ніжно-вершковий смак, що нагадує щойно зварений домашній сир, але без характерної кислинки. Дуже м’який, має тонкий приємний аромат та ніжну спресовану консистенцію. Цей сир ідеально смакує з фруктами, медом, білим хлібом, крекерами чи варенням у якості закуски. Гарно нейтралізує гостроту і довершує смак пряних страв.



Щодо вина, то до «Рікоти» пасуватимуть найбільше білі, рожеві або ж молоді червоні вина. Цей сир здебільшого використовують для приготування десертів і запіканок, традиційних італійських лазаньї та пасти, або ж як начинку для солодких і несолодких пирогів та равіолі. Окрім того, можна поексперементувати із салатами, адже «Рікота» відмінно смакує з помідорами і зеленню.



Продукція «Щедрика» – це не тільки натуральний сир та сиркові маси, але ще й унікальне пастеризоване молоко, термін придатності якого складає всього три доби. На 100% натуральне, без жодних шкідливих домішок, має всього 2,6% жирності, а тому ідеально підійде для дієтичного харчування.







Молоко – незамінний продукт для щоденного вжитку, джерело кальцію, калію, магнію та вітамінів. Його можна вживати як самостійний вітамінний напій, так і використовувати для приготування каш, білкових коктейлів та фруктово-ягідних смузі. На основі цього молока можна також варити какао, додавати його до чаю чи кави. Цікавим фактом і особливістю молока від «Щедрика» є те, що з нього можна легко зробити кефір.



Уже готовий кефір ТМ «Щедрик» – термостатний із 2,5% жирності. Кисломолочний напій молочного і спиртового бродіння, що має антибіотичні речовини, які виділяються за рахунок такого методу приготування. Ці бактерії вбивають збудників інфекції у шлунку, нормалізують травлення та покращують обмін речовин, а також роботу нирок.



При регулярному вживанні кефіру організм забезпечується усіма необхідними поживними речовинами і біологічно-активними елементами. Більше того, він знижує рівень холестерину у крові, а також попереджає утворення ракових пухлин у товстому кишечнику і прямій кишці. Стимулюючи імунітет, кефір сприяє зниженню алергічних реакцій і сприяє зміцненню кісток. Є чудовою профілактикою остеопорозу. Цей напій дуже корисний при схудненні, адже має низьку калорійність, в той же час прекрасно насичує організм потрібними поживними елементами. Його можна включати у меню розвантажувальних днів або ж споживати як перекус у поєднанні із фруктами.



Звісно, є люди, які не дуже люблять кефір, тоді у «Щедрику» пропонують спробувати альтернативу – «Закваску». Якщо кефір виготовляється спиртовим та молочним бродінням, то закваска – живий продукт із пробіотиком та пребіотиком. Більше того можна обрати до смаку традиційну або ж із додаванням висівок. Унікальний кисломолочний питний продукт сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунітет, підвищує стійкість організму до негативних факторів довкілля.



Більше того, ідеально підходить для спортивного та дієтичного харчування, адже має всього 96 кКал у 250 мл. Молочні продукти, які входять до складу закваски, чудово очищують організм від шкідливих шлаків і токсинів, закваска ідеально регулює обмінні процеси в організмі. Щоденною нормою вважають – 200–250 мл 1–2 рази на добу. Закваску можна вживати як самостійний продукт або ж додавати до неї альбумінний сир, також це – оптимальний напій для приготування «лінивої» вівсянки та гречки, може бути відмінним доповненням до смузі з овочів, зелені, ягід та фруктів. Закваску вважають найкращою основою для жироспалюючого коктейлю зі спеціями, радять обирати імбир, червоний перець або ж корицю.







Ще одним корисним та не менш смачним напоєм є «Ряжанка» – старовинний, надзвичайно поживний різновид простокваші. Завдяки чистим культурам молочнокислих бактерій ряжанка має профілактичні властивості та є гарним доповненням до дієтичного раціону. Виготовлена на основі незбираного та знежиреного коров’ячого молока, містить у собі чисті молочні культури стрептококу. На смак є ніжнішою за кефір і нагадує топлене молоко.



Порція ряжанки може слугувати відмінним перекусом і з легкістю замінює повноцінний прийом їжі. Зазвичай радять вживати її під час розвантажувальних днів у поєднанні із фруктами або ж заливати ряжанкою висівки, зерна льону та чіа.



У асортименті «Щедрика» є ще один особливий кисломолочний напій – «Сніжок». Унікальний продукт, створений на основі технології виробництва болгарського кислого молока. Молочно-кислий «Сніжок» слугує повноцінною частиною щоденного раціону прихильників здорового харчування. Білкові речовини, вуглеводи, жири, солі, вітаміни і ферменти в ньому знаходяться в такому поєднанні, якого немає в інших харчових продуктах. Його радять вживати після прийому антибіотиків для нормалізації мікрофлори шлунку, при захворюваннях печінки, жовчного міхура та кишкового тракту, а також людям, які проживають у місцевості із підвищеним радіаційним фоном.



«Сніжок» слугує відмінним доповненням до дієтичного раціону та є елементом здорового збалансованого харчування. Цей продукт рекомендують давати пити діткам із одномісячного віку. Між іншим, за консистенцією він може бути у двох варіаціях: як густа йогуртова маса та питний. Ознакою натуральності цього продукту є незначне виділення сироватки.



Також ТМ «Щедрик» пропонує любителям здорового харчування спробувати особливі йогурти, які виготовлені із натурального коров’ячого молока, методом сквашування вершків із заквасками. Мають що запропонувати навіть найприскіпливішим покупцям, адже вибір великий.



У цих йогуртах вміст білка у півтора рази більший, ніж у молоці, особливо у йогуртах із сюрпризами – фруктовими джемами власного виробництва. Влітку з нього можна зробити чудове йогуртове морозиво, помістивши всередину пачки паличку і поставивши на трохи у морозильну камеру. До речі, цей унікальний продукт від ТМ «Щедрик» встиг підкорити не одного молочного гурмана, адже аналогів такої продукції в Україні не існує.







Серед різновидів йогурту ТМ «Щедрик» є такі, як солодкий з наповнювачем і без наповнювача (3,5% жирності), питний термостатний фруктово-ягідний з ананасом (2,5% жирності), а також несолодкий без наповнювача – салатний (6% жирності).



Чиста натуральна йогуртова маса може слугувати, як повноцінний перекус, додаток до дієтичного чи спортивного харчування або ж десерт.







Одним із особливих є цінний молочний продукт – Ацидофільний йогурт (2% жирності), найкраще засвоюється організмом і має багатий склад пробіотичних культур – комплекс біфідобактерій і лактобактерій: болгарської та ацидофільної палички. Володіє високими дієтичними і лікувальними властивостями, позитивно впливає на обмінні процеси організму, сприяє зміцненню імунітету.



Виготовляється він термостатним способом, без цукру, наповнювачів та стабілізаційних засобів. За рахунок ферментації лактоза в процесі дозрівання йогурту є легкозасвоюваною, тому його можна спробувати вживати людям із непереносимістю лактози. Рекомендують цей йогурт також вагітним і мамам, що годують, окрім того, широко застосовують в дитячому лікуванні і як доповнення до лікування стафілококу серед немовлят, а також від вугрових висипок, фурункулів і при таких діагнозах, як астенія та анемія. Вживають у післяопераційний період і як реабілітаційний засіб після важких хвороб.



Окрім молока, йогурту, сирів та ще великої кількості асортименту ТМ «Щедрик», важливе місце у раціоні здорового харчування посідає і сметана.



Натуральний і високоякісний, виготовлений з вершків, шляхом сквашування їх закваскою молочнокислих бактерій. Має однорідну густу консистенцію та чистий кисломолочний аромат. Пастеризована, термостатна 15%-а сметана від «Щедрика» слугує ідеальним доповненням до вареників, борщу та заправки салатів. Перед споживанням радять ретельно вимішати. Для приготування відмінного густого кондитерського крему можна залишити сметану на ніч у марлі і зцідити сироватку або ж додати згущувач, тоді десерт точно матиме неперевершений вигляд і смак.



У «Щедрика» можна придбати також масло на вибір: підсолене 82%-е із додаванням морської солі, або ж без прянощів, тієї ж жирності. Усе воно виготовлене із підсирних вершків, має смак і аромат селянського домашнього масла. Продукт містить на 100% натуральний тваринний жир, багатий амінокислотами та збагачений натрієм.







Відмінний продукт для приготування будь-яких страв, особливо тортів та випічки, гарно збивається тане на водяній бані і нагадує смак дитинства. Також це масло можна традиційно вживати і як мастику на скибочку хлібу, найліпше пасує до чорного та бородинського. До речі, високоякісне вершкове масло – основа смачної та вишуканої французької кухні.



Добрим людям для здоров’я» – саме так звучить один із основних слоганів марки «Щедрик». Вони називають себе справжніми творцями високоякісної натуральної та здорової продукції, яка є необхідною у раціоні кожного, хто хоче бути завжди на висоті. Тут кожен зможе підібрати щось для себе і сформувати власний поживний раціон із унікальних компонентів, аналогів яким в Україні немає. Смачного!



Знайти продукцію ТМ «Щедрик» можна за адресами:



м. Луцьк:

вул. Грушевського, 16 (молочний відділ у магазині "Тростянецькі Ковбаси");

вул. Володимирська, 20 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");

проспект Волі, 22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");

вул. Гордіюк, 59, конт. 139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").

вул. Кравчука, 17 (молочний відділ у "Фермерському магазині")

вул. Відродження, 2 (молочний відділ)



м. Володимир-Волинський:

вул. Ковельська, 87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");

вул. Данила Галицького, 8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



м. Нововолинськ:

проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



м. Ковель:

вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").

бульвар Лесі Українки, 30 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата")



Детальніше з продукцією можна ознайомитися на сайті або на сторінках у Facebook та Instagram



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Знайдуть тут для себе продукцію також жінки під час грудного вигодовування, спортсмени, прихильники дієт та здорового харчування.Соціально відповідальне виробництво ТМ «Щедрик» і керівництво та колектив ТОВ ВТП «Агропереробка» дбають про безпеку своїх клієнтів та споживачів, тому створюють виключно якісну, здорову та унікальну продукцію. Між іншим, підприємство – сертифіковане згідно з міжнародними стандартами ISO, тому продукцію експортують. Більше того, її якість та професійність колективу, що є не менш важливим фактором успішності, постійно підтверджують нагородами та дипломами від світових брендів харчових технологій.Мета виробництва під торговою маркою «Щедрик» — це виняткова натуральність продукції, збереження найкращих традицій та постійний контроль над якістю. А індивідуальний підхід та турбота про кожного — це філософія компанії.Тож, трішки детальніше про продукцію ТМ «Щедрик»: кому і як її краще вживати та що підібрати саме для свого раціону, аби організм працював на повну.У щоденному раціоні незамінним продуктом є сир. Його рекомендують вживати як здорову, збагачену поживними речовинами продукцію. Сири ТМ «Щедрик» виготовлені виключно із відбірного коров’ячого молока і натуральних бактеріальних заквасок.Рецептуру для приготування сирів формували збирали з усього світу: від Болгарії і аж до Адигеї.Авторський класичний. Напівтвердий сир, виготовлений із коров’ячого молока із застосуванням натуральних бактеріальних заквасок. Містить білок та амінокислоти. 100 грам такого сиру повною мірою покриває добову потребу дорослої людини в кальції, 1/3 в жирі, а також 1/3 у фосфорі. «Рівненський» сир відмінно плавиться, а тому – ідеально підходить для приготування піци. Може слугувати повноцінним перекусом разом із хлібом та овочами або ж ідеально пасуватиме до гарячих страв. Підпікається ароматною скоринкою. Подібний до домашнього вареного сиру. Є також ще один сир, створений на основі «Рівненського», але з дещо солонішим присмаком, який споживачі «Щедрика» звикли називати. По суті, сир той самий, але різниця лише у розмірі ємкостей для дозрівання та фасуванні.Наступний сир для справжніх гурманів –. Це той самий «Рівненський. Агропереробка», але вже тривалого визрівання. Сир для справжніх гурманів, з тонким присмаком благородної витримки, в міру пряний. «Сегмент» без перебільшень гідний того, аби стати центральною родзинкою сирного плато. Неймовірний пікантний смак може відмінно доповнити келих червоного сухого вина. Крім того, цей сир використовують у приготуванні багатьох гарячих страв італійської кухні. Також переконують, що цим сиром можна замінити "Пармезан" чи "Грана Падано" у приготуванні класичних салатів, смакуватиме свіжіше, оригінальніше, а головне – по-новому. У порівнянні із «Рівненським», «Сегмент» має більш гострий і насичений смак.На основі «Рівненського» виготовляють також. Відбірне, створене з любов’ю поєднання трав та спецій в улюбленому сирові – однозначно можна назвати фаворитом сиркового ринку «Щедрика». Більше того, важливим є те, що усі прянощі, які використовують для приготування, подрібнюють вручну в ступці, аби смак відкривався саме так, як потрібно.До складу сиру входить морква, сушена зелень (цибуля зелена, петрушка, шпинат, кріп, селера, базилік, орегано, паприка червона та зелена), лавровий лист та суміш із «5 перців»: перець чорний горошок, білий, рожевий, зелений та сичуанський цілий.Цей сир не має такої гостроти і відчутного післясмаку, навпаки, за рахунок того, що усі інгредієнти, які додаються, товчуть у ступці, консистенція прянощів ідеально доповнює сир і надає йому своєї витонченої родзинки із легким приємним ароматом і унікальними смаковими характеристиками. Сир із прянощами може стати повноцінною стравою на столі, а також чудово пасуватиме як доповнення до різноманітних соусів, випічки чи смаколиків, запечених у духовці. Окрім того, ідеальним поєднанням є цей сир із келихом вина.Ще одним унікальним продуктом «Щедрика», який не має жодного аналогу в Україні, єна основі сиру «Рівненський. Агропереробка» із різноманітними начинками. Ці рулети розкатують вручну, а всередину додають маслини, грибочки, оливки, горішки та м’ясо. Його рекомендують як найкраще доповнення до сирної тарілки і відмінну прикрасу на святковому столі.Цікаво, що жодного подібного продукту в Україні поки не створили, тому якщо будете мати цей сир у своєму меню, то точно здивуєте гостей і родину.Королевою сиру «Щедрика» називають. Цей сир містить у собі надзвичайно багато поживних і корисних речовин: натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, каротин та вітаміни B2 і С. Виготовляють із відбірного коров’ячого молока, має ніжно-вершковий смак. Структура сиру – також особлива. «Моцарела» – напівтвердий, еластичний сир, що має високу здатність до розтягування в нитку, італійці традиційно використовують її для приготування піци і гарячих страв. Окрім цього, може стати чудовим доповненням до сирного плато.Найніжніший сир «Щедрика» –, виготовлений за традиційною рецептурою, вивченою в регіоні Адигея. Унікальний сир із коров’ячого молока вищого ґатунку, має ніжний вершковий смак, в міру підсолений. «Адигейський» сир виготовлений із додаванням натуральної бактеріальної закваски, має надзвичайно високий вміст білка, кальцію і мінеральних солей.«Адигейський» сир є самостійним надкорисним продуктом і повноцінною частинкою раціону здорового харчування. Чудово смакує до ранкової кави чи чаю, також гарно піддається смаженню: тримає форму і не плавиться на сковорідці. Подавати його можна із медом, джемом чи натуральним журавлиновим соусом, який у «Щедрику» також є.Ще один продукт, відразу готовий до вжитку як орема страва чи заправка салатів, – сир. Виготовлений він згідно з рецептурами спадкових грецьких фермерів із коров’ячого молока. В міру солоний, відразу порізаний на зручні кубики і залитий відбірною соняшниковою олією. Має три різновиди смаків – з італійськими пряно-ароматними засушеними травами, оливками без кісточки та маслинами. За рахунок витримки у натуральному консерванті вміст солі – невеликий.Продукт продується відразу розфасований і готовий до вжитку, рекомендують використовувати по половині порції для великої миски салату. Окрім того, чудово смакує із хлібцями і тостами, більше того, легко розминається виделкою для приготування пасти чи мастики із сиру «Фета».Трішки солоніший і з більш насиченим смаком – сир. Виготовлений також із натурального коров’ячого молока, за класичною болгарською технологією із застосуванням натуральних заквасок і ферментів. Цей сир характеризують, як дуже солоний (вміст 2 – 4%), але це пояснюється лишень відмінною якістю і натуральністю, адже сіль виступає натуральним консервантом при мінімальних температурних впливах. Його можна використовувати для приготування салатів чи просто до свіжих овочів.Якщо є бажання зробити бринзу менш солоною, то можна скористатися секретом, підслуханим у Греції: намочити цей сир на ніч у молоці і на ранок отримати нові смакові якості і нотки традиційного продукту. Варто зазначити, що за рахунок виготовлення бринзи на коров’ячому молоці, а не на овечому, як це роблять зазвичай, сир «Щедрика» не має специфічного запаху і його легко сприймають люди, які не можуть вживати бринзи, виготовленої за традиційним рецептом.У «Щедрику», окрім традиційних сирів, можна придбати й альбумінний 3%-й під назвою. Унікальний кремовий продукт сіруватого кольору, який містить альбумін, простими словами – природний білок, отримують із сироватки, що на 100% засвоюється організмом. Його рекомендують і дітям, і літнім людям, і навіть вагітним чи матерям під час грудного вигодовування. Ідеальний продукт для спортсменів: він містить 18,1 г білку на 100 г сиру при 3 г жиру. Більше того, альбумінний сир взагалі не містить вуглеводів. Чудово підходить для дієтичного та спортивного харчування, оскільки має калорійність всього 96 кКал на 100 г продукту.«Надуги» рекомендують вживати по 100–200 г щодня у чистому вигляді або ж із додаванням варення чи меду. Сир – ідеальний для приготування запіканок, сирників або ж протеїнових коктейлів із молоком чи йогуртом. На смак він ніжний, однорідної або зернистої консистенції. На основі цього альбумінного сиру виготовляють такі продукти, як сиркові маси із сухофруктами та прянощами і масу «Веселка» із джемом.Дещо жирніший від «Надуг», але також альбумінний сир, що має 10% жирності. Виготовляють його також із сироватки на основі відбірного коров’ячого молока найвищої категорії. Він має ніжно-білий колір і такий же ніжно-вершковий смак, що нагадує щойно зварений домашній сир, але без характерної кислинки. Дуже м’який, має тонкий приємний аромат та ніжну спресовану консистенцію. Цей сир ідеально смакує з фруктами, медом, білим хлібом, крекерами чи варенням у якості закуски. Гарно нейтралізує гостроту і довершує смак пряних страв.Щодо вина, то до «Рікоти» пасуватимуть найбільше білі, рожеві або ж молоді червоні вина. Цей сир здебільшого використовують для приготування десертів і запіканок, традиційних італійських лазаньї та пасти, або ж як начинку для солодких і несолодких пирогів та равіолі. Окрім того, можна поексперементувати із салатами, адже «Рікота» відмінно смакує з помідорами і зеленню.Продукція «Щедрика» – це не тільки натуральний сир та сиркові маси, але ще й унікальне пастеризоване, термін придатності якого складає всього три доби. На 100% натуральне, без жодних шкідливих домішок, має всього 2,6% жирності, а тому ідеально підійде для дієтичного харчування.Молоко – незамінний продукт для щоденного вжитку, джерело кальцію, калію, магнію та вітамінів. Його можна вживати як самостійний вітамінний напій, так і використовувати для приготування каш, білкових коктейлів та фруктово-ягідних смузі. На основі цього молока можна також варити какао, додавати його до чаю чи кави. Цікавим фактом і особливістю молока від «Щедрика» є те, що з нього можна легко зробити кефір.Уже готовийТМ «Щедрик» – термостатний із 2,5% жирності. Кисломолочний напій молочного і спиртового бродіння, що має антибіотичні речовини, які виділяються за рахунок такого методу приготування. Ці бактерії вбивають збудників інфекції у шлунку, нормалізують травлення та покращують обмін речовин, а також роботу нирок.При регулярному вживанні кефіру організм забезпечується усіма необхідними поживними речовинами і біологічно-активними елементами. Більше того, він знижує рівень холестерину у крові, а також попереджає утворення ракових пухлин у товстому кишечнику і прямій кишці. Стимулюючи імунітет, кефір сприяє зниженню алергічних реакцій і сприяє зміцненню кісток. Є чудовою профілактикою остеопорозу. Цей напій дуже корисний при схудненні, адже має низьку калорійність, в той же час прекрасно насичує організм потрібними поживними елементами. Його можна включати у меню розвантажувальних днів або ж споживати як перекус у поєднанні із фруктами.Звісно, є люди, які не дуже люблять кефір, тоді у «Щедрику» пропонують спробувати альтернативу –. Якщо кефір виготовляється спиртовим та молочним бродінням, то закваска – живий продукт із пробіотиком та пребіотиком. Більше того можна обрати до смаку традиційну або ж із додаванням висівок. Унікальний кисломолочний питний продукт сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунітет, підвищує стійкість організму до негативних факторів довкілля.Більше того, ідеально підходить для спортивного та дієтичного харчування, адже має всього 96 кКал у 250 мл. Молочні продукти, які входять до складу закваски, чудово очищують організм від шкідливих шлаків і токсинів, закваска ідеально регулює обмінні процеси в організмі. Щоденною нормою вважають – 200–250 мл 1–2 рази на добу. Закваску можна вживати як самостійний продукт або ж додавати до неї альбумінний сир, також це – оптимальний напій для приготування «лінивої» вівсянки та гречки, може бути відмінним доповненням до смузі з овочів, зелені, ягід та фруктів. Закваску вважають найкращою основою для жироспалюючого коктейлю зі спеціями, радять обирати імбир, червоний перець або ж корицю.Ще одним корисним та не менш смачним напоєм є– старовинний, надзвичайно поживний різновид простокваші. Завдяки чистим культурам молочнокислих бактерій ряжанка має профілактичні властивості та є гарним доповненням до дієтичного раціону. Виготовлена на основі незбираного та знежиреного коров’ячого молока, містить у собі чисті молочні культури стрептококу. На смак є ніжнішою за кефір і нагадує топлене молоко.Порція ряжанки може слугувати відмінним перекусом і з легкістю замінює повноцінний прийом їжі. Зазвичай радять вживати її під час розвантажувальних днів у поєднанні із фруктами або ж заливати ряжанкою висівки, зерна льону та чіа.У асортименті «Щедрика» є ще один особливий кисломолочний напій –. Унікальний продукт, створений на основі технології виробництва болгарського кислого молока. Молочно-кислий «Сніжок» слугує повноцінною частиною щоденного раціону прихильників здорового харчування. Білкові речовини, вуглеводи, жири, солі, вітаміни і ферменти в ньому знаходяться в такому поєднанні, якого немає в інших харчових продуктах. Його радять вживати після прийому антибіотиків для нормалізації мікрофлори шлунку, при захворюваннях печінки, жовчного міхура та кишкового тракту, а також людям, які проживають у місцевості із підвищеним радіаційним фоном.«Сніжок» слугує відмінним доповненням до дієтичного раціону та є елементом здорового збалансованого харчування. Цей продукт рекомендують давати пити діткам із одномісячного віку. Між іншим, за консистенцією він може бути у двох варіаціях: як густа йогуртова маса та питний. Ознакою натуральності цього продукту є незначне виділення сироватки.Також ТМ «Щедрик» пропонує любителям здорового харчування спробувати особливі, які виготовлені із натурального коров’ячого молока, методом сквашування вершків із заквасками. Мають що запропонувати навіть найприскіпливішим покупцям, адже вибір великий.У цих йогуртах вміст білка у півтора рази більший, ніж у молоці, особливо у– фруктовими джемами власного виробництва. Влітку з нього можна зробити чудове йогуртове морозиво, помістивши всередину пачки паличку і поставивши на трохи у морозильну камеру. До речі, цей унікальний продукт від ТМ «Щедрик» встиг підкорити не одного молочного гурмана, адже аналогів такої продукції в Україні не існує.Серед різновидів йогурту ТМ «Щедрик» є такі, як(3,5% жирності),(2,5% жирності), а також(6% жирності).Чиста натуральна йогуртова маса може слугувати, як повноцінний перекус, додаток до дієтичного чи спортивного харчування або ж десерт.Одним із особливих є цінний молочний продукт –(2% жирності), найкраще засвоюється організмом і має багатий склад пробіотичних культур – комплекс біфідобактерій і лактобактерій: болгарської та ацидофільної палички. Володіє високими дієтичними і лікувальними властивостями, позитивно впливає на обмінні процеси організму, сприяє зміцненню імунітету.Виготовляється він термостатним способом, без цукру, наповнювачів та стабілізаційних засобів. За рахунок ферментації лактоза в процесі дозрівання йогурту є легкозасвоюваною, тому його можна спробувати вживати людям із непереносимістю лактози. Рекомендують цей йогурт також вагітним і мамам, що годують, окрім того, широко застосовують в дитячому лікуванні і як доповнення до лікування стафілококу серед немовлят, а також від вугрових висипок, фурункулів і при таких діагнозах, як астенія та анемія. Вживають у післяопераційний період і як реабілітаційний засіб після важких хвороб.Окрім молока, йогурту, сирів та ще великої кількості асортименту ТМ «Щедрик», важливе місце у раціоні здорового харчування посідає іНатуральний і високоякісний, виготовлений з вершків, шляхом сквашування їх закваскою молочнокислих бактерій. Має однорідну густу консистенцію та чистий кисломолочний аромат. Пастеризована, термостатна 15%-а сметана від «Щедрика» слугує ідеальним доповненням до вареників, борщу та заправки салатів. Перед споживанням радять ретельно вимішати. Для приготування відмінного густого кондитерського крему можна залишити сметану на ніч у марлі і зцідити сироватку або ж додати згущувач, тоді десерт точно матиме неперевершений вигляд і смак.У «Щедрика» можна придбати також: підсолене 82%-е із додаванням морської солі, або ж без прянощів, тієї ж жирності. Усе воно виготовлене із підсирних вершків, має смак і аромат селянського домашнього масла. Продукт містить на 100% натуральний тваринний жир, багатий амінокислотами та збагачений натрієм.Відмінний продукт для приготування будь-яких страв, особливо тортів та випічки, гарно збивається тане на водяній бані і нагадує смак дитинства. Також це масло можна традиційно вживати і як мастику на скибочку хлібу, найліпше пасує до чорного та бородинського. До речі, високоякісне вершкове масло – основа смачної та вишуканої французької кухні.Добрим людям для здоров’я» – саме так звучить один із основних слоганів марки «Щедрик». Вони називають себе справжніми творцями високоякісної натуральної та здорової продукції, яка є необхідною у раціоні кожного, хто хоче бути завжди на висоті. Тут кожен зможе підібрати щось для себе і сформувати власний поживний раціон із унікальних компонентів, аналогів яким в Україні немає. Смачного!м. Луцьк:вул. Грушевського, 16 (молочний відділ у магазині "Тростянецькі Ковбаси");вул. Володимирська, 20 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");проспект Волі, 22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");вул. Гордіюк, 59, конт. 139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").вул. Кравчука, 17 (молочний відділ у "Фермерському магазині")вул. Відродження, 2 (молочний відділ)м. Володимир-Волинський:вул. Ковельська, 87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");вул. Данила Галицького, 8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").м. Нововолинськ:проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").м. Ковель:вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").бульвар Лесі Українки, 30 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата")

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