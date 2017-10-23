Відкриття сучасних їдалень та доставка харчування: Роман Хорзов про «фішки» для бізнесу від «Волиньспецхіту»*

За словами Романа Хорзова, компанія «Волиньспецхіт» – його спільне дітище разом із співвласниками ресторану «Корона Вітовта» Олегом Іванюком та Ігорем Тимощуком. Фірма спеціалізується на створенні сучасних їдалень, кімнат прийому їжі та наданні послуг кейтирингу для бізнесу. Так, «Волиньспецхіт» розробляє проекти «під ключ»: готує проектні та дизайнерські рішення, проводить навчання персоналу, займається розробкою меню, прораховує менеджмент тощо. Їдальня, як ресторан, де є шеф-кухар, є технолог, бухгалтерія, керівник, наголошує Хорзов.– Ми створили компанію, бо на ринку виникла така потреба, у нас були спільна мета та інтерес. Якраз так співпало, що на заводі «Кромберг енд Шуберт» проходив тендер на реконструкцію їдальні. Ми взяли в ньому участь, – розповідає співвласник «Волиньспецхіту». – Керівники заводу поставили нам амбітне завдання – зробити найгарнішу, найсучаснішу їдальню мережі «Кромберг енд Шуберт» (а заводів є близько 30 у світі) з найсмачнішою їжею за 35 днів. При чому це було взимку, що ускладнювало все. Нас спитали: «Зможете?». Ми відповіли: «Зможемо!». Узагалі у мене є такий принцип – YESсервіс – ніколи не казати «ні». Я ніколи не кажу «ні». Усе можна зробити: щось взагалі безкоштовно як комплімент, щось дешевше, щось дорожче, але не можна клієнту, замовнику, гостю казати слово «ні», бо він не для того питає, щоб таке почути. Це мій життєвий бізнес-підхід.Хоч досвід фірми «Волиньспецхіт» – менше двох років, її засновники мають неабиякий досвід у сфері гостинності та харчування. Зокрема, Роман Хорзов тут, як риба в воді, уже 12 років, Олег Іванюк та Ігор Тимощук узагалі титани цього бізнесу – мають понад 20 років досвіду.– Раніше тут все виглядало гірше, – каже Роман Хорзов, оглядаючи приміщення їдальні. – Не буду нахвалювати себе чи «Волиньспецхіт», але ми кардинально все змінили. Для всіх їдальня – це дуже просто, але насправді тут треба дуже правильно продумати логістику, організацію процесу приготування, роздачі, щоб все це було швидко, бо тут обслуговують 4000 людей щодоби. Керівництво заводу виставило жорсткі вимоги до асортименту, де були б дієтичні, сезонні страви тощо. У підсумку вийшов майже ресторан самообслуговування.Ресторатор зауважує, що в українців ще з часів «совка» лишився не дуже приємний стереотип про їдальню: похмуре приміщення, де тхне мокрою ганчіркою, «резинове» пюре і непривітна тітонька на касі, а коли виходиш – несеш за собою шлейф від запаху чебуреків, засмажених у старій олії.– Ми хотіли зламати цей стереотип і показати, що їдальня може бути рестораном. «Кромберг енд Шуберт» – наша перша ластівка. Після цього замовлення ми втілили ще кілька прекрасних проектів, і я вважаю, що нам все вдалося, бо отримали хороший фідбек: працівники задоволені, керівники задоволені і ми задоволені реалізованим.Проект їдальні, який «Волиньспецхіт» втілила на заводі «Кромберг енд Шуберт», сподобався ще декільком промисловим гігантам, котрі попросили зробити подібне у них. Зокрема, фірма «Волиньспецхіт» співпрацює із «Богдан Моторс» і займається харчуванням як працівників заводу, так і всіх охочих смачно попоїсти в кафе «Волинянка», що при цьому підприємстві, а також реконструювала колишній музей склотари на заводі «Verallia», що в селі Зоря Рівненської області, у новітню їдальню. У планах – створення ще однієї сучасної їдальні для ТМ «Рута». Цей задум запланували зреалізувати до березня 2020 року.– Дуже сподобалася наша презентація і підхід колективу заводу «SKF», колись і з ними попрацюємо, – ще ділиться планами Роман Хорзов.– Їжа – це завжди емоція. Всі їдять спочатку очима, – переконаний Роман Хорзов, – тому мають отримати цю емоцію, тільки ввійшовши в їдальню. Одна з наших фішок у розробці приміщень їдалень – підкреслення стильових корпоративних моментів. Логотип «Кромберга» має білий та фіолетовий кольори, що витримані в інтер’єрі. Ми зробили величезний логотип з нержавіючої сталі, бо це тема автомобільна і нам здалося таке застосування вдалим, кращим, ніж пластик. Їдальню у «Verallia» ми зробили на місці застарілого та нікому непотрібного музею склотари. Взяли перші пляшки, які виробляли на підприємстві, зробили їх відтиски на гіпсових панелях і потім обшили колони та частини стін такими панелями. Їдальня – це теж певний елемент корпоративного духу. Працівники мають отримувати задоволення від того, як вони їдять на роботі.Зі слів Романа Хорзова, їжа з лоточках – пережиток минулого, який має на меті побороти «Волиньспецхіт». Потроху у підприємців з’являється розуміння того, що, аби утримати працівника на роботі, треба забезпечити йому соцпакет: страхування, перевезення, преміальні, доплати понаднормові і харчування, наголошує ресторатор.– Я маю досвід роботи і в німецькому банку, і на пивзаводі – усюди годували, харчування було включене в умови роботи. У нас немає іншого шансу утримати нормальних працівників в Україні, аніж підвищення зарплат та створення хорошого соцпакету. Проблема їжі в лоточках насправді дуже глибока: працівники їдять на робочих місцях, в незрозумілих умовах продукти сумнівної якості і не завжди у потрібній енергетичній наповнюваності, щоб якісно виконувати свої обов’язки. Калорійність страв, які з собою люди принесуть, може не відповідати тому, щоб вони були здатні виконувати роботу. Наприклад, я вирішив економити, взяв не на 1000 кілокалорій, а шматок хліба, сала і помідор на 400 калорій. Але цього мало. А роботодавець дивується, чому така ефективність низька… Це наче невидимий риф: ти пливеш, а тут зненацька на щось наштовхуєшся.Тому компанія «Волиньспецхіт» розробила чимале меню, де поєднанням страв у комплексному обіді забезпечують споживання 1000 кілокалорій за один прийом їжі у правильному співвідношенні білків, жирів та вуглеводів.– Завдяки такому збалансованому харчуванню 8 годин людина не хотітиме їсти, буде сильна, отримає необхідну кількість елементів. Ми годуємо якісним м’ясом, хорошими кашами, супами. Кожен день на наші об’єкти привозять свіжі продукти. Меню даємо на затвердження наперед, страви протягом тижня не повторюються. Це реальний ресторан, – зазначає Роман Хорзов.Загалом за добу «Волиньспецхіт» харчує до 7000 тисяч людей.Роман Хорзов відзначає, що ще один важливий аспект в організації харчування – безпека.– Останнім часом, зокрема, у Луцьку, траплялися випадки отруєнь в закладах харчування. Мені і людей шкода, і колег-рестораторів, всі ж стараються, але не застрахований від цього ніхто. Тому харчова безпека – один з наших пріоритетів. І кожному роботодавцю варто задуматися: чи з якісним підрядником він працює, якщо той пропонує дешевшу ціну, – каже ресторатор.Компанія «Волиньспецхіт» забезпечує високий рівень зберігання, обробки продуктів, обирає перевірених постачальників, а увесь транспорт, який перевозить продукцію, – сертифікований.– Нам не можна на «Жигулях» привезти кудись, наприклад, кефір. Ми оператор, який дотримується всіх необхідних вимог згідно з HACCP (англ. – Hazard Analysis and Critical Control Point). Раніше усе контролювала санстанція, потім її відмінили. Тепер безпекою харчових продуктів займається Держпродспоживслужба відповідно до нормативів НАССР, де точно прописані вимоги до постачальників, персоналу, приміщення, обладнання, транспортування, зберігання, обробки. Я можу сміливо заявити, що на всіх наших об’єктах, у тому числі й ресторанах, встановлене відповідне програмне забезпечення і проведена документація згідно з НАССР. Ми відповідаємо за якість продукту, яким годуємо людей, за безпеку харчування. Оці старі, базарні методи, коли люди носять їжу в лоточках чи якась тітка щось приготує дешевше і принесе роздасть біля робочих місць, – у минулому. До цього питання треба ставитися дуже прискіпливо.«Волиньспецхіт» співпрацює не лише з великими підприємствами. Ще одна опція, яку здійснює фірма, – доставка харчування у ланчбоксах чи спеціальних термоємкостях. Наразі «Волиньспецхіт» має чотири корпоративні клієнти, яким возить бізнес-ланчі як вдень, так і вночі. Їжу готують безпосередньо на їдальнях об’єктів компанії «Волиньспецхіт», тож щодня працівники отримують якісні та свіжі страви на будь-який смак.Вартість комплексу з доставкою – від 50 гривень. Туди входить 100 грамів салату, 150 грамів гарніру, 100 грамів гарячої страви, хліб і напій. Доставку на брендованих спеціалізованих автомобілях здійснюють безкоштовно, якщо у замовленні від 15 комплексів. Також діють знижки для корпоративних клієнтів на регулярній основі.– У Європі, до речі, доставка обідів – дуже поширене явище, – ділиться досвідом Роман Хорзов. – Ти працюєш в офісі, тобі привезли обід, пішов поїв і повернувся на робоче місце. Нікуди не треба бігти, щось шукати, а потім ще хвилюватися, щоб все було добре.Компанія «Волиньспецхіт» надає й послуги кейтерингу. Роман Хорзов каже, що у цьому напрямку можна організувати що завгодно. Клієнт повідомляє кількість людей, напрямок заходу, а фірма формує меню. «Волиньспецхіт» має спеціальне обладнання, скатертини, столи, шатра, словом усе, аби виїхати в будь-яку точку регіону. Тож подію можуть влаштувати як в офісі, так і, наприклад, посеред поля.Діє й система лояльності myСМАК. Бонусна карта фірми «Волиньспецхіт» – myСМАК – дає можливість отримувати персональну знижку, що залежить від суми нарахованих бонусів. З кожної покупки приходять бонуси у відсотках від чеку, якими можна буде розплатитися при наступній покупці.Ресторатор додає, що процес контролюють навіть після реалізації проектів.– Коли ви приходите до когось в гості, вам приємно, що господарка будинку приділяє вам увагу, питає, чи смачно все? Отак і в їдальнях чи ресторанах. Це сфера гостинності.У планах компанії «Волиньспецхіт» – розширення спектру послуг. Зокрема, ресторатори хочуть запустити сервіс кур’єрських послуг – доставку будь-яких ресторанних замовлень на території Луцька. Фірма створить перелік перевірених закладів, звідки зможе доставляти їжу, і розробить відповідний додаток на смартфон для зручного здійснення замовлення.