«Професійно, чесно, швидко»: директор агентства нерухомості «Еверест» – про принципи роботи і секрети успіху. ІНТЕРВ’Ю*





До Дня ріелтора, який відзначають 9 жовтня, директор агентства нерухомості «Еверест», сертифікований ріелтор Асоціації фахівців з нерухомості України Тетяна Кравець розповіла, чому у сучасних реаліях представник цієї професії мусить боротися за хорошу репутацію, як не втрапити на гачок шахраїв-«самозванців» та як команді «Евересту» вдається продавати квартири після першого показу клієнтам й досягти майже 100-відсоткового показника продажів.



– Насамперед, скажіть, це лише пересічній людині здається, що у Луцьку попит на нерухомість значно перевищує пропозицію?



Ні, не лише. Про це свідчить і аналіз ринку. Попит на нерухомість у Луцьку, якщо мова йде про оренду житла, суттєво перевищує пропозицію. Крім того, що люди переїжджають у Луцьк з районів, до нас заїхали багато військових. Вони переїжджають сім’ями, і кожну треба було десь заселити. Але справилися.



Попит на житло величезний. Однак знайти своє – можливо. Головне – в пошуку помешкання у поспіху чи з інших причин не натрапити на не зовсім добросовісних людей, які не найкращим чином працюють для замовників нашої послуги. На жаль, для Луцька такі ситуації – не рідкість. Не буду озвучувати назви певних псевдоагентств нерухомості, вони зараз і так на слуху, але прикро, що люди продовжують ставати їхніми жертвами. Люди бачать красиву «обгортку», красивий офіс в центрі міста. Ідуть до них, платять наперед чималі гроші, а тоді їм дають 2-3 номери телефону нібито до власників житла і все. Не підходить – ваші проблеми.







«СУМНО, КОЛИ ТІНЬ ЧИЄЇСЬ НЕДОБРОСОВІСНОСТІ ПАДАЄ НА ВСІХ»



– Яким має бути правильний механізм співпраці ріелтора і того, хто шукає квартиру для оренди, щоб не втрапити на цей шахрайський гачок?



Хочеться застерегти: якщо звернулися в агентство для пошуку квартири, то обов’язково треба побачити документи на право власності на квартиру. Адже, якщо агентство має договір на оренду цієї нерухомості, то має надати документи, де чітко написано, хто власник. Якщо документів не показують – треба задуматися. Якщо вимагають оплату наперед – теж. Оплата має відбутися після надання послуги, тобто тоді, коли квартира підійшла орендарю і він вирішує туди заселитися, підписавши договір оренди.



Якщо квартиру здає не її власник, а, для прикладу, його дочка, то обов’язково має бути доручення на ту особу, яка займається здачею нерухомості. Тільки тоді можна підписувати договір оренди. Крім основного договору, має бути акт прийому-передачі, де вказано, що є у квартирі на момент заселення, які показники лічильників і так далі. У такому випадку сторони хоч якось захищені.



– Мабуть, ріелторам, так само як і журналістам, неприємно, коли нелюбов до цієї професії якось узагальнюють через чиїсь шахрайські дії. Що робить ріелторська спільнота, аби, як то кажуть, відокремити зерно від полови?



Найменше, що може зробити кожен, кому потрібні послуги ріелтора, –шукати інформацію про кожного, з яким має намір співпрацювати, читати про нього відгуки, інформацію про здобутки. Насправді, у нашій справі і на Волині у тому числі – чимало професіоналів, які постійно вчаться, удосконалюються, їздять на тренінги, навчання і справді якісно надають послуги. Тому дуже сумно, коли тінь чиєїсь недобросовісності падає на всіх.



Важливо зауважити, що на базі Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців нерухомості України створили список агентств нерухомості, які підписали своєрідний Кодекс етики ріелтора. Цей список оприлюднять, розмістивши у луцькому Центрі надання адміністративних послуг. До того ж, створена гаряча лінія, на яку можна зателефонувати з приводу роботи зазначених у списку агентств.



– В українських вишах досі не здобувають професію ріелтора. Як освоїти цю професію і стати успішним її представником?



Фактично школи для навчання ріелторів досі немає на державній базі. Але є школи приватного характеру або ж такі школи створюють асоціації, які утворюються на базі об’єднання великої ріелторської спільноти. На своєму професійному шляху я навчалася на базі Асоціації фахівців нерухомості України, де пройшла повністю курс в експерта світового рівня на ринку нерухомості Артура Оганесяна. Щороку, до того ж, ми проходимо курси підвищення кваліфікації ріелторів. А також для свого розвитку намагаюся шукати постійно інші школи, де ти покращуєш і вдосконалюєш себе.



Нещодавно, окрім того, пройшла школу ріелторів від бізнес-тренера в сфері нерухомості Наталії Капцової, а згодом ще й школу директорів агентств нерухомості за авторською програмою Капцової. Більше того, нині я вже і сама навчаю ріелторів, оскільки є керівником освітнього відділу Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості. Тут обговорюємо проблемні питання, складні ситуації ріелторської практики тощо.



Навчання ріелторів на базі освітнього відділу Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості







НАЙКРАЩА ОЦІНКА РОБОТИ «ЕВЕРЕСТУ» – КІЛЬКІСТЬ ПРОДАНИХ ОБ'ЄКТІВ І ВДЯЧНІ ВІДГУКИ





– У Луцьку – велика кількість агентств нерухомості. Чим відмінний саме «Еверест»?



Ми займаємося здебільшого саме продажем нерухомості. Орендою – лише тоді, коли наші замовники купують нерухомість для здачі в оренду або їм треба на якийсь період здавати, тоді ми їм, звісно, із цим допомагаємо. Але переважно займаємося купівлею-продажем.



Ми з командою володіємо повною базою даних об'єктів нерухомості в Луцьку та передмісті, яку постійно оновлюємо. Великий вибір варіантів та постійний аналіз ринку дозволяє нам запропонувати кожному клієнтові оптимальне для нього рішення щодо покупки, продажу чи оренди житла або комерційної нерухомості. У кожного з наших клієнтів індивідуальні побажання, а тому до кожного – індивідуальний підхід.



Думаю, кожне агентство може розповідати про те, що клієнт має прийти саме до нього. Але найкраще роботу характеризує кількість успішних проектів і відгуки клієнтів. Особливо приємно, коли задоволені результатом нашої роботи замовники стають друзями. Це – найкраща винагорода. Нам часто залишають відгуки на Катерина Стрельник:



«Ми сім’єю дуже задоволені співпрацею саме з цим агентством нерухомості! Спитаєте чому і що в них особливого?! Та абсолютно ВСЕ особливе! Нам раніше доводилося зустрічатися і мати справу з ріелторами, але цих чудових людей, які пройшли з нами шлях від самого початку і далі продовжують іти (так, не кинули, «виконавши свою роботу»), підтримуючи, підказуючи – можемо назвати вже якимись рідними, а не просто ріелторами! Дуже дякуєм Катюші та Танічці за професіоналізм, відкриті серця (не просто бажання якнайшвидше «щось втулити»-аби продати), готовність підказати і допомогти, за гарні поради, чесність, співпереживання, різноманітні варіанти і роздуми, які так необхідні тим, хто збирається придбати житло!

Якщо вибирати агенство нерухомості – то лише «Еверест»! Перевірено на 200% на власному досвіді! Дякуємо, що ви є!!! Ви справжні!»





Катерина Філонюк передає ключі від будинку новим власникам



Наш девіз: «ПРОФЕСІЙНО, ЧЕСНО, ШВИДКО». І робимо все можливе, щоб це були дії, а не слова.



До речі, збільшення клієнтської бази та обсягів роботи спонукає до розширення колективу агентства нерухомості «Еверест». Тому тих, хто готовий працювати і хоче заробляти достойні гроші, запрошуємо стати частиною нашої команди.



– Який відсоток від загальної кількості об’єктів, які береться продавати «Еверест», становлять успішні, тобто продані?



Можемо впевнено сказати, що приблизно 95%. Незначний відсоток непроданої нерухомості – це те, продаж чого з певних причин припиняють саме власники. Підтвердження моїх слів – продаж «Еверестом» дуплексів на новозбудованому масиві у селі Боратин Луцького району. Дуплекси – це будинки на 2 квартири з окремим входом, благоустроєм та всіма комунікаціями.



Будинок-дуплекс у Боратині



За три місяці ми продали 7 із 8 будинків. Фактично кожен з них продавався за місяць, але продаж стартував, ще коли вони були на стадії будівництва, тому загалом процес тривав три місяці. Ми пішли на вимогу власника продавати ще недобудовані об’єкти, тобто тоді, коли «цукерочки» ще не було. Звісно, на такому етапі продавати важче. Але це досвід. Для нього ми беремося і за складні проекти.



Нещодавно нам також вдалося продати квартиру на бульварі Дружби Народів за перший день показів клієнтам. Замовники нашої послуги залишилися неймовірно задоволені. Оксана Захарова з цього приводу залишила про нашу співпрацю приємний відгук:



«Хочу висловити вдячність агентству нерухомості «Еверест» за професійну роботу. Дуже приємно працювати з такими дівчатами. Танюшка! Катюша! Дякую вам! Бажаю гарних клієнтів! Нехай ваша праця приносить вам і нам задоволення! Ви найкращі!»







Буває таке, що об’єкт продається без реклами за великі гроші у найкоротші терміни. Це справді успіх, це індивідуальний підхід до кожного клієнта. Бо є такі замовники, які хочуть, аби про продаж їхнього об’єкту нерухомості не було відомо загалу. Така умова продавця. І ми на це йдемо, бо кожен клієнт – особливий. Дорога нерухомість часто продається саме за рекомендаціями, серед своїх внутрішніх клієнтів, їхні зв’язки, а не через рекламу.



«ТЕ, ЩО НЕ КУПУЮТЬ ЖИТЛА, – МІФ»



– У Луцьку сьогодні – чимало забудовників, які споруджують саме житло. Його розкуповують?



Так, усе житло продається. Ви самі бачите, коли будинок вже зданий, у ньому одразу увечері світяться віконечка. Це означає, що там або живуть, або роблять ремонт. Викупляються, як правило, спочатку однокімнатні квартири – або на житло, або для здачі в оренду. Розпродують такі квартири ще на стадії будівництва. Поетапно продаються і 2-3-кімнатні квартири. Але у вже зданому будинку реально залишається дуже мало нерозкуплених квартир. У віддалених районах (для прикладу, Струмівка чи Львівська) житло розкуповують трохи повільніше, але розкуповують. Сказати, що в країні криза та люди не купують житла, не можна. Це міфи. Люди живуть, сім’ї збільшуються, життя іде, і люди купують нерухомість. Звичайно, у певні періоди купують більше, у певні – менше, але купують завжди.







– Купують у Луцьку більше у новобудовах чи на вторинному ринку?



Важко відповісти, бо у кожного покупця свої пріоритети. Продавати краще новобудови, тому що там – автономне опалення – те, що людям вигідно. Але у «вторинку» можна одразу заселитися, тому, якщо часу чекати немає, то вони купують тут.



– Як відрізняється ціна за квадратний метр на вторинному ринку і у новобудові?



Нині цей показник майже зрівнявся. В нашій асоціації є аналітика щодо проданих об’єктів. Це нас відрізняє від агентств, які не входять в цю спілку, бо в них такої бази немає, а це дуже важливо. Звідти ми можемо брати ціну до долара за квадратний метр на вторинному ринку. В новобудовах простіше – до здачі ціну регулює забудовник. Зараз вторинний ринок дещо пішов в ріст у ціні.



«ПРОДАТИ МОЖНА ВСЕ»



– Механізм співпраці вашого замовника (наприклад, власника, який хоче продати свою нерухомість) і «Евересту» – який він?



Людина звертається в агентство, каже, що саме хоче продати. Аби зрозуміти, чи ми зможемо продати об’єкт, маємо поїхати на місце, оглянути його. На наступний день домовляємося про зустріч, робимо аналітику. Завдяки тому, що в нас є база проданих об’єктів, ми можемо рекомендувати ціну, шукаємо у цьому компроміс із побажаннями клієнта. Якщо ми працюємо з продавцем, то відстоюємо саме його інтереси, а тому намагаємося продати об’єкт за найвищою ціною.



Підписавши договір продавець може займатися своїми справами, а ми вже займаємося продажем об’єкта. Для цього ми:



- розробляємо маркетинговий план продажу об’єкта,

- робимо професійну фотосесію,

- створюємо попит покупців на ринку нерухомості,

- ведемо перемовини з потенційними покупцями,

- допомагаємо у підготовці всіх необхідних документів для укладення договору купівлі-продажу об’єкта.



До слова, часто, якщо власник виставляє оголошення про продаж квартири сам, то ціна зазвичай на 10-20%, а інколи і на 50% завищена. Часто люди продають таке житло роками. За цей період вони втрачають багато.



– Чи можна назвати якийсь середній час для продажу об’єктів, зокрема – «Еверестом»?



Так. Квартиру можна продати за проміжок часу від дня до місяця. Будинки – трохи складніший процес. Їх продаж триває від місяця до трьох. Хоча будинок в Липинах, для прикладу, продали за тиждень. Дуплекси, як я вже казала, продавалися дуже швидко.



Беручись за об’єкт, ми з колегами вже можемо сказати, яким буде процес його продажу та скільки часу займе. Це вже досвід, внутрішня інтуїція, плюс постійний аналіз ринку. Знання дають дуже велику силу.







– Можна сказати, що продається все?



Можна. Все залежить від ціни питання і періоду часу. Але не все ми беремо в роботу. Найскладніше – людям відмовити.



– Які причини відмови?



Основна причина відмови, це відсутність правильно оформлених документів на нерухомість або їх відсутність взагалі. Нещодавно у нас була така ситуація. У ході переговорів була виявлена невідповідність щодо оформлення документів. Люди мусять обов’язково мати правильно оформлені документи. Лише тоді можна займатися продажем.



Наголошу, що «Еверест» радо надасть безкоштовні консультації з приводу оренди чи купівлі нерухомості. Нещодавно людина, яка постійно проживає за кордоном, але має нерухомість в Україні, була дуже здивована, що ми надали свої послуги безкоштовно. Ми виїжджали на об’єкт, консультували, і для людини стало шоком, що робили це безкоштовно. За кордоном звикли, що за будь-яку виконану роботу треба платити гроші. У нас ще все поки трохи по-іншому.









P.S. З нагоди професійного свята – Дня ріелтора – команда «Евересту» подарує фотосесію нерухомості першим 10 клієнтам, які звернуться у компанію за послугою продажу.



Для отримання детальнішої інформації про послуги компанії, для консультацій чи з метою працевлаштування телефонуйте у «Еверест» за номерами: +38 (068) 768-79-34 або +38 (050) 101-88-93 098 016 18 56, звертайтеся через сторінку у Facebook або ж приходьте в офіс компанії за адерсою: м. Луцьк, вул. Коперника, 8а, 3-й поверх, кабінет №6.



Спілкувалася Іванна РУДИШИН

Фото Ігоря ДИНІ та з архіву Тетяни КРАВЕЦЬ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У час, коли «фейсбучна» стрічка рясніє оголошеннями про пошук житла в оренду, а забудовники один поперед одного споруджують багатоповерхівки і анонсують все нові і нові проекти, професія ріелтора стає все більш актуальною, а виклики перед її представниками множаться.До Дня ріелтора, який відзначають 9 жовтня, директор агентства нерухомості «», сертифікований ріелтор Асоціації фахівців з нерухомості Українирозповіла, чому у сучасних реаліях представник цієї професії мусить боротися за хорошу репутацію, як не втрапити на гачок шахраїв-«самозванців» та як команді «Евересту» вдається продавати квартири після першого показу клієнтам й досягти майже 100-відсоткового показника продажів.Ні, не лише. Про це свідчить і аналіз ринку. Попит на нерухомість у Луцьку, якщо мова йде про оренду житла, суттєво перевищує пропозицію. Крім того, що люди переїжджають у Луцьк з районів, до нас заїхали багато військових. Вони переїжджають сім’ями, і кожну треба було десь заселити. Але справилися.Попит на житло величезний. Однак знайти своє – можливо. Головне – в пошуку помешкання у поспіху чи з інших причин не натрапити на не зовсім добросовісних людей, які не найкращим чином працюють для замовників нашої послуги. На жаль, для Луцька такі ситуації – не рідкість. Не буду озвучувати назви певних псевдоагентств нерухомості, вони зараз і так на слуху, але прикро, що люди продовжують ставати їхніми жертвами. Люди бачать красиву «обгортку», красивий офіс в центрі міста. Ідуть до них, платять наперед чималі гроші, а тоді їм дають 2-3 номери телефону нібито до власників житла і все. Не підходить – ваші проблеми.Хочеться застерегти: якщо звернулися в агентство для пошуку квартири, то обов’язково треба побачити документи на право власності на квартиру. Адже, якщо агентство має договір на оренду цієї нерухомості, то має надати документи, де чітко написано, хто власник. Якщо документів не показують – треба задуматися. Якщо вимагають оплату наперед – теж. Оплата має відбутися після надання послуги, тобто тоді, коли квартира підійшла орендарю і він вирішує туди заселитися, підписавши договір оренди.Якщо квартиру здає не її власник, а, для прикладу, його дочка, то обов’язково має бути доручення на ту особу, яка займається здачею нерухомості. Тільки тоді можна підписувати договір оренди. Крім основного договору, має бути акт прийому-передачі, де вказано, що є у квартирі на момент заселення, які показники лічильників і так далі. У такому випадку сторони хоч якось захищені.Найменше, що може зробити кожен, кому потрібні послуги ріелтора, –шукати інформацію про кожного, з яким має намір співпрацювати, читати про нього відгуки, інформацію про здобутки. Насправді, у нашій справі і на Волині у тому числі – чимало професіоналів, які постійно вчаться, удосконалюються, їздять на тренінги, навчання і справді якісно надають послуги. Тому дуже сумно, коли тінь чиєїсь недобросовісності падає на всіх.Важливо зауважити, що на базі Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців нерухомості України створили список агентств нерухомості, які підписали своєрідний Кодекс етики ріелтора. Цей список оприлюднять, розмістивши у луцькому Центрі надання адміністративних послуг. До того ж, створена гаряча лінія, на яку можна зателефонувати з приводу роботи зазначених у списку агентств.Фактично школи для навчання ріелторів досі немає на державній базі. Але є школи приватного характеру або ж такі школи створюють асоціації, які утворюються на базі об’єднання великої ріелторської спільноти. На своєму професійному шляху я навчалася на базі Асоціації фахівців нерухомості України, де пройшла повністю курс в експерта світового рівня на ринку нерухомості. Щороку, до того ж, ми проходимо курси підвищення кваліфікації ріелторів. А також для свого розвитку намагаюся шукати постійно інші школи, де ти покращуєш і вдосконалюєш себе.Нещодавно, окрім того, пройшла школу ріелторів від бізнес-тренера в сфері нерухомості, а згодом ще й школу директорів агентств нерухомості за авторською програмою Капцової. Більше того, нині я вже і сама навчаю ріелторів, оскільки є керівником освітнього відділу Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості. Тут обговорюємо проблемні питання, складні ситуації ріелторської практики тощо.Ми займаємося здебільшого саме продажем нерухомості. Орендою – лише тоді, коли наші замовники купують нерухомість для здачі в оренду або їм треба на якийсь період здавати, тоді ми їм, звісно, із цим допомагаємо. Але переважно займаємося купівлею-продажем.Ми з командою володіємо повною базою даних об'єктів нерухомості в Луцьку та передмісті, яку постійно оновлюємо. Великий вибір варіантів та постійний аналіз ринку дозволяє нам запропонувати кожному клієнтові оптимальне для нього рішення щодо покупки, продажу чи оренди житла або комерційної нерухомості. У кожного з наших клієнтів індивідуальні побажання, а тому до кожного – індивідуальний підхід.Думаю, кожне агентство може розповідати про те, що клієнт має прийти саме до нього. Але найкраще роботу характеризує кількість успішних проектів і відгуки клієнтів. Особливо приємно, коли задоволені результатом нашої роботи замовники стають друзями. Це – найкраща винагорода. Нам часто залишають відгуки на нашій сторінці у Facebook, пишуть на сайті , висловлюють телефоном. Найприємніше – бачити щасливі очі клієнтів, коли вручаємо ключі від помешкання. Один з таких відгуків особливо припав мені до душі, його залишила задоволена придбанням будинкуНаш девіз: «ПРОФЕСІЙНО, ЧЕСНО, ШВИДКО». І робимо все можливе, щоб це були дії, а не слова.До речі, збільшення клієнтської бази та обсягів роботи спонукає до розширення колективу агентства нерухомості «Еверест». Тому тих, хто готовий працювати і хоче заробляти достойні гроші, запрошуємо стати частиною нашої команди.Можемо впевнено сказати, що приблизно 95%. Незначний відсоток непроданої нерухомості – це те, продаж чого з певних причин припиняють саме власники. Підтвердження моїх слів – продаж «Еверестом» дуплексів на новозбудованому масиві у селі Боратин Луцького району. Дуплекси – це будинки на 2 квартири з окремим входом, благоустроєм та всіма комунікаціями.За три місяці ми продали 7 із 8 будинків. Фактично кожен з них продавався за місяць, але продаж стартував, ще коли вони були на стадії будівництва, тому загалом процес тривав три місяці. Ми пішли на вимогу власника продавати ще недобудовані об’єкти, тобто тоді, коли «цукерочки» ще не було. Звісно, на такому етапі продавати важче. Але це досвід. Для нього ми беремося і за складні проекти.Нещодавно нам також вдалося продати квартиру на бульварі Дружби Народів за перший день показів клієнтам. Замовники нашої послуги залишилися неймовірно задоволені.з цього приводу залишила про нашу співпрацю приємний відгук:Буває таке, що об’єкт продається без реклами за великі гроші у найкоротші терміни. Це справді успіх, це індивідуальний підхід до кожного клієнта. Бо є такі замовники, які хочуть, аби про продаж їхнього об’єкту нерухомості не було відомо загалу. Така умова продавця. І ми на це йдемо, бо кожен клієнт – особливий. Дорога нерухомість часто продається саме за рекомендаціями, серед своїх внутрішніх клієнтів, їхні зв’язки, а не через рекламу.Так, усе житло продається. Ви самі бачите, коли будинок вже зданий, у ньому одразу увечері світяться віконечка. Це означає, що там або живуть, або роблять ремонт. Викупляються, як правило, спочатку однокімнатні квартири – або на житло, або для здачі в оренду. Розпродують такі квартири ще на стадії будівництва. Поетапно продаються і 2-3-кімнатні квартири. Але у вже зданому будинку реально залишається дуже мало нерозкуплених квартир. У віддалених районах (для прикладу, Струмівка чи Львівська) житло розкуповують трохи повільніше, але розкуповують. Сказати, що в країні криза та люди не купують житла, не можна. Це міфи. Люди живуть, сім’ї збільшуються, життя іде, і люди купують нерухомість. Звичайно, у певні періоди купують більше, у певні – менше, але купують завжди.Важко відповісти, бо у кожного покупця свої пріоритети. Продавати краще новобудови, тому що там – автономне опалення – те, що людям вигідно. Але у «вторинку» можна одразу заселитися, тому, якщо часу чекати немає, то вони купують тут.Нині цей показник майже зрівнявся. В нашій асоціації є аналітика щодо проданих об’єктів. Це нас відрізняє від агентств, які не входять в цю спілку, бо в них такої бази немає, а це дуже важливо. Звідти ми можемо брати ціну до долара за квадратний метр на вторинному ринку. В новобудовах простіше – до здачі ціну регулює забудовник. Зараз вторинний ринок дещо пішов в ріст у ціні.Людина звертається в агентство, каже, що саме хоче продати. Аби зрозуміти, чи ми зможемо продати об’єкт, маємо поїхати на місце, оглянути його. На наступний день домовляємося про зустріч, робимо аналітику. Завдяки тому, що в нас є база проданих об’єктів, ми можемо рекомендувати ціну, шукаємо у цьому компроміс із побажаннями клієнта. Якщо ми працюємо з продавцем, то відстоюємо саме його інтереси, а тому намагаємося продати об’єкт за найвищою ціною.Підписавши договір продавець може займатися своїми справами, а ми вже займаємося продажем об’єкта. Для цього ми:- розробляємо маркетинговий план продажу об’єкта,- робимо професійну фотосесію,- створюємо попит покупців на ринку нерухомості,- ведемо перемовини з потенційними покупцями,- допомагаємо у підготовці всіх необхідних документів для укладення договору купівлі-продажу об’єкта.До слова, часто, якщо власник виставляє оголошення про продаж квартири сам, то ціна зазвичай на 10-20%, а інколи і на 50% завищена. Часто люди продають таке житло роками. За цей період вони втрачають багато.Так. Квартиру можна продати за проміжок часу від дня до місяця. Будинки – трохи складніший процес. Їх продаж триває від місяця до трьох. Хоча будинок в Липинах, для прикладу, продали за тиждень. Дуплекси, як я вже казала, продавалися дуже швидко.Беручись за об’єкт, ми з колегами вже можемо сказати, яким буде процес його продажу та скільки часу займе. Це вже досвід, внутрішня інтуїція, плюс постійний аналіз ринку. Знання дають дуже велику силу.Можна. Все залежить від ціни питання і періоду часу. Але не все ми беремо в роботу. Найскладніше – людям відмовити.Основна причина відмови, це відсутність правильно оформлених документів на нерухомість або їх відсутність взагалі. Нещодавно у нас була така ситуація. У ході переговорів була виявлена невідповідність щодо оформлення документів. Люди мусять обов’язково мати правильно оформлені документи. Лише тоді можна займатися продажем.Наголошу, що «Еверест» радо надасть безкоштовні консультації з приводу оренди чи купівлі нерухомості. Нещодавно людина, яка постійно проживає за кордоном, але має нерухомість в Україні, була дуже здивована, що ми надали свої послуги безкоштовно. Ми виїжджали на об’єкт, консультували, і для людини стало шоком, що робили це безкоштовно. За кордоном звикли, що за будь-яку виконану роботу треба платити гроші. У нас ще все поки трохи по-іншому.фотосесію нерухомості першим 10 клієнтам, які звернуться у компанію за послугою продажу.СпілкуваласяФотота з архіву

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